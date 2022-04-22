«Тинькофф» сменит название в 2022 году

«Тинькофф» уже давно перерос первоначальный смысл «именного» бренда: сегодня «Тинькофф» — это второй крупнейший частный банк страны по числу активных розничных клиентов, бизнес много лет успешно управляется командой российских менеджеров, банком владеют десятки тысяч инвесторов в России и за рубежом.

[…] Мы делаем новый шаг и двигаемся дальше: ради счастья 20 млн своих клиентов мы принимаем решение оставить бренд «Тинькофф» для истории и продолжаем развивать лучшие финансовые продукты и сервисы на российском рынке под новым ярким брендом.



Мы желаем Олегу Тинькову удачи и скорейшего выздоровления.

