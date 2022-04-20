ФНС назвала признаки, по которым можно выявить незаконное использование самозанятых для экономии на налогах — РБК Статьи редакции
Среди них — договор на год, ежемесячная оплата и графики отпусков.
Федеральная налоговая служба (ФНС) направила в территориальные органы письмо. В нём она перечислила основные признаки, которые указывают на то, что компания использует незаконную схему экономии на налогах с использованием самозанятых. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию письма.
Среди признаков, которые могут свидетельствовать о нелегальной схеме, налоговая называет:
- В предмете договора закреплено выполнение работ определенного рода, а не разового задания и нет указаний на конкретный объём работ;
- Договор имеет систематический, а не разовый характер, заключается на год или до окончания календарного года;
- В договоре установлена ежемесячная оплата труда, которая не меняется на протяжении года;
- Работник включён в производственную деятельность компании и несет материальную ответственность;
- Договор предполагает подчинение работника внутреннему трудовому распорядку, и его составной элемент — выполнение распоряжений работодателя.
По таким признакам можно выявить не только незаконные отношения с самозанятыми, но и с ИП, отмечается в письме. Налоговая называет и другие возможные доказательства реальных трудовых отношений: например, оформленный пропуск и графики работы и отпусков.
В ФНС рассказали, что у службы есть контрольно-аналитическая онлайн-система, куда поступают сведения о доходах самозанятых. Система ежеквартально анализирует более 20 параметров. В итоге часть компаний добровольно уточняет свои налоговые обязательства.
Опрошенные РБК эксперты отмечают, что проблема оптимизации налогов с помощью найма самозанятых существует, но она не массовая. При этом на фоне кризиса «неизвестно, что государству выгоднее: активно искоренять подобные нарушения, фактически отправляя граждан на биржу труда, или позволить им некоторое время продолжить работу по серой схеме».
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обучаю сотрудников ФНС.
Открываешь сайт hh и sj и бомбишь вакансии на словосочетание договор гпх, самозанятый
Опа годовая премия в кармане
Пойдете преподавателем на новый курс?
я уже половину секретов выдал, денег платить не будут
вторая половина после прохождения курса :)
И диплом государственного образца.
А также возможность использовать для обучения средства материнского капитала и другие способы платёжной оптимизации.
ДА
Не, ГПХ стоит работодателю столько же, как и найм, если не дороже
Нет, по ГПХ поменьше соц взносов. НДФЛ такой же
А нахуя он нужен тогда?
Работодатель не несёт трудовых гарантий типа отпуска и больничных
Плюс расторгнуть можно быстро и просто.
там много тонкостей, как для работника, так и для нанимателя.
главная ты не работник, а подрядчик со всем, что из этого вытекает.
угу угу, говорили они
Там страховых отчислений поменьше, но не то, чтобы уж много.
Оказываю услуги поддержки сайтов. Договор на год и продлевается. Сумма каждый месяц одинаковая. В нее входит стандартный набор по обновлению, резервному копированию и ещё ряду одинаковых работ.
Самозанятость, выписываю чеки юрлицам на эти самые одинаковые каждый месяц суммы.
И судя по приведенному списку я злостный нарушитель.
Хоть убей не пойму, в чем?
А нарушитель не вы, в любом случае))
За такое ответственен работодатель, если после проверки не выяснится, что вы сотрудник - проблем нет.
По идее. Возможно я что-то путаю, но вроде на сотруднике за такое ответственность лежать вообще не может.
Если "нанимателей" несколько и нет графика присутствия типа 5*8, это она самая - самозанятость.
Если "наниматель" один и есть часы обязательного присутствия , это неправильное использование статуса работодателем.
Все гуд будет, система выявит, что есть повторение одних параметров, но и выявит, что вы работаете и с другими контрагентами по такой же схеме. Т.е. как факт предпринимательской деятельности.
