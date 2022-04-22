Финансы
Неизбежный турник

«Тинькофф» сменит название в 2022 году — банк «перерос именной бренд» Статьи редакции

Олегу Тинькову желают здоровья.

  • В 2022 году «Тинькофф» проведет ребрендинг и откажется от использования старого бренда, объявила компания. В банке отметили, что давно планировали это и «последние события сделали это решение ещё более актуальным». Каким будет новый бренд, пока не говорят.

«Тинькофф» уже давно перерос первоначальный смысл «именного» бренда: сегодня «Тинькофф» — это второй крупнейший частный банк страны по числу активных розничных клиентов, бизнес много лет успешно управляется командой российских менеджеров, банком владеют десятки тысяч инвесторов в России и за рубежом.

[…] Мы делаем новый шаг и двигаемся дальше: ради счастья 20 млн своих клиентов мы принимаем решение оставить бренд «Тинькофф» для истории и продолжаем развивать лучшие финансовые продукты и сервисы на российском рынке под новым ярким брендом.

Мы желаем Олегу Тинькову удачи и скорейшего выздоровления.

«Тинькофф»
  • Основатель TCS Group Holding (владеет «Тинькофф», «Тинькофф Страхование» и другими активами) Олег Тиньков покинул пост главы совета директоров банка в 2020 году после того, как сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии. В начале 2021 года компания сообщила, что он перестал быть контролирующим акционером «Тинькофф».
  • После начала «военной операции» на Украине Тиньков неоднократно публично осуждал её. В частности, 19 апреля он написал, что «не видит ни одного бенефициара этой безумной ***** (отредактировано из-за требований властей России — vc.ru)»: «бизнесмены спасают остатки, чиновники в шоке, 90% россиян против этого».
  • Слова основателя компании раскритиковали пользователи Instagram (материнская компания соцсети Meta признана в России экстремистской организацией). Некоторые стали публично резать карты «Тинькофф». В самой компании пост предпринимателя назвали его «личным мнением» и подчеркнули, что он — «не сотрудник, а один из 20 млн клиентов».

#новость #тинькофф

17 315 просмотров
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253 комментария
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mysh

Грефф

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Утка-хрутка

Ну если и брать пример со Сбера, то нужно тоже жаргонно-народное душевное такое «Тинёк».

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2 комментария
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умный человек

Гуфф

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3 комментария
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Mishka

БлиZZнюк

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Новорег здорового человека

Воложж

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1 комментарий
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Василий Петров

Кидкофф банк

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Андрей Фролов

Недавно Рокетбанк освободился, хороший бренд

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Утка-хрутка

*Высвободился

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Андрей Фролов

Тред для идей: https://vc.ru/u/14066-andrey-frolov/408762-davayte-poigraem-v-goroda-tolko-vmesto-gorodov-idei-dlya-novogo-brenda-tinkoff

Давайте поиграем в города, только вместо городов…
Я начну: «Рокетбанк». Вам на «к»
vc.ru
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Влад

На самом деле не)

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Владимир Купер

Назовите банк: «Z»

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Вадим Д.

— Zed is dead, baby, Zed is dead…

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4 комментария
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Илья Волочков

Zинькофф?

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1 комментарий
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Павел

Это к втб.

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High Stakes

Специальная нейминговая операция.

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Борис Вишневский

детиньковизация

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Будет какой-нибудь TCS Bank

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Petr Maxiutov

или TBank

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3 комментария
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Oleinik Alexei

Он был долгко Тинькофф Кредитные Системы, мб и вернуться к этому.

И Т Банк тоже сочно.

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Владислав Пасека

Банк Олег

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Dima Kurilov

Бота тоже придется переименовать, думаю))

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2 комментария
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Леонид Белый

Видел эту новость уже на ИА Понорама, все сбывается)

https://panorama.pub/news/bank-tinkoff-pereimenuyut-v-rossijskuyu-sobornost-imeni-pa-stolypina

Банк “Тинькофф” переименуют в "Российскую…
Совет директоров банка “Тинькофф” на экстренном заседании принял решение провести масштабный…
panorama.pub
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Maksim Kachur

Эх, я вот тоже о них вспомнил сразу. Ребята сноровку теряют, начинают реальные новости постить... :)

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Совершенный бокал

Новости с переименованием уже года два.

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Вячеслав Грачунов

И это, конечно, никак не связано с высказываниями Тинькова по поводу "спецоперации"

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Сергей Сергеев

Не стали читать статью, да?

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netvoyaprincessa

Олегу Тинькову желают здоровья.
Лол

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Мирослав Вселюд

💀 Январь 2022 года. "Покончил с собой" бывший топ-менеджер Газпрома Леонид Шульман.

