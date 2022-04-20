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Финансы
Убитый колос

Новости и тексты на фоне 56 дня «спецоперации»: Toshiba не принимает заказы в России, «Драйв» может потерять 35% парка Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Reuters

Курсы и биржи

Курс ЦБ на 20 апреля: доллар — 79,02 рубля, евро — 85,96 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 8:00 мск — 78,3 рубля, евро — 83,9 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 87 рублей.

Что происходит

Российские банки временно не будут раскрывать отчетность по состоянию на 31 декабря 2021 года и до 30 сентября 2022-го и информацию о рисках на общедоступных информационных ресурсах — такое решение принял совет директоров ЦБ.

Японская Toshiba приостанавливает приём новых заказов и инвестиций в Россию.

«Яндекс.Драйв» может лишиться около 35% автопарка в 2022 году. У компании истекают лизинговые контракты, что вынуждает оператора возвращать автомобили собственникам. Однако дефицит на авторынке делает практически невозможной покупку новой техники.

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«Красное & Белое» планирует арендовать склады, которые до недавнего времени занимали другие ретейлеры, узнал Forbes. Компания готова забрать у девелоперов около 100 тысяч м² складских площадей, от которых отказываются другие арендаторы. В основном это непродуктовые сети, например, «М.Видео».

«Сбермегамаркет» создаёт отдельную структуру «С-мегамаркет трейд», которая будет заниматься закупками товаров у производителей. Это поможет компании «обеспечить наличие конкурентного предложения по ассортименту и его стоимости».

Специалисты из четверки ведущих аудиторско-консалтинговых агентств PwC, EY, KPMG и Deloitte сообщили о массовом запросе на перенос «дочек» российских компаний из Европы — в другие страны или «русские офшоры».

Из-за блокировки международного автосообщения в России на рынке автоперевозок стало больше транспорта и водителей, а цены снизились. Однако после введения пятого пакета санкций ЕС, запретивших доступ в Европу российским и белорусским грузовикам, стоимость перевозок резко взлетела, пишет «Коммерсантъ».

События предыдущего дня, 19 апреля — здесь.

#новость #днрилнр

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45 комментариев
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Слегка Придурковатый

Всем будет плохо, кроме алкосетей.

— Папа, ты теперь будешь меньше пить?
— Нет, сынок, ты теперь будешь меньше есть.

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Авторский череп

- Деда, теперь будет меньше танков и трупов?
- Нет, внучок, теперь будет меньше работы и еды.

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Igor Kalashnikov

Да, и зарплата контрактника + еда выглядит уже не так плохо, а 7 млн выплат кружат голову женам и прочим членам семей ;)

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Anton Do

Скажем так - алкосетям будет менее хуже, чем другим, но и они будут себя чувствовать не супер. Одно дело - продажа премиального алкоголя и алкоголя среднего сегмента, где хорошая прибыль, другое дело продажа самой дешёвой водки, где прийдется конкурировать с нелегальной водкой из Абхазии и иже.

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Михаил Гаврилов

Рабочего спрашивают: — Если бутылка водки будет стоить 1000 рублей станешь пить? — Стану. — А если по 6000? — Все равно не брошу. — А где же ты столько денег возьмешь? Рабочий достает подшипник: — Он как стоил бутылку, так и будет стоить!

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Дружеский спрей

Это был советский аналог работы за валюту.

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Antn Slmv

Я на днях зашёл в алкосеть и просто оху*л от цен. Те вина, которые были в пределах 1к-1200, стали почти 2к, за косарь теперь была всякая шмонь, стоившая раньше 400-450 руб.
Пошёл в продуктовую сеть и там цены сильно ниже, видимо им проще пока их держать за счёт большей глубины матрицы.

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Слегка Придурковатый

Ничего страшного, поубавишь свои аппетиты. Если ты, конечно, не миллиардер, как я.

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Дима Воробьёв

А ни кого не смущает прям первое сообщение? Что прямо на глазах происходит коррупция. Совет директоров ЦБ разрешил не показывать отчетность. По ходу ЦБ трещит по швам.

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Авторский череп

Не может быть! В России! Коррупция!? Караул!

Что такого если ЦБ все засекретит?
п.с.
Потерь нет.
Дворца нет.
Деклараций нет.
Владелец Российская Федерация.
Расходы на оборонку засекречены.
Закупки можно не раскрывать, если ты под санкциями.
Куча скрытых и засекреченных расходов бюджета.
Сведения о добычи нефти теперь не публикуются.

В той ситуации, в которую загнал всех безумный дед, засекречивать теперь нужно абсолютно все. Вся страна теперь вынуждена засекречивать слова, понятия, факты. От СМИ и до простых людей. Даже ватники не могут назвать войну войной и секретно выражают поддержку через букву Z

Будем честны, единственные, кого переиграл Пыня, - это Оруэлл, Замятин и Брэдбери.

