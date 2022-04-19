Финансы
Грандиозный крюк

X5 Group отчиталась о росте выручки от экспресс-доставки на 101% в первом квартале 2022 года — до 11 млрд рублей Статьи редакции

Выручка от цифровых сервисов увеличилась на 79,9% и составила 18,8 млрд рублей.

  • Выручка X5 Group в первом квартале 2022 года — 603,06 млрд рублей, год к году она увеличилась на 19%, сообщила компания в финансовом отчёте. За квартал выручка от магазинов «Пятёрочка» выросла на 19,8%, до 483,4 млрд рублей, от «Перекрёстков» — на 10,2%, до 91,2 млрд рублей.
  • Выручка «Карусели» упала на 44,3% по сравнению с первым кварталом 2021 года — с 9,7 млрд рублей до 5,4 млрд рублей. Падение связано с сокращением торговых площадей. Выручка от дискаунтеров «Чижик» выросла в 35 раз — c 118 млн рублей до 4,1 млрд рублей.
  • Выручка от цифровых сервисов за квартал выросла на 79,9%, до 18,8 млрд рублей. Из них продажи в онлайн-гипермаркете «Перекрёсток Впрок» принесли 6,5 млрд рублей (+45,5%), от экспресс-доставки — 11 млрд рублей (+101,4%).
  • Выручка от сервиса доставки готовой еды «Много лосося» год к году выросла в семь раз и составила 480 млн рублей (в первом квартале 2021 года — 68 млн рублей).
  • Во втором квартале 2021 года средний чек в «Пятёрочке» составил 452,4 рубля (418,5 рубля год назад), в «Перекрёстке» — 700,5 рубля (653,5 рубля год назад), в «Карусели» — 1095,9 рубля (939,3 рубля год назад), в «Чижике» — 702,5 рубля (478 рублей год назад).
  • В марте X5 Group временно остановила программы развития и реконструкций розничных магазинов, чтобы пересмотреть размер капитальных инвестиций на 2022 год.

#новость #x5group #отчётность

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17 комментариев
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ROME

Выросли цены - выросла выручка. Этот рост не остановить)

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Вася Пражкин

Это было бы так, если бы зарплату увеличивали с такой же скоростью. Но если на еду у Вас осталось столько же, то Вы просто меньше купите.

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Spiker Spunreal

У меня с каждым месяцем трат в супермаркетах всё больше. Просто я с каждым месяцем меньше трачу на развлечения, одежду и технику и бошье на еду. Когда-нибудь дойду до 90% трат на еду, тогда больше не буду давать плюс к выручке при увеличении цен :)

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Roman Orlov

Ну это если больше нечего сокращать. Сначала уходят всякие такси и рестораны из чеков.

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Сергей Я

Эх, что-то из прошлого.

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Связанный коктейль

Выше нос, Серёга. Будет ещё хуже😂😂😂

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Серебряный кавалер

Выручка «Карусели» упала на 44,3%
 Падение связано с сокращением торговых площадей.
 А из оставшихся полностью сами же запретили доставку, даже через свой «около» запретили пока он живой был.

Короче сами же и убивают «карусель» всеми возможными способами, хотя у карусели самая пиздатая программа лояльности и скидок (была).

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Вася Пражкин

А почему X5 по выручке не х5?

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Мурад Муртазалиев

Потому что зарплаты Х1

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Alexander Mitryashkin

*x0.5

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Мурад Муртазалиев

Это доходы)

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За что нам это

Ага и убрали все промокоды из своих сетей.

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Дмитрий Кузнецов

Только вчера заказывал в Экспресс Перекрестке с промиком -7%. Правда набрал акционных товаров, поэтому скидка маленькая получилась.

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Gre Li

Возможно, сезонное. В январе меня так заспамили промо-кодами. Одним, на 15%, воспользовался.

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За что нам это

Нет, через пару дней после 24 числа, после первых санкций, кажется.

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Щитпостер на зарплате

Осталось 45 процентов.

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Анар FS

Где показатель - прибыль? Выручка может быть и 100 триллионов убитых енотов. За чей счет банкет? :)

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