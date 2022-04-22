{"id":13441,"url":"\/distributions\/13441\/click?bit=1&hash=a52e6cd772163754c4524c339149eceac6e55dcb88b824723eec18e676ab00e9","title":"\u0427\u0435\u0433\u043e \u043d\u0435 \u0445\u0432\u0430\u0442\u0430\u0435\u0442 \u0441\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430\u043c \u043f\u043e \u043c\u043d\u0435\u043d\u0438\u044e \u0444\u0443\u0442\u0443\u0440\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u043e\u0433\u043e","buttonText":"\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"a177154e-8ea8-586c-ad22-781cab3cf1bb","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Крохотный рак

Новости и тексты на фоне 58 дня «спецоперации»: Минтранс предложил отменить госрегистрацию самолётов как недвижимости Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

2113 просмотров

Курсы и биржи

Курс ЦБ на 22 апреля: доллар — 74,99 рублей, евро — 81,22 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 8:00 мск — 74,7 рубля, евро — 80,1 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 84 рублей.

Что происходит

Минтранс попросил авиакомпании в течение одного рабочего дня посчитать, сколько самолетов им понадобится до 2030 года, узнал «Коммерсантъ». Собеседники «Ъ» в большинстве авиакомпаний признались, что опрос Минтранса вызывает «некоторую оторопь».

Также ведомство предложило вывести самолеты из категории недвижимого имущества. Это позволит российским судам рассматривать споры о правах на авиационную технику — сейчас спор об иностранной недвижимости вне их компетенции.

Кроме того, Минтранс предложил досрочно передавать арендатору морские или речные суда, находящиеся в лизинге. Это должно помочь избежать санкций со стороны «недружественных стран», в частности, потенциальных арестов судов в иностранных портах.

«Коммерсанту» стали известны детали дополнительных мер по поддержке экономики, которые по заданию правительства должен оценить и проработать Банк России. В основном это идеи, предложенные РСПП. Они относятся, в частности, к расчетам по внешней задолженности, расчетам за продажу экспортной выручки, операциям по корсчетам банков.

Купить рекламу Отключить

За неделю с 4 по 10 апреля онлайн-продажи FMCG в России в натуральном выражении выросли на 10% год к году, что стало минимальным значением за всю историю наблюдений с 2017 года, сообщили в NielsenIQ.

Закрытие в России магазинов иностранных брендов привело к падению доходов владельцев торговых центов. По итогам первого квартала 2022 года ставки аренды в московских ТЦ снизилась на 5%. Консультанты ждут к концу этого года потери владельцами площадей до 35% арендаторов и падения на треть их годового дохода.

Американская нефтедобывающая компания ExxonMobil может полностью уйти из России к 24 июня. Такая возможность сейчас обсуждается в компании.

События предыдущего дня, 21 апреля — здесь.

#новость #днрилнр

Статья дополняется
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
50 комментариев
Написать комментарий...
Allestor Krei

Интересно, как долго мы будем восстанавливать всю экономику после ухода Деда?

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Рядькин

Сейчас главный вопрос не уйти раньше деда

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

А кто тебе сказал, что он умрёт? Ты это на что намекаешь вообще? Сейчас напишу куда следует!

Ответить
Развернуть ветку
SPS Fun

Он же Байдена имел в виду, кого еще? ;)
У нас - молодой и энергичный лидер, всех еще переживет и переиграет, одназначно.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

У него столько многоходовочек в кармане, что ещё ни на один век хватит.

Слава МЭЛу!

Ответить
Развернуть ветку
Noblesse. tv

Таааакс, а вы на что намекаете под словом "умрёт" и кого вы имеете ввиду?

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Чтоб в следующий раз изъяснялись без двойных толкований, предлагаю всем нам друг на друга написать кляузы.

Ответить
Развернуть ветку
Allestor Krei

тв майор, не нада

Ответить
Развернуть ветку
sles

Думаю, США уже не выкарабкаются ;-)

Ответить
Развернуть ветку
S.Capusta

Да!
И кстати, почему давно не слышно Грету Тунберг? Ей что, нечего сказать?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Как бы чью-то чужую экономику не пришлось нашим правнукам восстанавливать по принудительному принципу.
А если серьёзно - хочется верить, что у нас хотя бы добыча ресурсов своя останется, даже про переработку не говорю уже - скоро (5-10-15 лет?) оборудование закончится и пиндык.