💀 25 февраля 2022 года. "Покончил с собой" бывший топ-менеджер Газпрома Александр Тюляков.

💀 18 апреля 2022 года. В Москве бывший топ-менеджер Газпромбанка Владислав Аваев "убил жену, ребенка и себя".

💀 20 апреля 2022 года. В Испании бывший топ-менеджер газовой компании Новатек Сергей Протосеня "убил жену, ребенка и себя".

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4 комментария
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Щитпостер на зарплате

Троллят.

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Мармиладовый Окунь

TinkoV

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Илья Волочков

VinkoV

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1 комментарий
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Sergey Fedostsev

ZinkoV 😂

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Martin Aston

Смена названия связана с тем, что видимо бренд начал страдать от Тинькофф, и не только от последнего поста самого маэстро, но и из за достаточно большого количества негативных публикаций, которых из интернета уже не удалить. Тут и валюта, и блок по 115 и инвестиции. На самом деле много где засвет был.

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Forgotten Games

Я перестал уважать Тинькова как человека, но без Тинькова-бизнесмена на из выходе получится какой-нибудь аналог Сбера. Но в любом случае мне уже все равно. Я в нем обслуживание закончил.

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Pavel Petel

Связано с тем, что он в очередной раз продает очередной бизнес и будет жить в Великобритании.

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Андрей Рядькин

приемная рушит бренды

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No Name

Надо тогда ещё годик подождать, кто его знает чем этот закончится

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О, я из Англии

Им так каждый месяц названия придётся менять.

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Ivan Ognev

Может им в Z банк переименоваться? Очень подходящее название для банка, который так быстро решил откреститься от основателя, который выступил против войны

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Павел

Открой банк - сделай топ 2 частных - будь стронг не открещивайся, только не забудь к толпе выйти потом.

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6 комментариев
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Nikolay S

Тинькофф уже зарегистрировали бренд AI bank еще в 2020 году: https://vc.ru/design/111118-tinkoff-obyasnila-registraciyu-brenda-ai-bank-eto-ne-rebrending-a-novaya-koncepciya

Возможно, так и назовутся.

«Тинькофф» объяснила регистрацию бренда AI bank…
Новая концепция банкинга на основе искусственного интеллекта станет ключевой в экосистеме…
vc.ru
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Gre Li

Наи-банком же сразу назовут

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lakoros

Албанк. (Алюминиевая банка. )

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2 комментария
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Лев Коптев

Bank AI можно читать как Банкал (корень кал)
Или Албанк. И клиентов можно называть албанцами.
Очень i похожа на L строчную.

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Максим Гомбоев

Сотрудники получаются Албанкцы

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Max Bernberg

Чзх Айбанк?

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1 комментарий
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Озверевший Фукуяма

КАЛ Банк

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Виктор Ефимов

Ну это ж ЭйАй. Наши не смогут прочитать

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Лера Змеева

Приемная этого не переживет)

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Marina Dv

Как бы это всё не закончилось, как все остальные бизнесы Тинькова

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Alek Plotnikov

Пиво Т вроде до сих пор существует.

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4 комментария
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Reoptima

Как аккуратно слились. Да и сам Тиньков писал в инстаграме, что "ему уже пох на этот банк"

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Сергей Морозов
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Виктор Ефимов

А Банкофф уже занят

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Даниил

Коффтинь.

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Вадим Д.

Банксбер?

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1 комментарий
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Дмитрий Косатиков

Предлагаю название Петухофф. Банк Петухофф как полное наименование.

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Norman

Вилсаком будет рад.

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2 комментария
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умный человек

Hoff

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Арстан Тойчуев

Тока никакой нибудь россельхозпроммашфинансбанк, пожалуйста

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Марат Нагаев

это у***щное брендирование никто в здравом уме внедрять не будет - от такого только отказываются

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8 комментариев
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Андрей Мельник

А вот возьмут, и вернутся к истокам. В смысле - будет Химмашбанк.

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Johnny Vorony

Пенькофф

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Volodya Agadzhanov

Шах и мат всем тем кто наезжал на банк, после сообщений Олега.

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Oleg

Странная позиция, только если не продиктована последними заявлениями самого Олега. Есть десятки успешных именных бизнесов. Тем более, это для кого-то Тиньков человек. А для кого-то, просто название банка. Тем более, очень сильно технологического бренда на рынка даже без подсказки у респондентов

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Mr Black

Наебалово какое-то,именной фамильный бренд живет столетиями на западе,Форд,Шанель,Витон,Босс,да их там столько что перечислять устанешь,хотя не трудно понять почему это делают,но концепция что « перерос» чистой воды обман.

