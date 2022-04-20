Финансы
Предвыборный яд

Акции Disney, Paramount и других стримингов упали на 4-7% после падения акций Netflix на 35% на фоне оттока подписчиков Статьи редакции

За квартал сервис потерял 200 тысяч пользователей.

  • Акции Disney (владеет сервисом Disney+) на 20:42 мск падают на 4,13% и стоят $126,45 за штуку; Warner Bros. Discovery (онлайн-кинотеатр Discovery Plus) — на 5,92% до $23,04 за штуку; Paramount (Paramount+) — на 6,82% до $33,8 за штуку.
  • Бумаги производителя приставок для просмотра стриминговых сервисов и SmartTV Roku упали на 3,43%, до $112,77.
  • Акции дешевеют на фоне падения акций Netflix — бумаги компании теряют 35,62% и стоят $224,43 за штуку. Это произошло после отчётности компании: в первом квартале 2022 года количество подписчиков сократилось на 200 тысяч. Это первое падение за 10 лет.
  • По прогнозу компании, в следующем квартале потери составят ещё 2 млн. Сейчас у Netflix 221,64 млн подписчиков.

#новость #netflix

1752 просмотров
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17 комментариев
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Dancing Clown

Все потому что потеряли подписоту РФ

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Сергей Я

Не совсем. Потеря подписоты из РФ отразят в следующем отчёта, там ещё Netflix на десятки % схлопнется😏

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Джон Картошкин

скрестим пальчики

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Волоцкой Дмитрий

Я конечно не эксперт и сижу на виси, а не в нэтфлексе, но что-то мне кажется что эти подписочные сервисы в долгом сроке- убыточные. Столько бабла палится в производство, а на выходе юзер с подпиской за 15 баксов)

Всем пох на кэшфлоу, капитализация Ван лав?:)

Пс. 200 лямов подписчиков- 3.5 ярда в месяц. По ходу я криво читаю новости. Как удалить коммент 😆

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RomanistHere

Хз, мне кажется, что подписки один из самых прибыльных вариантов, если ты продаёшь цифровой сервис. Если бы предложили купить что-то за 50 баксов - ты бы подумал, что много, а 5 баксов в месяц звучит гораздо лучше, хотя за 5 лет ты заплатишь ого-го сколько.

Это как 9,99$, только новый уровень.

Самые продвинутые продаваны используют и то и то, и продают подписку за 4,99 вместо 5.

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Roman Moskovskiy

Пузырик лопается?

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Сергей Я

Пузырик сегодня отчитываться будет.

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RomanistHere

пока сдувается только немного

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Pavel Pavel

Будут дальше снимать про транс-гендерных негров-лесбиянок и не такое будет...

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Илья Волочков

100%, у транс-гендерных негров-лесбиянок не хватит денег, чтобы окупить затраты на производство фильмов.

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Бублик

Перегибают палку, но наша скрепность похуже будет

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Максим Кот

Там ещё растущие ставки на долг поджимают. Хороши растущие убыточные сервисы во время дешевых денег. Во время дорогих - все будет иначе.

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Vasiliy Balandin

Сами себе своими санкциями
Россия 🇷🇺 огромный для них рынок

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Evgeni Nabokov

0.3%

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Vasiliy Balandin

4-7%

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Виктор Иванчиков

Ну что сказать, а сказать-то и нечего!

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Щитпостер на зарплате

на фоне оттока россиян

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