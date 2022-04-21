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«Яндекс Путешествия» запустили партнёрскую программу — за привлечённых клиентов можно получить процент от заказа Статьи редакции

Если пользователи оформят бронирование на сайте «Путешествий», можно получить 8% от суммы заказа, если на сайте партнёров — 4%.

  • «Яндекс Путешествия» запустили партнёрскую программу для блогеров и владельцев сайтов и приложений. Подключиться к ней можно через партнёрские сети: «Яндекс Дистрибуцию», Admitad Affiliate Network, Travelpayouts, Getblogger и Perfluence.
  • Участникам партнёрской программы могут стать как физлица, так и юрлица. После подключения им нужно будет разместить на своём сайте или в блоге промокод на бронирование отелей или ссылку — она может вести на «Путешествия», отели в городе или конкретную гостиницу.
  • Пользователь должен перейти по ссылке и в течение месяца забронировать жильё. Участник программы получит 8% от суммы заказа, если его оплачивали на «Путешествиях» или 4% — если на сайтах партнёров, например, «Островка».
  • Программу уже протестировали около 2000 партнёров, сообщает «Яндекс». В среднем заработок одного участника в январе-марте составил 43 тысячи рублей, максимальный — больше миллиона.

#новость #яндекспутешествия

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22 комментария
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WRK Hotel

Аналог букинга?)))

Поддержка не работает, ни клиентская, ни партнерская.
Тарифы только с предоплатой, хотя все нормальные площадки имеют пост оплату в отеле.
И не дай бог если Яндекс Путешествия станет монополистом, они поставят ту же комиссию для отельеров, как в Яндекс Такси и Яндекс Еда 30-45%, а это скажется на стоимости бронирования.

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Илья Казанцев

Пока комиссия 10%, что вполне удобно

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Александр Кабешов

Чем лучше звонка напрямую в отель или собственнику? Частник все равно все свои объявления на все бесплатные площадки публикует. А для конечного потребителя должна быть очевидная выгода.

Сейчас это будет типа. Спасибо что забронировали наш отель, а можете пройти на сайт Яндекса и перебронировать там)) а потом этих же собственников поставят на комиссию.

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умный человек

На днях в первые заюзал Яндекс путешествия. Оказалось там дешевле чем на официальном сайте гостиницы. Выбор был очевиден

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Александр Кабешов

Проходили с такси. У нас тоже сперва 79 рублей были поездки, теперь 170 рублей. Я понимаю что выйгрыш бывает, но не в долгую.

Яндекс и его методы работы.

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Qwerty54321

Стоимость авто и его обслуживания за это время не поменялась, бензин тоже не дорожал

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Александр Кабешов

Я понял, вы не в теме. Суть не в этом.

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M Y

Чем лучше звонка напрямую в отель или собственнику
Онлайн бронированием, как минимум.
Я на выходных домик в карелии искал, 85 объявлений обзвонил/писал, пока нашел единственный свободный. Думаете хоть кто-то написал в объявлении, какие даты свободны? Фиг там.

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Александр Кабешов

Бесспорно удобство сервиса на втором месте сразу после цены. Но если это не бизнес (сеть отелей, бунгал и прочее), то частника тяжело заставить отдавать агрегатору комиссию с заказа, тем более ещё и узоканивать свою деятельность. Палка о двух концах.

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Яна Ангелова

Смотря как бронирование закрывается. Если есть окна и своими каналами сбора клиентов они не закрываются, то сотрудничать с комиссией выгоднее, чем простаивать

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Александр Кабешов

Поддерживаю. Отельеры начнут конкурировать своим сайтом с Яндексом. И проиграют в этой войне, т.к. количество маркетинговых инструментов на фоне всего только сокращается. Единственный выход, это поднимать общую стоимость услуги и предлагать скидку на бронирование на своём сайте ещё больше, чем на Яндексе. Что в свою очередь опять убивает данный рынок.

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Андрей

не плохой аналог Букингу в России

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Mr Black

Ага))
Учитывая какие цены по России скоро будут и были собственно за номера,бизнес юнит чувствую прям попрет…

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Дмитрий Павлов

Про аналог букинга уже писали ?:D

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Кипарис Барбос

Милениалы придумали аффилированные программы

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Страстной рубин

Яндекс, конечно, молодец, но мы же знаем, как он обычно действует. Зато на суточно.ру я за апрель уже где только не пожил )

Там, где отели предлагают за 14К в регионе на сутки, на суточно я в квартире с хорошим ремонтом и всеми путешественными принадлежностями снимал за 2-3 тысячи. Не знаю, норм ли тут давать рефералку, но вот: https://sutochno.ru/afi/4998951 (1К в подарок + пока что возвращают кешбек на внутренний счёт 30% от проживания).

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sutochno.ru
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ViktoRus

Не видетесь. Кто сдаёт. Эти скоты агрегаторы, особенно Яша вообще редкая. Будем кормить его, а сами лапу сосать. У них зачин на будущее только ободрать.

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Артур Сальников

А в чем любые агрегаторы скоты? То что берут комиссию? Не было бы их до сих пор бы стояли бомбилы на вокзалах, нравится? Не было бы букинга, бнб и прочих на вокзалах бы у бабушек комнату снимали да? Агрегация - это просто ступень эволюции.

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Артур Сальников

Я так понимаю Яшка вслед за Такси метит занять тревел бизнес, пока подступая издалека)

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Александр Котовский

Тревел бизнес в мире ему не светит. Честную конкуренцию яшка не держит от слова совсем. А в России рынок из-за перехода среднего класса в бюджетный не даст до размеров букинга развиться.

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Лиза Шурмалёва

2 недели не могли поменять номер в бронировании, при том, что я была готова доплатить. 2 недели Карл! И каждый раз одна и та же отмаза-отель им не отвечает. Видимо телефон ещё не придумали, чтобы связаться с отелем, если на их письма якобы не отвечают. Вам до букинга ещё очень далеко. Яндекс простейший вопрос даже не в состоянии решить. Лучше бронировать напрямую в отеле. В Яндексе не советую ничего бронировать. Техподдержка ленивая и ничего не делает!

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Yandex.Support

Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, номер заказа. Проверим ситуацию.

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