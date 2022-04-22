Новости и тексты на фоне 58 дня «спецоперации»: Минтранс предложил отменить госрегистрацию самолётов как недвижимости Статьи редакции
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Что происходит
Минтранс попросил авиакомпании в течение одного рабочего дня посчитать, сколько самолетов им понадобится до 2030 года, узнал «Коммерсантъ». Собеседники «Ъ» в большинстве авиакомпаний признались, что опрос Минтранса вызывает «некоторую оторопь».
Также ведомство предложило вывести самолеты из категории недвижимого имущества. Это позволит российским судам рассматривать споры о правах на авиационную технику — сейчас спор об иностранной недвижимости вне их компетенции.
Кроме того, Минтранс предложил досрочно передавать арендатору морские или речные суда, находящиеся в лизинге. Это должно помочь избежать санкций со стороны «недружественных стран», в частности, потенциальных арестов судов в иностранных портах.
«Коммерсанту» стали известны детали дополнительных мер по поддержке экономики, которые по заданию правительства должен оценить и проработать Банк России. В основном это идеи, предложенные РСПП. Они относятся, в частности, к расчетам по внешней задолженности, расчетам за продажу экспортной выручки, операциям по корсчетам банков.
За неделю с 4 по 10 апреля онлайн-продажи FMCG в России в натуральном выражении выросли на 10% год к году, что стало минимальным значением за всю историю наблюдений с 2017 года, сообщили в NielsenIQ.
Закрытие в России магазинов иностранных брендов привело к падению доходов владельцев торговых центов. По итогам первого квартала 2022 года ставки аренды в московских ТЦ снизилась на 5%. Консультанты ждут к концу этого года потери владельцами площадей до 35% арендаторов и падения на треть их годового дохода.
Американская нефтедобывающая компания ExxonMobil может полностью уйти из России к 24 июня. Такая возможность сейчас обсуждается в компании.
События предыдущего дня, 21 апреля — здесь.
Привет! Меня зовут Ренат Сигунов, я студент факультета права НИУ ВШЭ.
В этой статье хотел бы поделиться своим личным опытом стажировки в Германии. Надеюсь, этот материал поможет и другим студентам получить заветный оффер от университета мечты. Я постараюсь наиболее детально реконструировать ход тех событий, чтобы вы могли получить пошаговую…
Это четвёртое гражданство основателя Telegram — после России, Франции и карибского государства Сент-Китс и Невис.
Интересно, как долго мы будем восстанавливать всю экономику после ухода Деда?
Сейчас главный вопрос не уйти раньше деда
А кто тебе сказал, что он умрёт? Ты это на что намекаешь вообще? Сейчас напишу куда следует!
Он же Байдена имел в виду, кого еще? ;)
У нас - молодой и энергичный лидер, всех еще переживет и переиграет, одназначно.
У него столько многоходовочек в кармане, что ещё ни на один век хватит.
Слава МЭЛу!
Таааакс, а вы на что намекаете под словом "умрёт" и кого вы имеете ввиду?
Чтоб в следующий раз изъяснялись без двойных толкований, предлагаю всем нам друг на друга написать кляузы.
тв майор, не нада
Думаю, США уже не выкарабкаются ;-)
Да!
И кстати, почему давно не слышно Грету Тунберг? Ей что, нечего сказать?
Как бы чью-то чужую экономику не пришлось нашим правнукам восстанавливать по принудительному принципу.
А если серьёзно - хочется верить, что у нас хотя бы добыча ресурсов своя останется, даже про переработку не говорю уже - скоро (5-10-15 лет?) оборудование закончится и пиндык.
В 1985 тоже наверное, считали сколько нужно ТУ-154 к 2000 году.
И не предполагали, что их заменят боинги с аирбасами.
За 5-10 лет многое может произойти..
Согласен, планирование и вариативность - очень важно.
Но, как нам всем показали, многое может произойти буквально за неделю.
Ну показать то работу ведомству надо. Они сейчас все этим и занимаются, пока летим в пропасть
Добыча будет падать. Мы до событий имели проблемы с ТИЗ, а сейчас подавно.
