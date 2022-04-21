Tesla отчиталась о рекордных $3,3 млрд чистой прибыли в первом квартале Статьи редакции
Производитель планирует выпустить 1,5 млн машин в 2022 году.
- Компания отчиталась за первый квартал 2022 года: общая выручка выросла на 81% год к году и составила $18,76 млрд, чистая прибыль составила $3,32 млрд, что в семь раз превышает результаты первого квартала годом ранее.
- Это рекордная квартальная чистая прибыль для компании, отмечает WSJ. Предыдущий рекорд Tesla установила в четвёртом квартале 2021 года — $2,3 млрд.
- По словам Илона Маска, Tesla, вероятно, выпустит более 1,5 млн машин в 2022 году — это примерно на 60% больше, чем в 2021-м. Долгосрочная цель компании — увеличение поставок на 50% в год. Он добавил, что производство в Шанхае восстанавливается. Оно было остановлено 28 марта почти на месяц из-за вспышки коронавируса.
- В первом квартале компания поставила 310 тысяч машин по всему миру по сравнению с 184,8 тысяч в первом квартале 2021 года и 308,6 тысяч в четвёртом квартале.
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А в рф рассматривают возможность послабления для экологических норм до евро 0:))) минус Коробки автомат , минус подушки , минус Абс 😁
Это новые возможности! Можем стать мировым лидером по производству машин с нормой Евро 0!
Пока все бегут вперёд, мы смотрим в другую сторону ;)
Рогозин, ты тут??? Твой выход
Тут должен появиться @Ilya Pestov который теперь вместо Максимова, и рассказать нам про баланс-шит компании Маска, как там все неважно и держится на федеральных льготах
С учётом цен на углеводороды то оч даже перспективненькая ниша
А энергия ⚡ в аккумуляторах Теслы откуда берётся? 🤔
Это все из-за того, что кто-то не покупает себе виллы, яхты за миллиарды и не отдыхает с "рыбками" праститутками, а экономит на всем и ночует у друзей экономя каждую копеечку!
Это эффект покупки телевизоров при обесценивающемся рубле. Можно сказать что Мвидео отчиталось о рекордной выручке в 2014.
Щас при такой инфляции стараются перекладывать деньги в товар, в данном случае теслу.
Такими темпами роста, Тесла станет самым прибыльным автопроизводителем мира уже в 2023 году. 🔥
лебединая песня скорее. Во-первых машины прямо скажем гавно на саморезах. Во-вторых к 2023 выходит много новинок от нормальных автопроизводителей. В третьих, дорогая нефть не сразу приведет к росту популярности альтернативных двигателей.
Ну да, капитализация теслы 1 трл, с учетом выручки в 4 лярда, инвесторам ждать окупаемости акций 250 лет. Помянем.
нет
Так, это где мы там щас находимся по этому знаменитому таймлайну?
Как там автоваз? Где то рядом?
Шатаете? Разгибаете? Оскорбляете чуйства? И не стыдно вам? )))
Рено завтра только отчитывается по результатам 1 квартала, так что завтра узнаем.