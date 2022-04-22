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Курсы и биржи

Курс ЦБ на 22 апреля: доллар — 74,99 рублей, евро — 81,22 рубля.

Курс ЦБ на выходные: доллар — 73,50 рублей, евро — 80,02 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 8:00 мск — 74,7 рубля, евро — 80,1 рубля. На 12:45 мск доллар — 73,02 рубля, евро — 78,04 рубля.

Курс доллара на Мосбирже на 12:45 мск — 73,04 рубля, евро — 78,14 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 84 рублей.

Что происходит

Минтранс попросил авиакомпании в течение одного рабочего дня посчитать, сколько самолетов им понадобится до 2030 года, узнал «Коммерсантъ». Собеседники «Ъ» в большинстве авиакомпаний признались, что опрос Минтранса вызывает «некоторую оторопь».

Также ведомство предложило вывести самолеты из категории недвижимого имущества. Это позволит российским судам рассматривать споры о правах на авиационную технику — сейчас спор об иностранной недвижимости вне их компетенции.

Кроме того, Минтранс предложил досрочно передавать арендатору морские или речные суда, находящиеся в лизинге. Это должно помочь избежать санкций со стороны «недружественных стран», в частности, потенциальных арестов судов в иностранных портах.

Пивоваренная корпорация Anheuser-Busch InBev (бренды Bud, Corona, Stella Artois, Hoegaarden) решила продать совместное предприятие в России AB InBev Efes. Переговоры об этом она ведёт с турецким предприятием Anadolu Efes. Также компания приняла решение прекратить инвестировать в СП и планирует объявить об убытках в $1,1 млрд в первом квартале.

Производитель туалетной бумаги Zewa и прокладок Libresse заявил об уходе из России.

«Открытие» и «Альфа-банк» начали приём заявок на льготную ипотеку для ИТ-специалистов.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов рассказал о мерах поддержки такси, каршеринга и самокатов. Субсидии на покупку машин для такси и каршеринга увеличат в два раза, срок действия льгот на парковку увеличат для каршеринга с трёх до четырёх лет, также сохранятся субсидии для самокатов и велосипедов.

«Коммерсанту» стали известны детали дополнительных мер по поддержке экономики, которые по заданию правительства должен оценить и проработать Банк России. В основном это идеи, предложенные РСПП. Они относятся, в частности, к расчетам по внешней задолженности, расчетам за продажу экспортной выручки, операциям по корсчетам банков.

За неделю с 4 по 10 апреля онлайн-продажи FMCG в России в натуральном выражении выросли на 10% год к году, что стало минимальным значением за всю историю наблюдений с 2017 года, сообщили в NielsenIQ.

Закрытие в России магазинов иностранных брендов привело к падению доходов владельцев торговых центров. По итогам первого квартала 2022 года ставки аренды в московских ТЦ снизилась на 5%. Консультанты ждут к концу этого года потери владельцами площадей до 35% арендаторов и падения на треть их годового дохода.

Американская нефтедобывающая компания ExxonMobil может полностью уйти из России к 24 июня. Такая возможность сейчас обсуждается в компании.

События предыдущего дня, 21 апреля — здесь.