Carlsberg может продать «Балтику» производителю «Клинского» и «Сибирской короны» — «Ъ» Статьи редакции
Покупкой интересуетсяся также производитель газировки «Черноголовка», сообщали источники.
- Carlsberg Group может продать «Балтику» AB InBev Efes, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В Carlsberg отказались от комментариев, в AB InBev Efes «не комментируют слухи».
- В марте Carlsberg, которая владеет брендами Carlsberg, Tuborg и заводами «Балтика», заявила, что продаст активы в стране и покинет российский рынок. Компания принесла извинения своим сотрудникам в стране — всего 8400 человек — и пообещала поддерживать их до закрытия.
- AB InBev Efes — совместное предприятие бельгийской AB InBev и турецкой Anadolu Efe. Оно управляет 11 заводами в России и производит пиво в том числе под марками «Клинское», «Белый медведь», «Сибирская корона».
- В 2020 году «Балтика» занимала 27% российского пивного рынка, AB InBev Efes — 30%, пишет газета. Старший юрист антимонопольной практики Vegas Lex Анастасия Каюкова предположила, что ФАС одобрит сделку, если решит, что у объединенной компании даже при существенной доле рынка не будет рыночной власти.
- В начале апреля датская Berlingske сообщала, что интерес к приобретению «Балтики» проявил производитель напитков и сладостей «Черноголовка».
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Ну, крафте будем жить пока получается
На заводе, как Илон предлагает.
интерес к приобретению «Балтики» проявил производитель напитков и сладостей «Черноголовка».
Теперь уж точно "пейте без остановки"
Датчане могут продать туркам Балтику. Вот и вся география.
"...заявила, что продаст активы в стране и покинет российский рынок" вместо троеточия можно подставлять уже любую иностранную компанию
Не любую, Яндекс пока не хочет уходить.
Уходит эпоха..