Финансы
Сталинский хичхакер

Попавший под санкции ВТБ предложил запретить компаниям упоминать свою «неподсанкционность» как преимущество Статьи редакции

Банк видит попытки «разделить бизнес-сообщество на белых и не белых».

ВТБ предложил запретить банкам и другим российским компаниям упоминать факт того, что они не попали под санкции или, наоборот, попали, как конкурентное преимущество. Об этом заявил первый зампред банка Андрей Пучков в Госдуме, пишет «Интерфакс».

По его словам, ВТБ видит попытки со стороны некоторых коллег «разделить бизнес-сообщество на белых и не белых». Поэтому банк считает «целесообразным» ввести ограничения на формулировку «санкционности» или «неподсанкционности» как конкурентного преимущества.

Сам ВТБ находится под блокирующими санкциями США с конца февраля 2022 года. Такие же санкции страна ввела против «Открытия», «Совкомбанка», «Новикомбанка», «Промсвязьбанка», а также «Сбера» и «Альфа-банка». Под менее жёсткие санкции попали и другие российские банки. Свои санкции также ввели страны ЕС и другие.

#новость #втб

2716 просмотров
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40 комментариев
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Волоцкой Дмитрий

Ха-ха-ха. Что ещё предложите?) Не используйте хороший сервис, крутой маркетинг?

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Волоцкой Дмитрий

Апдейт.

Привилегированные компании, когда они запрещают что-то внутри рынка:

Когда их самих запрещают:

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Макс Смирнов

Втб:

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Илья Попов

Не плачь родной, успокойся
Это только тягостная бредь
Не так уж тяжко санкционность,
Чтоб тебя всегда не видеть.

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Северин Денис

Ахахахаха ну да ну да. И сажать тех кто остался не под санкциями. Никогда ничего нормально делать не умели. Только госденьги под проценты выдавать.

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Кавказский кофе

Можно сразу все банки, кроме ВТБ запретить

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Дима Романофф

Олег Тиньков сегодня сделал заявку на запрещение внеочереди

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3216q114

Скорей на национализацию, если это ещё не одно и тоже.

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Revenant

В этой стране и такое может прокатить.

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Alex Ro

Эта страна хотя бы пытается быть страной, а не очередной колонией священного Запада.

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Re Mora

Думаете, быть колонией Китая престижнее? Я бы поспорил.

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Сан Ев

Будут писать "банк не находится в списке, о котором вы подумали"

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Sergey Nepomnyashchikh

Хаахх, чет другие как то боролись и борятся с тем, что у некоторых синих и зелёных бездонная госкубышка на реализацию проектов. Наступает эра справедливости и равноправия. Вот теперь покажите ценность ваших умов

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Северин Денис

Так и подмывает спойлернуть...)))

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Марина Назарова

Видите санкционность? А всем надо говорить что ее нет

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Вася Пражкин

По его словам, ВТБ видит попытки со стороны некоторых коллег «разделить бизнес-сообщество на белых и не белых»
 Я не понял, зампред банка Андрей Пучков считает, что «не белые» чем-то хуже или неполноценнее белых?

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Северин Денис

Охохо какой тонкий лёд. Были бы мы в штатах...))

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Вася Пражкин

В штатах бы его черные закидали коричневым.

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Илья Попов

Белые понятно, но непонятно какого цвета не белые - красные?

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Vasiliy Balandin

Не понял?!! Чем больше на тебе санкций тем выше рейтинг?!

И снова обычные простые граждане стоят в стороне и смотрят на весь этот сюр!

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Виктор Ефимов

Кто ж так делает. Это не надёжно. Нужно самим наложить санкции на неподсанкционные банки.

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Hnorr

Самое пугающее в этой новости то, что это уже даже не удивляет.
В нормальном обществе все бы просто подумали "ха-ха-ха, дичь какая". Но в свете происходящего в последние 2 месяца, удивительнее будет скорее ситуация, если такой запрет не введут

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Roman

мда

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Александр Еремин

Это че это сначала запретить делит на белых и не белых... А потом может ещё и закон об ингоагентах отменят. Хотите как Париже?!

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Максим Першин

ВТБ испугались конкуренции, смотреть всем

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Furry Trash

Напомогали строить газенвагены, а теперь дуются, что им так досталось

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Роман

А что не так?
-Если от санкций у банка нет приложения (сегодня какое-то вылезло).
-Приходится переводить деньги в другой банк, чтобы оплатить иностранному контрагенту.
Я бы тоже воспользовался ситуацией на месте конкурентов, ВТБ стал хуже

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Sergey Fedostsev

А когда ВТБ у меня пытался выколотит долг, то сказал, что это мои проблемы, что их приложение не работает. Так о каких санкциях идёт речь? У них вроде все хорошо, проблемы у клиентов, не у них. Чего возмущаться то?

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Sergey Fedostsev

Для того, кто поставил минус - это сарказм как бы) Либо мне минус поставил Костин 😂

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under construction

Есть вариант интересней. Запретить рекламу всем кроме ВТБ

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Андрей Мельник

Ну, тут такой же санкционный Сбер может не согласиться. Да и санкционный банк, для ура-пцтриотов - это как раз преимущество. Насколько я понял, чувак предлагает не запретить рекламу, а в рекламе именно упоминать о своей санкционности или несанкционности

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Kirill Kulagin

Не проще запретить преимущества вообще ?

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Артем Порубаев

Т-толерантность? 😂

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Сергей Я

«разделить бизнес-сообщество на белых и не белых»
 Ля какие толерантные.

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Вик Бой

@втб вы там серьёзно считаете что вам это поможет 😂

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Renat Kocmo

Кек

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Пётр

Мда. Почему я не удивлен.

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Бублик

Чего же они сразу в госбанк все не предложили объединить. Тогда и конкуренции не нужно

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Valentin Dombrovsky

— Скажите, Ваш банк находится под санкциями?
— Не скажем, нам запретили!

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Petr Petrov

Ну логично же - санкции нам на благо!

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