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Фото: Charles Platiau / Reuters

Курсы и биржи

Курс ЦБ на 19 апреля: доллар — 79,45 рублей, евро — 86,42 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 8:00 мск — 79,7 рубля, евро — 83,7 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 89 рублей.

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Санкции

Следующим этапом санкций США против России станут ограничения для её оборонно-промышленного комплекса и его цепочек поставок. Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

Что происходит

Объявивший об уходе из России финский производитель молочной продукции Valio ищет покупателей на свои активы. Покупкой российского бизнеса интересуется группа «Русагро», узнал «Ъ».

В России могут временно разрешить выпускать машины всех экологических классов, включая «Евро-0», пишет «Ъ».Согласно действующему техрегламенту, машины должны соответствовать «Евро-5» и выше. Документ фактически касается только крупных традиционно отечественных автоконцернов, а также производителей полуприцепов, электробусов либо компаний под санкциями.

Консалтинговая компания McKinsey с 15 апреля не обслуживает российских клиентов. В начале марта она заявила, что приостановит деятельность после того, как будут завершены все ее обязательства в стране.

Компания Tetra Pak не разрешает своему заводу в Подмосковье печатать упаковку для кефира и ряженки. Об этом рассказал РБК Аркадий Пономарев, владелец компании «Молвест», которая производит продукты под брендом «Вкуснотеево», «Нежный возраст» и «Фруате».

Эксперты «Актион Медицины» провели опрос среди медработников об импортозамещении расходных материалов — катетеров, шприцов, антисептиков и других. Более половины опрошенных (54,6%) признают перебои с поставками импортных расходников, ещё 34% заявили о проблемах с поставками и отечественных расходных материалов

Минпромторг предлагает до конца года обнулить экспортные пошлины на пиломатериалы влажностью свыше 22%, чтобы поддержать российских лесопромышленников.

События предыдущего дня, 18 апреля — здесь.