Чужие деньги свои пожирают. Почему нужно убить долги и начать формировать свой капитал

Избавление от долгов — одно из ключевых решений при желании увеличить свой капитал. И да, я в курсе, что долги могут быть не только негативными, но и позитивными. Но работает такое стабильно даже не с любым бизнесом, а я расскажу про другое.