X5 Group отчиталась о росте выручки от экспресс-доставки на 101% в первом квартале 2022 года — до 11 млрд рублей Статьи редакции
Выручка от цифровых сервисов увеличилась на 79,9% и составила 18,8 млрд рублей.
- Выручка X5 Group в первом квартале 2022 года — 603,06 млрд рублей, год к году она увеличилась на 19%, сообщила компания в финансовом отчёте. За квартал выручка от магазинов «Пятёрочка» выросла на 19,8%, до 483,4 млрд рублей, от «Перекрёстков» — на 10,2%, до 91,2 млрд рублей.
- Выручка «Карусели» упала на 44,3% по сравнению с первым кварталом 2021 года — с 9,7 млрд рублей до 5,4 млрд рублей. Падение связано с сокращением торговых площадей. Выручка от дискаунтеров «Чижик» выросла в 35 раз — c 118 млн рублей до 4,1 млрд рублей.
- Выручка от цифровых сервисов за квартал выросла на 79,9%, до 18,8 млрд рублей. Из них продажи в онлайн-гипермаркете «Перекрёсток Впрок» принесли 6,5 млрд рублей (+45,5%), от экспресс-доставки — 11 млрд рублей (+101,4%).
- Выручка от сервиса доставки готовой еды «Много лосося» год к году выросла в семь раз и составила 480 млн рублей (в первом квартале 2021 года — 68 млн рублей).
- Во втором квартале 2021 года средний чек в «Пятёрочке» составил 452,4 рубля (418,5 рубля год назад), в «Перекрёстке» — 700,5 рубля (653,5 рубля год назад), в «Карусели» — 1095,9 рубля (939,3 рубля год назад), в «Чижике» — 702,5 рубля (478 рублей год назад).
- В марте X5 Group временно остановила программы развития и реконструкций розничных магазинов, чтобы пересмотреть размер капитальных инвестиций на 2022 год.
Мы проанализировали, как изменились благотворительные пожертвования в России в марте. Аналитика не самая утешительная. Рассказываем, как новая реальность ударила по НКО и их подопечным, и что можно сделать прямо сейчас, чтобы помочь исправить грустное положение дел.
Сокращения могут затронуть до 20% сотрудников, говорит источник. Всего в Ozon работает более 45 тысяч человек. В компании массовые сокращения опровергают.
В СберМегаМаркете распространена культура тестирования гипотез прежде, чем «выкатывать» нововведения на всю аудиторию пользователей. Рассказываем, как нам удается тестировать десятки идей одновременно и принимать решения на основе данных.
Сейчас многие разговоры, в том числе на работе, стали очень напряженными, и, к сожалению, не всегда получается выйти из них в комфортный для себя момент. Отчасти — дело в том, что собой представляют наши личные границы. Психолог «Ясно» Екатерина Шаповалова объясняет, как вообще они устроены и как их можно укрепить.
Её используют для работы и команды «Яндекса» — например, «Алисы», «Такси» и «Маркет».
Зачем нужны эти тренды, советы и подборки, если хочется понять реальную картину, что нравится людям, то есть вам. Дизайнеры Repina branding решили сделать небольшой интерактив, чтобы узнать вкус читателей vc.ru. И сделать это не на чужих мудбордах и бихансовских подборках, а на конкретных реальных кейсах.
Избавление от долгов — одно из ключевых решений при желании увеличить свой капитал. И да, я в курсе, что долги могут быть не только негативными, но и позитивными. Но работает такое стабильно даже не с любым бизнесом, а я расскажу про другое.
Я хочу про психологию. И про свой личный опыт, как я не дал долгам взять верх.
По подсчетам Gallup, из-за отсутствия мотивации и снижения продуктивности сотрудников организации теряют до 550 млрд долларов в год. Как оказать поддержку и мотивировать команду в сложный период, расскажет фаундер ведущего российского HR-tech сервиса Skillaz Андрей Крылов.
США и ЕС заморозили около половины активов Центробанка — на $300 млрд.
Недавно мы провели экскурсию для продавцов Маркета в самом крупном логистическом центре маркетплейса в Софьине, Московская область. Наши действующие продавцы и предприниматели, которые пока рассматривают сотрудничество, поближе познакомились с логистическими процессами: от разгрузки палет до отправки готовых заказов. Мы поговорили об особенностях…
Выросли цены - выросла выручка. Этот рост не остановить)
Это было бы так, если бы зарплату увеличивали с такой же скоростью. Но если на еду у Вас осталось столько же, то Вы просто меньше купите.
У меня с каждым месяцем трат в супермаркетах всё больше. Просто я с каждым месяцем меньше трачу на развлечения, одежду и технику и бошье на еду. Когда-нибудь дойду до 90% трат на еду, тогда больше не буду давать плюс к выручке при увеличении цен :)
Ну это если больше нечего сокращать. Сначала уходят всякие такси и рестораны из чеков.
Эх, что-то из прошлого.
Выше нос, Серёга. Будет ещё хуже😂😂😂
Выручка «Карусели» упала на 44,3%
Падение связано с сокращением торговых площадей.
А из оставшихся полностью сами же запретили доставку, даже через свой «около» запретили пока он живой был.
Короче сами же и убивают «карусель» всеми возможными способами, хотя у карусели самая пиздатая программа лояльности и скидок (была).
А почему X5 по выручке не х5?
Потому что зарплаты Х1
*x0.5
Это доходы)
Ага и убрали все промокоды из своих сетей.
Только вчера заказывал в Экспресс Перекрестке с промиком -7%. Правда набрал акционных товаров, поэтому скидка маленькая получилась.
Возможно, сезонное. В январе меня так заспамили промо-кодами. Одним, на 15%, воспользовался.
Нет, через пару дней после 24 числа, после первых санкций, кажется.
Осталось 45 процентов.
Где показатель - прибыль? Выручка может быть и 100 триллионов убитых енотов. За чей счет банкет? :)