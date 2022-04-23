ЦБ предложил банкам возвращать клиентам украденные мошенниками деньги за 30 дней

Сейчас сроки зависят от украденной суммы.

Об инициативе узнал РБК из поправок в 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и подтвердил представитель ЦБ. По его словам, эта поправка необходима «для соблюдения баланса интересов кредитных организаций и их клиентов». Тем не менее рынок всё ещё обсуждает инициативу, поэтому сроки могут измениться.

Изначала ЦБ хотел установить срок возврата 2-3 дня, но банки выступили против: за такое короткое время невозможно проверить, действительно ли клиента обманули или он сам пытается обмануть банк, поделился с РБК вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

Банки должны вернуть деньги в двух случаях:

Если мошенник смог совершить перевод со счета клиента, а банк его не уведомил об этом заранее.

Если клиент потерял карту и сообщил об этом заранее банку. Если же клиент не предупредил, то он может не возмещать средства.

Войлуков добавил, что сейчас время возврата зависит от украденной суммы: при больших объемах деньги могут вернуть через несколько недель. Согласно ЦБ, за 2021 год мошенники украли у банковских клиентов путем денежных переводов 13,5 млрд рублей, банки вернули всего 6,8% от этой суммы.