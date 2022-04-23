Новости и тексты на фоне 59 дня «операции»: запрет на полёты на юг продлили до 1 мая Статьи редакции
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Курсы и биржи
ЦБ установил курс валют на субботу: доллар — 74,9 рубля, евро — 81,2 рубля. В «Тинькофф» купить доллар можно за 84,55 рубля, евро — 89,75 рубля. В «Сбере» — за 84,32 и 89,83 соответственно.
Санкции
Bloomberg узнала, какие ограничения ЕС может ввести на российскую нефть. Чиновники обсуждают три варианта: введение эмбарго, установление предельной цены и создание «механизма оплаты для удержания выручки», которую Россия получила с начала военной операции на Украине. В США боятся, что эмберго приведет к росту цен на нефть, и у России увеличатся доходы от поставок.
Глава минфина Австрии заявил, что страна не поддержит эмбарго на российский газ: по его словам, это сильнее ударит по Австрии, чем по самой России. Ограничения также не поддерживают Болгария, Венгрия и Германия.
Что происходит
Росавиация в десятый раз продлила запрет на полёты в российские аэропорты юга и центральной части страны — до 1 мая. Это коснётся аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Мобильные операторы просят торговые центры снизить арендную плату более чем на 50%, выяснил «Коммерсант». В противном случае они обещают закрывать свои салоны.
События предыдущего дня, 22 апреля — здесь.
Олегу Тинькову желают здоровья.
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Это первая публикация Eduson на платформе VC. Очень волнительно, поэтому будем рады вашей поддержке, если статья понравится. Материал к ней мы готовили долго: подбирали эксперта методом множества проб и стольких же ошибок, писали вопросы, собирали все воедино – в общем, сюр.
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Сейчас сроки зависят от украденной суммы.
"Мобильные операторы просят торговые центры снизить арендную плату более чем на 50% В противном случае они обещают закрывать свои салоны - Все, ТЦ загнутся.
Всем же известно, что салоны мобильной связи нагоняли трафик в ТЦ Как начали в 2000 годах нагонять, так и гонят до сих пор.
Так и вижу толпы людей который идут в салоны, игнорируя Ашаны, Ленты и Перекрестки.
Я всегда захожу в салон МТС, а вдруг там тариф новый?
Я тоже люблю в связной заходить, полистать там журнальчик с новыми телефонами и новыми рингтонами. Там еще такие вежливые консультанты, в отличие от Евросети.
Упс, ошибся. Это из моего дневника от 2002 г
А это и не оператор связи. Это магазин. Был (-:
"А ты хорош!" © 😀😀
Повышенный?))
Ну а куда мород обычно идет смотреть новые телефоны? В принципе, согласно плану правительства (тайному), все ТЦ к концу города должны быть переделаны просто в большие рынки по типу черкизона, но под крышей. Малые бизнесмены-челночники из Китая и Турции будут спасать росию, как дедушка и хотел.
Народ не идет в салоны смотреть телефоны.
Ну, нет народу в салонах мобильной связи. Туда идут купить зарядку или провод, "посмотрите что у меня за списание идут" или забрать инет заказ.
Сегодня зацепило только про мобильных операторов и полёты. У них точки метр на метр, в коридорах - куда уж там снижать-то чего?
Может кто-то видел прям крупные салоны, конечно, но я что-то не встречал.
А росавиация, этот постепенно угасающий орган деградирующей отрасли и средства перемещения в целом (у нас, по крайней мере), могла бы уже прикрыть все аэропорты во всех приграничных регионах, тут с любой стороны может если не ракета, то хоть камень прилететь.
Лучше бы пытались малую авиацию развивать и внутренние перелёты по ценам к здравому смвслу привести.
В нормальных ТЦ есть нормальные салоны МТС, Мегафон, Билайн. И это не метр на метр, а помещение,где за кассой пару человек, а на витринах телефоны
И где стоит терминал для оплаты, который юзает один человек в час, а менеджеры за кассой любезно уточняют, нужна ли помощь (обычно в случае с пожилыми). В остальное время эти менеджеры в носу ковыряются.
Заметьте: не каждый при этом в своём носу ковыряет!
Иронизирую, конечно.
Просто сам ни разу и в весьма приличных ТЦ не встречал. Обычно - островки и там грустит кто-то, выдаёт иногда симки, заменяет, подключает совсем уж изредка.
