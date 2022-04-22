Как будет расти и развиваться СБП в 2022 году: переводы между юрлицами, сервисы C2G и G2C, развитие СБПэй

К концу 2021 года доля безналичных платежей в России достигла 75%. Пользователи уже распробовали способ перевода средств по номеру телефона с помощью Системы Быстрых Платежей, запущенной в 2019 году. Но СБП быстро завоевывает рынок не только переводов, но и платежей. В материале рассмотрим планы Банка России по развитию СБП в 2022 году.