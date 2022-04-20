Новости и тексты на фоне 56 дня «спецоперации»: Toshiba не принимает заказы в России, «Драйв» может потерять 35% парка Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы и биржи
Курс ЦБ на 20 апреля: доллар — 79,02 рубля, евро — 85,96 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 87 рублей.
Что происходит
Российские банки временно не будут раскрывать отчетность по состоянию на 31 декабря 2021 года и до 30 сентября 2022-го и информацию о рисках на общедоступных информационных ресурсах — такое решение принял совет директоров ЦБ.
Японская Toshiba приостанавливает приём новых заказов и инвестиций в Россию.
«Яндекс.Драйв» может лишиться около 35% автопарка в 2022 году. У компании истекают лизинговые контракты, что вынуждает оператора возвращать автомобили собственникам. Однако дефицит на авторынке делает практически невозможной покупку новой техники.
«Красное & Белое» планирует арендовать склады, которые до недавнего времени занимали другие ретейлеры, узнал Forbes. Компания готова забрать у девелоперов около 100 тысяч м² складских площадей, от которых отказываются другие арендаторы. В основном это непродуктовые сети, например, «М.Видео».
«Сбермегамаркет» создаёт отдельную структуру «С-мегамаркет трейд», которая будет заниматься закупками товаров у производителей. Это поможет компании «обеспечить наличие конкурентного предложения по ассортименту и его стоимости».
Специалисты из четверки ведущих аудиторско-консалтинговых агентств PwC, EY, KPMG и Deloitte сообщили о массовом запросе на перенос «дочек» российских компаний из Европы — в другие страны или «русские офшоры».
Из-за блокировки международного автосообщения в России на рынке автоперевозок стало больше транспорта и водителей, а цены снизились. Однако после введения пятого пакета санкций ЕС, запретивших доступ в Европу российским и белорусским грузовикам, стоимость перевозок резко взлетела, пишет «Коммерсантъ».
События предыдущего дня, 19 апреля — здесь.
Он не впервые публично выступает на эту тему.
По подсчетам Gallup, из-за отсутствия мотивации и снижения продуктивности сотрудников организации теряют до 550 млрд долларов в год. Как оказать поддержку и мотивировать команду в сложный период, расскажет фаундер ведущего российского HR-tech сервиса Skillaz Андрей Крылов.
Мы проанализировали, как изменились благотворительные пожертвования в России в марте. Аналитика не самая утешительная. Рассказываем, как новая реальность ударила по НКО и их подопечным, и что можно сделать прямо сейчас, чтобы помочь исправить грустное положение дел.
Банк видит попытки «разделить бизнес-сообщество на белых и не белых».
Цифровая платформа для компаний и физических лиц СберКорус и Сбер запустили онлайн-сервис, который помогает составлять концессионные соглашения, не привлекая юристов. Использование этого инструмента позволит инвесторам значительно сэкономить деньги и время.
Но компания надеется восполнить потери выручки планом по «монетизации» зрителей, пользующихся чужими аккаунтами.
Все ждали резкого обвала российского фондового рынка сразу после открытия, а он выступил как-то вяло, без души. В этой статье мы разбираемся, почему так вышло, — и чего ждать от российских акций в дальнейшем (ну и проводим ревизию актуальных мемов по теме, конечно).
Бьёрн Страуструп (Bjarne Stroustrup) спроектировал и разработал C++. Он также написал ряд книг об этом языке и больше ста научных статей. В интервью Evrone> он рассказал, что думает о разнице между задуманным С++ и тем, как его используют сейчас, а также сообщил, что нового будет в новых версиях.
Где брать бесплатные шрифты и что прочитать о кириллице — советует преподаватель курса «InDesign. Техника работы» Ник Недашковский.
Всем будет плохо, кроме алкосетей.
— Папа, ты теперь будешь меньше пить?
— Нет, сынок, ты теперь будешь меньше есть.
- Деда, теперь будет меньше танков и трупов?
- Нет, внучок, теперь будет меньше работы и еды.
Да, и зарплата контрактника + еда выглядит уже не так плохо, а 7 млн выплат кружат голову женам и прочим членам семей ;)
Скажем так - алкосетям будет менее хуже, чем другим, но и они будут себя чувствовать не супер. Одно дело - продажа премиального алкоголя и алкоголя среднего сегмента, где хорошая прибыль, другое дело продажа самой дешёвой водки, где прийдется конкурировать с нелегальной водкой из Абхазии и иже.
Рабочего спрашивают: — Если бутылка водки будет стоить 1000 рублей станешь пить? — Стану. — А если по 6000? — Все равно не брошу. — А где же ты столько денег возьмешь? Рабочий достает подшипник: — Он как стоил бутылку, так и будет стоить!
Это был советский аналог работы за валюту.
Я на днях зашёл в алкосеть и просто оху*л от цен. Те вина, которые были в пределах 1к-1200, стали почти 2к, за косарь теперь была всякая шмонь, стоившая раньше 400-450 руб.