Что падение будет - понятно, просто падение - оно разное ведь бывает, и по глубине, и по продолжительности.
Но выручит братская республика карьерными самосвалами, а в карьерах уголь лопатами, вероятно, ковырять придётся.
Вопрос как быстро уйдет Дед и кто этот процесс ускорит.
А минтранс-то прям напалмом жжёт, с двух рук.
- а сколько картошки вы съедите до 2030 года? В штуках, пожалуйста да побыстрее?
А вот это про досрочную передачу судов - если по-русски, это не отжим называется? Что значит "досрочную"? Оформили лизинг и забрали себе, забывая про обязательства и выплаты?
Ваще слабаки. У нас в конторе еще лет 5 назад составляли планы до 2032 года.
Не просто отжим, а срочный отжим. На всех парах, так сказать, следуют в родную (уже) гавань.
Ага "Первый холодный отжим"!
Нефильтрованный лизинг.
К сожалению сейчас и запад отжимом занимается (Польша, внешнее управление дочкой Газпрома Германией, блокировка денег и аккаунтов западными сервисами разными не дающими вывести честно заработанные деньги) так и Россия :((( какой то мировой беспредел пошёл совсем ... Главное чтобы в Россию тех кто на ПМЖ не отправили из Европы .
"Главное чтобы в Россию тех кто на ПМЖ не отправили из Европы!" Почему? Детей и родственников различных чиновников и приближённых к ним очень даже нужно сюда отправить!
Я вот простой айтишник в пригороде Лондона живу и не хочу назад!!
А вы родственник наших властьимущих?
Как не хотите назад? Вы же страдаете там? Так нам тут боты постоянно повторяют!
Погода в Лондоне дермовая, это точно, в Дагестане намного теплее.
И физическим трудом можно заняться на каком-нибудь кирпичном заводике, а не жопу просиживать. Одна польза.
Если бы... А то что уровень жизни слегка ухудшился из-за повышения цен не значит что хочется туда где ещё хуже😀
Ну OK!
Лес рубят - щепки летят. Заблокированные средства пойдут впоследствии на восстановление разрушенной инфраструктуры Украины видимо.
В том случае если она окажется под контролем, тех кто заблокировал счета.
в течение одного рабочего дня посчитать, сколько самолетов им понадобится до 2030 года?
От создателей →
Сколько теннисных мячей войдет в автобус?
и →
Почему люки канализации круглые, а не квадратные?
)))))))))))
Ну к слову, если брать оптимистичный сценарий, то к 2030 году нам вообще самолёты не нужны будут. Зачем они, когда есть востребованный экологичный транспорт - телега? Снижение углеродного следа колоссальное произойдёт, опять же. Одни плюсы.
30-35% самолетов можно занять для внутренних и немногочисленных внешних перелетов, остальные - на запчасти.
Да вроде бы нельзя на запчасти...уже где-то писали что у них обычно одни и те-же детали изнашиваются...Я прав? Есть тут люди в теме? Поясните, если я ошибаюсь поправьте!
Влияние парникового эффекта от увеличения поголовья лошадей для телег надо будет изучить )
Люки круглые по госту, чтобы не пизданулись в канализацию, остальное хз.
Люки есть и квадратные и прямоугольные!
Вас так пугает планирование? На второй вопрос ответ прост...
Как-то скучно, санкций новых почти нет.
Кстати, а в Минтрансе перестали пользоваться бесплатным почтовиком от мэил.ру?
Почтовиком, возможно и перестали, а вот генератор инициатив обновили до свежайшей беты, видимо.
Просто взяли в аренду бешеный принтер.
Статья дополняется
Вы правда думаете, что кто-то вернется в уже прочитанную статью, чтобы ее дочитать?
Да! Я! Но не статью а комментарии!
Ну зря Вы так, я за день пару-тройку раз захожу, т.к. дополнения реально есть и все ключевые моменты сюда попадают.
Минтрансом навеяло: почему бы не ввести в официальный оборот, наряду с понятиями холдинг/ГК, еще и синдикат и картель?
Очень интересные новости получались бы тогда
У меня в жизни появилась цель: дождаться.
Минтранс цапцапович