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Курсы и биржи

ЦБ установил курс валют на субботу: доллар — 74,9 рубля, евро — 81,2 рубля. В «Тинькофф» купить доллар можно за 84,55 рубля, евро — 89,75 рубля. В «Сбере» — за 84,32 и 89,83 соответственно.

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Санкции

Bloomberg узнала, какие ограничения ЕС может ввести на российскую нефть. Чиновники обсуждают три варианта: введение эмбарго, установление предельной цены и создание «механизма оплаты для удержания выручки», которую Россия получила с начала военной операции на Украине. В США боятся, что эмберго приведет к росту цен на нефть, и у России увеличатся доходы от поставок.

Глава минфина Австрии заявил, что страна не поддержит эмбарго на российский газ: по его словам, это сильнее ударит по Австрии, чем по самой России. Ограничения также не поддерживают Болгария, Венгрия и Германия.

Что происходит

Росавиация в десятый раз продлила запрет на полёты в российские аэропорты юга и центральной части страны — до 1 мая. Это коснётся аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Мобильные операторы просят торговые центры снизить арендную плату более чем на 50%, выяснил «Коммерсант». В противном случае они обещают закрывать свои салоны.