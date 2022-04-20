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Финансы
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ФНС назвала признаки, по которым можно выявить незаконное использование самозанятых для экономии на налогах — РБК Статьи редакции

Среди них — договор на год, ежемесячная оплата и графики отпусков.

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Федеральная налоговая служба (ФНС) направила в территориальные органы письмо. В нём она перечислила основные признаки, которые указывают на то, что компания использует незаконную схему экономии на налогах с использованием самозанятых. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию письма.

Среди признаков, которые могут свидетельствовать о нелегальной схеме, налоговая называет:

  • В предмете договора закреплено выполнение работ определенного рода, а не разового задания и нет указаний на конкретный объём работ;
  • Договор имеет систематический, а не разовый характер, заключается на год или до окончания календарного года;
  • В договоре установлена ежемесячная оплата труда, которая не меняется на протяжении года;
  • Работник включён в производственную деятельность компании и несет материальную ответственность;
  • Договор предполагает подчинение работника внутреннему трудовому распорядку, и его составной элемент — выполнение распоряжений работодателя.

По таким признакам можно выявить не только незаконные отношения с самозанятыми, но и с ИП, отмечается в письме. Налоговая называет и другие возможные доказательства реальных трудовых отношений: например, оформленный пропуск и графики работы и отпусков.

В ФНС рассказали, что у службы есть контрольно-аналитическая онлайн-система, куда поступают сведения о доходах самозанятых. Система ежеквартально анализирует более 20 параметров. В итоге часть компаний добровольно уточняет свои налоговые обязательства.

Опрошенные РБК эксперты отмечают, что проблема оптимизации налогов с помощью найма самозанятых существует, но она не массовая. При этом на фоне кризиса «неизвестно, что государству выгоднее: активно искоренять подобные нарушения, фактически отправляя граждан на биржу труда, или позволить им некоторое время продолжить работу по серой схеме».

#новость #налоги #фнс

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47 комментариев
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under construction

обучаю сотрудников ФНС.
Открываешь сайт hh и sj и бомбишь вакансии на словосочетание договор гпх, самозанятый
Опа годовая премия в кармане

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Тимур Петров

Пойдете преподавателем на новый курс?

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under construction

я уже половину секретов выдал, денег платить не будут

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Тимур Петров

вторая половина после прохождения курса :)
И диплом государственного образца.

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MrMike3112 .

А также возможность использовать для обучения средства материнского капитала и другие способы платёжной оптимизации.

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валдис фет

ДА

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Daniil Dymshits

Не, ГПХ стоит работодателю столько же, как и найм, если не дороже

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Андрей Рядькин

Нет, по ГПХ поменьше соц взносов. НДФЛ такой же

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Евгений Лазарев

А нахуя он нужен тогда?

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Андрей Рядькин

Работодатель не несёт трудовых гарантий типа отпуска и больничных

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Sergei Timofeyev

Плюс расторгнуть можно быстро и просто.

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under construction

там много тонкостей, как для работника, так и для нанимателя.

главная ты не работник, а подрядчик со всем, что из этого вытекает.

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under construction

угу угу, говорили они

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Sergei Timofeyev

Там страховых отчислений поменьше, но не то, чтобы уж много.

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Анна Дочкина

Оказываю услуги поддержки сайтов. Договор на год и продлевается. Сумма каждый месяц одинаковая. В нее входит стандартный набор по обновлению, резервному копированию и ещё ряду одинаковых работ.
Самозанятость, выписываю чеки юрлицам на эти самые одинаковые каждый месяц суммы.
И судя по приведенному списку я злостный нарушитель.
Хоть убей не пойму, в чем?

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Eva Durynicheva

А нарушитель не вы, в любом случае))
За такое ответственен работодатель, если после проверки не выяснится, что вы сотрудник - проблем нет.

По идее. Возможно я что-то путаю, но вроде на сотруднике за такое ответственность лежать вообще не может.

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under construction

Если "нанимателей" несколько и нет графика присутствия типа 5*8, это она самая - самозанятость.

Если "наниматель" один и есть часы обязательного присутствия , это неправильное использование статуса работодателем.

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Александр Кабешов

Все гуд будет, система выявит, что есть повторение одних параметров, но и выявит, что вы работаете и с другими контрагентами по такой же схеме. Т.е. как факт предпринимательской деятельности.

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Анна Дочкина

Будем надеяться, что так и есть. Пока два года по такой схеме работаю, тьфу-тьфу, вопросов не было. Но и списков таких не было

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Александр Кабешов

Они всегда были. ИФНС ежегодно такие памятки публикует.