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Dolgov

В 1985 тоже наверное, считали сколько нужно ТУ-154 к 2000 году.
И не предполагали, что их заменят боинги с аирбасами.
За 5-10 лет многое может произойти..

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Согласен, планирование и вариативность - очень важно.
Но, как нам всем показали, многое может произойти буквально за неделю.

Ответить
Развернуть ветку
Макс Бруквин

Ну показать то работу ведомству надо. Они сейчас все этим и занимаются, пока летим в пропасть

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Рядькин

Добыча будет падать. Мы до событий имели проблемы с ТИЗ, а сейчас подавно.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Что падение будет - понятно, просто падение - оно разное ведь бывает, и по глубине, и по продолжительности.
Но выручит братская республика карьерными самосвалами, а в карьерах уголь лопатами, вероятно, ковырять придётся.

Ответить
Развернуть ветку
Любопытный инструмент

Вопрос как быстро уйдет Дед и кто этот процесс ускорит.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

А минтранс-то прям напалмом жжёт, с двух рук.
- а сколько картошки вы съедите до 2030 года? В штуках, пожалуйста да побыстрее?
А вот это про досрочную передачу судов - если по-русски, это не отжим называется? Что значит "досрочную"? Оформили лизинг и забрали себе, забывая про обязательства и выплаты?

Ответить
Развернуть ветку
sles

Ваще слабаки. У нас в конторе еще лет 5 назад составляли планы до 2032 года.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Не просто отжим, а срочный отжим. На всех парах, так сказать, следуют в родную (уже) гавань.

Ответить
Развернуть ветку
Makar Homenko

Ага "Первый холодный отжим"!

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Нефильтрованный лизинг.

Ответить
Развернуть ветку
Макс Мухин

К сожалению сейчас и запад отжимом занимается (Польша, внешнее управление дочкой Газпрома Германией, блокировка денег и аккаунтов западными сервисами разными не дающими вывести честно заработанные деньги) так и Россия :((( какой то мировой беспредел пошёл совсем ... Главное чтобы в Россию тех кто на ПМЖ не отправили из Европы .

Ответить
Развернуть ветку
Makar Homenko

"Главное чтобы в Россию тех кто на ПМЖ не отправили из Европы!" Почему? Детей и родственников различных чиновников и приближённых к ним очень даже нужно сюда отправить!

Ответить
Развернуть ветку
Макс Мухин

Я вот простой айтишник в пригороде Лондона живу и не хочу назад!!

Ответить
Развернуть ветку
Makar Homenko

А вы родственник наших властьимущих?

Ответить
Развернуть ветку
Makar Homenko

Как не хотите назад? Вы же страдаете там? Так нам тут боты постоянно повторяют!

Ответить
Развернуть ветку
SPS Fun

Погода в Лондоне дермовая, это точно, в Дагестане намного теплее.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

И физическим трудом можно заняться на каком-нибудь кирпичном заводике, а не жопу просиживать. Одна польза.

Ответить
Развернуть ветку
Макс Мухин

Если бы... А то что уровень жизни слегка ухудшился из-за повышения цен не значит что хочется туда где ещё хуже😀

Ответить
Развернуть ветку
Makar Homenko

Ну OK!

Ответить
Развернуть ветку
Илья Тюменцев

Лес рубят - щепки летят. Заблокированные средства пойдут впоследствии на восстановление разрушенной инфраструктуры Украины видимо.

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Dolgov

В том случае если она окажется под контролем, тех кто заблокировал счета.

Ответить
Развернуть ветку
Robastik - scraper Excel addin

в течение одного рабочего дня посчитать, сколько самолетов им понадобится до 2030 года?
 От создателей →
Сколько теннисных мячей войдет в автобус?
 и →
Почему люки канализации круглые, а не квадратные?
 )))))))))))

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Ну к слову, если брать оптимистичный сценарий, то к 2030 году нам вообще самолёты не нужны будут. Зачем они, когда есть востребованный экологичный транспорт - телега? Снижение углеродного следа колоссальное произойдёт, опять же. Одни плюсы.