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Мимопрохожий

Ну они видимо не сильно запомоились с точки зрения тамошних правительств и клиентов. Сотрудничество с нацистами? да подумаешь :) (касается всех кроме Витона, про него ничего не знаю)

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2 комментария
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неформат

ну так вам прям правду матку то и рубанули 😂

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Это Я

Теперь он такой, как все

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Dmitry

В банке отметили, что давно планировали это и «последние события сделали это решение ещё более актуальным».

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Viktor Solomonov

ну привет)

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Dmitriy Dmitriev

Уныло, недрайвово, напоминает один ватный сайт

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Щитпостер на зарплате

Мне нравится 👍

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Евгений Делюкин

Придумал для Тинькофф-журнала отличное название: TJ. Коротко, емко и с сохранением наследия

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Кирилл Загоскин

Лучше бы Яндексу продал, Олег....

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Павел

Погоди, пару лет и «купит [фекальный термин] яндекс»

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ИгорьOK

"Тинёк"

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умный человек

Тинь пинь

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1 комментарий
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ИгорьOK

"Пипёк"
И коллекторы от него такие
"Ты на пинёк сел, должен был косарь отдать..."

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Norman

Банк "Тинь" - ваш надежный китайский партнер.

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Andre Macareno

Химмашбанк?

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Viktor Bezhanov

ТИТЬКОФФ

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Олег Михалевич

Хорошее название есть: Мариуполь

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Новорег здорового человека
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Pavel Petel
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5 комментариев
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Max Payne

Пивбанк или Пельменьбанк

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Dear Moscow,

«Тинькофф» сменит название в 2022 году
 Не понимаю почему до сих пор нет варианта перенять опыт ведущих западных ребрендеров:

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Таир Бакиев

ага и доказывай потом, что ты не экстремист

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Dmitriy Dmitriev

Близнюк банк

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madkliq

новое название-втб или сбер.

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Иван Шеметов

Сбербанк свободен

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умный человек

Мы открылись

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Андрей Демченко

Банк "Титька"

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Кирилл Беляев

ты будешь её первым клиентом?

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Evgeni Nabokov

Вернутся к старому названию - Химмашбанк.

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Дмитрий Алтунин

AI банк?

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Георгий Пришкин

Ну вот у меня тоже есть повод разрезать все карты:)

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Ренат Зайдуллин

В общем Олег на (в том числе) американские бабки построил банк, потом его подвинули нахрен подальше от руля смотрящие со штатов, и Олег начал выходить в кэш. Западный мир усилил экономическую войну против РФ и банк как один из их слуг начал дербанить кошельки клиентов с утроенной силой.
Олег решил осудить царя, чтобы полегче жилось на Западе, но для них всё русское токсично, и банк решил отказаться от Олега 🙈

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Onetwo Threefour

Банк, меняющий свое название? Кажется, это не то, чего ждут от Банка. Сегодня имя поменял - а завтра счет в валюте твой в рубли перевел

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Франсиско Пухольс

Какое название-то в итоге?

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Vasiliy Balandin

Думаю сделают всё чтоб открестится от отца основателя

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Pavel Petel

Значит свою долю продает и уходит из РФ.

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Евгений Симутин

Пенькофф?

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Олег Березань

Рокетбанк? 😂

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Hnorr

Сбербанк переименовался в сбер, потому что его все так и называли. Получается, если следовать той же логике, Тинькофф переименуют в Тинёк?

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Евгений Кузнецов

ZinkoV

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Maksim Georgiev

«Путин банк» ещё не предлагали?

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Генерал Ермолов

Бред какой-то. Тинькофф сам по себе бренд намного более запоминающий, чем очередной Совкомбанк и т.п. отрыжки.

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Dmitry Gerasimov

Тинек

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Дмитрий Градов

Предлагаю сменить на опачки-банк, или первый колхозный

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Дмитрий Башкиров

У меня есть домен tb.com.ru - морально готов к выгодной сделке 😂

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Kirill Kulagin

Быстро они))) И это очень смешно на самом деле )))

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-EK-

Ну что можно сказать - как только смените название - можете идти на хер. Так кидануть основателя - это надо быть очень продажными шкурами.
Олегу здоровья и долгих лет жизни.

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Анна Каренина

Войну запрещено называть войной, но у нас все отлично, мы должны спасать украинцев от диктатуры и нацизма, серьезно?

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Vadim Kuznetsov

Форд за сто лет не перерос, а Тиньков перерос за 10. Быстро у нас компании растут, однако.

