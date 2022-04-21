«Яндекс Путешествия» предложили бизнесу процент от заказов за привлечённых клиентов Статьи редакции
Если пользователи оформят бронирование на сайте «Путешествий», можно получить 8% от суммы заказа, если на сайте партнёров — 4%.
- «Яндекс Путешествия» запустили партнёрскую программу для блогеров и владельцев сайтов и приложений. Подключиться к ней можно через партнёрские сети: «Яндекс Дистрибуцию», Admitad Affiliate Network, Travelpayouts, Getblogger и Perfluence.
- Участникам партнёрской программы могут стать как физлица, так и юрлица. После подключения им нужно будет разместить на своём сайте или в блоге промокод на бронирование отелей или ссылку — она может вести на «Путешествия», отели в городе или конкретную гостиницу.
- Пользователь должен перейти по ссылке и в течение месяца забронировать жильё. Участник программы получит 8% от суммы заказа, если его оплачивали на «Путешествиях» или 4% — если на сайтах партнёров, например, «Островка».
- Программу уже протестировали около 2000 партнёров, сообщает «Яндекс». В среднем заработок одного участника в январе-марте составил 43 тысячи рублей, максимальный — больше миллиона.
На платформе представлено программное обеспечение и оборудование от российских компаний, способное полноценно заменить иностранные решения. У пользователей есть возможность выбора ПО и оборудования по областям применения и отраслям.
Если посмотреть на схему владения, то получается «матрешка»: головная компания (EN+) владеет 57% акций РУСАЛа, у которого в свою очередь блокпакет (25%) в компании ГМК Норильский никель. Все компании публичные, то есть имеют рыночную оценку.
В апреле OBI передала российский бизнес в доверительное управление на фоне конфликта с местными топ-менеджерами.
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Покупкой интересуетсяся также производитель газировки «Черноголовка», сообщали источники.
не плохой аналог Букингу в России
Ага))
Учитывая какие цены по России скоро будут и были собственно за номера,бизнес юнит чувствую прям попрет…
Аналог букинга?)))
Поддержка не работает, ни клиентская, ни партнерская.
Тарифы только с предоплатой, хотя все нормальные площадки имеют пост оплату в отеле.
И не дай бог если Яндекс Путешествия станет монополистом, они поставят ту же комиссию для отельеров, как в Яндекс Такси и Яндекс Еда 30-45%, а это скажется на стоимости бронирования.
Пока комиссия 10%, что вполне удобно
Чем лучше звонка напрямую в отель или собственнику? Частник все равно все свои объявления на все бесплатные площадки публикует. А для конечного потребителя должна быть очевидная выгода, тут её нет.
Я так понимаю Яшка вслед за Такси метит занять тревел бизнес, пока подступая издалека)