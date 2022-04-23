Финансы
Рая Хачатрян

ЦБ предложил банкам возвращать клиентам украденные мошенниками деньги за 30 дней Статьи редакции

Сейчас сроки зависят от украденной суммы.

Об инициативе узнал РБК из поправок в 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и подтвердил представитель ЦБ. По его словам, эта поправка необходима «для соблюдения баланса интересов кредитных организаций и их клиентов». Тем не менее рынок всё ещё обсуждает инициативу, поэтому сроки могут измениться.

Изначала ЦБ хотел установить срок возврата 2-3 дня, но банки выступили против: за такое короткое время невозможно проверить, действительно ли клиента обманули или он сам пытается обмануть банк, поделился с РБК вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

Банки должны вернуть деньги в двух случаях:

  • Если мошенник смог совершить перевод со счета клиента, а банк его не уведомил об этом заранее.
  • Если клиент потерял карту и сообщил об этом заранее банку. Если же клиент не предупредил, то он может не возмещать средства.

Войлуков добавил, что сейчас время возврата зависит от украденной суммы: при больших объемах деньги могут вернуть через несколько недель. Согласно ЦБ, за 2021 год мошенники украли у банковских клиентов путем денежных переводов 13,5 млрд рублей, банки вернули всего 6,8% от этой суммы.

#новость #цб

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12 комментариев
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DeepFakescovery channel
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Легкий файл

Не понял, а если банк уведомил , что у меня сперли бабло, то может не возвращать его мне ??

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Массовый Никита

Банки имеют полное право проигнорировать это предложение, так как оно им невыгодно, а отказ от него не несет негативных последствий.

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Вадим Д.

Не просто имеют право проигнорировать, но и будут всячески саботировать и упираться, даже если предложение превратится в прямое указание.

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Павел Морозов

Почему не выгодно? Из-за проблем с откатом транзакций

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nambavan

Если мошенник смог совершить перевод со счета клиента, а банк его не уведомил об этом заранее.
 Т.е. мошенник делает перевод, банк посылает клиенту смс/пуш, что осуществлён перевод на такую сумму. Все, банк может ничего не возвращать. Это и сейчас так, что изменится?

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Мурад Муртазалиев

Где-то плачут альфа и тинек, большие любители выдавать кредиты мошенникам, вместо клиентов)

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Олег Павлов

Можно фильм снять "Вокруг пальца за 30 дней"

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under construction

а что случилось?

актуально уже лет 10.

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Илья Волочков

В Альфа-банке напряглись.

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Биг Хамустер

Так, а как на счет того, если сам банк у тебя замылил сотню-другую без оснований?

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Тогдашний бокал

ЦБ предложил банкам возвращать клиентам украденные мошенниками деньги за 30 дней
Эльвиру в президенты! За 30 дней она вернет украденное мошенниками за 30 лет!

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