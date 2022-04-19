Попавший под санкции ВТБ предложил запретить компаниям упоминать свою «неподсанкционность» как преимущество Статьи редакции
Банк видит попытки «разделить бизнес-сообщество на белых и не белых».
ВТБ предложил запретить банкам и другим российским компаниям упоминать факт того, что они не попали под санкции или, наоборот, попали, как конкурентное преимущество. Об этом заявил первый зампред банка Андрей Пучков в Госдуме, пишет «Интерфакс».
По его словам, ВТБ видит попытки со стороны некоторых коллег «разделить бизнес-сообщество на белых и не белых». Поэтому банк считает «целесообразным» ввести ограничения на формулировку «санкционности» или «неподсанкционности» как конкурентного преимущества.
Сам ВТБ находится под блокирующими санкциями США с конца февраля 2022 года. Такие же санкции страна ввела против «Открытия», «Совкомбанка», «Новикомбанка», «Промсвязьбанка», а также «Сбера» и «Альфа-банка». Под менее жёсткие санкции попали и другие российские банки. Свои санкции также ввели страны ЕС и другие.
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Ха-ха-ха. Что ещё предложите?) Не используйте хороший сервис, крутой маркетинг?
Апдейт.
Привилегированные компании, когда они запрещают что-то внутри рынка:
Когда их самих запрещают:
Втб:
Не плачь родной, успокойся
Это только тягостная бредь
Не так уж тяжко санкционность,
Чтоб тебя всегда не видеть.
Ахахахаха ну да ну да. И сажать тех кто остался не под санкциями. Никогда ничего нормально делать не умели. Только госденьги под проценты выдавать.
Можно сразу все банки, кроме ВТБ запретить
Олег Тиньков сегодня сделал заявку на запрещение внеочереди
Скорей на национализацию, если это ещё не одно и тоже.
В этой стране и такое может прокатить.
Эта страна хотя бы пытается быть страной, а не очередной колонией священного Запада.
Думаете, быть колонией Китая престижнее? Я бы поспорил.
Будут писать "банк не находится в списке, о котором вы подумали"
Хаахх, чет другие как то боролись и борятся с тем, что у некоторых синих и зелёных бездонная госкубышка на реализацию проектов. Наступает эра справедливости и равноправия. Вот теперь покажите ценность ваших умов
Так и подмывает спойлернуть...)))
Видите санкционность? А всем надо говорить что ее нет
По его словам, ВТБ видит попытки со стороны некоторых коллег «разделить бизнес-сообщество на белых и не белых»
Я не понял, зампред банка Андрей Пучков считает, что «не белые» чем-то хуже или неполноценнее белых?
Охохо какой тонкий лёд. Были бы мы в штатах...))
В штатах бы его черные закидали коричневым.
Белые понятно, но непонятно какого цвета не белые - красные?
Не понял?!! Чем больше на тебе санкций тем выше рейтинг?!
И снова обычные простые граждане стоят в стороне и смотрят на весь этот сюр!
Кто ж так делает. Это не надёжно. Нужно самим наложить санкции на неподсанкционные банки.
Самое пугающее в этой новости то, что это уже даже не удивляет.
В нормальном обществе все бы просто подумали "ха-ха-ха, дичь какая". Но в свете происходящего в последние 2 месяца, удивительнее будет скорее ситуация, если такой запрет не введут
мда
Это че это сначала запретить делит на белых и не белых... А потом может ещё и закон об ингоагентах отменят. Хотите как Париже?!
ВТБ испугались конкуренции, смотреть всем
Напомогали строить газенвагены, а теперь дуются, что им так досталось
А что не так?
-Если от санкций у банка нет приложения (сегодня какое-то вылезло).
-Приходится переводить деньги в другой банк, чтобы оплатить иностранному контрагенту.
Я бы тоже воспользовался ситуацией на месте конкурентов, ВТБ стал хуже
А когда ВТБ у меня пытался выколотит долг, то сказал, что это мои проблемы, что их приложение не работает. Так о каких санкциях идёт речь? У них вроде все хорошо, проблемы у клиентов, не у них. Чего возмущаться то?
Для того, кто поставил минус - это сарказм как бы) Либо мне минус поставил Костин 😂
Есть вариант интересней. Запретить рекламу всем кроме ВТБ
Ну, тут такой же санкционный Сбер может не согласиться. Да и санкционный банк, для ура-пцтриотов - это как раз преимущество. Насколько я понял, чувак предлагает не запретить рекламу, а в рекламе именно упоминать о своей санкционности или несанкционности
Не проще запретить преимущества вообще ?
Т-толерантность? 😂
«разделить бизнес-сообщество на белых и не белых»
Ля какие толерантные.
@втб вы там серьёзно считаете что вам это поможет 😂
Кек
Мда. Почему я не удивлен.
Чего же они сразу в госбанк все не предложили объединить. Тогда и конкуренции не нужно
— Скажите, Ваш банк находится под санкциями?
— Не скажем, нам запретили!
Ну логично же - санкции нам на благо!