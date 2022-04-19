Минцифры предложило ввести инвестиционный вычет для операторов связи — это поможет вернуть им часть налога на прибыль Статьи редакции
В марте правительство снизило ставки налога на прибыль для телеком-отрасли с 20% до 3%.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Как говорится в сообщении, это поможет сохранить качество связи, не привлекая дополнительного финансирования.
- Инвестиционный налоговый вычет позволит уменьшить сумму налога на прибыль на расходы, связанные с приобретением, изготовлением и модернизацией основных средств.
- Плательщики налога на прибыль могут воспользоваться им до конца 2027 года. Но закон, позволяющий это сделать, должны принимать отдельно в каждом регионе.
- Сейчас законы о налоговых вычетах приняты в 60 субъектах — но они не распространяются на операторов связи.
- 19 марта правительство утвердило меры поддержки телеком-отрасли: льготное кредитование, снижение ставки налога на прибыль до 3% вместо 20%, приостановку исполнения «закона Яровой» на год и предложение по «справедливой индексации тарифов».
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Наверное и тарифы снизятся 🤣
В параллельной вселенной
предложение по «справедливой индексации тарифов", будет содержать уверенное отрицательное снижение тарифов направленное на корректировку потерь из-за получения вычета... )))
Дед настолько всех переиграл, что к концу года, чтобы удержать его на троне придется отменить все нОлоги.
Ай да многоходовочка, ай-да дед. Выводит народ из земли налоговой в землю обетованную
Народ не есть компании
придется отменить все нОлоги
А бюджет чем наполнять, слезами?
Нефтегазобаксами.
Так вроде за рубли сейчас
За евро да доллар США.
(что-то на иноагентском)
Мой оператор тоже в прошлом месяце ввел дополнительный вычет из моей зарплаты через повышение тарифного плана на 50%