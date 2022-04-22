«Тинькофф» сменит название в 2022 году — банк «перерос именной бренд» Статьи редакции
Олегу Тинькову желают здоровья.
- В 2022 году «Тинькофф» проведет ребрендинг и откажется от использования старого бренда, объявила компания. В банке отметили, что давно планировали это и «последние события сделали это решение ещё более актуальным». Каким будет новый бренд, пока не говорят.
- Основатель TCS Group Holding (владеет «Тинькофф», «Тинькофф Страхование» и другими активами) Олег Тиньков покинул пост главы совета директоров банка в 2020 году после того, как сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии. В начале 2021 года компания сообщила, что он перестал быть контролирующим акционером «Тинькофф».
- После начала «военной операции» на Украине Тиньков неоднократно публично осуждал её. В частности, 19 апреля он написал, что «не видит ни одного бенефициара этой безумной ***** (отредактировано из-за требований властей России — vc.ru)»: «бизнесмены спасают остатки, чиновники в шоке, 90% россиян против этого».
- Слова основателя компании раскритиковали пользователи Instagram (материнская компания соцсети Meta признана в России экстремистской организацией). Некоторые стали публично резать карты «Тинькофф». В самой компании пост предпринимателя назвали его «личным мнением» и подчеркнули, что он — «не сотрудник, а один из 20 млн клиентов».
17 315 просмотров
Женщины в мире промышленности и технологий: благодаря разуму, вопреки стереотипам. Часть 1. Юлия Горячкина
Мы в «Цифре» поговорили с 4 женщинами, которые занимают руководящие должности в промышленных и IT-компаниях, и обсудили вопросы гендерного равенства, мотивации и борьбы со стереотипами. В первом выпуске мы публикуем взгляд Юлии Горячкиной, заместителя директора по направлению «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика».
Аналитики ЦБ рассказали об этапах перестройки экономики России и спрогнозировали рост «челночного» бизнеса Статьи редакции
Основные тезисы из отчёта департамента исследований и прогнозирования ЦБ.
Reuters рассказал, что Binance делилась данными с властями России — в том числе информацией о клиентах Статьи редакции
Главные тезисы из материала агентства.
Грефф
Ну если и брать пример со Сбера, то нужно тоже жаргонно-народное душевное такое «Тинёк».
Гуфф
БлиZZнюк
Воложж
Кидкофф банк
Недавно Рокетбанк освободился, хороший бренд
*Высвободился
Тред для идей: https://vc.ru/u/14066-andrey-frolov/408762-davayte-poigraem-v-goroda-tolko-vmesto-gorodov-idei-dlya-novogo-brenda-tinkoff
На самом деле не)
Назовите банк: «Z»
— Zed is dead, baby, Zed is dead…
Zинькофф?
Это к втб.
Специальная нейминговая операция.
детиньковизация
Будет какой-нибудь TCS Bank
или TBank
Он был долгко Тинькофф Кредитные Системы, мб и вернуться к этому.
И Т Банк тоже сочно.
Банк Олег
Бота тоже придется переименовать, думаю))
Видел эту новость уже на ИА Понорама, все сбывается)
https://panorama.pub/news/bank-tinkoff-pereimenuyut-v-rossijskuyu-sobornost-imeni-pa-stolypina
Эх, я вот тоже о них вспомнил сразу. Ребята сноровку теряют, начинают реальные новости постить... :)
Новости с переименованием уже года два.
И это, конечно, никак не связано с высказываниями Тинькова по поводу "спецоперации"
Не стали читать статью, да?
Олегу Тинькову желают здоровья.
Лол
💀 Январь 2022 года. "Покончил с собой" бывший топ-менеджер Газпрома Леонид Шульман.
💀 25 февраля 2022 года. "Покончил с собой" бывший топ-менеджер Газпрома Александр Тюляков.
💀 18 апреля 2022 года. В Москве бывший топ-менеджер Газпромбанка Владислав Аваев "убил жену, ребенка и себя".
💀 20 апреля 2022 года. В Испании бывший топ-менеджер газовой компании Новатек Сергей Протосеня "убил жену, ребенка и себя".
Троллят.
TinkoV
VinkoV
ZinkoV 😂
Смена названия связана с тем, что видимо бренд начал страдать от Тинькофф, и не только от последнего поста самого маэстро, но и из за достаточно большого количества негативных публикаций, которых из интернета уже не удалить. Тут и валюта, и блок по 115 и инвестиции. На самом деле много где засвет был.
