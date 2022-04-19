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Финансы
Грандиозный крюк

Новости и тексты на фоне 55 дня «спецоперации»: «Русагро» интересуется покупкой Valio в России, McKinsey — всё Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото: Charles Platiau / Reuters

Курсы и биржи

Курс ЦБ на 19 апреля: доллар — 79,45 рублей, евро — 86,42 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 8:00 мск — 79,7 рубля, евро — 83,7 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 89 рублей.

Санкции

Следующим этапом санкций США против России станут ограничения для её оборонно-промышленного комплекса и его цепочек поставок. Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

Что происходит

Объявивший об уходе из России финский производитель молочной продукции Valio ищет покупателей на свои активы. Покупкой российского бизнеса интересуется группа «Русагро», узнал «Ъ».

В России могут временно разрешить выпускать машины всех экологических классов, включая «Евро-0», пишет «Ъ».Согласно действующему техрегламенту, машины должны соответствовать «Евро-5» и выше. Документ фактически касается только крупных традиционно отечественных автоконцернов, а также производителей полуприцепов, электробусов либо компаний под санкциями.

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Консалтинговая компания McKinsey с 15 апреля не обслуживает российских клиентов. В начале марта она заявила, что приостановит деятельность после того, как будут завершены все ее обязательства в стране.

Компания Tetra Pak не разрешает своему заводу в Подмосковье печатать упаковку для кефира и ряженки. Об этом рассказал РБК Аркадий Пономарев, владелец компании «Молвест», которая производит продукты под брендом «Вкуснотеево», «Нежный возраст» и «Фруате».

Эксперты «Актион Медицины» провели опрос среди медработников об импортозамещении расходных материалов — катетеров, шприцов, антисептиков и других. Более половины опрошенных (54,6%) признают перебои с поставками импортных расходников, ещё 34% заявили о проблемах с поставками и отечественных расходных материалов

Минпромторг предлагает до конца года обнулить экспортные пошлины на пиломатериалы влажностью свыше 22%, чтобы поддержать российских лесопромышленников.

События предыдущего дня, 18 апреля — здесь.

#новость #днрилнр

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43 комментария
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Вадим Д.

Кефирные санкции тетрапака?
Ну и вдогонку - чего там евро-0, давайте уже просто телеги деревянные делать (экологичнее некуда!), следующее поколение, видимо, технологий в стране не застанет.
Полусарказм.

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Слегка Придурковатый

Наоборот же, телега деревянная - это топчик по экологичности, евро-10, не меньше.

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Вадим Д.

Так я это и подразумевал: регресс и повышение экологичности. Даже коммент чуть поправил, дабы было очевиднее, благодарю!

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Макс Бруквин

С деревянными не получится. Пошлины на вывоз древесины сняли, поедет все в Китай и прочие дружеские страны.

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ART

Экологичность телеги - это наоборот предел мечтаний экологов. Наоборот предлагают делать авто на мазуте или ядерном прлураспаде.

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Макс Бруквин

Тем более у лукойла мазута полным полно.

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S.Capusta

Надо подождать, все будет... И евро-0, и телеги
И что там решили с санкциями?
Мне зимние сапоги покупать, или я в осенних дохожу?

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Atara Inc

Антистресс рубрика в комментариях, открыта:)

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Vladislav S

Идите уже на пикабу со своими пикчами котиков, или на ДТФ

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Roman Vasilev

Вы не любите котов?
Просто вы не умеете их готовить!

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Lexx Sky

Во, и шутки с Пикабу подвезли.

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Vladislav S

Когда все закончится, нужно будет какие-то лагеря создавать для переобучения всех пикабушников.

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Виктор Исаков

Вы котав продаёте?
Нет, просто показываю.

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Сидор

Даже я удивляюсь - как быстро вы возвращаемся в СССР!

От Игр Дружбы Народов до стеклянных бутылок для молока и кефира за 55 дней.

Пошел гладить пионерский галстук от 1987 года и чистить пионерский значок

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Слегка Придурковатый

Как повяжешь галстук, береги его: он ведь с красным знаменем цвета одного!

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Сидор

"Взвейтесь кострами синие ночи!
Мы -пионеры, дети рабочих!
Близится эра светлых годов.
Клич пионеров "Всегда будь готов!"
Наизусть в 2022 году, выучил в 1987.

