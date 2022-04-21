Финансы
Проклятый космос

ЦБ разрешил всем экспортёрам продавать часть валютной выручки в течение 60 рабочих дней Статьи редакции

Раньше это нужно было сделать за три рабочих дня.

  • Экспортёры смогут продавать валюту, зачисленную начиная с 19 апреля 2022 года на их счета в уполномоченных банках, в течение 60 рабочих дней с момента её получения, сообщил регулятор.
  • Продавать надо, как и прежде, 80% валютной выручки.
  • Разрешение действует до 1 сентября 2022 года. Если ситуация на финансовом рынке изменится, сроки могут скорректировать.
  • В конце февраля 2022 года Владимир Путин обязал экспортёров продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года, не позднее, чем в течение трёх рабочих дней.
  • 19 апреля ЦБ смягчил правила продажи валютной выручки для компаний-экспортёров несырьевого неэнергетического сектора.
Финансы
Лиана Липанова
Контрсанкции требуют продавать выручку в валюте: это коснётся почти всех, кто работает с иностранцами Статьи редакции

Порядок продажи ещё установит ЦБ, а пока можно ориентироваться на инструкцию 2004 года.

#новость #цб #валюта

3691 просмотров
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45 комментариев
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Ildar S

Вангую, Тинек все равно упрямо будет зачислять сам когда захочет, по своему курсу -10 руб от курса ЦБ.

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Elena Vorontsova

Если не -20...зато свою комиссию считать по курсу ЦБ 😡

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Иван Евменов

Это же законное обогащение, в отличии от барыг которые хотели воспользоваться багами в системе банка.

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Сергей Токарев

не только лишь этот банк делает так, это тренд

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Ware Wow

Сегодня доллар показывали уже по 73.

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Аркадий

Доллар стоит столько, за сколько можно его купить

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Hambala Fully
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Alexander Weber

Ауф

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Konstantin Kiselev

Я сегодня купил доллары по 73.55. Так что не только показывали ;)

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Александр Лаптев

А для чего вы их купили? Вывести в нал?

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Александр Борцов

почему нет? Swift по 10000 в месяц переводит, если взять еще маму, папу и собачку то и 50000 можно вывести - вряд ли тут у кого больше есть🤷‍♀️

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Александр Лаптев

А куда их перевести и как и снять? Я механику просто понять хочу.

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Игорь Пронин

Только это не доллары ))))

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Ware Wow

Если в банке есть swift, то доллары наверно

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Игорь Пронин

Далеко не всегда. Мой долларовый перевод по SWIFT в Португалию потерялся посередине. Просто исчез )) Португальский менеджер хлопает глазками и не знает чем помочь. Российский менеджер говорит, что деньги из банка ушли, и, понятно, тоже ничем не может помочь. Такие вот доллары. Так что нынче доллары это либо кэш, либо на счету вне РФ. Хотя и в последнем случае тоже нюансы имеются.

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Екатерина Растворова

Ищите ваши деньги в банке -корреспонденте) gp morgan держал мои деньги больше недели

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False

ну европпа чудитс - даже с сша нет столько проблемм как с европпой

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Шамиль Файзуллин

Такая же история. Отправил на Мальту с Тинькова на свой счёт евро, в итоге 2 недели уже жду возврат. Потому что те решили не принимать от рф резидентов.

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Alex Jian

Расследование завершено

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Alex Jian
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Бублик

Столько это сколько? Какая целевая отметка для торговли с барыгами?

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Иван Чепурнов

- вы доллары продаете?
- нет только показываем
- красивое..

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Denis Bystruev

А продавали почём?

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Янис

ЦБ выдумывает всё новые схемы как сделать так что бы рубль не укреплялся. Набиулина в думе рассказывает что лучший способ борьбы с инфляцией это производство. Но при этом ставка ЦБ 17%, а депозиты даже можно и под 20% положить. Никакое производство стабильных 20% не даст. Зачем что то производить если можно на депозит положить и даже подоходный налог с дохода по депозитам отменили. По моему депутаты сегодня зря Набиулину на новый срок утвердили.

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Mishka

В чем проблема? Осенью будет очередной инфляционный виток, которой сожжет эти рубли. Сахипзадовна (невольно) дает возможность приготовиться (тем, кто еще не успел) и выйти в валюту.

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Янис

Выйти в валюту желающих меньше чем выйти в рубль. Поэтому Сахипзадовна и проводит эти танцы с бубном. 29 апреля опять снизят ставку, но вряд ли больше чем на 3%. А деньги ЦБ без покупки доллара печатать не научился, для этого надо менять закон о ЦБ. И покупать доллары ЦБ не может потому что их сразу блочат на корсчетах.

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Oleg Milyaev

Могут и до 10-11% снизить влёгкую.

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Pavel Petel

Почему бы и не вводить послабления. Валюты полно, потому что импорт схлопывается быстрее экспорта.

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Антон Штадлер

Что ты?! Эля же гений, неужели ты думаешь, что она палит из всех своих орудий по финансовым воробьям потому что не знает что делает?😂

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Dmitrii Solovev

@Тинькофф - когда отмените принудительную конвертацию 80% валютной выручки? На текущий момент времени она уже прямо противоречит законодательству и распоряжениям Банка России

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Тинькофф

Здравствуйте. Компании, которые экспортируют несырьевые неэнергетические товары, могут продавать валютную выручку в течение 60 рабочих дней. Мы уже уточняем детали и обязательно внесем нужные изменения!

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Веселый апельсин

А если документы на ВЭД поданы 20 апреля (правило 60 дней появилось 19-ого), то 80% всеравно конвертируются?

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Тинькофф

Мы еще не внесли нужных изменений. Когда получим всю дополнительную информацию и внесем нужные изменения расскажем об этом.

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Dmitrii Solovev

Да, конвертируют. Поддержка отвечает, что они ничего не знают о том, будет ли вообще у них отменена принудительная конвертация.

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Веселый апельсин

Спасибо

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Dima Dyakonov

Ещё поддержка ответила, что это относится только к товарам. Если деньги за услуги, то ничего не меняется

Если у кого есть полный текст постановления ЦБ РФ, было бы интересно почитать оригинал

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Владислав Старинин

Эту новость уже все кто только можно обсудил, а вы ее только сейчас публикуете …

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Веселый апельсин

Эта новость появилась час назад только, теперь 60 дней на всех распространяется. Вы путаете с новостью от 19ого апреля.

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Andrey Kulakov

А с остальной валютной выручкой им что делать, солить?)

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Evgeny

Снять в кассе банке видимо, в чем вопрос?

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Таир Бакиев

Интересно насколько сейчас перекошено российское сальдо в пользу экспорта?

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John Doe

А это теперь тайна 😋 они закрыли эту инфу

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Vlad Romanchenko

Скоро трубу перекроют, дисконт станет не 30-40%, а 60-80, а потом подоспеют и обвалы добычи с проблемами при добыче (отрицательный рост хлопков на месторождениях). Так что по большому счету ни экспорта, ни импорта не будет. А в моменте импорта может быть мало, а экспорта больше, но поскольку мы ни хера не производим, импорт будет расти, а экспорт будет падать. Так что укрепление даже со всеми фокусами - временное. К концу года доллар вернется к 120 и дальше. Долго жрать ЗВР не получится.

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Pavel Petel

А так считай некуда тратить валюту, когда импортировать нечего.

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Екатерина Растворова

Сегодня плакала и продавала:)

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