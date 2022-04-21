Финансы
Проклятый космос

Tesla отчиталась о рекордных $3,3 млрд чистой прибыли в первом квартале Статьи редакции

Производитель планирует выпустить 1,5 млн машин в 2022 году.

  • Компания отчиталась за первый квартал 2022 года: общая выручка выросла на 81% год к году и составила $18,76 млрд, чистая прибыль составила $3,32 млрд, что в семь раз превышает результаты первого квартала годом ранее.
  • Это рекордная квартальная чистая прибыль для компании, отмечает WSJ. Предыдущий рекорд Tesla установила в четвёртом квартале 2021 года — $2,3 млрд.
  • По словам Илона Маска, Tesla, вероятно, выпустит более 1,5 млн машин в 2022 году — это примерно на 60% больше, чем в 2021-м. Долгосрочная цель компании — увеличение поставок на 50% в год. Он добавил, что производство в Шанхае восстанавливается. Оно было остановлено 28 марта почти на месяц из-за вспышки коронавируса.
  • В первом квартале компания поставила 310 тысяч машин по всему миру по сравнению с 184,8 тысяч в первом квартале 2021 года и 308,6 тысяч в четвёртом квартале.
Источник: The Verge

#новость #tesla

1931 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
72 комментария
Написать комментарий...
Vasiliy coconut

А в рф рассматривают возможность послабления для экологических норм до евро 0:))) минус Коробки автомат , минус подушки , минус Абс 😁

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri

Это новые возможности! Можем стать мировым лидером по производству машин с нормой Евро 0!

Ответить
Развернуть ветку
Oleg Zhuravlev

Пока все бегут вперёд, мы смотрим в другую сторону ;)

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
ROME

Рогозин, ты тут??? Твой выход

Ответить
Развернуть ветку
Антон Штадлер

Тут должен появиться @Ilya Pestov который теперь вместо Максимова, и рассказать нам про баланс-шит компании Маска, как там все неважно и держится на федеральных льготах

Ответить
7 комментариев
Развернуть ветку
Vasiliy Balandin

С учётом цен на углеводороды то оч даже перспективненькая ниша

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Mok

А энергия ⚡ в аккумуляторах Теслы откуда берётся? 🤔

Ответить
16 комментариев
Развернуть ветку
Axel Denisenko

Это все из-за того, что кто-то не покупает себе виллы, яхты за миллиарды и не отдыхает с "рыбками" праститутками, а экономит на всем и ночует у друзей экономя каждую копеечку!

Ответить
Развернуть ветку
Maxim Grin

Это эффект покупки телевизоров при обесценивающемся рубле. Можно сказать что Мвидео отчиталось о рекордной выручке в 2014.

Щас при такой инфляции стараются перекладывать деньги в товар, в данном случае теслу.

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Dimitri

Такими темпами роста, Тесла станет самым прибыльным автопроизводителем мира уже в 2023 году. 🔥

Ответить
Развернуть ветку
Константин Пронин

лебединая песня скорее. Во-первых машины прямо скажем гавно на саморезах. Во-вторых к 2023 выходит много новинок от нормальных автопроизводителей. В третьих, дорогая нефть не сразу приведет к росту популярности альтернативных двигателей.

Ответить
8 комментариев
Развернуть ветку
Сергей Подливак

Ну да, капитализация теслы 1 трл, с учетом выручки в 4 лярда, инвесторам ждать окупаемости акций 250 лет. Помянем.

Ответить
6 комментариев
Развернуть ветку
Analyst

нет

Ответить
14 комментариев
Развернуть ветку
Павел Скиннер

Так, это где мы там щас находимся по этому знаменитому таймлайну?

Ответить
Развернуть ветку
Чарли Шин

Как там автоваз? Где то рядом?

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Леопольдович

Шатаете? Разгибаете? Оскорбляете чуйства? И не стыдно вам? )))

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Analyst

Рено завтра только отчитывается по результатам 1 квартала, так что завтра узнаем.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 72 комментария
Банк 131
«Банк 131» подключил переводы по СБП для бизнеса

Получать платежи можно без эквайринга, а отправлять — без реквизитов

Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Selectel
Построим сеть с зарубежным провайдером в прямом эфире

И в формате вебинара обсудим, как организовать мультиоблачную архитектуру и настраивать сетевую связность.

Крипто
Генетический ГОСТ
Криптобиржа Binance ограничит доступ пользователям из России, у которых больше €10 тысяч на счету Статьи редакции

Им запретят торговать на бирже или вносить средства, их можно будет только снять.

Точка
Как бизнес чувствовал себя в первом квартале 2022 года: аналитика Точки

Банк для предпринимателей и предприятий Точка провёл исследование и выяснил, каким было начало года для бизнеса.

Офтоп
Брегман Илья
Да здравствует российский суд, самый гуманный суд в мире!
Machine learning
Генетический ГОСТ
«Сбер» выложил в открытый доступ версию нейросети GPT-3, способную создавать тексты на 61 языке Статьи редакции

И перенёс русскоязычную модель с GitHub на свою платформу SmartMarket.

Дизайн
Логомашина
Показать то, что нельзя показывать: название и айдентика для электронных сигарет (18+)

Привет, это команда Логомашины. Рассказываем и показываем, как с помощью одних метафор мы разработали название, логотип и фирменный стиль для производителя электронных сигарет.

СберКорус
Решаем 3 главные проблемы в работе с самозанятыми

Зачастую компании проще нанять самозанятого, нежели оформлять нового человека в штат по трудовому договору. Да, работа с такими сотрудниками может помочь сэкономить время и деньги компании.

Сервисы
Артём Медведев
Как готовый дашборд в Google Sheets поможет сделать аналитику в amoСRM по-своему?

В amoCRM есть базовая аналитика по продажам, но ее универсальность не позволяет создать персонализированные отчеты и собрать необходимую статистику для вашей компании. Поэтому возникает потребность в более детализированной информации по сделкам, проходящим через воронки продаж. Необходим инструмент, который показывает, какой процент сделок попал…

Миграция
Рая Хачатрян
Павел Дуров получил гражданство ОАЭ в феврале 2021 года — Forbes Статьи редакции

Это четвёртое гражданство основателя Telegram — после России, Франции и карибского государства Сент-Китс и Невис.

Digital Security
Summ3r of H4ck 2022: до окончания набора на стажировку осталось 10 дней!
Больше статей
null