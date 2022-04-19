«Для инвестиций в экономику Ирана есть риски, но Россия и так под ограничениями»: Мосбиржа сообщила о встрече с Ираном Статьи редакции
Пока — только обмен опытом, никаких договорённостей ещё нет.
Руководство Мосбиржи провело первые переговоры с коллегами из Ирана, пишет РБК со ссылкой на заявление управляющего директора биржи Кирилла Пестова. Он рассказал, что встречался с представителями центрального депозитария страны.
Пестов напомнил, что крупнейшая биржа Ирана — Тегеранская фондовая биржа. На ней торгуются 600 местных компаний, а у около 50 млн человек из 80 млн населения есть брокерские счета.
По словам Пестова, встреча была скорее «первым обменом опыта», и никаких договорённостей нет, так как в Иране достаточно специфический рынок, закрытая экономика и отсутствует конвертация местной валюты — риала.
Сейчас между странами есть контакты о торговых отношениях, следующий шаг — взаимодействие на уровне валютных рынков при участии ЦБ, пояснил Пестов. Только после этого можно говорить о финансовых движениях капиталов.
Страна заинтересована в работе с Россией, чтобы привлекать иностранный капитал — из-за санкций существует большой риск для инвестиций в экономику Ирана, но Россия и так под ограничениями.
Мосбиржа также обсуждает с ЦБ «форсирование механизма привлечения на рынок иностранных инвесторов из дружественных стран». Прежде всего — из Гонконга и ОАЭ.
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Как там Роскосмос с Нигерией провел переговоры о полете на Марс?
В очередь Нигерята, в очередь!
вообще грустно , что европа отказалась от России в полете на Марс
Встреча братьев по разуму
Очень круто! Скоро в СПБ бирже будет Китайский фондовый рынок.
Круто это когда танки в ангаре, санкций нет, ВВП растёт и в стране есть средний класс. Всё остальное — нихуя не круто, кажется.
Как это связано с возможностью покупать акции на китайском рынке, а не расписки на американском?
Примерно напрямую связано. Какие были проблемы с покупкой акций на китайском рынке до?
Какие были проблемы с покупкой акций на китайском рынке
Для этого нужно открыть инвестиционный счёт в Китае, заключить договор с китайским брокером.
А зачем тебе покупать китайские акции?
ВВП уже не вырастет, так и останется метр семьдесят.
Превосходно. Когда переговоры с Эритрией?
Ну это пиздец, вместо того, чтобы на переговоры идти и возвращать хоть часть утерянного, они идут уже другой дорогой
Очевидно что с Путиным уже никто не будет вести никаких пеергоовров
Деда на пенсию, сажайте другого, иначе мы в жопе будем больше 10 лет сидеть
Да мы в ней уже 8 лет сидим, сейчас правда уже совсем внутрь пролезли. Я уже ни во что не верю и ни на что не надеюсь. Никогда здесь нормально не было и не будет
Нафига, что бы потом опять все отобрали при любом телодвижении? Надо зафиксировать убыток и двигать дальше
Нужно последние мозги пропить, чтобы инвестировать в биржу Ирана?
Какой следующий шаг? Покупать недвижимость в северной Корее, покупать бизнес в Венесуэле, создавать it компанию в Эритрее, брать землю на Марсе?
Хотя идея покупки земли на Марсе не выглядит такой безумной, если смотреть на весь список.
ну Венесуэла интересный вариант, если есть лишние деньги и на побережье хорошем.
Типа когда-нибудь, вдруг, можно сорвать джек пот.
Тенденция перенимать опыт Ирана, пугает
Что иранские компании будут делать с рублями российских инвесторов?
Зайчиков, смотри какие прикольные
Как там поживает Легендарная Кубинская биржа... или может Северная Корея нас чем порадует....??? Есть ли там прорывные компании, я готов зайти на всю котлету!!!!!!!!
Я смотрю боты и прихлебники Запада собирают все меньше и меньше лайков.
Верной дорогой идёте товарищи!
Может пора строить собственные заводы и привозить Итальянские станки и научиться здесь в России их копировать 🤣🤣🤣❓❓❓
Рано, ещё не та фаза спецоперации.
Почему сам бизнес это не делает?
Вряд ли в Китае заводы сидят и ждут когда китайское правительство скопирует европейские станки, они как-то и сами с этим справляются.
потому что очень неудобно что то делать при скачущем курсе, низкой покупательской способности и куче проблем связанной с логистикой, обучением и т.д