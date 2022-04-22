Финансы
Неизбежный турник

Аналитики ЦБ рассказали об этапах перестройки экономики России и спрогнозировали рост «челночного» бизнеса Статьи редакции

Основные тезисы из отчёта департамента исследований и прогнозирования ЦБ.

О том, что Россия «войдёт в период структурной трансформации» во втором-третьем квартале 2022 года, 18 апреля заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Мнение департамента, который подготовил второй выпуск бюллетеня «О чём говорят тренды», может не отражать официальную позицию регулятора, отмечает РБК.

  • «Трансформация» будет сопровождаться «технологическим регрессом» в некоторых отраслях. Больше всего этот риск у тех, кто использует современные иностранные технологии или достиг высокого уровня цифровизации.
  • Даже высокая степень локализации производства может не помочь, если недостающие компоненты уникальны. В зоне риска — машиностроение и электронная промышленность.
  • Перестройка экономики будет проходить четыре этапа, ожидают аналитики. Первый — адаптация, то есть поиск альтернативных поставщиков, использование запасов, нарастание проблем из-за нехватки запчастей и сервисного обслуживания.
  • Второй — первичная подстройка к новым условиям. На этом этапе резкого роста производства ждать не стоит, а вырасти могут ремонтные и сервисные предприятия. При сохранении ограничений вырастет роль небольших посредников товаров иностранных компаний и «челночного» малого бизнеса. Но такой импорт будет дороже и не сможет полностью стать заменой.
  • Третий этап — «обратная индустриализация». Производство техники и технологий увеличится, но на более низком уровне. Занятость в импортозамещающих отраслях и производство будут расти.
  • Последний этап — завершение перестройки. Здесь возможны локальные технологические прорывы в отдельных направлениях, но в целом «новое равновесие будет достигнуто на менее совершенной технологической базе».

#новость #цб

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26 комментариев
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evilnw

Перевод с чиновничьего новояза: "Со второго квартала в экономике будет адская жопа"

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Nesterov Igor

Ребят, я если что из праги, пользуясь случаем принимаю заказы на айфон 14😀.
Надёжен, безупречная история комментирования на виси 8 лет!

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Василий Степанофф

Скоро к вам заедем..на танке

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Philip Poteryahin

Скорее на тракторе судя по всему

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SnowBear.Code

Перестройка 👀

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evilnw

Она и есть. Скорее всего опять начнется нищета, дифицит и т.д. Тем более ЦБ уже сказал, что они готовы включить печатный станок.

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Антон Штадлер

Прошлая перестройка длилась 6 лет, а потом...

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Big Boss

Я обещал вам, что мы победим?
Мы победили! 😢

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Alexandr Shilnikov
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Mishka

Не взрыв, а хлопок.
Не война, а специальная военная операция.
Не кризис, которого с 91 года не видели, а структурная трансформация.

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Илья Попов

Впервые вижу, что у заднего хода была столько скоростей.

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Андрей Рядькин

Вообще то этапов будет пять

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Ivan Borodulin

Отрицание
Гнев
Торги
Депрессия
Принятие

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Oleg Zhuravlev

Будет пять этапов принятия сложного решения.

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Тимур Петров

Перестройка экономики будет проходить четыре этапа
 А сколько лет займет перестройка? Если лет 30, то мы не готовы ждать.

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Oleg Zhuravlev

Бакс то ю с с р

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Roman Bannov

Боюсь, что нас спросят в самую последнюю очередь.

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Тимур Петров

Но же мы ведь население, а все законы и действия государства принимаются ради нас, нашего благополучия.

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Artem Vakhitov

Ура, опять перестройка!

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Иван Чепурнов

Этапы структурной трансформации:

Отрицание
*вы здесь*
Гнев
Торг
Депрессия
Принятие

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Иван Поварёшкин

Не кризис а структурная трансформация

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Дмитрий Галыгин

Дебилы

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Philip Poteryahin

Последний этап. Могли бы просто написать Последний этап, без детализации.

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Anton Zakharov

Есть схемы по Китаю, строго в ЛС

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Павел Воронов

Хотелось бы сразу в труху.

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Павел Воронов

Для тех кто видит перспективные ниши и верит в импортозамещение - где вы были раньше?
Хотя уверен, что сможете, но дороже и плохого качества.

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