Обманули свыше 150 инвесторов, чтобы погасить ипотеку и посмотреть на птиц в Мексике: история мошенников из Аризоны Статьи редакции
Больше 15 лет Майкл и Бетси Файнберг собирали деньги на запуск продукта-конкурента Microsoft. Хвастались патентами, продавали акции и обещали доходность до 2268%. Правда, бумаги они не регистрировали, патент втайне продали, а сам продукт так никогда и не доработали.
С 1997 по 2014 год основатели американской компании по разработке ПО Catharon Software Майкл и Бетси Файнберг обещали, что их инновационный, запатентованный машинный язык впервые за последние десятилетия перевернёт индустрию технологий. И конкурировать он будет с самой Microsoft.
C его помощью, как говорил Майкл, приложения сможет разработать любой желающий — и ученик начальных классов, и художник, и учёный, а не только опытный программист. А создать на его основе можно как интерактивные игры, так и программы для обучения иностранным языкам. Для запуска не хватало одного — инвестиций.
Чтобы быстрее привлечь деньги, супруги предложили инвесторам купить акции фирмы. Обещали им выручку в $2 млрд за три года и доходность от инвестиций от 400% до 2268%. С декабря 2002 года по март 2014-го в итоге собрали со вкладчиков чуть более $5 млн.
Правда, ни патентов, ни готового к запуску продукта у Catharon Software не было.
С чего всё началось
Американцы Майкл и Бетси Файнберг управляли компанией под названием Catharon Productions. Бетси значилась главным исполнительным директором, а Майкл — президентом и финансовым директором.
Они держали мажоритарный пакет акций, а остальные доли решили продать в частном порядке в 1997, 1999 и 2000 годах — якобы чтобы выручить деньги на инновационный проект — запатентованную технологию компьютерного языка. Назывался он TenCORE Net — позже VDelta.
В 2002 году Файнберги даже основали для разработок отдельную корпорацию Catharon Software и решили продавать уже её акции. По их словам, наработка представляла собой «первый крупный прорыв в машинных языках за последние тридцать лет». А соперников бояться не приходилось, поскольку «всем существующим средам разработки недоставало ключевых элементов».
Супруги обещали инвесторам, что при наличии достаточных финансовых ресурсов они будут конкурировать напрямую с гигантами: производителями операционных систем для микрокомпьютеров вроде Microsoft и Sun Microcomputers.
И если пользователи хорошо примут TenCORE Net, то уже за год Файнберги смогут наладить стабильный денежный поток, чтобы покрывать любые накладные расходы.
Среди инвесторов были друзья супругов, а также знакомые из местных общественных организаций, в которых те принимали участие. А средства они переводили на банковские счета Файнбергов.
Бесконечный заключительный раунд инвестиций
На самом деле никаких заявок на регистрацию акций в Комиссию по ценным бумагам и биржам Файнберги не подавали. Однако это не мешало им из года в год обманывать доверчивых вкладчиков по практически идентичному шаблону.
2002 год. Привлекали заключительный раунд инвестиций в размере $6 млн, чтобы вывести завершённый продукт на рынок в течение десяти месяцев, развернуть маркетинг и доработать документацию и учебные пособия.
Обманули шестерых инвесторов на сумму $160 тысяч.
2003 год. Привлекали заключительный раунд инвестиций в размере $3 млн, чтобы вывести завершённый продукт на рынок в течение полугода. Обещали пятилетнюю доходность в 1572%.
Обманули 81 инвестора на сумму $2,3 млн.
2008 год. Привлекали заключительный раунд инвестиций в размере $750 тысяч, чтобы вывести завершённый продукт на рынок в течение пяти месяцев. Обещали пятилетнюю доходность в 1572%.
Обманули 24 инвесторов на сумму $1,3 млн.
2010 год. Привлекали заключительный раунд инвестиций в неуказанном судом размере, чтобы вывести завершённый продукт на рынок в конце года.
Обманули 63 инвестора на сумму $1,1 млн.
2013 год. Привлекали заключительный раунд инвестиций в размере $500 тысяч, чтобы вывести завершённый продукт на рынок в течение восьми месяцев. Обещали пятилетнюю доходность в 668%.
Обманули семерых инвесторов на сумму $105 тысяч.
О том, что они пытаются запустить продукт как минимум с 1999 года — и всё никак его не запустят — и привлекают уже не первый «заключительный» раунд, Файнберги каждый раз умалчивали. Инвесторы так же не знали, что к 2013 году никаких патентов у компании не было: супруги их заблаговременно продали.
Не говорили основатели ещё и о том, что продукт не предлагал никаких перспектив. Один сотрудник признался суду, что проект Catharon Software напоминал скорее груду мусора. «Он не отвечал заявленным целям и не располагал ни единой функцией, которая могла быть кому-то полезна», — сказал он. И это не мешало Файнбергам хвастаться обманом привлечёнными инвестициями перед всем штатом.
Другой работник — тестировщик ПО, проработавший в компании с 2011 по 2012 год, — сообщил, что что-то в продукте, конечно, работало, но далеко не всё. Он не отличался обещанным инвесторам высоким качеством, а все тесты были крайне примитивные. На конец 2012 года VDelta всё ещё находилась в разработке.
Как именно вскрылся обман, точно неизвестно. Но уже в 2015 году Комиссия по корпорациям штата Аризона добилась судебного приказа, согласно которому Файнберги должны были прекратить мошенничество с акциями и выплатить компенсацию в размере $4,9 млн плюс $250 тысяч в виде административных штрафов.
В 2018 году суд обвинил супругов в сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами и мошенничества с использованием электронных средств платежа. В апреле 2022 года 73-летнего Майкла и 80-летнюю Бетси Файнберг признали виновными. Окончательный приговор вынесут 15 июня 2022 года.
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