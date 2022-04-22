Новости и тексты на фоне 58 дня «операции»: производитель Zewa объявил об уходе из России, но продажи пока не остановил Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы и биржи
Курс ЦБ на 22 апреля: доллар — 74,99 рублей, евро — 81,22 рубля.
Курс ЦБ на выходные: доллар — 73,50 рублей, евро — 80,02 рубля.
Курс доллара на рынке Forex на 8:00 мск — 74,7 рубля, евро — 80,1 рубля.
На 12:45 мск доллар — 73,02 рубля, евро — 78,04 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 84 рублей.
Санкции
Еврокомиссия разрабатывает шестой пакет санкций против России. Он, помимо запрета определённых форм импорта нефти, будет включать себя новые ограничения против российских банков, рассказали Politico четыре европейских дипломата. Возможно, некоторые из них отключат от SWIFT.
Что происходит
Минтранс попросил авиакомпании в течение одного рабочего дня посчитать, сколько самолетов им понадобится до 2030 года, узнал «Коммерсантъ». Собеседники «Ъ» в большинстве авиакомпаний признались, что опрос Минтранса вызывает «некоторую оторопь».
Также ведомство предложило вывести самолеты из категории недвижимого имущества. Это позволит российским судам рассматривать споры о правах на авиационную технику — сейчас спор об иностранной недвижимости вне их компетенции.
Кроме того, Минтранс предложил досрочно передавать арендатору морские или речные суда, находящиеся в лизинге. Это должно помочь избежать санкций со стороны «недружественных стран», в частности, потенциальных арестов судов в иностранных портах.
Пивоваренная корпорация Anheuser-Busch InBev (бренды Bud, Corona, Stella Artois, Hoegaarden) решила продать совместное предприятие в России AB InBev Efes. Переговоры об этом она ведёт с турецким предприятием Anadolu Efes. Также компания приняла решение прекратить инвестировать в СП и планирует объявить об убытках в $1,1 млрд в первом квартале.
Производитель туалетной бумаги Zewa и прокладок Libresse заявил об уходе из России. Essity рассматривает все варианты ухода с российского рынка, включая продажу бизнеса. Пока решения нет, фабрики компании в стране продолжат работать, а сотрудники получать зарплату. Продажи сейчас также продолжаются.
На сайте российского интернет-магазина кроссовок New Balance появилось сообщение о приостановке приёма заказов. Уже оформленные заказы будут доставлены.
«Открытие» и «Альфа-банк» начали приём заявок на льготную ипотеку для ИТ-специалистов.
Попавший под блокирующие санкции США «Альфа-банк» не будет централизованно переводить клиентов другому брокеру, опасаясь санкций для клиентов. В начале апреля была создана компания «А-Инвестиции», в которой у банка 34%. 15 апреля ЦБ выдал «А-Инвестиции» лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, отмечает Frank Media.
Заммэра Москвы Максим Ликсутов рассказал о мерах поддержки такси, каршеринга и самокатов. Субсидии на покупку машин для такси и каршеринга увеличат в два раза, срок действия льгот на парковку увеличат для каршеринга с трёх до четырёх лет, также сохранятся субсидии для самокатов и велосипедов.
«Коммерсанту» стали известны детали дополнительных мер по поддержке экономики, которые по заданию правительства должен оценить и проработать Банк России. В основном это идеи, предложенные РСПП. Они относятся, в частности, к расчетам по внешней задолженности, расчетам за продажу экспортной выручки, операциям по корсчетам банков.
За неделю с 4 по 10 апреля онлайн-продажи FMCG в России в натуральном выражении выросли на 10% год к году, что стало минимальным значением за всю историю наблюдений с 2017 года, сообщили в NielsenIQ.
Закрытие в России магазинов иностранных брендов привело к падению доходов владельцев торговых центров. По итогам первого квартала 2022 года ставки аренды в московских ТЦ снизилась на 5%. Консультанты ждут к концу этого года потери владельцами площадей до 35% арендаторов и падения на треть их годового дохода.
Американская нефтедобывающая компания ExxonMobil может полностью уйти из России к 24 июня. Такая возможность сейчас обсуждается в компании.
События предыдущего дня, 21 апреля — здесь.
При этом в компании до сих пор нет согласованной стратегии, говорит источник.
Главные тезисы из материала агентства.
Основные тезисы из отчёта департамента исследований и прогнозирования ЦБ.