Например тут подробно - https://www.klerk.ru/blogs/mysmz/525138/

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Евгений Лазарев

И у вас ещё штатного расписания нет, наверное 😅

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Анна Дочкина

Самозанятость, какое штатное расписание?

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Sergei Timofeyev

У вас контрагентов больше чем один.

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MrMike3112 .

Кстати да. Приходящие сисадмин на абонентской обслуживании замечательно попадает под критерий "регулярные одинаковые платежи".

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Тимур Петров
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Александр Кабешов

Предупреждён - значит вооружён

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Волоцкой Дмитрий

Хммм... Будто налоговая показывает что нужно пофиксить, чтобы работа компаний и сотрудников продолжалась в том же духе и дальше))

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Александр Кабешов

Повышает юридическую и экономическую грамотность.

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Andrey Kulakov

Они никогда не задумывались о том, что самозанятость оформляют от доброты душевной? Если 6% самозанятости сейчас забрать у самозанятых - куда они пойдут в ~40% официального трудоустройства или таки в 0%?))

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Михаил Загоскин

Серьезно? то есть в текущей экономической ситуации наоборот сделать бы послабление, а они по инерции гайки крутят?!

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Многие шар

Никто никакие гайки не крутит. Это уже не один год происходит начисления и переквалификация по этим признакам, просто писем разъясняющих на что ФНС обращает внимание в вопросе переквалификации отношений в трудовые не было.

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Александр Кабешов

Все тоже самое для ИП. Все палятся на том, что физлицо/ип имеют одного основного плательщика.

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Ware Wow

с другой стороны это же проблема самозанятого, что он не ищет других клиентов.

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Александр Сосновский

Я бы и проблемой это не назвал. Разве в законе о самозанятых сказано, что у него должно быть несколько клиентов?

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Александр Кабешов

У самозанятого нет, а вот "работодателю" квалифицируют признаки уклонения от налогов и самозанятый тут пойдёт искать нового "работодателя".

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Антон Врублевский

А что налоговая говорит о том, что ты работаешь с разными контрагентами, а не только с одним, но в некоторых признаках "злостный уклонист"?

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Александр Кабешов

Плоти нологи. Всё гуд будет.

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indig3n

Письмо то они направили, а толку то? Серьезные, крупные организации далеко не всегда используют самозанятых, а душить мелких не интересно самой ФНС, ибо человеческие ресурсы, и так скудные, все же сильно ограничены.

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under construction

та ладно. их полно. почти все курьерские конторы работают через самозанятость.

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indig3n

Крупных игроков можно по пальцам пересчитать, а мелочь трогать им не интересно по соотношению "до-начислено на затрачено времени". Что, тем самым, нас и возвращает к моему посту выше -_-

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under construction

прям сейчас по Москве 1500 вакансий и полно известных контор

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indig3n

К сожалению, я могу оперировать только измеримыми критериями. Такие оценки как "полно" для меня непостижимы. Это никоим образом не укор в Вашу сторону.
1500 вакансий на 900000 всего открытых (именно такой порядок был на прошлой неделе +/-) не особо может повлиять на ситуацию в целом, как мне кажется.
Да и изначально, смысл первичного поста был в несколько другом...

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Сергей Я

4 и 5 пункт ещё понятно, отпуска и материальная ответственность для самозанятого действительно подозрительно может быть, но вот первые 3 пункта - бред, многие самозанятые-фрилансеры так и работают с заказчиками.

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under construction

Сообщение удалено

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Александр У

Сначала сами дали законную возможность оптимизировать налоговые отчисления, точнее отчисления в ПФР, СоцСтрах(типо бесплатная медицина) и НДФЛ в 13%, вместо которого самозанятые платят то ли 4, то ли 6%, а теперь за это наказывать решили. Проблема самозанятых в том, что ПФР, это их будущая пенсия, и она отсутствует!
Да, не все на неё надеятся, но страшно представить, когда нынешние самозанятые достигнут пенсионного возраста, потеряют трудоспособность и останутся без пенсии.
На нынешних пенсионеров без слёз не взглянешь, когда у них 50% пенсии на коммуналку уходит, дак они всю жизнь официально работали.
Что же будет с самозанятыми?

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Sergei Timofeyev

их будущая пенсия, и она отсутствует!
 Накопительная - да, страховая будет.

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Илья Попов
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