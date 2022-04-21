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Курсы и биржи

Курс ЦБ на 21 апреля: доллар — 77,08 рублей, евро — 83,27 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 8:00 мск — 76,4 рубля, евро — 81,8 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 86 рублей.

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Что происходит

Владельцем российских гипермаркетов немецкой OBI могут стать структуры казахского холдинга Asadel, которые развивают бренд OBI в Казахстане по франшизе, пишет «Коммерсантъ». Эксперты считают, что потребуется не менее 6 млрд рублей, чтобы закрыть обязательства компаний в России.

Объявившая об уходе из России Carlsberg Group может продать пивоваренную компанию «Балтика» AB InBev Efes, подконтрольной турецкой Anadolu Efes, узнал «Ъ». Efes намерена остаться на российском рынке и имеет компетенции для управления бизнесом такого масштаба.

Как стало известно «Ъ», правительство готовит систему господдержки поставок в Россию критического оборудования из-за рубежа. Оно будет предлагать компаниям льготные кредиты и субсидии на покупку незаменимых импортных товаров в условиях масштабных санкций. В список «приоритетной продукции», вероятно, попадет оборудование для ТЭК, транспорта и IT-отрасли.

Производитель бытовой химии и товаров для гигиены P&G (Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Pampers, Always, Gillette, Head & Shoulders, Pantene, Blend-a-med) предупредил о возможном уходе из России из-за санкций, финансовых ограничений и проблем с поставками.

Российский бизнес попросил упростить согласование с ФАС сделок по купле-продаже активов иностранных компаний и ввести уведомительный порядок при совершении таких сделок. ФАС предлагает распространить уведомительный порядок только на сделки до 2 млрд рублей, сейчас он установлен для сделок до 800 млн рублей.

Генсовет Федерации независимых профсоюзов России выступил с обращением к Владимиру Путину, в котором потребовал «безусловной национализации имущества тех компаний из недружественных стран, которые, выполняя требования своих правительств по антироссийским санкциям, бросают свое производство, оставляя сотрудников без работы, потребителей без продукции, смежников без заказов».

Минтруд компенсирует работодателям расходы на частичную оплату труда при временной нетрудоспособности из расчета одного МРОТ на сотрудника.

Русскоязычные стримеры после введения ограничений на Twitch начали перебираться на Trovo, китайский аналог от Tencent. Но пока это только небольшое количество, в основном те, кто играют в World of Tanks.