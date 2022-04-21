«Тинькофф» рассказал о попытке вынести из компании сканы внутренних судебных документов Статьи редакции
Утечку удалось предотвратить, а сотрудника уволили.
- Сотрудник «Тинькофф» пытался выгрузить внутренние данные компании, чтобы передать их клиентам, у которых есть к ней судебные претензии, пишет РБК со ссылкой на близкий к банку источник. По его словам, размер файла составлял 208 ГБ. О неудачной попытке выгрузить базу клиентов и внутренние документы написал также Telegam-канал «Банкста».
- В «Тинькофф» подтвердили изданию, что была попытка вынести сканы документов. В компании пояснили, что сотрудник «Тинькофф Страхования» попытался выгрузить сканы судебных документов по делам страховой, с которыми работает. Выгрузку пресекли, а сотрудника уволили, добавили в компании.
- Источник РБК говорит, что ему грозит уголовное дело по ст.183 УК (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну). Наказание по ней — до семи лет тюрьмы. В «Тинькофф» лишь уточнили, что передали сведения в правоохранительные органы.
- В компании отметили, что к спору с клиентами о блокировках счетов ситуация не имеет отношения. В середине апреля 2022 года клиенты «Тинькофф», заработавшие на обмене валют, подали на банк в суд за списание денег со счетов. В компании тогда говорили, что будут подавать встречные иски и отстаивать свою позицию в суде.
- В 2019 году в открытом доступе, как писал «Коммерсантъ», появилась база данных 60 млн кредитных карт «Сбербанка». В банке признали утечку данных 200 клиентов уральского филиала и заявили, что данные похитил один из сотрудников. Позже в банке уточнили, что речь идёт об утечке данных карт 5000 клиентов.
- Суд приговорил экс-работника «Сбера» за кражу данных почти к трём годам тюрьмы и 25 млн рублей штрафа, сообщала компания DLBI, которая специализируется на поиске уязвимостей.
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Так он же никому ничего не передал - какая статья
УК РФ Статья 30. Приготовление к преступлению и покушение на преступление
А с чьих слов? С его? Так он может отказаться, сказать, что давал показания под давлением.
А без его слов и без доказательств - почти ничто. Ну качал файл, чтобы поработать с ним на компьютере, так как сеть висит.
Ну качал файл, чтобы поработать с ним на компьютере
208 гигов???
есть часть статей в УК, в которых состав не требует обязательного доведения замысла до конца. как правило, там и санкции составляют какую-то часть от того, что бы получил виновный, если бы совершил преступление полностью.
Главное рассказать об этом сотруднику, которого поймали. А да, он же юрист. Если не двоечник, то точно отмажется
Ога, покушение на законченную выгрузку)))
Иногда кажется, что VC уже просто хочет в актуальное SEO на каждый отдельный день.
Юриста уволили а не наказали и не оштрафовали вау ???
УК РФ Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями
1. Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, -
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.
А как Тинек накажет юриста? Люлей ему в подсобке вломит?
Этим правоохранители теперь заниматься будут.
Отлупит распечатками, не иначе.
Жёстким диском, скорее.
Говорят, надо бить апельсинами.
Если SSD - нестрашно :)
Отлупить распечатками двухсот гигов? Там в лучшем случае тяжкие телесные будут. А то и похуже что :)
Ой, ну подумаешь, до суда бы доехал в паре чемоданов) Вон тут уже люди на самосуд настроились))
Я тут прикинул на счетах.
Допустим, страница текста - 100 кило (это я с запасцем). Получается 2,1 млн страниц (куда ему столько данных?). 4160 пачек.
Вес пачки - 2,5 кило. Итого - 10 тонн.
Не, вряд ли чемоданы. Там, скорее, пакетик бы понадобился.
%)
А Вы что, хотите, что бы Тинёк опять самоуправством занимался в своём привычном стиле про "это неосновательное обогащение", "это технический овердрафт, а не хищение", когда все "наказы и штрафы" всё ещё решает суд? Так в статье для всех написано, что данные передали - дальше уже будут до суда доводить или нет, интересно.
так он же за висишников был, это же наш, бро, не распознал что ли?
Россия страна правосудия
И как же ее применить к сотруднику коммерческой организации?))))
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций
Было? Не было, пресечено. Там написано "и повлекло".
Что дальше? Вся глава УК о "должностных" чётко прописывает, кто проходит субъектом (ну или в суде ответчиком). Банковский служка туда не входит.
Должностными лицами в статьях этой главы признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных внебюджетных фондах, государственных корпорациях, государственных компаниях, публично-правовых компаниях, на государственных и муниципальных унитарных предприятиях, в хозяйственных обществах, в высшем органе управления которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов либо в которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование имеет право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более пятидесяти процентов состава коллегиального органа управления, в акционерных обществах, в отношении которых используется специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в управлении такими акционерными обществами ("золотая акция"), а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.
Примечание читал к статье?) На кого она распространяется?)))
Хотя чего спрашивать
Что это за коммент? Что должны делать за такие деяния?
Человек может вынести многое...если вовремя не вызвать полицию
А Полиция не приедет, пока не вынесешь
Ну все, завтра ракета🚀
Олежку уволили?)