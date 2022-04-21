Сейчас задача ЦБ — помочь тем, кто выстраивает логистические цепочки и выходит на новые рынки сбыта, подчеркнула Набиуллина. Она добавила, что самое важное — защитить людей, а это значит дать экономике быстро перестроиться. Скорость при этом может обеспечить только предпринимательская активность, поэтому бизнесу нужно предоставить все возможности для инициативы.