Финансы
Предвыборный яд

«Альфа-банк» договорился о продаже «дочки» в Казахстане, чтобы вывести её из санкционных списков Статьи редакции

В итоге это будет полностью казахстанский банк с новым брендом.

  • «Альфа-банк» достиг «принципиальной договорённости» о продаже 100% простых акций казахстанского подразделения банку «ЦентрКредит», сообщили стороны сделки. Её сумма не раскрывается.
  • «Альфа-банк» полностью выйдет из состава акционеров и отзовёт своих представителей из Совета директоров. После юридического завершения сделки «ЦентрКредит» проведёт ребрендинг актива. Сделка позволит вывести его из санкционных списков США и других стран.
  • «Банк ЦентрКредит» готов поддержать банк дополнительной ликвидностью за счёт собственных средств «для исполнения всех обязательств перед депозиторами, тем самым оперативно решить сложившуюся ситуацию для действующих клиентов», отмечается в сообщении.
  • По словам источника Frank Media, неформальное согласие от казахстанских регуляторов получено. Другой отмечает, что для закрытия сделки нужно получение лицензии OFAC (Управление по контролю за иностранными активами США). Её 18 апреля поехала получать председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финрынка Мадина Абылкасымова, добавляет он.
  • Российский «Альфа-банк» попал под блокирующие санкции США 6 апреля. Минфин дал компании время на завершение операций контрагентов до 6 мая 2022 года. Тогда же банк начал искать покупателя на «дочку» в Казахстане, пишет Frank Media.

#новость #альфабанк

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2 комментария
Solomon Vagner

Будем надеяться, что оформление пройдет быстро, вся оборотка компания застряла на счету.

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Иван Чепурнов

И ребрендинг провести - "Кетнакутак-банк"

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