Пошёл в продуктовую сеть и там цены сильно ниже, видимо им проще пока их держать за счёт большей глубины матрицы.
Ничего страшного, поубавишь свои аппетиты. Если ты, конечно, не миллиардер, как я.
А ни кого не смущает прям первое сообщение? Что прямо на глазах происходит коррупция. Совет директоров ЦБ разрешил не показывать отчетность. По ходу ЦБ трещит по швам.
Не может быть! В России! Коррупция!? Караул!
Что такого если ЦБ все засекретит?
п.с.
Потерь нет.
Дворца нет.
Деклараций нет.
Владелец Российская Федерация.
Расходы на оборонку засекречены.
Закупки можно не раскрывать, если ты под санкциями.
Куча скрытых и засекреченных расходов бюджета.
Сведения о добычи нефти теперь не публикуются.
В той ситуации, в которую загнал всех безумный дед, засекречивать теперь нужно абсолютно все. Вся страна теперь вынуждена засекречивать слова, понятия, факты. От СМИ и до простых людей. Даже ватники не могут назвать войну войной и секретно выражают поддержку через букву Z
Будем честны, единственные, кого переиграл Пыня, - это Оруэлл, Замятин и Брэдбери.
(засекреченный комментарий)
Мой коммент кстати набрал уже около 1000+ засекреченных лайков
(засекреченный ответ)
Господи, какое то либерахо-бинго
(вы получили засекреченный платеж)
Товарищ, не поленитесь установите VPN и дуйте на ТЖ, там таких любят.
ЦБ сам формирует правила и сам их изменяет. По вашей логике, любое изменение нормативных документов - это коррупция. Но нет.
Доброе утро!
Так и представил себе гигантские КиБ на месте мвидео и эльдорадо в торговых центрах. А как же районные алкаши, которым эти точки КиБ - и дом родной, и место встречи? Их ведь в ТЦ не пустят.
речь про склады, чукча не читатель?
"Арендовать склады" - это не значит использовать эти площади как склады. Рюмочные, может, начнут открывать на 2500 стоячих мест.
Можно попасть в книгу рекордов Гиннеса. Это победа! Мы снова первые!
я бы сходил в рюмочную с таким размахом)
Разок я бы тоже зашёл, просто любопытно было бы посмотреть.
интересные у вас значения, хоть 1 такую видели? или это мечты такие?
Просто "аналогов нет"
Это для примера - раз, и второе - так и ситуации подобной раньше не было.
Забавно, что вы предъявляете собеседнику, что он не читатель, при этом сами не в состоянии прочитать и понять смысл его комментария.
забавно, что комментатор сам придумал свою трактовку использования складов и пытается её отстоять во что бы то ни стало
Фантазировать тоже власть запрещает? Или можно, но только про себя?
В Идиократии получали степень по праву в местном Костко, у нас будет К&Б.
Из-за блокировки международного автосообщения в России на рынке автоперевозок стало больше транспорта и водителей, а цены снизились. Однако после введения пятого пакета санкций ЕС, запретивших доступ в Европу российским и белорусским грузовикам, стоимость перевозок резко взлетела
Вот тут не понял: зеркальные же санкции на автомобильные перевозки врубили, т.е. теоретически ценник внутри РФ не особо должен поменяться?
Да, я тоже над этим абзацем призадумался.
Цены в России монут только расти.
Драйв у лизингодателей и выкупит свои автомобили. Сейчас Это не проблема. Проблема, как обновлять парк через два-три года, когда машина будет ломаться чаще, чем ездить
Так вот и зачем тогда драйву их выкупать? Лучше сразу закупиться китайцами какими-нибудь, где проблем с запчастями будет поменьше. На перспективу, так сказать.
Какими китайцами? У них цены в небесах, а к ресурсу и надежности большие вопросы.
Каршеринг не имеет шансов в текущей реальности. Автомобиль вновь роскошь.
С ресурсами и надёжностью уже давно не всё так плохо.
Так или иначе, драйву смысла выкупать авто нет.
Пока так будет дешевле. Каршерингу, как и авиакомпаниям (пардон за сравнение) удобнее монопарк. Для обслуживания и ремонта
В копилку абсурда.
3й день не работает система ЛесЕгаис для учёта древесины. Тысячи машин стоят на месте и не могут перевозить дерево и пиломатериал. Разработчики списывают все на атаки из-за рубежа.
Для простого обывателя: Без неё дерево перемещаться по дорогам и жд не может.
Не ставьте засекреченные лайки на мой коммент.
Сбербанк поскромничал в этот раз. Скоро банк тоже назовут "С"
Скоро опять вклады свиснут и "а это не мы, мы С, а то Сбер был"
Так они свою "мощную" приставку с ряда продуктов совсем убирают, ищут новые варианты, видимо.
Доброе утро из Санкт-Петербурга!