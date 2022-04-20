«Альфа-банк» договорился о продаже «дочки» в Казахстане, чтобы вывести её из санкционных списков Статьи редакции
В итоге это будет полностью казахстанский банк с новым брендом.
- «Альфа-банк» достиг «принципиальной договорённости» о продаже 100% простых акций казахстанского подразделения банку «ЦентрКредит», сообщили стороны сделки. Её сумма не раскрывается.
- «Альфа-банк» полностью выйдет из состава акционеров и отзовёт своих представителей из Совета директоров. После юридического завершения сделки «ЦентрКредит» проведёт ребрендинг актива. Сделка позволит вывести его из санкционных списков США и других стран.
- «Банк ЦентрКредит» готов поддержать банк дополнительной ликвидностью за счёт собственных средств «для исполнения всех обязательств перед депозиторами, тем самым оперативно решить сложившуюся ситуацию для действующих клиентов», отмечается в сообщении.
- По словам источника Frank Media, неформальное согласие от казахстанских регуляторов получено. Другой отмечает, что для закрытия сделки нужно получение лицензии OFAC (Управление по контролю за иностранными активами США). Её 18 апреля поехала получать председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финрынка Мадина Абылкасымова, добавляет он.
- Российский «Альфа-банк» попал под блокирующие санкции США 6 апреля. Минфин дал компании время на завершение операций контрагентов до 6 мая 2022 года. Тогда же банк начал искать покупателя на «дочку» в Казахстане, пишет Frank Media.
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Программа форума стартует в 10:30 и включает в себя:
✅Доклады и кейсы игроков рынка
✅Мастер-классы по BI-проектам
✅Выставка российских BI-систем
Как вы уже догадались, мы не смогли обойти событие стороной, ведь у нас есть крутая low-code платформа…
На платформе представлено программное обеспечение и оборудование от российских компаний, способное полноценно заменить иностранные решения. У пользователей есть возможность выбора ПО и оборудования по областям применения и отраслям.
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И ребрендинг провести - "Кетнакутак-банк"