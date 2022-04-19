Пока — только обмен опытом, никаких договорённостей ещё нет.

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Руководство Мосбиржи провело первые переговоры с коллегами из Ирана, пишет РБК со ссылкой на заявление управляющего директора биржи Кирилла Пестова. Он рассказал, что встречался с представителями центрального депозитария страны.

Пестов напомнил, что крупнейшая биржа Ирана — Тегеранская фондовая биржа. На ней торгуются 600 местных компаний, а у около 50 млн человек из 80 млн населения есть брокерские счета.

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По словам Пестова, встреча была скорее «первым обменом опыта», и никаких договорённостей нет, так как в Иране достаточно специфический рынок, закрытая экономика и отсутствует конвертация местной валюты — риала.

Сейчас между странами есть контакты о торговых отношениях, следующий шаг — взаимодействие на уровне валютных рынков при участии ЦБ, пояснил Пестов. Только после этого можно говорить о финансовых движениях капиталов.

Страна заинтересована в работе с Россией, чтобы привлекать иностранный капитал — из-за санкций существует большой риск для инвестиций в экономику Ирана, но Россия и так под ограничениями.

Они потенциально забрасывали удочку: а могут ли иранские компании размещать облигации у нас, привлекать капитал. Они как санкционная страна ищут источники капитала, мы в таком же положении — будем искать источник капитала. Кирилл Пестов управляющий директор Мосбиржи

Мосбиржа также обсуждает с ЦБ «форсирование механизма привлечения на рынок иностранных инвесторов из дружественных стран». Прежде всего — из Гонконга и ОАЭ.