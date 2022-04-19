Финансы
Рая Хачатрян

Минцифры предложило ввести инвестиционный вычет для операторов связи — это поможет вернуть им часть налога на прибыль Статьи редакции

В марте правительство снизило ставки налога на прибыль для телеком-отрасли с 20% до 3%.

  • Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Как говорится в сообщении, это поможет сохранить качество связи, не привлекая дополнительного финансирования.

  • Инвестиционный налоговый вычет позволит уменьшить сумму налога на прибыль на расходы, связанные с приобретением, изготовлением и модернизацией основных средств.
  • Плательщики налога на прибыль могут воспользоваться им до конца 2027 года. Но закон, позволяющий это сделать, должны принимать отдельно в каждом регионе.
  • Сейчас законы о налоговых вычетах приняты в 60 субъектах — но они не распространяются на операторов связи.
  • 19 марта правительство утвердило меры поддержки телеком-отрасли: льготное кредитование, снижение ставки налога на прибыль до 3% вместо 20%, приостановку исполнения «закона Яровой» на год и предложение по «справедливой индексации тарифов».

#новость

800 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
11 комментариев
Написать комментарий...
Влад

Наверное и тарифы снизятся 🤣

Ответить
Развернуть ветку
Vladislav S

В параллельной вселенной

Ответить
Развернуть ветку
Денис Тихонов

предложение по «справедливой индексации тарифов", будет содержать уверенное отрицательное снижение тарифов направленное на корректировку потерь из-за получения вычета... )))

Ответить
Развернуть ветку
Vladislav S

Дед настолько всех переиграл, что к концу года, чтобы удержать его на троне придется отменить все нОлоги.

Ай да многоходовочка, ай-да дед. Выводит народ из земли налоговой в землю обетованную

Ответить
Развернуть ветку
RKA

Народ не есть компании

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

придется отменить все нОлоги
 А бюджет чем наполнять, слезами?

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Petel

Нефтегазобаксами.

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Так вроде за рубли сейчас

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Petel

За евро да доллар США.

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

(что-то на иноагентском)

Ответить
Развернуть ветку
Новорег здорового человека

Мой оператор тоже в прошлом месяце ввел дополнительный вычет из моей зарплаты через повышение тарифного плана на 50%

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 11 комментариев
Карьера
Грандиозный крюк
Ozon сократил часть сотрудников, чтобы уменьшить расходы — Forbes Статьи редакции

Сокращения могут затронуть до 20% сотрудников, говорит источник. Всего в Ozon работает более 45 тысяч человек. В компании массовые сокращения опровергают.

Разработка
Friflex
7 фич, которые важно реализовать перед запуском мобильного приложения

При создании мобильного приложения мы ориентируемся на бизнес-требования и задачи, которые оно будет решать. Чтобы продукт эффективно работал, быстро развивался и легко масштабировался, необходимо реализовать ряд фич еще до запуска. Никита Спирьянов, Head of mobile в Friflex, рассказывает, какие это фичи и почему они так важны.

Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Личный опыт
igotosochi
Чужие деньги свои пожирают. Почему нужно убить долги и начать формировать свой капитал

Избавление от долгов — одно из ключевых решений при желании увеличить свой капитал. И да, я в курсе, что долги могут быть не только негативными, но и позитивными. Но работает такое стабильно даже не с любым бизнесом, а я расскажу про другое.

Я хочу про психологию. И про свой личный опыт, как я не дал долгам взять верх.

Дизайн
Yury Vetrov
Принципы дизайна Readymag и советы по проектированию бесконечной ленты: главное в продуктовом дизайне за март

Традиционный дайджест от Юрия Ветрова.

Транспорт
Грандиозный крюк
Правительство России разрешит выпуск автомобилей всех экологических классов — «Ъ» Статьи редакции

Производители уже собрали около 5 тысяч машин, которые не могут выпустить из-за несоответствия регламенту, говорят источники.

Дизайн
Repina branding
Вместо трендов 2022. Или какой вкус у читателей vc.ru? Флэт, градиенты, лайнарт, монохром, фотореализм. Что выберете вы?

Зачем нужны эти тренды, советы и подборки, если хочется понять реальную картину, что нравится людям, то есть вам. Дизайнеры Repina branding решили сделать небольшой интерактив, чтобы узнать вкус читателей vc.ru. И сделать это не на чужих мудбордах и бихансовских подборках, а на конкретных реальных кейсах.

Финансы
Грандиозный крюк
Новости и тексты на фоне 55 дня «спецоперации»: «Русагро» интересуется покупкой Valio в России, McKinsey — всё Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото: Charles Platiau / Reuters
Статья дополняется
Яндекс Маркет
Как продавцы Маркета съездили на экскурсию в логистический парк маркетплейса

Недавно мы провели экскурсию для продавцов Маркета в самом крупном логистическом центре маркетплейса в Софьине, Московская область. Наши действующие продавцы и предприниматели, которые пока рассматривают сотрудничество, поближе познакомились с логистическими процессами: от разгрузки палет до отправки готовых заказов. Мы поговорили об особенностях…

СберМегаМаркет
От теории к практике: как СберМегаМаркет проверяет новые решения на собственной платформе экспериментов

В СберМегаМаркете распространена культура тестирования гипотез прежде, чем «выкатывать» нововведения на всю аудиторию пользователей. Рассказываем, как нам удается тестировать десятки идей одновременно и принимать решения на основе данных.

Ясно
Личные границы на рабочем месте: как укрепить стены внутреннего «дома»

Сейчас многие разговоры, в том числе на работе, стали очень напряженными, и, к сожалению, не всегда получается выйти из них в комфортный для себя момент. Отчасти — дело в том, что собой представляют наши личные границы. Психолог «Ясно» Екатерина Шаповалова объясняет, как вообще они устроены и как их можно укрепить.

Skillaz
8 советов по мотивации команды в век перемен

По подсчетам Gallup, из-за отсутствия мотивации и снижения продуктивности сотрудников организации теряют до 550 млрд долларов в год. Как оказать поддержку и мотивировать команду в сложный период, расскажет фаундер ведущего российского HR-tech сервиса Skillaz Андрей Крылов.

Авито
Как работает система проверки аккаунтов. Примеры кейсов

Как и обещали, продолжаем раскрываете тему проверки аккаунтов по видео в рубрике #АвитоОбъясняет . Сегодня мы разберём несколько примеров живых кейсов наших пользователей.

Больше статей
null