А вы говорите, пропаганда в 21 веке усилилась.

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Макс Бруквин

Перед лицом своих товарищей обещаю....)) сборище динозавров))

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Vladislav S

скоро уже и в продразверстку и расстрелы тройками вернется страна

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Сидор

Нет, эка вы перешагнули. Кто-то плохо учил истории СССР!
Там еще есть ступеньки вниз для построения светлого будущего.

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Александр У

Я совсем не эколог, но Евро 0 это дно! Чтобы было понимание, грузовик, проходя рядом с которым слезятся глаза, это уже Евро 2.

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TLGM x Event

Примерно так. Евро-5, конечно намного лучше, но единственное требует Мочевину.

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Макс Бруквин

Так Камаз больше нихера не может. Там либо камминс движки совместные с америкосами либо свое ломучее и плохо пахнущее.

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TLGM x Event

Так то Камаз свои движки собирает, только вопрос по комплектующим. Свои отливает или в Китае закупает.

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Valeratal Val

Ну не знаю, что там за грузовик. Евро-2 это обычный матиз на автомате (сам на таком ездил). Не, дышать выхлопом не рекомендую (катализатор за давностью вообще был вырезан).

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ROME

Как интересно отсутствие расходных материалов в медицине называют перебоями в поставках. Кручу, верчу, ****** хочу.

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Сидор

В Белорусии уже сажают докторов за импортные имплатанты. Так что у нас все просто з...сь.

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Ali Telysmel

Сегодня украинским боевикам как никогда горячо

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Vladislav S

Тебя жарят?

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Ali Telysmel

Их, в аду

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Дмитрий Милюков

из статьи в Коммерсанте "столичным и подмосковным медикам стали выдавать меньше зарубежных перевязочных материалов и советовали надевать перчатку только на ту руку, которая непосредственно производит манипуляции с пациентом."

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Сидор

На периферии принцип "перчатка на одну руку на целый день" у медиков уже с 2021 года.
Ибо денег нет, а держаться надо.

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Vasek Romanov

У меня без каталика машина, как раз евро 2 наверно и будет. учитывая что половина владельцев их и так вырезает с завода евро 0 это только благо для них )

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Слегка Придурковатый

Вот ты и попался!

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Я никто и звать меня никак

не разрешает своему заводу в Подмосковье печатать упаковку для кефира и ряженки
 Будем продолжать пить "Снежок" чо

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Знатный Тролль

Маки найдут способ поиметь государственные денежки, хотя бы через левых генподрядчиков.

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badResistor

Минпромторг предлагает до конца года обнулить экспортные пошлины на пиломатериалы влажностью свыше 22%, чтобы поддержать российских лесопромышленников.
Это под шумок чтобы еще больше вывозили за бесценок леса вырубая даже то что уже запрещено вырубать?

В России могут временно разрешить выпускать машины всех экологических классов, включая «Евро-0», пишет «Ъ».Согласно действующему техрегламенту, машины должны соответствовать «Евро-5» и выше. Документ фактически касается только крупных традиционно отечественных автоконцернов, а также производителей полуприцепов, электробусов либо компаний под санкциями.
В регионах и так дышать нечем, конечно, давайте будем коптить сильнее!

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Слегка Придурковатый

Чем-то же надо бюджет пополнять. Лес сам растёт, чего б не продать? Ёлки ещё нарожают!

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Слегка Придурковатый

Tetra Pak не разрешает? Вот это новости. До отжатия завода в Лобне осталось дней:

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Mik Petrov

Надеюсь Тетра пак пошлют лесом

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Штуки из труб

Не разрешают печатать упаковку для кефира и ряженки? Это санкции не для обычных людей, говорили. Это санкции, направленные на государство, говорили они.

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Valeratal Val

санкции на бизнес. А "обычные люди" активно поддерживают (мы же знаем, что эту "операцию" поддерживают не менее 50% населения). Ну и обычные люди могут в бутылках стеклянных покупать. Кто хотел увидеть СССР, увидит. Но это будет грустное зрелище

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Слегка Придурковатый

Там прикол ещё в том, что для молока печатают. Кто-то что-то недоговаривает, мне кажется.

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Valeratal Val

Надо разбираться, возможно проблема опять в логистике

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