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ctqwa

Стыдоба какая :(

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Игорь Токарев

Ставлю на "ТКС Банк". Некий компромисс и преемственность со старым названием.

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Andrey K.

Случайно сегодня увидел в реестре торговым марок, и подумал что логотип как Тинькофф...

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rezraf

Чубайсoff

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Антон Штадлер

Детинькованизация

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Игорь Мазаев

"ПутинкоVZ"
И слоган: "а ну-ка отними"

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Олег Кравченко

Жаль.

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Lev Lybin

Никогда не относился позитивно к Тинькову, но до операции считал, что банк стал не плохим, тем более, что он не связан с ним, а сейчас оказалось, что и банк говно, судя из статьи. Их пока не заблочили, а они меняют название, потому что, как бы я не относился к Тинькову, он сказал, то что стоит сказать.

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Blackrock

Ну за пару недель до того как сказать он планировал фонд поддержки раненых ВС РФ открыть и поддержки беженцев с Украины в европе, но коварные бриты купили Олежу с потрахами разрешив пользоваться самолетом и яхтами вот он и начал поливать все что можно)))
https://www.fontanka.ru/2022/03/26/70534202/

Великобритания отменила транспортные санкции…
Власти Великобритании внесли корректировки в санкции против основателя банка «Тинькофф» Олега…
www.fontanka.ru
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2 комментария
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Алексей Макторин

Это многое объясняет, в виду последних событий, Тинькофф знатно обсрался . Да и по-хорошему впоследние время от других только интерфейсом отличался .

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Alexander Syrygin

Забавно, что ватаны прознали про пост Олега в Инсте, которая их же правительством запрещена и заблокирована😂То есть они врубают VPN, чтобы поглазеть, что же там про них Тиньков написал, и чтобы свои никчёмные комментики настрочить

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Мимопрохожий

Скрин с постом кто только не растиражировал в кошерных ВК/ОК/Телеге - только успевай отмахиваться от этой новости.

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Aliosha Semionov

Название будет «115», потому что самый цифровой.
А слоган: «Мы как все» вместо «Он такой один».
Так долго думали о смене названия, что всего два года назад сделали редизайн логотипа в дорогой студии.

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Щитпостер на зарплате

"404 банк"

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Егор Рябчиков

Удивительно

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CJMAXiK

Damage control пошел, что-то поздновато

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Наталия Романова

Ну, сначала ж была первая фаза, обзванивали всех кто унес деньги со вкладов и закрыл кредитки, анализировали. Кстати, мгновенно перезванивали, с очень неплохо собранными (для быстрого мониторинга) скриптами и вопросами.

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Volodya Agadzhanov

Будет что-то из оперы «м е т а»

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Sayyar Tatar

Он больше не такой один...

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Pietro Aretino

Нетривиальная конечно задача для такого бизнеса, посмотрим

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Технический парфюмер

надо было вместе с Олегом уходить

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Павел

Отличная иллюстрация термина «попиздился». Хотя и печально, очень печально.

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Forgotten Games

Внезапно чуть не международный банк, принадлежащий гражданам мира. Ну да, ну да.

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Андрей Рядькин

чекисты будут бросать жребий

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Олег Березань

TБанк

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Alex

Олегг банк

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Игорь Лошманов

Может не надо?

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Миша Магадан

А как же герб??

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igotosochi

А это пиво Тинькофф стало пивом Т в свое время? Можно и банк Т сделать.

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Makar Homenko

На banki.ru народ его кидкофф называл помню за унификацию вкладов!

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Sergey Vilegzhanin

Надо просто в народное его переименовать - Тинёк

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Slava Itprofi

и консультанта Олега тоже переросли получается...

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Игорь Лошманов

Нетинькофф

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Петр

Пупок

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evilnw

Zинькоvv

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snowboy

Очень важную задачу предстоит выполнить банку, к ребрендингу нужно подойти максимально ответственно

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Alex

Учитывая, что они уже начали международную экспансию, то русское Тинькофф не будет восприниматься в Мексике и Индонезии, выберут какую-то простое англоязычное название.

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Щитпостер на зарплате

"Титька".

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Рустам Валеев

Ну и хорошо, отличный сервис, очень доволен, а как будет называться, вообще похуже чем никак

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Yakov Sychev

Смуzzи

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Цкуро Бесцветный

Штрафнофф банк

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неформат

ахах, они меня услышали что-ли, когда они отнекивались от олега, я им сказал переименуйтесь тогда 😂

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Arseny

Логотип жалко, он — целая история. Не хочется видеть вместо него какую-нибудь безликую галочку как у Сбера.

