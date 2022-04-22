Пока только предварительный.

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Правительство ещё не выпустило постановление о дате начала выдачи ипотеки. Минцифры предполагает, что получить её можно будет с середины мая.

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В апреле ведомство назвало условия льготной ипотеки для ИТ-специалистов — возраст от 22 до 40 лет, ставка — 5%, минимальная зарплата — 150 тысяч рублей в месяц для городов-миллионников и 100 тысяч рублей для регионов.

В «Открытии» к ставке 5% будет прибавляться дополнительно 0,75% страхования жизни и трудоспособности. Оформить ипотеку можно на сумму в 18 млн рублей при покупке квартиры в регионах-миллиониках и на 9 млн рублей — в регионах.

Срок кредитования от 3 до 30 лет, первоначальный взнос составит от 15% до 80%. От сотрудника ИТ-компании требуется работать на последнем месте не меньше трёх месяцев, общий стаж — от года.