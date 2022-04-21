Финансы
Проклятый космос

Госдума переназначила Эльвиру Набиуллину главой ЦБ на третий срок подряд — до 2027 года Статьи редакции

Она руководит Банком России с 2013 года.

  • Депутаты приняли проект постановления о назначении Эльвиры Набиуллиной председателем Центробанка с 24 июня 2022 года. Её кандидатуру в марте предложил Владимир Путин.
  • Кандидатура главы Банка России вносится президентом в Госдуму и избирается большинством голосов депутатов на пять лет. Этот пост можно занимать не более трёх сроков подряд.
  • Эльвира Набиуллина руководит Банком России с 2013 года. Её предшественник Сергей Игнатьев возглавлял регулятора с 2002 по 2013 годы. Набиуллина стала первым председателем ЦБ, который будет занимать эту должность 14 лет, отмечают «Ведомости».
  • 21 апреля Набиуллина также выступила перед депутатами. В частности, она отметила, что резкое повышение ключевой ставки позволило быстро стабилизировать валютный рынок и справиться с всплеском инфляции — но это временная экстренная мера. На следующих заседаниях ЦБ планирует рассмотреть вопрос о снижении ставки.

  • Сейчас задача ЦБ — помочь тем, кто выстраивает логистические цепочки и выходит на новые рынки сбыта, подчеркнула Набиуллина. Она добавила, что самое важное — защитить людей, а это значит дать экономике быстро перестроиться. Скорость при этом может обеспечить только предпринимательская активность, поэтому бизнесу нужно предоставить все возможности для инициативы.

Эльвира Набиуллина

#новость #эльвиранабиуллина #цб

986 просмотров
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36 комментариев
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Airat Kafman

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Sergey Ryazanov

Согласен, надеюсь, на здоровье не сильно скажется.

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Павел Морозов

На качестве жизни

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Тимур Петров

Если бы она знала, какое говно придется разгребать следующие 10 лет, то наверно отказалась бы должности в 2013 году.

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Volodya Agadzhanov

Очень даже хорошо выглядела.

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Vit Pavlov

Основное говно возникло как раз именно сейчас и что-то в итоге она не отказалась. Хотя сейчас как раз могла бы слиться.

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user_90123129312

Куда и на чём? Думаете старый упырь к ней ФСОшника не приставил?

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Тимур Петров

и что-то в итоге она не отказалась.
 https://youtu.be/rAT-3rb0uq8

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Volodya Agadzhanov

Все санкции в рф после 2013го.

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ROME

А она тут причем?)

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Volodya Agadzhanov

Это просто факт, дальше думайте сами.

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Airat Kafman

Совсем недавно WSJ опубликовали статью, где прямым текстом писали, что именно Набиуллина пока спасает от краха экономику России, своими последовательными и грамотными действиями.

Так что ее действия можно расценить как официантки на корабле, наполненном неуравновешанными идиотами, в шторм, несущую на подносе бутылку шампанского слабоумному капитану, ведущему этот корабль в отвесную скалу.

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Volodya Agadzhanov

Лол, учитывая, что это западное издание, можно подумать все с точностью наоборот)

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ROME

По-моему в экономике вы не очень сильны

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Airat Kafman

Да им срать. Ядерный электорат Путина не читает WSJ. Они пишут для своих, а не для тебя.

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Volodya Agadzhanov

То есть вы подтверждаете факт лжи в их статье? Ок!)

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Airat Kafman

Симоньян. Разлогинься.

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Evgeny Afanasev

О чем думать ? При чем тут Набиуллина непонятно. С такой логикой я могу камнями кидать в детей, которые родились в 2013 году

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Hard Matatag

Санкции вводили за внешнюю политику, а глава мид у нас не Набиуллина.

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ROME

Связи так и не уловил, ПО-МО-ГИ-ТЕ.....

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Новорег здорового человека

дальше думайте сами
 кто не понял - тот поймет

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Тимур Петров

Все беды после 2000.

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Volodya Agadzhanov

Нет, после 2000 было отличное время в РФ.

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Тимур Петров

Это просто факт, дальше думайте сами

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Volodya Agadzhanov

Я бы не назвал всех бед в рф после 2000го фактом, т к страна и вправду устанавливала контакты со всем миром и получала инвестиции.

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jonewayne

Ваша мысль понятна, до 2013 года никто извне не парился, а тут пришла Набиуллина, и стало понятно, что потопить нашу экономику будет немного тяжелее, начали душить санкциями.

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Новорег здорового человека

"Простите, часовню тоже я разрушил?"

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vlad_is_lav

GG

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Сеня Смаков

Обидно, да

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Dmitry Protasov

Вот тот самый случае, когда п-м у клоунов, или клоуном у п-в.
Хороший специалист, но занимается обслуживанием откровенных неадекватов и отморозков. И ее отличие от них как-то даже стирается..

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Павел Морозов

Берет пример с Путина

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Келлер

Учитывая её национальность то что она глава ЦБ это какбэ иронично

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ROME

Нацик?

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Igor Elfimov

А она норм вообще?

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Янис

Это очень плохо.

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Олег Павлов

Для неё? Ничего, справится)

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