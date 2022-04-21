«Яндекс Путешествия» запустили партнёрскую программу — за привлечённых клиентов можно получить процент от заказа Статьи редакции
Если пользователи оформят бронирование на сайте «Путешествий», можно получить 8% от суммы заказа, если на сайте партнёров — 4%.
- «Яндекс Путешествия» запустили партнёрскую программу для блогеров и владельцев сайтов и приложений. Подключиться к ней можно через партнёрские сети: «Яндекс Дистрибуцию», Admitad Affiliate Network, Travelpayouts, Getblogger и Perfluence.
- Участникам партнёрской программы могут стать как физлица, так и юрлица. После подключения им нужно будет разместить на своём сайте или в блоге промокод на бронирование отелей или ссылку — она может вести на «Путешествия», отели в городе или конкретную гостиницу.
- Пользователь должен перейти по ссылке и в течение месяца забронировать жильё. Участник программы получит 8% от суммы заказа, если его оплачивали на «Путешествиях» или 4% — если на сайтах партнёров, например, «Островка».
- Программу уже протестировали около 2000 партнёров, сообщает «Яндекс». В среднем заработок одного участника в январе-марте составил 43 тысячи рублей, максимальный — больше миллиона.
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Аналог букинга?)))
Поддержка не работает, ни клиентская, ни партнерская.
Тарифы только с предоплатой, хотя все нормальные площадки имеют пост оплату в отеле.
И не дай бог если Яндекс Путешествия станет монополистом, они поставят ту же комиссию для отельеров, как в Яндекс Такси и Яндекс Еда 30-45%, а это скажется на стоимости бронирования.
Пока комиссия 10%, что вполне удобно
Чем лучше звонка напрямую в отель или собственнику? Частник все равно все свои объявления на все бесплатные площадки публикует. А для конечного потребителя должна быть очевидная выгода.
Сейчас это будет типа. Спасибо что забронировали наш отель, а можете пройти на сайт Яндекса и перебронировать там)) а потом этих же собственников поставят на комиссию.
На днях в первые заюзал Яндекс путешествия. Оказалось там дешевле чем на официальном сайте гостиницы. Выбор был очевиден
Проходили с такси. У нас тоже сперва 79 рублей были поездки, теперь 170 рублей. Я понимаю что выйгрыш бывает, но не в долгую.
Яндекс и его методы работы.
Стоимость авто и его обслуживания за это время не поменялась, бензин тоже не дорожал
Я понял, вы не в теме. Суть не в этом.
Чем лучше звонка напрямую в отель или собственнику
Онлайн бронированием, как минимум.
Я на выходных домик в карелии искал, 85 объявлений обзвонил/писал, пока нашел единственный свободный. Думаете хоть кто-то написал в объявлении, какие даты свободны? Фиг там.
Бесспорно удобство сервиса на втором месте сразу после цены. Но если это не бизнес (сеть отелей, бунгал и прочее), то частника тяжело заставить отдавать агрегатору комиссию с заказа, тем более ещё и узоканивать свою деятельность. Палка о двух концах.
Смотря как бронирование закрывается. Если есть окна и своими каналами сбора клиентов они не закрываются, то сотрудничать с комиссией выгоднее, чем простаивать
Поддерживаю. Отельеры начнут конкурировать своим сайтом с Яндексом. И проиграют в этой войне, т.к. количество маркетинговых инструментов на фоне всего только сокращается. Единственный выход, это поднимать общую стоимость услуги и предлагать скидку на бронирование на своём сайте ещё больше, чем на Яндексе. Что в свою очередь опять убивает данный рынок.
не плохой аналог Букингу в России
Ага))
Учитывая какие цены по России скоро будут и были собственно за номера,бизнес юнит чувствую прям попрет…
Про аналог букинга уже писали ?:D
Милениалы придумали аффилированные программы
Яндекс, конечно, молодец, но мы же знаем, как он обычно действует. Зато на суточно.ру я за апрель уже где только не пожил )
Там, где отели предлагают за 14К в регионе на сутки, на суточно я в квартире с хорошим ремонтом и всеми путешественными принадлежностями снимал за 2-3 тысячи. Не знаю, норм ли тут давать рефералку, но вот: https://sutochno.ru/afi/4998951 (1К в подарок + пока что возвращают кешбек на внутренний счёт 30% от проживания).
Не видетесь. Кто сдаёт. Эти скоты агрегаторы, особенно Яша вообще редкая. Будем кормить его, а сами лапу сосать. У них зачин на будущее только ободрать.
А в чем любые агрегаторы скоты? То что берут комиссию? Не было бы их до сих пор бы стояли бомбилы на вокзалах, нравится? Не было бы букинга, бнб и прочих на вокзалах бы у бабушек комнату снимали да? Агрегация - это просто ступень эволюции.
Я так понимаю Яшка вслед за Такси метит занять тревел бизнес, пока подступая издалека)
Тревел бизнес в мире ему не светит. Честную конкуренцию яшка не держит от слова совсем. А в России рынок из-за перехода среднего класса в бюджетный не даст до размеров букинга развиться.
2 недели не могли поменять номер в бронировании, при том, что я была готова доплатить. 2 недели Карл! И каждый раз одна и та же отмаза-отель им не отвечает. Видимо телефон ещё не придумали, чтобы связаться с отелем, если на их письма якобы не отвечают. Вам до букинга ещё очень далеко. Яндекс простейший вопрос даже не в состоянии решить. Лучше бронировать напрямую в отеле. В Яндексе не советую ничего бронировать. Техподдержка ленивая и ничего не делает!
Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, номер заказа. Проверим ситуацию.