Я перестал уважать Тинькова как человека, но без Тинькова-бизнесмена на из выходе получится какой-нибудь аналог Сбера. Но в любом случае мне уже все равно. Я в нем обслуживание закончил.
Связано с тем, что он в очередной раз продает очередной бизнес и будет жить в Великобритании.
приемная рушит бренды
Надо тогда ещё годик подождать, кто его знает чем этот закончится
Им так каждый месяц названия придётся менять.
Может им в Z банк переименоваться? Очень подходящее название для банка, который так быстро решил откреститься от основателя, который выступил против войны
Открой банк - сделай топ 2 частных - будь стронг не открещивайся, только не забудь к толпе выйти потом.
Тинькофф уже зарегистрировали бренд AI bank еще в 2020 году: https://vc.ru/design/111118-tinkoff-obyasnila-registraciyu-brenda-ai-bank-eto-ne-rebrending-a-novaya-koncepciya
Возможно, так и назовутся.
Наи-банком же сразу назовут
Албанк. (Алюминиевая банка. )
Bank AI можно читать как Банкал (корень кал)
Или Албанк. И клиентов можно называть албанцами.
Очень i похожа на L строчную.
Сотрудники получаются Албанкцы
Чзх Айбанк?
КАЛ Банк
Ну это ж ЭйАй. Наши не смогут прочитать
Приемная этого не переживет)
Как бы это всё не закончилось, как все остальные бизнесы Тинькова
Пиво Т вроде до сих пор существует.
Как аккуратно слились. Да и сам Тиньков писал в инстаграме, что "ему уже пох на этот банк"
А Банкофф уже занят
Коффтинь.
Банксбер?
Предлагаю название Петухофф. Банк Петухофф как полное наименование.
Вилсаком будет рад.
Hoff
Тока никакой нибудь россельхозпроммашфинансбанк, пожалуйста
это у***щное брендирование никто в здравом уме внедрять не будет - от такого только отказываются
А вот возьмут, и вернутся к истокам. В смысле - будет Химмашбанк.
Пенькофф
Шах и мат всем тем кто наезжал на банк, после сообщений Олега.
Странная позиция, только если не продиктована последними заявлениями самого Олега. Есть десятки успешных именных бизнесов. Тем более, это для кого-то Тиньков человек. А для кого-то, просто название банка. Тем более, очень сильно технологического бренда на рынка даже без подсказки у респондентов
Наебалово какое-то,именной фамильный бренд живет столетиями на западе,Форд,Шанель,Витон,Босс,да их там столько что перечислять устанешь,хотя не трудно понять почему это делают,но концепция что « перерос» чистой воды обман.
Ну они видимо не сильно запомоились с точки зрения тамошних правительств и клиентов. Сотрудничество с нацистами? да подумаешь :) (касается всех кроме Витона, про него ничего не знаю)
ну так вам прям правду матку то и рубанули 😂
Теперь он такой, как все
В банке отметили, что давно планировали это и «последние события сделали это решение ещё более актуальным».
ну привет)
Уныло, недрайвово, напоминает один ватный сайт
Мне нравится 👍
Придумал для Тинькофф-журнала отличное название: TJ. Коротко, емко и с сохранением наследия
Лучше бы Яндексу продал, Олег....
Погоди, пару лет и «купит [фекальный термин] яндекс»
"Тинёк"
Тинь пинь
"Пипёк"
И коллекторы от него такие
"Ты на пинёк сел, должен был косарь отдать..."
Банк "Тинь" - ваш надежный китайский партнер.
Химмашбанк?
ТИТЬКОФФ
Хорошее название есть: Мариуполь
Пивбанк или Пельменьбанк
«Тинькофф» сменит название в 2022 году
Не понимаю почему до сих пор нет варианта перенять опыт ведущих западных ребрендеров:
ага и доказывай потом, что ты не экстремист
Близнюк банк
новое название-втб или сбер.
Сбербанк свободен
Мы открылись
Банк "Титька"
ты будешь её первым клиентом?
Вернутся к старому названию - Химмашбанк.
AI банк?