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Щитпостер на зарплате

Это единорог из Поняшек?

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О, я из Англии

Самое подходящее название - Нае-Банк

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Кипарис Барбос

KAKA

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Дмитрий Зверев

Ффокьнит

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Yury Grinev

Наконец то в Приемной перестанут писать о том, какой Тинькофф плохой

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Антон

Дарья Банк

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S E

Говненькофф?)

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Renat Zaripov

Необанк или Наебанк

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Дмитрий Королёв

Олег Тиньков покинул пост главы совета директоров банка в 2020 году после того, как сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии.

Мы делаем новый шаг и двигаемся дальше: ради счастья 20 млн своих клиентов мы принимаем решение оставить бренд «Тинькофф>> для истории и продолжаем развивать лучшие финансовые продукты и сервисы на российском рынке под новым ярким брендом.
Мы желаем Олегу Тинькову удачи и скорейшего выздоровления.
«Тинькофф>>

Таргетная терапия используется при ХМЛ (ингибиторы тирозинкиназы подавляют важные процессы в лейкемических клетках), но химио- и интерфероновая терапия также применяются.

Однако полное исцеление невозможно!!!

Оно может быть достигнуто только с помощью трансплантации костного мозга от здорового донора.

Вот он звериный оскал оголтелого капитализма...

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Pavel Petel

Лейкемия у него обострилась на фоне возможной посадки.

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danil

го в честь моей фамилии назовете)))

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Artur Kuramshin

Просто назовут РосХайТехБанк, вольют в него активы Сбера с ВТБ, и сделают крупнейшим в России

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Андрей Харм

Тинькоvv

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John Smith

Чтоб избежать всяких непоняток связанных с опознанием, можно его в дальнейшем называть «Не Тинькофф Банк»

Ответить
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Андрей Харм

Тинькоvv

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Андрей Мальцев

Долго думал над комментарием, но ничего кроме «лол» не придумал. Лол.

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Павел

это поэтому происходят подобные истории?
https://vc.ru/u/1171877-pavel/408188-tinkoff-ne-ispolnyaet-porucheniya-na-zakrytie-schetov-a-tak-zhe-menyaet-formulirovki-samovolnogo-spisaniya-denezhnyh-sredstv

Тинькофф не исполняет поручения на закрытие…
Мой счет заблокирован с 11 марта, причину мне никто так и не назвал, очевидно, что у меня нет ни…
vc.ru
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Александр У

Только не говорите, что переименуют в ZинькоV Банк.

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Canis Majoris

Е-bank

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Олег Бринц

Назовите хоть ТБанк, но лучше всё-таки проведите сделку с Яндексом. Как по мне Яндекс и Тинькофф банк реально лучшее что может быть. Яндекс Банк, ЯБанк похер, будем пользоваться:)

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Lev Lybin

Почитал комментарии, хорошая аудитория у тебя, VC, с мозгами и юмором и не испортилась!

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Роман Ваничкин

Опять очередная и бездушная аббревиатура 6а подходе. Ну вот зачем вот это всё...

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Sergey L.

Т Банк 🏦

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Nice Man

Нельзя перерасти именной бренд.

Джейсон Морган Стенли Стетхем)

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Лысый из Квартал-95

Zeta-Bank с отсылочкой на Альфу.

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Nice Man

Inko Bank

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Алексей Картаев

Ну зачем вот лукавить насчёт публично резать карты. Ватников у тинькова совсем мало, а если один сумасшедший порезал то это статистическая погрешность а не тренд

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неформат

ой сколько я его карт перерезал тихо молча, дизайны прост менял новая приезжала старая резалась 😂

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1 комментарий
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Nick

Здравствуй, Китай. Все худшее берем от тебя.
Лучше бы с такой скоростью производства строили

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Кирилл Нузалиев

Объединятся с Яндексом, теперь ничего не мешает.

Мое мнение - Яндекс банк.

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Norman

Я.Банк

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Владимир n a

Очко банк. И за девизом далеко ходить не надо - и не очко обычно губит, а к 11 туз.

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Алексей Картаев

Переобулся тинек чтобы не раскулачили в Англии, ай да молодец, а да красавец

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Товарищ

Конкурс на название банка уже запустили или закончили? Просветите, пожалуйста!

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Igor Kachura

ХьюZZ

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vic smirnoff

Олежек допизделся.

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Сергей

Похоже нас ждет ZBank )))

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Кипарис Барбос

Давайте откровенно, кошелек Тинькофф себя исжил и его просто пора уже закрыть

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Комментарий удален модератором

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Schmid

Тиньков все равно не отмоется уже от этого днища 😂

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