Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы и биржи

Курс ЦБ на 22 апреля: доллар — 74,99 рублей, евро — 81,22 рубля.

Курс ЦБ на выходные: доллар — 73,50 рублей, евро — 80,02 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 8:00 мск — 74,7 рубля, евро — 80,1 рубля. На 12:45 мск доллар — 73,02 рубля, евро — 78,04 рубля.

Курс доллара на Мосбирже на 12:45 мск — 73,04 рубля, евро — 78,14 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 84 рублей.

Санкции

Еврокомиссия разрабатывает шестой пакет санкций против России. Он, помимо запрета определённых форм импорта нефти, будет включать себя новые ограничения против российских банков, рассказали Politico четыре европейских дипломата. Возможно, некоторые из них отключат от SWIFT.

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Что происходит

Минтранс попросил авиакомпании в течение одного рабочего дня посчитать, сколько самолетов им понадобится до 2030 года, узнал «Коммерсантъ». Собеседники «Ъ» в большинстве авиакомпаний признались, что опрос Минтранса вызывает «некоторую оторопь».

Также ведомство предложило вывести самолеты из категории недвижимого имущества. Это позволит российским судам рассматривать споры о правах на авиационную технику — сейчас спор об иностранной недвижимости вне их компетенции.

Кроме того, Минтранс предложил досрочно передавать арендатору морские или речные суда, находящиеся в лизинге. Это должно помочь избежать санкций со стороны «недружественных стран», в частности, потенциальных арестов судов в иностранных портах.

Пивоваренная корпорация Anheuser-Busch InBev (бренды Bud, Corona, Stella Artois, Hoegaarden) решила продать совместное предприятие в России AB InBev Efes. Переговоры об этом она ведёт с турецким предприятием Anadolu Efes. Также компания приняла решение прекратить инвестировать в СП и планирует объявить об убытках в $1,1 млрд в первом квартале.

Производитель туалетной бумаги Zewa и прокладок Libresse заявил об уходе из России. Essity рассматривает все варианты ухода с российского рынка, включая продажу бизнеса. Пока решения нет, фабрики компании в стране продолжат работать, а сотрудники получать зарплату. Продажи сейчас также продолжаются.

На сайте российского интернет-магазина кроссовок New Balance появилось сообщение о приостановке приёма заказов. Уже оформленные заказы будут доставлены.

«Открытие» и «Альфа-банк» начали приём заявок на льготную ипотеку для ИТ-специалистов.

Попавший под блокирующие санкции США «Альфа-банк» не будет централизованно переводить клиентов другому брокеру, опасаясь санкций для клиентов. В начале апреля была создана компания «А-Инвестиции», в которой у банка 34%. 15 апреля ЦБ выдал «А-Инвестиции» лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, отмечает Frank Media.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов рассказал о мерах поддержки такси, каршеринга и самокатов. Субсидии на покупку машин для такси и каршеринга увеличат в два раза, срок действия льгот на парковку увеличат для каршеринга с трёх до четырёх лет, также сохранятся субсидии для самокатов и велосипедов.

«Коммерсанту» стали известны детали дополнительных мер по поддержке экономики, которые по заданию правительства должен оценить и проработать Банк России. В основном это идеи, предложенные РСПП. Они относятся, в частности, к расчетам по внешней задолженности, расчетам за продажу экспортной выручки, операциям по корсчетам банков.

За неделю с 4 по 10 апреля онлайн-продажи FMCG в России в натуральном выражении выросли на 10% год к году, что стало минимальным значением за всю историю наблюдений с 2017 года, сообщили в NielsenIQ.

Закрытие в России магазинов иностранных брендов привело к падению доходов владельцев торговых центров. По итогам первого квартала 2022 года ставки аренды в московских ТЦ снизилась на 5%. Консультанты ждут к концу этого года потери владельцами площадей до 35% арендаторов и падения на треть их годового дохода.

Американская нефтедобывающая компания ExxonMobil может полностью уйти из России к 24 июня. Такая возможность сейчас обсуждается в компании.

События предыдущего дня, 21 апреля — здесь.