«Открытие» и «Альфа-банк» начали приём заявок на льготную ипотеку для ИТ-специалистов Статьи редакции
Пока только предварительный.
Правительство ещё не выпустило постановление о дате начала выдачи ипотеки. Минцифры предполагает, что получить её можно будет с середины мая.
В апреле ведомство назвало условия льготной ипотеки для ИТ-специалистов — возраст от 22 до 40 лет, ставка — 5%, минимальная зарплата — 150 тысяч рублей в месяц для городов-миллионников и 100 тысяч рублей для регионов.
В «Открытии» к ставке 5% будет прибавляться дополнительно 0,75% страхования жизни и трудоспособности. Оформить ипотеку можно на сумму в 18 млн рублей при покупке квартиры в регионах-миллиониках и на 9 млн рублей — в регионах.
Срок кредитования от 3 до 30 лет, первоначальный взнос составит от 15% до 80%. От сотрудника ИТ-компании требуется работать на последнем месте не меньше трёх месяцев, общий стаж — от года.
«Альфа-банк» заявил, что начнет выдавать льготную ипотеку в мае-июне. Условия ипотеки похожи с «Открытием», но банк указывает, что на неё могут претендовать только сотрудники аккредитованных ИТ-компаний.
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Такие роскошные требования к заёмщикам! Так и представляются миллионы молодых, успешных, богатых айтишников, выстраивающихся в очереди за кредитами.
Сарказм, снова сарказм.
Вангую, скоро будет популярна серочёрная схема: посредники за небольшую сумму сделают так, что кандидат в ипотечники внезапно станет айтишником. Даже если всю жизнь он был (тут можно вставить любую профессию).
Даже если всю жизнь он был
... программистом HTML
Классно, да, отраслевая шутка, которая всегда остаётся смешной.
знает html = веб-дизайнер = IT-специалист
Сомневаюсь в выгоде такой схемы при текущих ипотечных ставках: если брать по минимуму зарплату 100к, то налоги будут около 45к сверху. Какая же должна быть сумма ипотеки, чтобы налоги на ФОТ перекрыли разницу ставок и дали оправданный профит.
А если увольняться после взятия ипотеки, то, скорее всего, ставка будет пересчитана по текущей для обычных граждан.
Ну какие-то схемы точно появятся.
Условия пока не понятны:
1) На какой срок даётся льгота в 5%? Нет "приколов" как с сельской ипотекой, где ставка внезапно может вырасти?
2) Что будет, если потом з\п упадёт ниже порога в 150к?
3) Можно ли живя в городе-миллионнике взять квартиру в городе с населением до миллиона? Тогда порог по з\п какой будет? 100к или 150к?
4) К чему привязан порог в з\п? К городу, где прописан работник, к городу, где находится офис или к городу, где зарегистрирован работодатель? Я работаю на Москву, при этом зарегистрирован в другом городе-миллионник, но работаю через филиал, который зарегистрирован в крошечном городе с населением менее 500к человек. Тогда порог в 100к будет или в 150к?
QA вошли в чат
Все станет более понятным, когда опубликую постановление.
Но исходя из того, что пишет Альфа, есть еще один неочевидный нюанс. Ипотеку можно взять только на новостройку. Если нельзя будет брать вторичку и рефинансироваться, то это скорее не поддержка айтишников, а очередная завуалированная поддержка застройщиков. В общем все как обычно.
"3) Можно ли живя в городе-миллионнике взять квартиру в городе с населением до миллиона? Тогда порог по з\п какой будет? 100к или 150к?"
Взять можно, порог будет от 100к. Ведь порог считается от стоимости квадратного метра, а он не в миллионниках ниже.
Поддерживаю, много удаленщиков работающих на милионники, при этом проживающие в регионах
Теперь пролетарий будет ненавидеть айтишников ещё больше.
У пролетариев есть своя ипотека под 5-6%. Нужно только родить ребенка, начиная с 2018 года. Но пролетарии в этом плане как правило эффективнее айтишников.
Да кто об это знать то будет. Это здесь айтишников полно, а в жизни? А уж тем более информация об особой ставке для них.
В любом случае, я думаю, снижение ждёт всех. Иначе умрёт стройка, которая сейчас стоит и ждёт, пока народу дадут доступные кредиты
"претендовать только сотрудники аккредитованных ИТ-компаний."
