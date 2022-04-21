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«Яндекс Путешествия» предложили бизнесу процент от заказов за привлечённых клиентов Статьи редакции

Если пользователи оформят бронирование на сайте «Путешествий», можно получить 8% от суммы заказа, если на сайте партнёров — 4%.

  • «Яндекс Путешествия» запустили партнёрскую программу для блогеров и владельцев сайтов и приложений. Подключиться к ней можно через партнёрские сети: «Яндекс Дистрибуцию», Admitad Affiliate Network, Travelpayouts, Getblogger и Perfluence.
  • Участникам партнёрской программы могут стать как физлица, так и юрлица. После подключения им нужно будет разместить на своём сайте или в блоге промокод на бронирование отелей или ссылку — она может вести на «Путешествия», отели в городе или конкретную гостиницу.
  • Пользователь должен перейти по ссылке и в течение месяца забронировать жильё. Участник программы получит 8% от суммы заказа, если его оплачивали на «Путешествиях» или 4% — если на сайтах партнёров, например, «Островка».
  • Программу уже протестировали около 2000 партнёров, сообщает «Яндекс». В среднем заработок одного участника в январе-марте составил 43 тысячи рублей, максимальный — больше миллиона.

#новость #яндекспутешествия

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6 комментариев
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Андрей

не плохой аналог Букингу в России

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Mr Black

Ага))
Учитывая какие цены по России скоро будут и были собственно за номера,бизнес юнит чувствую прям попрет…

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WRK Hotel

Аналог букинга?)))

Поддержка не работает, ни клиентская, ни партнерская.
Тарифы только с предоплатой, хотя все нормальные площадки имеют пост оплату в отеле.
И не дай бог если Яндекс Путешествия станет монополистом, они поставят ту же комиссию для отельеров, как в Яндекс Такси и Яндекс Еда 30-45%, а это скажется на стоимости бронирования.

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Илья Казанцев

Пока комиссия 10%, что вполне удобно

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Александр Кабешов

Чем лучше звонка напрямую в отель или собственнику? Частник все равно все свои объявления на все бесплатные площадки публикует. А для конечного потребителя должна быть очевидная выгода, тут её нет.

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Артур Сальников

Я так понимаю Яшка вслед за Такси метит занять тревел бизнес, пока подступая издалека)

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