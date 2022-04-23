Бензин в США превысил отметку в $4 впервые с 2008 года. Со стороны кажется, что АЗС от этого выигрывают, но нет: ответно повышать цены на топливо невыгодно и опасно. С чего получают прибыль заправки и кто из них в будущем рискует закрыться — в конспекте The Hustle.

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В начале марта 2022 года цена на бензин в США установила новый рекорд, превысив отметку в $4,33 за галлон — примерно 3,79 литра. Это почти на $1,5 больше, чем в 2021 году, а выше $4 его стоимость вообще поднималась только в 2008 году.

Бензин, по данным The New York Times, спровоцировал мартовский скачок инфляции в США до рекордного за последние 40 лет показателя в 8,5%, а также стал одним из самых подорожавших потребительских товаров в 2022 году.

Как поменялись цены на товары и услуги в США с марта 2021 года по март 2022 года. Топливо всех видов, подержанные автомобили, полёты, бытовой газ, мясо, птица, рыба и яйца, новый транспорт, электричество, злаки, фрукты и овощи и так далее

Кажется, что заправочные станции от этого только выигрывают, пишет The Hustle. К тому же всеми ими наверняка заправляют мировые нефтяные гиганты, чьи вывески развешены вдоль дорог: вроде Shell, Chevron, 76 и ExxonMobil.

Однако на деле управляют брендированными заправками чаще всего франчайзи, которые регулярно выплачивают именитым заводам от 3% до 14% роялти. Остальные — «безымянные» точки — принадлежат независимым частникам. У них чаще всего под контролем лишь одна АЗС, а бензин они закупают на открытом рынке.

Многие крупные нефтяные корпорации не хотят работать в рознице просто потому, что такая бизнес-модель, как правило, не самая выгодная, отмечает издание. Большинство АЗС едва ли получают прибыль с основного продукта, а когда цена на нефть растёт, могут и вовсе уйти в минус.

В среднем чистая прибыль, или же рентабельность по чистой прибыли, во всех отраслях составляет 7,7%, однако у заправочных станций показатель гораздо ниже — 1,4%. Даже продуктовые магазины и автосалоны — одни из самых низкомаржинальных заведений в США — могут похвастаться более высокими цифрами: 2,5% и 3,2% соответственно.

57,1% собственников владеют всего одной АЗС

Как распределяются деньги за топливо

Вот как сырьё становится бензином. Сперва нужно добыть сырую нефть — в США это делают в основном в Техасе и Северной Дакоте. Дальше доставить её в нефтеперерабатывающие заводы — для подготовки, перегонки, очистки. После этого нефтепродукт пускают через трубопроводы в специальные контейнеры и только потом доставляют на заправки. Там готовый бензин хранят в бочках объёмом до 20 тысяч галлонов — это примерно 76 тысяч литров.

Водитель покупает галлон, то есть 3,79 литра, за условные $4,12 — столько в среднем стоит бензин в США на 23 апреля 2022 года. Однако вот из чего на самом деле складывается цена:

51% — сырая нефть.

17% — переработка.

17% — налоги и комиссии.

8% — транспортировка.

7% — наценка.

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После вычета накладных расходов — зарплат, коммунальных услуг, страхования, транзакционных комиссий — средняя прибыль АЗС с галлона бензина составляет $0,03-0,07. Бывают, конечно, и исключения, пишет The Hustle. Некоторые, например, получают свыше $0,3. Но есть и те, для кого показатель равняется лишь $0,01.

Вот из чего складывается цена за галлон бензина

В теории заправочные станции могли бы увеличить наценку, но именно по цене многие автомобилисты и выбирают предпочтительные АЗС. Внезапно завышенный ценник может отпугнуть клиента — особенно если учесть, какая на местных рынках высокая конкуренция.

По данным национальной ассоциации круглосуточных магазинов (NACS) за 2019 год, цена — важнейший фактор для 59% автомобилистов.

