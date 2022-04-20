Среди них — договор на год, ежемесячная оплата и графики отпусков.

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Федеральная налоговая служба (ФНС) направила в территориальные органы письмо. В нём она перечислила основные признаки, которые указывают на то, что компания использует незаконную схему экономии на налогах с использованием самозанятых. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию письма.

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Среди признаков, которые могут свидетельствовать о нелегальной схеме, налоговая называет:

В предмете договора закреплено выполнение работ определенного рода, а не разового задания и нет указаний на конкретный объём работ;

Договор имеет систематический, а не разовый характер, заключается на год или до окончания календарного года;



В договоре установлена ежемесячная оплата труда, которая не меняется на протяжении года;



Работник включён в производственную деятельность компании и несет материальную ответственность;



Договор предполагает подчинение работника внутреннему трудовому распорядку, и его составной элемент — выполнение распоряжений работодателя.



По таким признакам можно выявить не только незаконные отношения с самозанятыми, но и с ИП, отмечается в письме. Налоговая называет и другие возможные доказательства реальных трудовых отношений: например, оформленный пропуск и графики работы и отпусков.

В ФНС рассказали, что у службы есть контрольно-аналитическая онлайн-система, куда поступают сведения о доходах самозанятых. Система ежеквартально анализирует более 20 параметров. В итоге часть компаний добровольно уточняет свои налоговые обязательства.