Доходимость до конца курса, или другими словами COR (Completion Rate), - это одна из ключевых метрик в онлайн-образовании. COR показывает, какой процент студентов дошел до финала обучения. Проанализировав результат разных онлайн-школ, можно сделать вывод, что единого понимания о «хорошей» или «плохой» доходимости нет, каждая школа устанавливает…
Он покинул пост главы «Яндекс.Лавки» ещё в ноябре 2021 года, но оставался внутри компании.
Привет, это Академия Eduson!
Это первая публикация Eduson на платформе VC. Очень волнительно, поэтому будем рады вашей поддержке, если статья понравится. Материал к ней мы готовили долго: подбирали эксперта методом множества проб и стольких же ошибок, писали вопросы, собирали все воедино – в общем, сюр.
Мы в «Цифре» поговорили с 4 женщинами, которые занимают руководящие должности в промышленных и IT-компаниях, и обсудили вопросы гендерного равенства, мотивации и борьбы со стереотипами. В первом выпуске мы публикуем взгляд Юлии Горячкиной, заместителя директора по направлению «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика».
Я писал множество статей про инвестиции в облигации, акции, и даже недвижимость. И почти всегда отвергал покупку доллара как долгосрочное вложение. Я даже сравнивал доходности активов с долларом. И все равно относился к доллару скептически. А сейчас пришла пора признать, что доллар хорош.
Интересно, как долго мы будем восстанавливать всю экономику после ухода Деда?
Сейчас главный вопрос не уйти раньше деда
А кто тебе сказал, что он умрёт? Ты это на что намекаешь вообще? Сейчас напишу куда следует!
Думаю, США уже не выкарабкаются ;-)
Как бы чью-то чужую экономику не пришлось нашим правнукам восстанавливать по принудительному принципу.
А если серьёзно - хочется верить, что у нас хотя бы добыча ресурсов своя останется, даже про переработку не говорю уже - скоро (5-10-15 лет?) оборудование закончится и пиндык.
А что ты делаешь для восстановления экономики?
Вопрос как быстро уйдет Дед и кто этот процесс ускорит.
Дедушка Ленин умер в 1924 м году, а СССР в 1991-м
Что простите восстанавливать? По ходу он если и куда собрался, то точно не один , а всех нас с собой захочет забрать, только вот его точно в рай не возьмут, да и на месте фейс-контроля ада, я бы тоже его не пропустил бы, там все таки публика поприличней.
Если отменить все ненужные красные дни календаря и попытаться начать работать на результат, а не на отчет по часам - лет 15.
Минимум 5 лет, при условии отсутствия оного, и развороте.
Но то, что сейчас кажется плохо, может ещё и хорошо.
Вон Япония назвала Курилы незаконно оккупированными.
Из текста можно сделать вывод, что до 2030 об этом можно не думать )
мы уже лет 15 как восстанавливаем, а вы где ходите?
Ещё не время думать о восстановлении, ещё не до конца разрушили!
в течение одного рабочего дня посчитать, сколько самолетов им понадобится до 2030 года?
От создателей →
Сколько теннисных мячей войдет в автобус?
и →
Почему люки канализации круглые, а не квадратные?
)))))))))))
Ну к слову, если брать оптимистичный сценарий, то к 2030 году нам вообще самолёты не нужны будут. Зачем они, когда есть востребованный экологичный транспорт - телега? Снижение углеродного следа колоссальное произойдёт, опять же. Одни плюсы.
Люки есть и квадратные и прямоугольные!
Люки круглые по госту, чтобы не пизданулись в канализацию, остальное хз.
Вас так пугает планирование? На второй вопрос ответ прост...
госрегистрацию самолётов как недвижимости
Через годик все самолеты российских авиакомпаний и так превратятся в недвижимость
Перерегистрируют обратно
10 очков грифиндору)
А минтранс-то прям напалмом жжёт, с двух рук.
- а сколько картошки вы съедите до 2030 года? В штуках, пожалуйста да побыстрее?
А вот это про досрочную передачу судов - если по-русски, это не отжим называется? Что значит "досрочную"? Оформили лизинг и забрали себе, забывая про обязательства и выплаты?
Ваще слабаки. У нас в конторе еще лет 5 назад составляли планы до 2032 года.
К сожалению сейчас и запад отжимом занимается (Польша, внешнее управление дочкой Газпрома Германией, блокировка денег и аккаунтов западными сервисами разными не дающими вывести честно заработанные деньги) так и Россия :((( какой то мировой беспредел пошёл совсем ... Главное чтобы в Россию тех кто на ПМЖ не отправили из Европы .
