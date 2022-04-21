Как готовый дашборд в Google Sheets поможет сделать аналитику в amoСRM по-своему?

В amoCRM есть базовая аналитика по продажам, но ее универсальность не позволяет создать персонализированные отчеты и собрать необходимую статистику для вашей компании. Поэтому возникает потребность в более детализированной информации по сделкам, проходящим через воронки продаж. Необходим инструмент, который показывает, какой процент сделок попал…