Ну вот у меня тоже есть повод разрезать все карты:)
В общем Олег на (в том числе) американские бабки построил банк, потом его подвинули нахрен подальше от руля смотрящие со штатов, и Олег начал выходить в кэш. Западный мир усилил экономическую войну против РФ и банк как один из их слуг начал дербанить кошельки клиентов с утроенной силой.
Олег решил осудить царя, чтобы полегче жилось на Западе, но для них всё русское токсично, и банк решил отказаться от Олега 🙈
Банк, меняющий свое название? Кажется, это не то, чего ждут от Банка. Сегодня имя поменял - а завтра счет в валюте твой в рубли перевел
Какое название-то в итоге?
Думаю сделают всё чтоб открестится от отца основателя
Значит свою долю продает и уходит из РФ.
Пенькофф?
Рокетбанк? 😂
Сбербанк переименовался в сбер, потому что его все так и называли. Получается, если следовать той же логике, Тинькофф переименуют в Тинёк?
ZinkoV
«Путин банк» ещё не предлагали?
Бред какой-то. Тинькофф сам по себе бренд намного более запоминающий, чем очередной Совкомбанк и т.п. отрыжки.
Тинек
Предлагаю сменить на опачки-банк, или первый колхозный
У меня есть домен tb.com.ru - морально готов к выгодной сделке 😂
Быстро они))) И это очень смешно на самом деле )))
Ну что можно сказать - как только смените название - можете идти на хер. Так кидануть основателя - это надо быть очень продажными шкурами.
Олегу здоровья и долгих лет жизни.
Войну запрещено называть войной, но у нас все отлично, мы должны спасать украинцев от диктатуры и нацизма, серьезно?
Форд за сто лет не перерос, а Тиньков перерос за 10. Быстро у нас компании растут, однако.
Стыдоба какая :(
Ставлю на "ТКС Банк". Некий компромисс и преемственность со старым названием.
Случайно сегодня увидел в реестре торговым марок, и подумал что логотип как Тинькофф...
Чубайсoff
Детинькованизация
"ПутинкоVZ"
И слоган: "а ну-ка отними"
Жаль.
Никогда не относился позитивно к Тинькову, но до операции считал, что банк стал не плохим, тем более, что он не связан с ним, а сейчас оказалось, что и банк говно, судя из статьи. Их пока не заблочили, а они меняют название, потому что, как бы я не относился к Тинькову, он сказал, то что стоит сказать.
Ну за пару недель до того как сказать он планировал фонд поддержки раненых ВС РФ открыть и поддержки беженцев с Украины в европе, но коварные бриты купили Олежу с потрахами разрешив пользоваться самолетом и яхтами вот он и начал поливать все что можно)))
https://www.fontanka.ru/2022/03/26/70534202/
Это многое объясняет, в виду последних событий, Тинькофф знатно обсрался . Да и по-хорошему впоследние время от других только интерфейсом отличался .
Забавно, что ватаны прознали про пост Олега в Инсте, которая их же правительством запрещена и заблокирована😂То есть они врубают VPN, чтобы поглазеть, что же там про них Тиньков написал, и чтобы свои никчёмные комментики настрочить
Скрин с постом кто только не растиражировал в кошерных ВК/ОК/Телеге - только успевай отмахиваться от этой новости.
Название будет «115», потому что самый цифровой.
А слоган: «Мы как все» вместо «Он такой один».
Так долго думали о смене названия, что всего два года назад сделали редизайн логотипа в дорогой студии.
"404 банк"
Удивительно
Damage control пошел, что-то поздновато
Ну, сначала ж была первая фаза, обзванивали всех кто унес деньги со вкладов и закрыл кредитки, анализировали. Кстати, мгновенно перезванивали, с очень неплохо собранными (для быстрого мониторинга) скриптами и вопросами.
Будет что-то из оперы «м е т а»
Он больше не такой один...
Нетривиальная конечно задача для такого бизнеса, посмотрим
надо было вместе с Олегом уходить
Отличная иллюстрация термина «попиздился». Хотя и печально, очень печально.
Внезапно чуть не международный банк, принадлежащий гражданам мира. Ну да, ну да.
чекисты будут бросать жребий
TБанк
Олегг банк
Может не надо?
А как же герб??
А это пиво Тинькофф стало пивом Т в свое время? Можно и банк Т сделать.
На banki.ru народ его кидкофф называл помню за унификацию вкладов!
