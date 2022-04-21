Госдума переназначила Эльвиру Набиуллину главой ЦБ на третий срок подряд — до 2027 года Статьи редакции
Она руководит Банком России с 2013 года.
- Депутаты приняли проект постановления о назначении Эльвиры Набиуллиной председателем Центробанка с 24 июня 2022 года. Её кандидатуру в марте предложил Владимир Путин.
- Кандидатура главы Банка России вносится президентом в Госдуму и избирается большинством голосов депутатов на пять лет. Этот пост можно занимать не более трёх сроков подряд.
- Эльвира Набиуллина руководит Банком России с 2013 года. Её предшественник Сергей Игнатьев возглавлял регулятора с 2002 по 2013 годы. Набиуллина стала первым председателем ЦБ, который будет занимать эту должность 14 лет, отмечают «Ведомости».
- 21 апреля Набиуллина также выступила перед депутатами. В частности, она отметила, что резкое повышение ключевой ставки позволило быстро стабилизировать валютный рынок и справиться с всплеском инфляции — но это временная экстренная мера. На следующих заседаниях ЦБ планирует рассмотреть вопрос о снижении ставки.
Сейчас задача ЦБ — помочь тем, кто выстраивает логистические цепочки и выходит на новые рынки сбыта, подчеркнула Набиуллина. Она добавила, что самое важное — защитить людей, а это значит дать экономике быстро перестроиться. Скорость при этом может обеспечить только предпринимательская активность, поэтому бизнесу нужно предоставить все возможности для инициативы.
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Наказана
Согласен, надеюсь, на здоровье не сильно скажется.
На качестве жизни
Если бы она знала, какое говно придется разгребать следующие 10 лет, то наверно отказалась бы должности в 2013 году.
Очень даже хорошо выглядела.
Основное говно возникло как раз именно сейчас и что-то в итоге она не отказалась. Хотя сейчас как раз могла бы слиться.
Куда и на чём? Думаете старый упырь к ней ФСОшника не приставил?
и что-то в итоге она не отказалась.
https://youtu.be/rAT-3rb0uq8
Все санкции в рф после 2013го.
А она тут причем?)
Это просто факт, дальше думайте сами.
Совсем недавно WSJ опубликовали статью, где прямым текстом писали, что именно Набиуллина пока спасает от краха экономику России, своими последовательными и грамотными действиями.
Так что ее действия можно расценить как официантки на корабле, наполненном неуравновешанными идиотами, в шторм, несущую на подносе бутылку шампанского слабоумному капитану, ведущему этот корабль в отвесную скалу.
Лол, учитывая, что это западное издание, можно подумать все с точностью наоборот)
По-моему в экономике вы не очень сильны
Да им срать. Ядерный электорат Путина не читает WSJ. Они пишут для своих, а не для тебя.
То есть вы подтверждаете факт лжи в их статье? Ок!)
Симоньян. Разлогинься.
О чем думать ? При чем тут Набиуллина непонятно. С такой логикой я могу камнями кидать в детей, которые родились в 2013 году
Санкции вводили за внешнюю политику, а глава мид у нас не Набиуллина.
Связи так и не уловил, ПО-МО-ГИ-ТЕ.....
дальше думайте сами
кто не понял - тот поймет
Все беды после 2000.
Нет, после 2000 было отличное время в РФ.
Это просто факт, дальше думайте сами
Я бы не назвал всех бед в рф после 2000го фактом, т к страна и вправду устанавливала контакты со всем миром и получала инвестиции.
Ваша мысль понятна, до 2013 года никто извне не парился, а тут пришла Набиуллина, и стало понятно, что потопить нашу экономику будет немного тяжелее, начали душить санкциями.
"Простите, часовню тоже я разрушил?"
GG
Обидно, да
Вот тот самый случае, когда п-м у клоунов, или клоуном у п-в.
Хороший специалист, но занимается обслуживанием откровенных неадекватов и отморозков. И ее отличие от них как-то даже стирается..
Берет пример с Путина
Учитывая её национальность то что она глава ЦБ это какбэ иронично
Нацик?
А она норм вообще?
Это очень плохо.
Для неё? Ничего, справится)