Ответить
Развернуть ветку
SPS Fun

30-35% самолетов можно занять для внутренних и немногочисленных внешних перелетов, остальные - на запчасти.

Ответить
Развернуть ветку
Makar Homenko

Да вроде бы нельзя на запчасти...уже где-то писали что у них обычно одни и те-же детали изнашиваются...Я прав? Есть тут люди в теме? Поясните, если я ошибаюсь поправьте!

Ответить
Развернуть ветку
Noblesse. tv

Влияние парникового эффекта от увеличения поголовья лошадей для телег надо будет изучить )

Ответить
Развернуть ветку
Никита Викторов

Люки круглые по госту, чтобы не пизданулись в канализацию, остальное хз.

Ответить
Развернуть ветку
Makar Homenko

Люки есть и квадратные и прямоугольные!

Ответить
Развернуть ветку
Василий Цымбал

Вас так пугает планирование? На второй вопрос ответ прост...

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Как-то скучно, санкций новых почти нет.

Кстати, а в Минтрансе перестали пользоваться бесплатным почтовиком от мэил.ру?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Почтовиком, возможно и перестали, а вот генератор инициатив обновили до свежайшей беты, видимо.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Просто взяли в аренду бешеный принтер.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Перепродажный

Статья дополняется
 Вы правда думаете, что кто-то вернется в уже прочитанную статью, чтобы ее дочитать?

Ответить
Развернуть ветку
Makar Homenko

Да! Я! Но не статью а комментарии!

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Ну зря Вы так, я за день пару-тройку раз захожу, т.к. дополнения реально есть и все ключевые моменты сюда попадают.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Минтрансом навеяло: почему бы не ввести в официальный оборот, наряду с понятиями холдинг/ГК, еще и синдикат и картель?
Очень интересные новости получались бы тогда

Ответить
Развернуть ветку
Зарубежный Валера

У меня в жизни появилась цель: дождаться.

Ответить
Развернуть ветку
Контрольный единорожек88

Минтранс цапцапович

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 50 комментариев
Банк 131
«Банк 131» подключил переводы по СБП для бизнеса

Получать платежи можно без эквайринга, а отправлять — без реквизитов

Приёмная
Дмитрий Остапенко
Странное поведение авито, при проблемах с доставкой

Всегда покупал через авито доставку, ведь был уверен, что все риски там только для продавца(кроме электроники), но тут произошло это. Опишу ситуацию:

Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Личный опыт
Ренат Сигунов
Как студенту из России уехать на стажировку в Германию?

Привет! Меня зовут Ренат Сигунов, я студент факультета права НИУ ВШЭ.
В этой статье хотел бы поделиться своим личным опытом стажировки в Германии. Надеюсь, этот материал поможет и другим студентам получить заветный оффер от университета мечты. Я постараюсь наиболее детально реконструировать ход тех событий, чтобы вы могли получить пошаговую…

Точка
Как бизнес чувствовал себя в первом квартале 2022 года: аналитика Точки

Банк для предпринимателей и предприятий Точка провёл исследование и выяснил, каким было начало года для бизнеса.

Миграция
Рая Хачатрян
Павел Дуров получил гражданство ОАЭ в феврале 2021 года — Forbes Статьи редакции

Это четвёртое гражданство основателя Telegram — после России, Франции и карибского государства Сент-Китс и Невис.

Офтоп
Брегман Илья
Да здравствует российский суд, самый гуманный суд в мире!
СберКорус
Решаем 3 главные проблемы в работе с самозанятыми

Зачастую компании проще нанять самозанятого, нежели оформлять нового человека в штат по трудовому договору. Да, работа с такими сотрудниками может помочь сэкономить время и деньги компании.

Офтоп
Виктория
Заказы для начинающих специалистов
thekarl.ru
Digital Security
Summ3r of H4ck 2022: до окончания набора на стажировку осталось 10 дней!
Selectel
Построим сеть с зарубежным провайдером в прямом эфире

И в формате вебинара обсудим, как организовать мультиоблачную архитектуру и настраивать сетевую связность.

Больше статей
null