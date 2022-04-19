Финансы
Рая Хачатрян

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о планах судиться для возврата международных резервов банка Статьи редакции

США и ЕС заморозили около половины активов Центробанка — на $300 млрд.

Банк России считает «заморозку» своих международных резервов беспрецедентной и будет готовить судебные иски, чтобы вернуть их, заявила в Госдуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

27 февраля США и ЕС заявили о заморозке части валютных активов Центробанка. Это около $300 млрд — примерно половина резервов, рассказывал Минфин.

ЦБ может использовать золото и юани, но они не «дают возможности оперативно управлять ситуацией с валютой на внутреннем рынке», говорила Набиуллина.

  • За разморозку своих золотовалютных резервов три года боролись власти Венесуэлы: страна требовала в суде от Банка Англии вернуть резервы в золоте на $1 млрд.
  • Банк Англии заблокировал активы страны после прихода к власти Николаса Мадуро в 2019 году — законным президентом Великобритания назвала оппозиционера Хуана Гуайдо.
  • В июле 2021 года Апелляционный суд разрешил Мадуро распоряжаться золотым запасном, но в декабре 2021 года Верховный суд отменил это решение.

#новость #цб

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19 комментариев
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Виктория Никанорова

Самое смешное, что они на самом деле думают, что они правы и обидели их вообще ни за что

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Вячеслав Осадчий

Это ты про запад? Да, это действительно смешно:)

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Александр Добриневский

Нет, не про запад

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Сидор

Уверен - получится выиграть.
В Басманном суде
За одно заседание.

Зато можно недели две говорить по ТВ и в независимых СМИ, что мы нагнули весь мир.

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Виктория Никанорова

Где вы независимые-то нашли?

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Сидор

Ох, простите.

Я скоро запущу курс "сарказм на Vc.ru. Как нагибать всех в обсуждениях и не лохануться самому".

Уже готовлю цикл погружающих статей и лендинг на тинькоф.
Потерпите и мы решим эту неприятную проблему.

P.S. Не обижайтесь )))

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Andrey Kulakov

В Тверском суде?))

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Антон Музеев

В ЕСПЧ)

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Щитпостер на зарплате

Жаришка будет.

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Дмитрий Струков

Сдается мне, не видать России этих средств - пойдут на восстановление Украины.

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Vlad Romanchenko

Срочно нужен комментарий Ройзмана.

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Щитпостер на зарплате

Ройзман билайк

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Dimitri

Пускай на бункерного в суд подаст.

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Валентин Малиновски

Их и так отдадут.Украине,лол.Надо же на что то инфраструктуру восстанавливать после этой варварской бойни.

А вообще,Ирану бабло разморозили недавно,спустя десять лет требований,так что,Набиуллина, не плачь девчонка,пройдут дожди,надейся и жди.

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Дмитрий Струков

Нравиться, не нравиться - терпи моя красавица!

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Виктория Никанорова

Разденься и жди))))

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Denis Zotov

Осталось найти юристов, которые согласятся на оплату гонораров рублями.

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Сергей Николаев

Замучаетесь пыль по судам глотать

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Светлана Владимирова

Спецоперцаию по"спасению национального богатства" от "нацистов и наркоманов" фрс сша еще не продложили? (ирония)

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