Ага "Первый холодный отжим"!
Не просто отжим, а срочный отжим. На всех парах, так сказать, следуют в родную (уже) гавань.
отжим за отжим, все логично
Статья дополняется
Вы правда думаете, что кто-то вернется в уже прочитанную статью, чтобы ее дочитать?
Да! Я! Но не статью а комментарии!
Ну зря Вы так, я за день пару-тройку раз захожу, т.к. дополнения реально есть и все ключевые моменты сюда попадают.
Интересно, а в госдуме также думают?)
У меня в жизни появилась цель: дождаться.
"Дождаться" как национальная идея?
А план по шагам есть?)
2030-го?
Пусть идет в рифму, итак бесит, что налоги которые я и моя семья плачу идут на финансирование "спецоперации". А Константинову следовало бы знать, что "державная мощь страны" в 21 веке заключается в способности , граждан "державы" купить себе обувь, питаться нормально здоровой пищей, и извините срать ходить в ватерклозет, а не в деревянный сортир как это делает треть жителей "державы". Хотя я не против если крымчане будут куда то сбрасываться, там 80% дотации, их деньги это перекладывания из одного кармана бюджета в другой.
Надо понимать, что война сама по себе сильно двигает экономику: начинает работать наука, промышленность ( причём все виды промышленности, не только чисто оборонзаказ!), И всё это хавается,и это экономике это во благо - ведь это наши рабочие места и зп наших людей.
Я уже не говорю о научном прогрессе.
Причём исчезает кризис перепроизводства, т.к. производят нужные товары, а не нано -хрень и барахло, которым полки захламляются.
Война выгодна, если бы только не на твоей территории и твои люди не погибали...
Недаром США воюют перманентно.
...ну а Россия просто вынуждена воевать т.к. мы империя по сути своей.
В россии граждане россии в понятие державная мощь не входят .
Главная новость дня для меня лично текст о целях второго этапа. Там где про Преднистровье и притеснение русских и фраза о том, что РФ воюет со всей Европой как и в ВОВ.
Лично я из этой фразы делаю однозначный вывод, что насрать деду на нас и на экономику. Он пошёл собирать земли. Осетия, Преднистровье, юг Украины, все что можно быстро прибрать к рукам и провести там референдум и присоединить к РФ. Недавняя демонстрация новой ракеты явный сигнал "врагам".Дальше может последовать какая то маленькая страна, хотя вроде таких прям что явных претендентов нет. Но придумать можно. Армения, как вариант.
Можно не ждать, что кто то будет заниматься экономикой и простыми людьми в этой ситуации. Хлеб и воду раздадут, на остальное похуй, пока там главенствует силовой блок.
Ещё страшнее, что мы на пороге 3 мировой войны, где у РФ не будет никаких шансов, кроме применения ядерного оружия и такого же ответа.
в сложившей ситуации есть лучше предложения чем у "деда"? p.s. если боитесь ядерного конфликта, переезжайте за Урал: Россия самая большая по территории страна, если и начнется то всю территорию не накроют...
Это сказал какой-то и.о. какого-то военного округа. Т.е. очередная говорящая голова, таких в той же госдуме каждый первый. Возможно, просто моральная атака в адрес Украины, либо прощупывание реакции лохтората.
Он пошёл собирать земли. Осетия, Преднистровье, юг Украины, все что можно быстро прибрать к рукам и провести там референдум и присоединить к РФ.
Пардон, но Осетия (Северная) - и так уже у нас, а Южная - давно независима и воевать за неё не надо :)
И про Приднестровье в описании куцем "2ой фазы" разве было что-то? Емнип, было про Донецкую область и юг Украины вроде.
И кстати, финансировать все эти походы будет бизнес. Сначала крупный, потом поменьше. Я думаю, там риторика простая - мне нужны деньги, вы заработали, теперь надо поделиться. Или...
Как-то скучно, санкций новых почти нет.
Кстати, а в Минтрансе перестали пользоваться бесплатным почтовиком от мэил.ру?
Почтовиком, возможно и перестали, а вот генератор инициатив обновили до свежайшей беты, видимо.
Как это нет ,а как же то что туалетная бумага Zeva уходит с рынка
Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил объявить среди россиян сбор пожертвований на новый ракетный крейсер «Москва».