Эта конкуренция вдобавок ко всему создаёт тупиковую ситуацию. Когда оптовые цены на бензин растут, многие владельцы заправок сохраняют прежнюю стоимость на товар, порой в угоду прибыли, просто потому что боятся проиграть конкуренту. К тому же высокие ценники заставляют 19% американцев меньше ездить на личном автомобиле, пишет NACS.

А когда цены падают, предприниматели не спешат занижать свои, потому что так рискуют развязать ценовую войну, отмечает издание.

Заправочные станции часто «кучкуются» в одних и тех же местах — особенно у съездов с автострад и въездов на магистрали

Откуда ещё АЗС берут деньги

Большинство заправок чаще всего рассчитывает на дополнительные источники денег. Именно поэтому 80% американских АЗС располагают на своей территории мини-маркетом.

По данным национальной ассоциации круглосуточных магазинов за 2019 год, 44% автомобилистов заглядывают внутрь. В среднем 45% заходят, чтобы оплатить топливо на кассе. Каждый третий в итоге покупает какую-нибудь мелочь — напитки или перекус, а 13% пользуется банкоматом.

Чипсы, солнцезащитные очки, лотерейные билеты, энергетические напитки в среднем составляют всего около 30% выручки, но зато в целом они нередко приносят 70% прибыли. А по отдельным позициям валовая прибыль может превышать 50%:

Товары для здоровья и красоты — 53%.

Конфеты — 51%.

Товары общего потребления — 47%.

Бутилированные напитки — 44%.

Солёные закуски — 39%.

Молоко — 31%.

Пиво — 23%.

Сигареты — 15%.

Правда, такую бизнес-модель рискуют подорвать новые технологии. Большинство заправок в США оснащены колонками с оплатным терминалом, поэтому необходимость заходить внутрь во многих случаях отпадает, а среднее время клиента на АЗС сокращается до двух-трёх минут.

Повысить продажи, впрочем, можно за счёт удобств — например, чистых, комфортных и общедоступных уборных. По данным агрегатора дешёвых заправок GasBuddy, это важно для почти 42% автомобилистов.

Пользуется уборными более 20% американцев, а после визита туда 22,6% из них нередко совершают импульсивные покупки на выходе из магазина. Согласно опросу NACS, клиент также формирует мнение об АЗС на основе общих впечатлений:

Дизайн и ремонт — 83%.

Чистота у колонок — 80%.

Качество освещения — 80%.

Репутация бренда — 59%.

Мнение друзей и родных — 55%.

Впрочем, у АЗС теперь есть проблемы поважнее, пишет The Hustle.

Сеть KFC «родилась» на заправке — в 1930-х, когда полковник Сандерс приготовил первую порцию жареного цыплёнка, управляя АЗС в штате Кентукки. Источник: KTCHNrebel

Что ждёт заправки в будущем

За последние 20 лет в США увеличилось чисто пройденных миль, удвоились продажи внедорожников (SUV), средние расходы домохозяйств на газ выросли до $250 в месяц. А американские АЗС в 2021 году продали почти 135 млрд галлонов бензина. Этого, по словам издания, хватит, чтобы наполнить 204 тысячи бассейнов олимпийского стандарта.

Однако сама индустрия в США уже несколько десятилетий переживает упадок. В 1995 году АЗС насчитывалось около 195 тысяч, а к 2022 году — примерно 115 тысяч. В основном потому, что набирают популярность природный газ и электромобили с беспилотниками, а ещё земли в центральных районах американских городов всё чаще застраивают домами — под квартиры и офисы.

Некоторые владельцы устанавливают на заправках зарядные станции для электромобилей. В моменте покупка не самая оправданная: стоят зарядки по $100 тысяч, а электромобилей среди всех транспортных средств пока что всего 1%. Но четыре из десяти потребителей задумываются об их покупке, так что, возможно, АЗС играют «в долгую».