Турция для массового ВНЖ — всё?

Раньше в Турции можно было достаточно просто получить ВНЖ: купить жилье и получить ВНЖ на основании свидетельства о собственности, или арендовать на год, и как раз получить ВНЖ на год. Сейчас получить ВНЖ все труднее и труднее, а догадаться о том, что ВНЖ от Турции никто не получит можно только косвенно.