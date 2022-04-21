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Финансы
Генетический ГОСТ

Новости и тексты на фоне 57 дня «спецоперации»: OBI в России может перейти инвесторам из Казахстана Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы и биржи

Курс ЦБ на 21 апреля: доллар — 77,08 рублей, евро — 83,27 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 8:00 мск — 76,4 рубля, евро — 81,8 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 86 рублей.

Что происходит

Владельцем российских гипермаркетов немецкой OBI могут стать структуры казахского холдинга Asadel, которые развивают бренд OBI в Казахстане по франшизе, пишет «Коммерсантъ». Эксперты считают, что потребуется не менее 6 млрд рублей, чтобы закрыть обязательства компаний в России.

Объявившая об уходе из России Carlsberg Group может продать пивоваренную компанию «Балтика» AB InBev Efes, подконтрольной турецкой Anadolu Efes, узнал «Ъ». Efes намерена остаться на российском рынке и имеет компетенции для управления бизнесом такого масштаба.

Как стало известно «Ъ», правительство готовит систему господдержки поставок в Россию критического оборудования из-за рубежа. Оно будет предлагать компаниям льготные кредиты и субсидии на покупку незаменимых импортных товаров в условиях масштабных санкций. В список «приоритетной продукции», вероятно, попадет оборудование для ТЭК, транспорта и IT-отрасли.

Производитель бытовой химии и товаров для гигиены P&G (Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Pampers, Always, Gillette, Head & Shoulders, Pantene, Blend-a-med) предупредил о возможном уходе из России из-за санкций, финансовых ограничений и проблем с поставками.

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Российский бизнес попросил упростить согласование с ФАС сделок по купле-продаже активов иностранных компаний и ввести уведомительный порядок при совершении таких сделок. ФАС предлагает распространить уведомительный порядок только на сделки до 2 млрд рублей, сейчас он установлен для сделок до 800 млн рублей.

Генсовет Федерации независимых профсоюзов России выступил с обращением к Владимиру Путину, в котором потребовал «безусловной национализации имущества тех компаний из недружественных стран, которые, выполняя требования своих правительств по антироссийским санкциям, бросают свое производство, оставляя сотрудников без работы, потребителей без продукции, смежников без заказов».

Минтруд компенсирует работодателям расходы на частичную оплату труда при временной нетрудоспособности из расчета одного МРОТ на сотрудника.

Русскоязычные стримеры после введения ограничений на Twitch начали перебираться на Trovo, китайский аналог от Tencent. Но пока это только небольшое количество, в основном те, кто играют в World of Tanks.

События предыдущего дня, 20 апреля — здесь.

#новость #днрлнр

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Вадим Д.

Доллар дешевле, а радости меньше с каждым днём.

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S.Capusta

У нас две России..
В одной все хорошо и рубль крепнет, а в другой россияне живут

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Евгений Кондратенко

А как же Москва? Выходит, что три.

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Слегка Придурковатый

Москва - не Россия же.

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S.Capusta

Согласен, с Москвой три..

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Слегка Придурковатый

Какой у нас профсоюз, оказывается, грозный и независимый. Прям так и вижу, как они в истошной истерике тапкой по трибуне стучат и требуют всё отобрать и поделить.

Ну национализируешь ты, например, автозавод, а дальше что?

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Igor Fedorov

В понимании ну очень многих, автозавод или какое-то другое предприятие - это такое большое здание, в одну дверь которого входят рабочие, а из другой выезжают автомобили. И управлять им очень просто - главное, национализировать и потом туда денег вливать, а машинки будут сами выезжать из дверей.

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Alfa Sierra

ну да, все так и есть, в стратегии не играли штоле?
шахты, фермы там понастроил, есть ресурсы, потом строим академии и развиваем науку, потом эти ресурсы на заводах и конюшнях превращаются в технику и транспорт для кавалерии

а еще можно захватить вражескую шахту/академию/завод и после смены цвета на свой он будет производить уже свою продукцию

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Слегка Придурковатый
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Alfa Sierra

эх ща бы в Казаков и c&c generals сыграть бы, вспомнить молодость

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Слегка Придурковатый

Из Цивок мне вторая больше всего заходила. А так я бы ещё в UFO и X-COM погамался, будь время.

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Слегка Придурковатый

А можно как-нибудь пропустить стадию "потом туда денег вливать"?

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Igor Fedorov

Можно! Вот, например, без вливаний отлично управляется "эффективными госменеджерами" .... ну та контора .... забыл ... потом вспомню название ...

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Вадим Д.

А дальше безудержная радость от такого подгона и пьянка всем составом профсоюза профсоюзов. И только затем осознание... Хотя, чего это я, какое осознание?! Пьянка и точка.

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Макс Бруквин

А дальше они подумать не в состоянии.

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Мимопрохожий

Если автомобили производить не удастся - запускаешь линию по разливу водки, тоже доходный бизнес в суровые кризисные времена.
Ну а всякие макдональдсы - еще вкуснее для отжима: хорошие локации, налаженный бизнес.

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Макс Бруквин

Булки сами пекутся и в чизбургер складываются. Красота!

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Мимопрохожий

Нет, это делают люди. Но процессы, поставщики - всё это отработано, можно даже вывеску не менять.

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Слегка Придурковатый

И сразу в рот залетают!

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Alfa Sierra

тут обязательно должен быть этот анекдот:

Купила компания Мерседес завод АвтоВАЗ.
Перенастроили производство, запускают конвейер. . . Бац! на выходе Жигули!
Демонтируют оборудование, пригнали новое из Германии, установили, наладили, запускают. ! ! ! снова Жигули!
Увольняют нахер весь персонал завода, привозят работников из Германии, налаживают, проверяют, запускают. СЦУКО! На выходе вновь - Жигули!
Около завода холм, на нём отдыхают гл. инженер и директор завода (оба с приставкой Экс.. Смотрят на всё это.
Инженер директору:
- А я тебе говорил - место проклятое! ! ! А то всё "руки из жопы, руки из жопы"

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Alexandr Gunich

Бородатый, но славный анекдот.

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Сидор

Генсовет Федерации независимых профсоюзов России скоро потребует повышения цен на продукты питания и одежду, а также повышения рабочей недели до 100 часов.

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Alfa Sierra

и правильно сделает!
раз им нравится занимать очередь по пятницам, еще и со своим вазелином, хотя особым ценителям можно и без него

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S.Capusta

Как объяснить эмоциональным качелям, что я уже накатался…?
Остановите, я сойду

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Makar Homenko

Котик! Где котик? Нам срочно нужен котик!

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Вадим Д.

Безусловная национализация, принудительное лицензирование... Генератор слоганов у кого-то включился?
Сарказм.

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Мимопрохожий

неужто ни одной негативной всёпропальной новости за сегодня не будет?
"предупреждение" П унд Г не в счет.

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