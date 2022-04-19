Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о планах судиться для возврата международных резервов банка Статьи редакции
США и ЕС заморозили около половины активов Центробанка — на $300 млрд.
Банк России считает «заморозку» своих международных резервов беспрецедентной и будет готовить судебные иски, чтобы вернуть их, заявила в Госдуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
27 февраля США и ЕС заявили о заморозке части валютных активов Центробанка. Это около $300 млрд — примерно половина резервов, рассказывал Минфин.
ЦБ может использовать золото и юани, но они не «дают возможности оперативно управлять ситуацией с валютой на внутреннем рынке», говорила Набиуллина.
- За разморозку своих золотовалютных резервов три года боролись власти Венесуэлы: страна требовала в суде от Банка Англии вернуть резервы в золоте на $1 млрд.
- Банк Англии заблокировал активы страны после прихода к власти Николаса Мадуро в 2019 году — законным президентом Великобритания назвала оппозиционера Хуана Гуайдо.
- В июле 2021 года Апелляционный суд разрешил Мадуро распоряжаться золотым запасном, но в декабре 2021 года Верховный суд отменил это решение.
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Самое смешное, что они на самом деле думают, что они правы и обидели их вообще ни за что
Это ты про запад? Да, это действительно смешно:)
Нет, не про запад
Уверен - получится выиграть.
В Басманном суде
За одно заседание.
Зато можно недели две говорить по ТВ и в независимых СМИ, что мы нагнули весь мир.
Где вы независимые-то нашли?
Ох, простите.
Я скоро запущу курс "сарказм на Vc.ru. Как нагибать всех в обсуждениях и не лохануться самому".
Уже готовлю цикл погружающих статей и лендинг на тинькоф.
Потерпите и мы решим эту неприятную проблему.
P.S. Не обижайтесь )))
В Тверском суде?))
В ЕСПЧ)
Жаришка будет.
Сдается мне, не видать России этих средств - пойдут на восстановление Украины.
Срочно нужен комментарий Ройзмана.
Ройзман билайк
Пускай на бункерного в суд подаст.
Их и так отдадут.Украине,лол.Надо же на что то инфраструктуру восстанавливать после этой варварской бойни.
А вообще,Ирану бабло разморозили недавно,спустя десять лет требований,так что,Набиуллина, не плачь девчонка,пройдут дожди,надейся и жди.
Нравиться, не нравиться - терпи моя красавица!
Разденься и жди))))
Осталось найти юристов, которые согласятся на оплату гонораров рублями.
Замучаетесь пыль по судам глотать
Спецоперцаию по"спасению национального богатства" от "нацистов и наркоманов" фрс сша еще не продложили? (ирония)