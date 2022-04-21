ЦБ разрешил всем экспортёрам продавать часть валютной выручки в течение 60 рабочих дней Статьи редакции
Раньше это нужно было сделать за три рабочих дня.
- Экспортёры смогут продавать валюту, зачисленную начиная с 19 апреля 2022 года на их счета в уполномоченных банках, в течение 60 рабочих дней с момента её получения, сообщил регулятор.
- Продавать надо, как и прежде, 80% валютной выручки.
- Разрешение действует до 1 сентября 2022 года. Если ситуация на финансовом рынке изменится, сроки могут скорректировать.
- В конце февраля 2022 года Владимир Путин обязал экспортёров продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года, не позднее, чем в течение трёх рабочих дней.
- 19 апреля ЦБ смягчил правила продажи валютной выручки для компаний-экспортёров несырьевого неэнергетического сектора.
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Вангую, Тинек все равно упрямо будет зачислять сам когда захочет, по своему курсу -10 руб от курса ЦБ.
Если не -20...зато свою комиссию считать по курсу ЦБ 😡
Это же законное обогащение, в отличии от барыг которые хотели воспользоваться багами в системе банка.
не только лишь этот банк делает так, это тренд
Сегодня доллар показывали уже по 73.
Доллар стоит столько, за сколько можно его купить
Ауф
Я сегодня купил доллары по 73.55. Так что не только показывали ;)
А для чего вы их купили? Вывести в нал?
почему нет? Swift по 10000 в месяц переводит, если взять еще маму, папу и собачку то и 50000 можно вывести - вряд ли тут у кого больше есть🤷♀️
А куда их перевести и как и снять? Я механику просто понять хочу.
Только это не доллары ))))
Если в банке есть swift, то доллары наверно
Далеко не всегда. Мой долларовый перевод по SWIFT в Португалию потерялся посередине. Просто исчез )) Португальский менеджер хлопает глазками и не знает чем помочь. Российский менеджер говорит, что деньги из банка ушли, и, понятно, тоже ничем не может помочь. Такие вот доллары. Так что нынче доллары это либо кэш, либо на счету вне РФ. Хотя и в последнем случае тоже нюансы имеются.
Ищите ваши деньги в банке -корреспонденте) gp morgan держал мои деньги больше недели
ну европпа чудитс - даже с сша нет столько проблемм как с европпой
Такая же история. Отправил на Мальту с Тинькова на свой счёт евро, в итоге 2 недели уже жду возврат. Потому что те решили не принимать от рф резидентов.
Расследование завершено
Столько это сколько? Какая целевая отметка для торговли с барыгами?
- вы доллары продаете?
- нет только показываем
- красивое..
А продавали почём?
ЦБ выдумывает всё новые схемы как сделать так что бы рубль не укреплялся. Набиулина в думе рассказывает что лучший способ борьбы с инфляцией это производство. Но при этом ставка ЦБ 17%, а депозиты даже можно и под 20% положить. Никакое производство стабильных 20% не даст. Зачем что то производить если можно на депозит положить и даже подоходный налог с дохода по депозитам отменили. По моему депутаты сегодня зря Набиулину на новый срок утвердили.
В чем проблема? Осенью будет очередной инфляционный виток, которой сожжет эти рубли. Сахипзадовна (невольно) дает возможность приготовиться (тем, кто еще не успел) и выйти в валюту.
Выйти в валюту желающих меньше чем выйти в рубль. Поэтому Сахипзадовна и проводит эти танцы с бубном. 29 апреля опять снизят ставку, но вряд ли больше чем на 3%. А деньги ЦБ без покупки доллара печатать не научился, для этого надо менять закон о ЦБ. И покупать доллары ЦБ не может потому что их сразу блочат на корсчетах.
Могут и до 10-11% снизить влёгкую.
Почему бы и не вводить послабления. Валюты полно, потому что импорт схлопывается быстрее экспорта.
Что ты?! Эля же гений, неужели ты думаешь, что она палит из всех своих орудий по финансовым воробьям потому что не знает что делает?😂
@Тинькофф - когда отмените принудительную конвертацию 80% валютной выручки? На текущий момент времени она уже прямо противоречит законодательству и распоряжениям Банка России
Здравствуйте. Компании, которые экспортируют несырьевые неэнергетические товары, могут продавать валютную выручку в течение 60 рабочих дней. Мы уже уточняем детали и обязательно внесем нужные изменения!
А если документы на ВЭД поданы 20 апреля (правило 60 дней появилось 19-ого), то 80% всеравно конвертируются?
Мы еще не внесли нужных изменений. Когда получим всю дополнительную информацию и внесем нужные изменения расскажем об этом.
Да, конвертируют. Поддержка отвечает, что они ничего не знают о том, будет ли вообще у них отменена принудительная конвертация.
Спасибо
Ещё поддержка ответила, что это относится только к товарам. Если деньги за услуги, то ничего не меняется
Если у кого есть полный текст постановления ЦБ РФ, было бы интересно почитать оригинал
Эту новость уже все кто только можно обсудил, а вы ее только сейчас публикуете …
Эта новость появилась час назад только, теперь 60 дней на всех распространяется. Вы путаете с новостью от 19ого апреля.
А с остальной валютной выручкой им что делать, солить?)
Снять в кассе банке видимо, в чем вопрос?
Интересно насколько сейчас перекошено российское сальдо в пользу экспорта?
А это теперь тайна 😋 они закрыли эту инфу
Скоро трубу перекроют, дисконт станет не 30-40%, а 60-80, а потом подоспеют и обвалы добычи с проблемами при добыче (отрицательный рост хлопков на месторождениях). Так что по большому счету ни экспорта, ни импорта не будет. А в моменте импорта может быть мало, а экспорта больше, но поскольку мы ни хера не производим, импорт будет расти, а экспорт будет падать. Так что укрепление даже со всеми фокусами - временное. К концу года доллар вернется к 120 и дальше. Долго жрать ЗВР не получится.
А так считай некуда тратить валюту, когда импортировать нечего.
Сегодня плакала и продавала:)