«Мы уверены, что наше государство в состоянии выделить на оборону страны столько средств, сколько необходимо. И прекрасно отдаём себе отчёт, что эти средства попали в бюджет в виде налогов и сборов, которые мы же и выплачиваем. Но очень важно иметь перед глазами наглядный пример нашего личного участия в деле укрепления державной мощи страны. Думаю, такая идея увлечет крымчан, моряков-черноморцев, найдет отклик по всей стране».
Интересно сколько он себе планирует забрать под шумок
Пусть сначала запишется в армию и верфи получит
А натурой можно? Ну там гайку принести или гвоздей?
То есть как минимум одну зарплату у крымчан отнимут, да и по всей стране тоже.
Сначала надо вернуть николаевские верфи, потом их отстроить. Это если Минобороны посчитает нужным построить такой же крейсер, может концепция изменилась и такие корабли уже не актуальны. Примеры эффективности современного ракетного оружия нынче перед глазами.
Минтранс цапцапович
Почему доллар падает ?
Спрашиваю который раз, но никто внятно не объясснил...
Диванные эксперты, вы где ?
Потому что рубль растет. Очевидно же!
Если смотреть на доллар относительно например Евры, то никуда он особо не падает. Он вообще всегда стоИт на месте и 1 доллар стОит 1 доллар.
А вот все остальные валюты они пляшут танцы относительно него и не только валюты, но сырье и биткоины и всё, всё, всё! И вот пока не будет четкого появления какой-то валюты, по которой будут оцениваться сырье без пересчета кросс/курса по доллару, вот тогда можно будет говорить о том растет доллар или падает.
А пока всё в мире растет или падает относительно доллара, а он стоит на месте и будет стоять пока Америка существует!
*p.s. Но мы то знаем, что АмЭрике скоро кирдык)
Он падает на бирже, потому что экспортеров заставили продавать 80% валюты, желающих купить на бирже видимо недостаточно, т.к доллары с биржи не выведешь
"Минтранс попросил авиакомпании в течение одного рабочего дня посчитать, сколько самолетов им понадобится до 2030 года."
А чего не за час? Результативность такого подсчета, все равно одинаковая, никакая. Да и нужно быть совсем на голову нездоровым, чтобы такие задачи ставить, тут прогноз на третий квартал, будет гарантировано пальцем в небо, а минтрансовкие умники на 8 лет замахнулись прогноза. А что вы будете делать восемь лет?
Вот правда везде и всюду пишут до 30года, в 30году! А что такого должно случится в 30году? Они чего-то знают или запланировали?
Минтрансом навеяло: почему бы не ввести в официальный оборот, наряду с понятиями холдинг/ГК, еще и синдикат и картель?
Очень интересные новости получались бы тогда
Переименуйте "FMCG" в "продуктов питания и товаров повседневного спроса (FMCG)".
Самолет - недвижимость? Бггггг... Впрочем не смешно, скоро это станет действительно так.
Если читать правильно, то
"Это позволит российским судам отжимать авиационную технику — сейчас спор об иностранной недвижимости вне их компетенции."
Если по теме, то зачем отжатый самолет, который нельзя нормально обслужить. Опыт Ирана показывает, что ничего хорошего в этом нет.
А что там с опытом Ирана? Посмотрел в вики, у Iran Air 50 арбузов, которые как-то летают. Вроде катастроф нет.
Ну в рф уже освоили технологию подтирания жопы духовной скрепой. Гудбай Zева)
неужели санкции и исходы компаний из России закончились?
так почти все изошли, через месяц окончательно высвободят сотрудников и все.
Не исходы поставили на паузу!
А зачем столько самолетов если они не смогут вылететь из России? Как только вылетят, так сразу и арестуют.
Вот и настоящие санкции подъехали:
"OnlyFans has “temporarily paused” Russian accounts and says it can no longer serve Russian creators."
зашибись, еще и жопу лопухом подтирать...
самолетов как недвижимости, трамваев как жилых помещений, чиа риу как коворкинг
Так всё-таки ОСАГО нужно на самолёт или нет?
Не, погодите, как мы без Зевы то?! Как без "мягкая, как пёрышко" и вот это вот все...
Не не, Зева, не уходи, мы все простим!
Не знал, что НЕдвижимость летала все это время
"Американская нефтедобывающая компания ExxonMobil может полностью уйти из России к 24 июня. Такая возможность сейчас обсуждается в компании."
Эта новость уже неделю висит последним абзацем. По ходу до 24 июня будет висеть)