Аналитики ЦБ рассказали об этапах перестройки экономики России и спрогнозировали рост «челночного» бизнеса Статьи редакции
Основные тезисы из отчёта департамента исследований и прогнозирования ЦБ.
О том, что Россия «войдёт в период структурной трансформации» во втором-третьем квартале 2022 года, 18 апреля заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Мнение департамента, который подготовил второй выпуск бюллетеня «О чём говорят тренды», может не отражать официальную позицию регулятора, отмечает РБК.
- «Трансформация» будет сопровождаться «технологическим регрессом» в некоторых отраслях. Больше всего этот риск у тех, кто использует современные иностранные технологии или достиг высокого уровня цифровизации.
- Даже высокая степень локализации производства может не помочь, если недостающие компоненты уникальны. В зоне риска — машиностроение и электронная промышленность.
- Перестройка экономики будет проходить четыре этапа, ожидают аналитики. Первый — адаптация, то есть поиск альтернативных поставщиков, использование запасов, нарастание проблем из-за нехватки запчастей и сервисного обслуживания.
- Второй — первичная подстройка к новым условиям. На этом этапе резкого роста производства ждать не стоит, а вырасти могут ремонтные и сервисные предприятия. При сохранении ограничений вырастет роль небольших посредников товаров иностранных компаний и «челночного» малого бизнеса. Но такой импорт будет дороже и не сможет полностью стать заменой.
- Третий этап — «обратная индустриализация». Производство техники и технологий увеличится, но на более низком уровне. Занятость в импортозамещающих отраслях и производство будут расти.
- Последний этап — завершение перестройки. Здесь возможны локальные технологические прорывы в отдельных направлениях, но в целом «новое равновесие будет достигнуто на менее совершенной технологической базе».
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Ребят, я если что из праги, пользуясь случаем принимаю заказы на айфон 14😀.
Надёжен, безупречная история комментирования на виси 8 лет!
Скоро к вам заедем..на танке
Скорее на тракторе судя по всему
Перестройка 👀
Она и есть. Скорее всего опять начнется нищета, дифицит и т.д. Тем более ЦБ уже сказал, что они готовы включить печатный станок.
Прошлая перестройка длилась 6 лет, а потом...
Я обещал вам, что мы победим?
Мы победили! 😢
Не взрыв, а хлопок.
Не война, а специальная военная операция.
Не кризис, которого с 91 года не видели, а структурная трансформация.
Впервые вижу, что у заднего хода была столько скоростей.
Вообще то этапов будет пять
Отрицание
Гнев
Торги
Депрессия
Принятие
Будет пять этапов принятия сложного решения.
Перестройка экономики будет проходить четыре этапа
А сколько лет займет перестройка? Если лет 30, то мы не готовы ждать.
Бакс то ю с с р
Боюсь, что нас спросят в самую последнюю очередь.
Но же мы ведь население, а все законы и действия государства принимаются ради нас, нашего благополучия.
Ура, опять перестройка!
Этапы структурной трансформации:
Отрицание
*вы здесь*
Гнев
Торг
Депрессия
Принятие
Не кризис а структурная трансформация
Дебилы
Последний этап. Могли бы просто написать Последний этап, без детализации.
Есть схемы по Китаю, строго в ЛС
Хотелось бы сразу в труху.
Для тех кто видит перспективные ниши и верит в импортозамещение - где вы были раньше?
Хотя уверен, что сможете, но дороже и плохого качества.