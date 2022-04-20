Акции Disney, Paramount и других стримингов упали на 4-7% после падения акций Netflix на 35% на фоне оттока подписчиков Статьи редакции
За квартал сервис потерял 200 тысяч пользователей.
- Акции Disney (владеет сервисом Disney+) на 20:42 мск падают на 4,13% и стоят $126,45 за штуку; Warner Bros. Discovery (онлайн-кинотеатр Discovery Plus) — на 5,92% до $23,04 за штуку; Paramount (Paramount+) — на 6,82% до $33,8 за штуку.
- Бумаги производителя приставок для просмотра стриминговых сервисов и SmartTV Roku упали на 3,43%, до $112,77.
- Акции дешевеют на фоне падения акций Netflix — бумаги компании теряют 35,62% и стоят $224,43 за штуку. Это произошло после отчётности компании: в первом квартале 2022 года количество подписчиков сократилось на 200 тысяч. Это первое падение за 10 лет.
- По прогнозу компании, в следующем квартале потери составят ещё 2 млн. Сейчас у Netflix 221,64 млн подписчиков.
Президент выступил на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей»
Все ждали резкого обвала российского фондового рынка сразу после открытия, а он выступил как-то вяло, без души. В этой статье мы разбираемся, почему так вышло, — и чего ждать от российских акций в дальнейшем (ну и проводим ревизию актуальных мемов по теме, конечно).
Китайская платёжная система заморозила выпуск карт и не объяснила причины.
📍29 апреля на ВДНХ пройдет Russian BI Forum - яркое событие, посвященное российским BI- решениям.
Программа форума стартует в 10:30 и включает в себя:
✅Доклады и кейсы игроков рынка
✅Мастер-классы по BI-проектам
✅Выставка российских BI-систем
Как вы уже догадались, мы не смогли обойти событие стороной, ведь у нас есть крутая low-code платформа…
Среди них — договор на год, ежемесячная оплата и графики отпусков.
Раньше в Турции можно было достаточно просто получить ВНЖ: купить жилье и получить ВНЖ на основании свидетельства о собственности, или арендовать на год, и как раз получить ВНЖ на год. Сейчас получить ВНЖ все труднее и труднее, а догадаться о том, что ВНЖ от Турции никто не получит можно только косвенно.
На платформе представлено программное обеспечение и оборудование от российских компаний, способное полноценно заменить иностранные решения. У пользователей есть возможность выбора ПО и оборудования по областям применения и отраслям.
Но они вряд ли вернутся в страну в ближайшие пять лет, и скорее всего, перестанут это делать, считают эксперты.
Все потому что потеряли подписоту РФ
Не совсем. Потеря подписоты из РФ отразят в следующем отчёта, там ещё Netflix на десятки % схлопнется😏
скрестим пальчики
Я конечно не эксперт и сижу на виси, а не в нэтфлексе, но что-то мне кажется что эти подписочные сервисы в долгом сроке- убыточные. Столько бабла палится в производство, а на выходе юзер с подпиской за 15 баксов)
Всем пох на кэшфлоу, капитализация Ван лав?:)
Пс. 200 лямов подписчиков- 3.5 ярда в месяц. По ходу я криво читаю новости. Как удалить коммент 😆
Хз, мне кажется, что подписки один из самых прибыльных вариантов, если ты продаёшь цифровой сервис. Если бы предложили купить что-то за 50 баксов - ты бы подумал, что много, а 5 баксов в месяц звучит гораздо лучше, хотя за 5 лет ты заплатишь ого-го сколько.
Это как 9,99$, только новый уровень.
Самые продвинутые продаваны используют и то и то, и продают подписку за 4,99 вместо 5.
Пузырик лопается?
Пузырик сегодня отчитываться будет.
пока сдувается только немного
Будут дальше снимать про транс-гендерных негров-лесбиянок и не такое будет...
100%, у транс-гендерных негров-лесбиянок не хватит денег, чтобы окупить затраты на производство фильмов.
Перегибают палку, но наша скрепность похуже будет
Там ещё растущие ставки на долг поджимают. Хороши растущие убыточные сервисы во время дешевых денег. Во время дорогих - все будет иначе.
Сами себе своими санкциями
Россия 🇷🇺 огромный для них рынок
0.3%
4-7%
Ну что сказать, а сказать-то и нечего!
на фоне оттока россиян