Да и ничего с ТЦ не станет, объективно, с их уходом.
Но есть категории людей, которые не могут или не будут пользоваться мобильным приложением или сайтом для настройки/смены тарифов или решения прочих вопросов. Они идут и выясняют всё у этих консультантов, которые как раз на сайте ведут переписку с ТП.
У меня родители такие, и таких как они - очень много.
угасающий орган деградирующей отрасли и средства перемещения в целом (у нас, по крайней мере)
Самому не смешно? Полетай малой авиацией из Москвы куда-то во Владик с дозаправками, потом поделишься впечатлениями)
Ну Вы соизмеряйте размеры страны и возможности малой авиации. Разумеется никакой речи о таких перелётах там быть не может, это на 1-2 региона максимум, да и то далеко не для всякого региона, какой-то радиус уверенной работы у неё наверняка есть. Дальние перелёты, разумеется, крупными лайнерами. Которых скоро, вероятнее всего, не останется.
Импортозаместят.
Будут выглядеть страшно по сравнению с Airbus, как следствие аплодисменты при посадке будут громче, а проводы улетающих жарче и надрывнее, НО (!) я вот чуть пересмотрел свои взгляды конкретно на нашу авиацию после того, как недавно прыгал с парашютом. Взлетали на советском монстре, за модели не шарю, но вот что-то из разряда "две буквы, одна цифра". Было чуть стремно, не скрою, но такого мягкого набора высоты у меня в жизни никогда не было. Так что не всё так плохо у нас с моделированием, на этапе сборки и обслуживания не про*бались бы. Но вряд ли кому-то интересно, чтобы самолеты падали.
Прям улыбка во весь рот, благодарю!
Пе-2?! 😁
Я не спорю: и сейчас, и в Союзе могли выпускать очень и очень достойные образцы продукции. Но! В штучных экземплярах. Как только дело ставилось хоть в самую небольшую серию - жопа, туши свет (это не приказ жопе тушить свет). Несмотря ни на какие ОТК - брак и дерьмо.
Всем доброе утро, ничего интересного не произошло.
@По оценке экспертов, собственники помещений не пойдут на это, поскольку на площади быстро находятся новые претенденты.@ Это кто такие? Разливайки с комиссионками?
Ну это из серии "отрицательный рост экономики и рост падения спроса". В ТЦ еще скоро магазины ушедших компаний освободят площади и начнется веселье.
Можно заместить на площадки свидетелей Z. Вместо музыки внутри будут рассказывать о величии и победах, бесплатно раздавать наклейки, повязывать ленточки. Выход платный.
А что случилось?
весна
Интересная причина у операторов снижения арендной платы у нас упал поток клиентов а ты арендодатель должен нам снизить плату за аренду.Больше похоже на план "не прокатило - вечерекиваем"
Почему магазины идут в ТЦ? потому что ТЦ за арендную плату (зачастую это % от оборота магазина) обещают хороший поток клиентов("зазывая" к себе известных арендаторов), потокообразующие арендаторы типа Макдака даже могут диктовать условия и когда они уходят- общий поток в ТЦ уменьшается. Арендатор не получает изначально заявленный поток покупателей и логично хочет уменьшить арендную ставку.
Зачастую аренда в ТЦ - это космическая стоимость аренды за деньги + ремонт за свой счёт....
Не адекватный договор и штрафы за досрочное расторжение...
На % с продаж ТЦ стали переходить не так давно и то делают это только с крупными компаниями или если ТЦ в упадке и ему нужно привлечь арендаторов...
Век ТЦ заканчивается в том виде, что был ранее....
Захожу частенько в ТЦ рядом и понимаю, что на себе весь трафик держал Мак и Индитекс групп :) Крутые кончено игроки
"запрет на полёты на юг продлили до 1 мая" мне вчера поБеда прислала новую маршрутную квитанцию в Сочи, с временем полёта 3 с лишним часа а не 2, т.е. как сейчас.
Ах да, на июнь.
Как любил говорить один из моих начальников- делайте выводы.
Судя по тому, как все развивается полет Москва -Сочи будет длиться 10-12 часов с дозаправкой в Петропавловск-Камчатске. И естественно на SSJ 100.
я, к счастью, не в маскве
Уверены, что к счастью ?
на 146%