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Финансы
Грандиозный крюк

«Для инвестиций в экономику Ирана есть риски, но Россия и так под ограничениями»: Мосбиржа сообщила о встрече с Ираном Статьи редакции

Пока — только обмен опытом, никаких договорённостей ещё нет.

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Руководство Мосбиржи провело первые переговоры с коллегами из Ирана, пишет РБК со ссылкой на заявление управляющего директора биржи Кирилла Пестова. Он рассказал, что встречался с представителями центрального депозитария страны.

Пестов напомнил, что крупнейшая биржа Ирана — Тегеранская фондовая биржа. На ней торгуются 600 местных компаний, а у около 50 млн человек из 80 млн населения есть брокерские счета.

По словам Пестова, встреча была скорее «первым обменом опыта», и никаких договорённостей нет, так как в Иране достаточно специфический рынок, закрытая экономика и отсутствует конвертация местной валюты — риала.

Сейчас между странами есть контакты о торговых отношениях, следующий шаг — взаимодействие на уровне валютных рынков при участии ЦБ, пояснил Пестов. Только после этого можно говорить о финансовых движениях капиталов.

Страна заинтересована в работе с Россией, чтобы привлекать иностранный капитал — из-за санкций существует большой риск для инвестиций в экономику Ирана, но Россия и так под ограничениями.

Они потенциально забрасывали удочку: а могут ли иранские компании размещать облигации у нас, привлекать капитал. Они как санкционная страна ищут источники капитала, мы в таком же положении — будем искать источник капитала.

Кирилл Пестов
управляющий директор Мосбиржи

Мосбиржа также обсуждает с ЦБ «форсирование механизма привлечения на рынок иностранных инвесторов из дружественных стран». Прежде всего — из Гонконга и ОАЭ.

  • 28 февраля торги акциями российских компаний приостановили Нью-Йоркская биржа и Nasdaq, а 3 марта — Лондонская биржа.
  • 25 марта международные депозитарии Clearstream и Euroclear приостановили взаимодействие с Национальным расчётным депозитарием. Из-за этого у частных инвесторов на зарубежных площадках могут возникать проблемы с операциями и получением выплат.
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Ануш Алексанян
Несколько курсов валют, старые самолёты и аналоги зарубежных приложений: как иранцы живут под санкциями Статьи редакции

Основные тезисы из репортажа «Редакции».

Скриншот из репортажа «Редакции»

#новость #мосбиржа

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29 комментариев
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Дмитрий Филиппов

Как там Роскосмос с Нигерией провел переговоры о полете на Марс?

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Alex Gurulli

В очередь Нигерята, в очередь!

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Иван Шеметов

вообще грустно , что европа отказалась от России в полете на Марс

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Серебряный кавалер

Встреча братьев по разуму

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Russian lives matter

Очень круто! Скоро в СПБ бирже будет Китайский фондовый рынок.

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Alexey Shabolkin

Круто это когда танки в ангаре, санкций нет, ВВП растёт и в стране есть средний класс. Всё остальное — нихуя не круто, кажется.

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Chester Rush

Как это связано с возможностью покупать акции на китайском рынке, а не расписки на американском?

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Alexey Shabolkin

Примерно напрямую связано. Какие были проблемы с покупкой акций на китайском рынке до?

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Cc Dd

Какие были проблемы с покупкой акций на китайском рынке
 Для этого нужно открыть инвестиционный счёт в Китае, заключить договор с китайским брокером.

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Pavel Petel

А зачем тебе покупать китайские акции?

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Maxim Arnautov

ВВП уже не вырастет, так и останется метр семьдесят.

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Дмитрий Алексеевич

Превосходно. Когда переговоры с Эритрией?

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Allestor Krei

Ну это пиздец, вместо того, чтобы на переговоры идти и возвращать хоть часть утерянного, они идут уже другой дорогой

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Дмитрий Алексеевич

Очевидно что с Путиным уже никто не будет вести никаких пеергоовров

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Allestor Krei

Деда на пенсию, сажайте другого, иначе мы в жопе будем больше 10 лет сидеть

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Дмитрий Алексеевич

Да мы в ней уже 8 лет сидим, сейчас правда уже совсем внутрь пролезли. Я уже ни во что не верю и ни на что не надеюсь. Никогда здесь нормально не было и не будет

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Александр Св-Ко

Нафига, что бы потом опять все отобрали при любом телодвижении? Надо зафиксировать убыток и двигать дальше

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Тимур Петров

Нужно последние мозги пропить, чтобы инвестировать в биржу Ирана?
Какой следующий шаг? Покупать недвижимость в северной Корее, покупать бизнес в Венесуэле, создавать it компанию в Эритрее, брать землю на Марсе?
Хотя идея покупки земли на Марсе не выглядит такой безумной, если смотреть на весь список.

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Analyst

ну Венесуэла интересный вариант, если есть лишние деньги и на побережье хорошем.
Типа когда-нибудь, вдруг, можно сорвать джек пот.

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Степан Фадеев

Тенденция перенимать опыт Ирана, пугает

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Вася Пражкин

Что иранские компании будут делать с рублями российских инвесторов?

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Хлоргексидин

Зайчиков, смотри какие прикольные

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Anton Zakharov

Как там поживает Легендарная Кубинская биржа... или может Северная Корея нас чем порадует....??? Есть ли там прорывные компании, я готов зайти на всю котлету!!!!!!!!

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Andrey Shevtsov

Я смотрю боты и прихлебники Запада собирают все меньше и меньше лайков.

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Alex Gurulli

Верной дорогой идёте товарищи!

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Алекс Маркс

Может пора строить собственные заводы и привозить Итальянские станки и научиться здесь в России их копировать 🤣🤣🤣❓❓❓

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Alex Gurulli

Рано, ещё не та фаза спецоперации.

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Cc Dd

Почему сам бизнес это не делает?

Вряд ли в Китае заводы сидят и ждут когда китайское правительство скопирует европейские станки, они как-то и сами с этим справляются.

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Андрей Ковалев

потому что очень неудобно что то делать при скачущем курсе, низкой покупательской способности и куче проблем связанной с логистикой, обучением и т.д

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