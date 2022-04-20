Финансы
Рая Хачатрян

Попавшие под блокирующие санкции российские банки не смогут выпускать карты UnionPay — РБК Статьи редакции

Китайская платёжная система заморозила выпуск карт и не объяснила причины.

  • Об этом пишет РБК со ссылкой на пять источников в крупных банках — в том числе подсанкционных. Ограничения коснутся «Сбера», ВТБ, «Альфа-банка», «Открытие» и «Промсвязьбанка», «Совкомбанка» и «Новикомбанка».
  • 6 марта «Сбер» заявил, что прорабатывает возможность выпуска кобейджинговой карты платежных систем «Мир» и UnionPay. А 6 апреля банк попал под блокирующие санкции США. По словам близкого к компании собеседника, о невозможности выпускать такие карты рассказали сотрудникам на закрытой встрече.
  • ВТБ, «Альфа-банк» и «Открытия» тоже работали над возможным выпуском таких карт. «Промсвязьбанк» выдавал их ещё до попадания под санкции — но перестал.
  • По словам источников РБК в банках, эти проекты на паузе по инициативе UnionPay — причины компания не объяснила и официально не подтверждала связь с санкциями. На момент написания заметки в UnionPay и банках не ответили на запрос редакции.
  • С банками, которые под санкции не попали, китайская система продолжает сотрудничество, говорит один из источников. Но 13 апреля «Коммерсантъ» писал, что иностранные онлайн-магазины стали блокировать платежи по выпущенным в России UnionPay — вне зависимости от банка.
  • По словам банкиров, с которыми поговорило издание, вместо того, чтобы разбираться, под санкциями выпустивший карту банк или нет, магазины просто предпочитают заблокировать всю страну.

#новость #unionpay

5357 просмотров
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66 комментариев
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Dmitry Protasov

Тот случай, когда диванные размышления о китайском спасении разбились о суровую китайскую реальность.
Таких открытий будет еще очень много, потому что верить в "спасение" от китайских компаний, которые должны будут подставляться ради спасения российского бизнеса - могут какие-то только очень незнакомые с китайскими реалиями люди.

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netvoyaprincessa

Ну хватит каждый раз уже писать одно и то же, те кто могли унять свои влажные мечты, давно это уже сделали, те кто до сих пор не смогли, при своём мнении останутся и дальше)

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9 комментариев
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TLGM x Event

Кратко: не будьте наивными!

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Василий Степанофф

По телеку сказали, что все будет ОК, и братья-китайцы нам помогут.

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ilia

Мне вот тупо интересно уже другое: нам все говорят что "нужно время наладить новые логистические цепочки", но вот кто их будет налаживать и через кого, если и за это будет угроза санкций?

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okman

Так Юнион пэй не нужен. Хочешь получать нефть придется в Россию что то продавать. А как они будут продавать это их проблемы. Через карточки мир наличные или крипту. Как буд-то мастеркард и виза благотворительностью занимаются.

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3 комментария
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Dancing Clown

Как неожиданно. Ещё один удар в спину

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S.Capusta

Я сама китаец, живу тут 50 лет. Дочь офицера. Просто поверьте у нас не все так однозначно Никто не хочет блокировать..

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2 комментария
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Васисуалий Лоханкин

" в псину"

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Александр Добриневский

Какой-то заголовок с негативчиком, так надо:
Банки, которые оказались под зловредными и наркоманскими западными санкциями, могут сэкономить на выпуске карт union pay
😏

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Dmitry
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adeby

Вот так удар в псину!

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Keivorit Keivor

Просто нефритовый стержень Кси заботится о простом рабочем Иване из города Тверь и бережет его 15000 рублей за карту от алчных банков.

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Мимопрохожий

на таких новостях ценник карт от Газпромбанка или Тинькова условных может улететь куда-то к 30-45тысячам вполне :)

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1 комментарий
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Dmitry Voloshin

Которые (карты за 15к) буквально не работают нигде.

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Мурад Муртазалиев

заморозила выпуск карт и не объяснила причины
 Все эти причины знают)

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GanicusCsw
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Влад Шушкевич

В первый же день китайцы стали поддерживать санкции, на уровне предприятий. У них там везде в правлении либо европейцы, либо американцы. Они блокировали любые контакты с Россией. А теперь это ещё и государственная политика, судя по всему.

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sles

Чем дольше нет успехов на фронтах, тем больше будет подобных "неожиданностей"

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Марта Сапожонкова

Если кто забыл, напоминаю как на самом деле выглядит пресловутая Российско-китайская «дружба».

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Makar Homenko

Ха-ха!

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Иван Худяков

Нету у царя союзников в итоге

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Keivorit Keivor

А как же армия и флот? )

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3 комментария
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Сергей Я

Батька

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4 комментария
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Alex

Да ты чё? А Как же КНДР, Эретрия и Зимбабве? Знаешь как потриоты в телеграм-канале Соловьёва этим гордятся?! Говорят, что КНДР сегодня сделало заявление, что Буча - это американская провокация! Они прям горды, что КНДР их поддержала. Хотя, как выяснилось, ничего такого они и не заявляли.

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Борис Макаров

Китайская платёжная система заморозила выпуск карт и только Олег Юрьевич Тиньков САМ отказался от оформления. "Сами купим этот говноюнионпей" заявил банкир

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Дмитрий Филиппов

Нерабочий Union Pay, какая потеря.

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Павел Воронов

Активнее надо с Китаем

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Борис Вишневский

Также могу подтвердить, что даже банки, которые не под санкциями, не могут сейчас открыть корсчета в Китае и начать эквайринг юнионпея

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Andrey Balandin

Еще одно доказательство, что у России нет друзей. Кроме флота и армии. Всё остальное хрень, и ссыкло пляшущее под американскую и британскую дудку.

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Petr Petrov

Да и с флотом и армией какие-то проблемы.

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Dimitri

В политике и бизнесе в принципе нет друзей, если только партнеры по интересам. Дело в том, что эта спецоперация нах никому не сдалась кроме Кремля. Китаю может бы и хотел бы видеть прокремлевскую власть в Киеве, но точно не этот трындец которые сейчас там происходит.

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Speedwagon MMXXII

Китай Великий Лидер Xi удар сила Русский Иван город Тверь

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Маркетолог

А типо причина не ясна? Никто не хочет блокирнуться из-за этих банков

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iskatsu

Ну так разрешите с криптой работать людям. Нет, они в банках аккаунты банят за покупку крипты. Получается российский потребитель со всех сторон в проигрыше.

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Келлер

Это всё потому что Мордор не коммуняцкий, а так бы давно уже произошло тупа пролетарское сплочение по самые гланды палучаеца, а так дружба дружбой а табачок врознь

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Speedwagon MMXXII

Вполне коммуняцкий. Вот только цели Китая и цели России никогда общими не были :)

И так было во времена Советского Союза

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1 комментарий
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Makar Homenko

Нож в псину? Это такая помощь от...

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Makar Homenko

Ну я же говорил! Гальюнион Пэй всё...

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Михаил Михалыч

Удар в псину(

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Dmitriy Sakharov

Зато успели сошкурить денег с клиентов за выпуск карт 👍

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Alex

О да, в россельхозе 7.500р выпуск карточки. Я таких цен с 90-х не видел.

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Андрей Верижников

Бедная псина

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