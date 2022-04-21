Чат-бот вместо сайта и мобильного приложения: как бизнесу использовать новые возможности Telegram

Telegram выпустил обновления, которые изменили суть чат-ботов не только в этом мессенджере, но и в целом. Теперь виртуальные помощники способны заменить мобильные приложения и сайты. Рассказываем, как это работает, и как компаниям использовать новые возможности.