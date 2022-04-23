На чём зарабатывают заправочные станции, если не на основном продукте: экономика американских АЗС Статьи редакции
Бензин в США превысил отметку в $4 впервые с 2008 года. Со стороны кажется, что АЗС от этого выигрывают, но нет: ответно повышать цены на топливо невыгодно и опасно. С чего получают прибыль заправки и кто из них в будущем рискует закрыться — в конспекте The Hustle.
В начале марта 2022 года цена на бензин в США установила новый рекорд, превысив отметку в $4,33 за галлон — примерно 3,79 литра. Это почти на $1,5 больше, чем в 2021 году, а выше $4 его стоимость вообще поднималась только в 2008 году.
Бензин, по данным The New York Times, спровоцировал мартовский скачок инфляции в США до рекордного за последние 40 лет показателя в 8,5%, а также стал одним из самых подорожавших потребительских товаров в 2022 году.
Кажется, что заправочные станции от этого только выигрывают, пишет The Hustle. К тому же всеми ими наверняка заправляют мировые нефтяные гиганты, чьи вывески развешены вдоль дорог: вроде Shell, Chevron, 76 и ExxonMobil.
Однако на деле управляют брендированными заправками чаще всего франчайзи, которые регулярно выплачивают именитым заводам от 3% до 14% роялти. Остальные — «безымянные» точки — принадлежат независимым частникам. У них чаще всего под контролем лишь одна АЗС, а бензин они закупают на открытом рынке.
Многие крупные нефтяные корпорации не хотят работать в рознице просто потому, что такая бизнес-модель, как правило, не самая выгодная, отмечает издание. Большинство АЗС едва ли получают прибыль с основного продукта, а когда цена на нефть растёт, могут и вовсе уйти в минус.
В среднем чистая прибыль, или же рентабельность по чистой прибыли, во всех отраслях составляет 7,7%, однако у заправочных станций показатель гораздо ниже — 1,4%. Даже продуктовые магазины и автосалоны — одни из самых низкомаржинальных заведений в США — могут похвастаться более высокими цифрами: 2,5% и 3,2% соответственно.
Как распределяются деньги за топливо
Вот как сырьё становится бензином. Сперва нужно добыть сырую нефть — в США это делают в основном в Техасе и Северной Дакоте. Дальше доставить её в нефтеперерабатывающие заводы — для подготовки, перегонки, очистки. После этого нефтепродукт пускают через трубопроводы в специальные контейнеры и только потом доставляют на заправки. Там готовый бензин хранят в бочках объёмом до 20 тысяч галлонов — это примерно 76 тысяч литров.
Водитель покупает галлон, то есть 3,79 литра, за условные $4,12 — столько в среднем стоит бензин в США на 23 апреля 2022 года. Однако вот из чего на самом деле складывается цена:
- 51% — сырая нефть.
- 17% — переработка.
- 17% — налоги и комиссии.
- 8% — транспортировка.
- 7% — наценка.
После вычета накладных расходов — зарплат, коммунальных услуг, страхования, транзакционных комиссий — средняя прибыль АЗС с галлона бензина составляет $0,03-0,07. Бывают, конечно, и исключения, пишет The Hustle. Некоторые, например, получают свыше $0,3. Но есть и те, для кого показатель равняется лишь $0,01.
В теории заправочные станции могли бы увеличить наценку, но именно по цене многие автомобилисты и выбирают предпочтительные АЗС. Внезапно завышенный ценник может отпугнуть клиента — особенно если учесть, какая на местных рынках высокая конкуренция.
Эта конкуренция вдобавок ко всему создаёт тупиковую ситуацию. Когда оптовые цены на бензин растут, многие владельцы заправок сохраняют прежнюю стоимость на товар, порой в угоду прибыли, просто потому что боятся проиграть конкуренту. К тому же высокие ценники заставляют 19% американцев меньше ездить на личном автомобиле, пишет NACS.
А когда цены падают, предприниматели не спешат занижать свои, потому что так рискуют развязать ценовую войну, отмечает издание.
Откуда ещё АЗС берут деньги
Большинство заправок чаще всего рассчитывает на дополнительные источники денег. Именно поэтому 80% американских АЗС располагают на своей территории мини-маркетом.
По данным национальной ассоциации круглосуточных магазинов за 2019 год, 44% автомобилистов заглядывают внутрь. В среднем 45% заходят, чтобы оплатить топливо на кассе. Каждый третий в итоге покупает какую-нибудь мелочь — напитки или перекус, а 13% пользуется банкоматом.
Чипсы, солнцезащитные очки, лотерейные билеты, энергетические напитки в среднем составляют всего около 30% выручки, но зато в целом они нередко приносят 70% прибыли. А по отдельным позициям валовая прибыль может превышать 50%:
- Товары для здоровья и красоты — 53%.
- Конфеты — 51%.
- Товары общего потребления — 47%.
- Бутилированные напитки — 44%.
- Солёные закуски — 39%.
- Молоко — 31%.
- Пиво — 23%.
- Сигареты — 15%.
Правда, такую бизнес-модель рискуют подорвать новые технологии. Большинство заправок в США оснащены колонками с оплатным терминалом, поэтому необходимость заходить внутрь во многих случаях отпадает, а среднее время клиента на АЗС сокращается до двух-трёх минут.
Повысить продажи, впрочем, можно за счёт удобств — например, чистых, комфортных и общедоступных уборных. По данным агрегатора дешёвых заправок GasBuddy, это важно для почти 42% автомобилистов.
Пользуется уборными более 20% американцев, а после визита туда 22,6% из них нередко совершают импульсивные покупки на выходе из магазина. Согласно опросу NACS, клиент также формирует мнение об АЗС на основе общих впечатлений:
- Дизайн и ремонт — 83%.
- Чистота у колонок — 80%.
- Качество освещения — 80%.
- Репутация бренда — 59%.
- Мнение друзей и родных — 55%.
Впрочем, у АЗС теперь есть проблемы поважнее, пишет The Hustle.
Что ждёт заправки в будущем
За последние 20 лет в США увеличилось чисто пройденных миль, удвоились продажи внедорожников (SUV), средние расходы домохозяйств на газ выросли до $250 в месяц. А американские АЗС в 2021 году продали почти 135 млрд галлонов бензина. Этого, по словам издания, хватит, чтобы наполнить 204 тысячи бассейнов олимпийского стандарта.
Однако сама индустрия в США уже несколько десятилетий переживает упадок. В 1995 году АЗС насчитывалось около 195 тысяч, а к 2022 году — примерно 115 тысяч. В основном потому, что набирают популярность природный газ и электромобили с беспилотниками, а ещё земли в центральных районах американских городов всё чаще застраивают домами — под квартиры и офисы.
Некоторые владельцы устанавливают на заправках зарядные станции для электромобилей. В моменте покупка не самая оправданная: стоят зарядки по $100 тысяч, а электромобилей среди всех транспортных средств пока что всего 1%. Но четыре из десяти потребителей задумываются об их покупке, так что, возможно, АЗС играют «в долгую».
Ну а те, кто не хочет или не может себе позволить такие затраты, скорее всего, рискуют проиграть конкурентам.
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