Надо просто в народное его переименовать - Тинёк
и консультанта Олега тоже переросли получается...
Нетинькофф
Пупок
Zинькоvv
Очень важную задачу предстоит выполнить банку, к ребрендингу нужно подойти максимально ответственно
Учитывая, что они уже начали международную экспансию, то русское Тинькофф не будет восприниматься в Мексике и Индонезии, выберут какую-то простое англоязычное название.
"Титька".
Ну и хорошо, отличный сервис, очень доволен, а как будет называться, вообще похуже чем никак
Смуzzи
Штрафнофф банк
ахах, они меня услышали что-ли, когда они отнекивались от олега, я им сказал переименуйтесь тогда 😂
Логотип жалко, он — целая история. Не хочется видеть вместо него какую-нибудь безликую галочку как у Сбера.
Это единорог из Поняшек?
Самое подходящее название - Нае-Банк
KAKA
Ффокьнит
Наконец то в Приемной перестанут писать о том, какой Тинькофф плохой
Дарья Банк
Говненькофф?)
Необанк или Наебанк
Олег Тиньков покинул пост главы совета директоров банка в 2020 году после того, как сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии.
Мы делаем новый шаг и двигаемся дальше: ради счастья 20 млн своих клиентов мы принимаем решение оставить бренд «Тинькофф>> для истории и продолжаем развивать лучшие финансовые продукты и сервисы на российском рынке под новым ярким брендом.
Мы желаем Олегу Тинькову удачи и скорейшего выздоровления.
«Тинькофф>>
Таргетная терапия используется при ХМЛ (ингибиторы тирозинкиназы подавляют важные процессы в лейкемических клетках), но химио- и интерфероновая терапия также применяются.
Однако полное исцеление невозможно!!!
Оно может быть достигнуто только с помощью трансплантации костного мозга от здорового донора.
Вот он звериный оскал оголтелого капитализма...
Лейкемия у него обострилась на фоне возможной посадки.
го в честь моей фамилии назовете)))
Просто назовут РосХайТехБанк, вольют в него активы Сбера с ВТБ, и сделают крупнейшим в России
Тинькоvv
Чтоб избежать всяких непоняток связанных с опознанием, можно его в дальнейшем называть «Не Тинькофф Банк»
Тинькоvv
Долго думал над комментарием, но ничего кроме «лол» не придумал. Лол.
это поэтому происходят подобные истории?
https://vc.ru/u/1171877-pavel/408188-tinkoff-ne-ispolnyaet-porucheniya-na-zakrytie-schetov-a-tak-zhe-menyaet-formulirovki-samovolnogo-spisaniya-denezhnyh-sredstv
Только не говорите, что переименуют в ZинькоV Банк.
Е-bank
Назовите хоть ТБанк, но лучше всё-таки проведите сделку с Яндексом. Как по мне Яндекс и Тинькофф банк реально лучшее что может быть. Яндекс Банк, ЯБанк похер, будем пользоваться:)
Почитал комментарии, хорошая аудитория у тебя, VC, с мозгами и юмором и не испортилась!
Опять очередная и бездушная аббревиатура 6а подходе. Ну вот зачем вот это всё...
Т Банк 🏦
Нельзя перерасти именной бренд.
Джейсон Морган Стенли Стетхем)
Zeta-Bank с отсылочкой на Альфу.
Inko Bank
Ну зачем вот лукавить насчёт публично резать карты. Ватников у тинькова совсем мало, а если один сумасшедший порезал то это статистическая погрешность а не тренд
ой сколько я его карт перерезал тихо молча, дизайны прост менял новая приезжала старая резалась 😂
Здравствуй, Китай. Все худшее берем от тебя.
Лучше бы с такой скоростью производства строили
Объединятся с Яндексом, теперь ничего не мешает.
Мое мнение - Яндекс банк.
Я.Банк
Очко банк. И за девизом далеко ходить не надо - и не очко обычно губит, а к 11 туз.
Переобулся тинек чтобы не раскулачили в Англии, ай да молодец, а да красавец
Конкурс на название банка уже запустили или закончили? Просветите, пожалуйста!
ХьюZZ
Олежек допизделся.
Похоже нас ждет ZBank )))
Давайте откровенно, кошелек Тинькофф себя исжил и его просто пора уже закрыть
Комментарий удален модератором
Тиньков все равно не отмоется уже от этого днища 😂