Финансы
Генетический ГОСТ

The Boring Company Илона Маска привлекла $675 млн при оценке в $5,7 млрд Статьи редакции

Компания строит подземные тоннели, в которых можно передвигаться на машинах.

  • Лид-инвесторами стали Vy Capital и Sequoia Capital при участии Valor Equity Partners, Founders Fund, 8VC, Craft Ventures и DFJ Growth, пишет TechCrunch.
  • Инвестиции пойдут на наём сотрудников, новые проекты, а также на исследования и разработку нового поколения бурильной установки.
  • The Boring Company Илона Маска строит подземную систему тоннелей, по которым можно будет передвигаться на автомобилях. Они должны решить проблемы с пробками.
  • Тестовый тоннель Boring Company построила в 2018 году, он соединяет штаб-квартиру SpaceX и пригород Лос-Анджелеса. В мае 2019 года The Boring Company получила первый коммерческий контракт на $48,7 млн для постройки подземной транспортной системы в Лас-Вегасе. В апреле 2021 года её запустили.
  • В январе 2022 года The Boring Company предложила построить такие тоннели в Техасе, где находится штаб-квартира компании, а в феврале — в Майами.

#новость #theboringcompany

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16 комментариев
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ROME

У нас в Волгограде трамваи под землей катаются. Как тебе такое Илон Маск?

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Марат Нагаев

что кстати куда лучше
общественный транспорт перевозит куда больше пассажиров
тратить такие большие деньги чтобы построить инфраструктуру для машин - глупо

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VS

А на что они должны тратить свои деньги? На метро в Омске?
Здесь решается задача комфортно добраться из А в Б, когда имеющаяся инфраструктура перегружена.

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Тамерлан

Точно так же, как и все считали глупостью Tesla и Space X.
Капитализация Tesla 2021 году больше 1трлн. $.
Капитализация Space X в 2021году 100 млрд. $.

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Сергей Я

ха-ха, смешно

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Артём Сергеевич

Объясните мне глупому, вот почему человек с капиталом Х ярдов вообще заикается о привлечении денег? У него же есть свои, пусть и вкладывает? Ну вот как это оправдывается перед инвесторами в целом, ЗАЧЕМ нужны их деньги? Переложить тупо риски на них? Инвесторы этому очень рады?

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ROME

Раз уж ты не понимаешь таких элементарных вещей, могу предположить что ты очень беден.

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Артём Сергеевич

Да не, всё ок. Но я не просил хейта, я просил объяснения феномена священного Маска)

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ROME

Извини, не думал что это будет выглядеть как хейт, не хотел обидеть.

Он не оправдывается перед инвесторами, они сами готовы вкладывать деньги, сначала ты работаешь на репутацию, потом репутация работает на тебя.

Капитал не равно кэш.

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Nursultan Manasov

представь что люди делают тебе оффер с желанием инвестировать, ты будешь свои вкладывать или этих людей? в компании Маска очередь из инвесторов как за айфоном. Спейс х не публичная компания так даже туда умудряются инвестировать через прокладки.

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Артем Сергеенко

Когда у тебя есть мобильный телефон, но нет наушников, чтобы слушать музыку, ты же не продаёшь сам телефон,чтобы их купить верно?

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Dimka Nevidimka

Состояние Илона Маска состоит из активов — например, акции Тесла. У него может быть акций на 100 млрд, а кеша не быть вообще.
Даже недвижимость и предметы роскоши покупаются в кредит.
И это только одна причина из многих.

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Alfa Sierra

у этого человека все его ярды в акциях. видимо не хочет расставаться с частью активов либо дурачков ищет на компанию вроде очередной SolarCity

"чтобы купить что-нибудь ненужное, надо продать что нибудь ненужное, а у нас такого нет" (с)

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Svyaztozavr 799

У туннелей призванных решить проблему с пробками низкая пропускная способность и тесты в Лас-Вегасе показали ,что разогнаться до обещанных 200 км/час не представляется возможным

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Олег Комаров

Господа, сколько читал об этом проекте, так и не понял всей его ценности. Электроавтомобили, да; возвращаемые ступени, да. Тут же выглядит как заезженная концепция из ретрофутуризма, вроде маглевов.
Откуда тут столько лярдов, я не знаю. Просто Илон наколдовал своим именем?

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Nursultan Manasov

скорее всего есть вера в экосистему его компаний в будущем, кто к примеру займется бурением городов на марсе через н лет? вот вот

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