Будем надеяться, что так и есть. Пока два года по такой схеме работаю, тьфу-тьфу, вопросов не было. Но и списков таких не было
Они всегда были. ИФНС ежегодно такие памятки публикует.
Например тут подробно - https://www.klerk.ru/blogs/mysmz/525138/
И у вас ещё штатного расписания нет, наверное 😅
Самозанятость, какое штатное расписание?
У вас контрагентов больше чем один.
Кстати да. Приходящие сисадмин на абонентской обслуживании замечательно попадает под критерий "регулярные одинаковые платежи".
Предупреждён - значит вооружён
Хммм... Будто налоговая показывает что нужно пофиксить, чтобы работа компаний и сотрудников продолжалась в том же духе и дальше))
Повышает юридическую и экономическую грамотность.
Они никогда не задумывались о том, что самозанятость оформляют от доброты душевной? Если 6% самозанятости сейчас забрать у самозанятых - куда они пойдут в ~40% официального трудоустройства или таки в 0%?))
Серьезно? то есть в текущей экономической ситуации наоборот сделать бы послабление, а они по инерции гайки крутят?!
Никто никакие гайки не крутит. Это уже не один год происходит начисления и переквалификация по этим признакам, просто писем разъясняющих на что ФНС обращает внимание в вопросе переквалификации отношений в трудовые не было.
Все тоже самое для ИП. Все палятся на том, что физлицо/ип имеют одного основного плательщика.
с другой стороны это же проблема самозанятого, что он не ищет других клиентов.
Я бы и проблемой это не назвал. Разве в законе о самозанятых сказано, что у него должно быть несколько клиентов?
У самозанятого нет, а вот "работодателю" квалифицируют признаки уклонения от налогов и самозанятый тут пойдёт искать нового "работодателя".
А что налоговая говорит о том, что ты работаешь с разными контрагентами, а не только с одним, но в некоторых признаках "злостный уклонист"?
Плоти нологи. Всё гуд будет.
Письмо то они направили, а толку то? Серьезные, крупные организации далеко не всегда используют самозанятых, а душить мелких не интересно самой ФНС, ибо человеческие ресурсы, и так скудные, все же сильно ограничены.
та ладно. их полно. почти все курьерские конторы работают через самозанятость.
Крупных игроков можно по пальцам пересчитать, а мелочь трогать им не интересно по соотношению "до-начислено на затрачено времени". Что, тем самым, нас и возвращает к моему посту выше -_-
прям сейчас по Москве 1500 вакансий и полно известных контор
К сожалению, я могу оперировать только измеримыми критериями. Такие оценки как "полно" для меня непостижимы. Это никоим образом не укор в Вашу сторону.
1500 вакансий на 900000 всего открытых (именно такой порядок был на прошлой неделе +/-) не особо может повлиять на ситуацию в целом, как мне кажется.
Да и изначально, смысл первичного поста был в несколько другом...
4 и 5 пункт ещё понятно, отпуска и материальная ответственность для самозанятого действительно подозрительно может быть, но вот первые 3 пункта - бред, многие самозанятые-фрилансеры так и работают с заказчиками.
Сообщение удалено
Сначала сами дали законную возможность оптимизировать налоговые отчисления, точнее отчисления в ПФР, СоцСтрах(типо бесплатная медицина) и НДФЛ в 13%, вместо которого самозанятые платят то ли 4, то ли 6%, а теперь за это наказывать решили. Проблема самозанятых в том, что ПФР, это их будущая пенсия, и она отсутствует!
Да, не все на неё надеятся, но страшно представить, когда нынешние самозанятые достигнут пенсионного возраста, потеряют трудоспособность и останутся без пенсии.
На нынешних пенсионеров без слёз не взглянешь, когда у них 50% пенсии на коммуналку уходит, дак они всю жизнь официально работали.
Что же будет с самозанятыми?
их будущая пенсия, и она отсутствует!
Накопительная - да, страховая будет.