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Слегка Придурковатый

(засекреченный комментарий)

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Авторский череп

Мой коммент кстати набрал уже около 1000+ засекреченных лайков

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Авторский череп

(засекреченный ответ)

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Random Russian

Господи, какое то либерахо-бинго

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Авторский череп

(вы получили засекреченный платеж)

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Сергей Я

Товарищ, не поленитесь установите VPN и дуйте на ТЖ, там таких любят.

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Антон piter

ЦБ сам формирует правила и сам их изменяет. По вашей логике, любое изменение нормативных документов - это коррупция. Но нет.

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Alex Draxler

Доброе утро!

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Вадим Д.

Так и представил себе гигантские КиБ на месте мвидео и эльдорадо в торговых центрах. А как же районные алкаши, которым эти точки КиБ - и дом родной, и место встречи? Их ведь в ТЦ не пустят.

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Вик Бой

речь про склады, чукча не читатель?

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Вадим Д.

"Арендовать склады" - это не значит использовать эти площади как склады. Рюмочные, может, начнут открывать на 2500 стоячих мест.

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Слегка Придурковатый

Можно попасть в книгу рекордов Гиннеса. Это победа! Мы снова первые!

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Одинокий шар

я бы сходил в рюмочную с таким размахом)

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Вадим Д.

Разок я бы тоже зашёл, просто любопытно было бы посмотреть.

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Вик Бой

интересные у вас значения, хоть 1 такую видели? или это мечты такие?

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Константин Кузнецов

Просто "аналогов нет"

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Вадим Д.

Это для примера - раз, и второе - так и ситуации подобной раньше не было.

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Lengor

Забавно, что вы предъявляете собеседнику, что он не читатель, при этом сами не в состоянии прочитать и понять смысл его комментария.

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Вик Бой

забавно, что комментатор сам придумал свою трактовку использования складов и пытается её отстоять во что бы то ни стало

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Revenant

Фантазировать тоже власть запрещает? Или можно, но только про себя?

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Mishka

В Идиократии получали степень по праву в местном Костко, у нас будет К&Б.

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Мимопрохожий

Из-за блокировки международного автосообщения в России на рынке автоперевозок стало больше транспорта и водителей, а цены снизились. Однако после введения пятого пакета санкций ЕС, запретивших доступ в Европу российским и белорусским грузовикам, стоимость перевозок резко взлетела
 Вот тут не понял: зеркальные же санкции на автомобильные перевозки врубили, т.е. теоретически ценник внутри РФ не особо должен поменяться?

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NotFop

Да, я тоже над этим абзацем призадумался.

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Dmitry Kuzmitsky

Цены в России монут только расти.

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Максим Кот

Драйв у лизингодателей и выкупит свои автомобили. Сейчас Это не проблема. Проблема, как обновлять парк через два-три года, когда машина будет ломаться чаще, чем ездить

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Слегка Придурковатый

Так вот и зачем тогда драйву их выкупать? Лучше сразу закупиться китайцами какими-нибудь, где проблем с запчастями будет поменьше. На перспективу, так сказать.

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Vadim Medvedev

Какими китайцами? У них цены в небесах, а к ресурсу и надежности большие вопросы.

Каршеринг не имеет шансов в текущей реальности. Автомобиль вновь роскошь.

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Слегка Придурковатый

С ресурсами и надёжностью уже давно не всё так плохо.

Так или иначе, драйву смысла выкупать авто нет.

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Максим Кот

Пока так будет дешевле. Каршерингу, как и авиакомпаниям (пардон за сравнение) удобнее монопарк. Для обслуживания и ремонта

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Макс Бруквин

В копилку абсурда.
3й день не работает система ЛесЕгаис для учёта древесины. Тысячи машин стоят на месте и не могут перевозить дерево и пиломатериал. Разработчики списывают все на атаки из-за рубежа.
Для простого обывателя: Без неё дерево перемещаться по дорогам и жд не может.

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Кунцево Crew

Не ставьте засекреченные лайки на мой коммент.

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Владимир Воробьев

Сбербанк поскромничал в этот раз. Скоро банк тоже назовут "С"

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Lexx Sky

Скоро опять вклады свиснут и "а это не мы, мы С, а то Сбер был"

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Вадим Д.

Так они свою "мощную" приставку с ряда продуктов совсем убирают, ищут новые варианты, видимо.

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Aleksandr Dubrovin

Доброе утро из Санкт-Петербурга!

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Я не вижу ни одного бенефициара этой безумной ***** (отредактировано из-за требований властей России — vc.ru)!

Гибнут невинные люди и солдаты. Генералы, проснувшись с похмелья, поняли, что у них говно-армия. А откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране говно и погрязло в непотизме, холуйстве и чинопочитании?

Кремлёвские чиновники в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море. Бизнесмены пытаются спасать остатки имущества. Конечно, есть дебилы, рисующие Z, но дебилов в любой стране 10%. 90% россиян против этой *****!

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