Получается айтишник для программы - это не обязательно айтишник, а просто человек, который работает в ИТ-компании?
Т.е финансовый директор ИТ компании - это айтишник, а технический директор не ИТ компании - это не айтишник.
С тем же успехом могли просто сделать программу для людей, которые просто получают много денег.
а там разве нет указания что твоя специальность по образованию должна соответствовать списку (IT)?
Вот требования на сайте.
Но возможно на каком-то этапе появляются и другие требования
возможно опять только разрабы с профильным образованием.
Что делать если ты айтишник и взял ипотеку в Альфе под 4,6% в прошлом году?
<sarcasm>Рефинансироваться под 5%, конечно же</sarcasm>
Радоваться
ну то есть если я в регионе не получаю сотку то и брать мне ипотеку по полной программе? даже при условии что первоначалка условно 50% всё равно в пролёте - странная избирательность, очень "мотивационно"
Идея в том, что если человек не зарабатывает много в регионе, то и за границу уехать не сможет (по многим причинам). А раз не уедет, то и поддерживать его не к чему
так а чего поддерживать тех кто вполне может себе позволить такой отъезд? если чел может себе это позволить уж точно еботека в альфе под 5% вряд ли его удержит, ему и на других условиях ипотека норм была бы, или вовсе без, такой себе фактор удержания
В моём понимании, это довольно сложный вопрос.
Эмиграция - вещь непростая. Новая культура, а вдруг язык не успел выучить, а как семья обустроится в новом месте, и вообще куда ехать-то. На все эти вопросы надо ответить и как-то их решить. И появляется сомнение. И ипотека может склонить чашу к «ну вроде не хуже всех живем, может и наладится». Но может и не склонить, конечно
Все так и есть!
Нельзя допускать такое избирательное поощрение, когда вся страна соснула с кредитами. Будет бунт и социальная напряженность.
Ранее также избирательно поощрялись семьи с детьми и где бунт?
щас фемки начнут пилить своих парней айтишников подписаться на ипотеку в дефолт сити на многа лет и снова просрать время и возможность переехать в страны откуда не утекают инвестиции и вечнур
потом будут так же как ваньки с завода тут за пенсию бороться но будет уже поздно
https://www.youtube.com/watch?v=Rhq1fEXKyos&ab_channel=LazySquare
Нет программ, плохо - есть программы, плохо. Наших людей не понять.
Нет программ — хорошо. Всегда так было. Из-за всяких гос. программ купить жильё стало гораздо сложнее из-за его подорожания более чем в два раза.
В итоге выиграли только застройщики. Но я бы сказал не выиграли, а скорее надули пузырь, и когда он лопнет, застройщики тоже "лопнут". Сейчас же пытаются всевозможными способами спасти этот пузырь. Но рано или поздно он лопнет.
Сделали хуже для всех. Но "в моменте" застройщики получили свои "печеньки".
А если живя в Москве, я возьму ипотеку в регионе, какие условия по зп для меня будут действовать?
Это ладно, а ситуацию наоборот можете себе представить? Это я про региональный доход и стоимость жилья в столице.
сейчас место жительства территориально с местом работы не совпадает очень у многих.
В каком смысле? Справка НДФЛ у вас же есть, порог будет определяться городом, в котором будете брать жилье. К текущей прописке и месту проживания нет никакой привязки.
Процитирую себя же: "Это я про региональный доход и стоимость жилья в столице."
банк указывает, что на неё могут претендовать только сотрудники аккредитованных ИТ-компаний
И после этого они будут говорить о какой-то поддержке IT-отрасли? Да горите в аду. Лучше платить за съемную хату в Европе, копить жирок, потом по цензу оседлости получить ВНЖ и взять ипотеку под 1-3%.
я зарегил домен kakashka.ru и выложил на нем лендинг-пейдж, я являюсь IT-специалистом?
И добавлять планку по ЗП как-раз наиболее правильное решение. Мне кажется требование про ИТ можно убрать, а планку по ЗП повысить хотя бы до 200к. Таким образом удастся поддержать +- всех лучших людей РФ, а так же мотивировать остальных становиться лучшими
Удивительный у тебя критерий "всех лучших людей РФ".