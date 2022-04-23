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Финансы
Рая Хачатрян

Олег Тиньков ведёт переговоры о продаже своей доли в «Тинькофф» — РБК Статьи редакции

22 апреля «Тинькофф» объявил, что изменит название в 2022 году.

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Об этом изданию рассказали два источника, знающих о планах Тинькова, собеседник со стороны потенциального покупателя и знакомый банкира «Он хочет полностью выйти из российских активов», — утверждает один из собеседников.

Олегу Тинькову принадлежат 35% акций через семейный траст — он перестал быть контролирующим акционером банка в начале 2021 года. По словам одного из источников, предприниматель уже предлагал купить долю потенциальным покупателям — ещё до «военной операции».

Другой источник добавил, что основатель банка хочет «нормально жить» не в России и не зависеть от руководства страны. Кому именно может продать свою долю бизнесмен, неизвестно. РБК обратился к Олегу Тинькову и в «Тинькофф», но на момент написания заметки ответа не было.

  • Тиньков покинул пост главы совета директоров банка в 2020 году после того, как сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии.
  • Бизнесмен публично осуждал «военную операцию», а 19 апреля написал, что «не видит ни одного бенефициара этой безумной ***** (отредактировано из-за требований властей России — vc.ru)»: «бизнесмены спасают остатки, чиновники в шоке, 90% россиян против этого».
  • После этого «Тинькофф» заявил, что проведет ребрендинг и откажется от использования старого бренда. В банке отметили, что давно планировали это и «последние события сделали это решение ещё более актуальным».
Офлайн
Вольный велосипед
«Бизнесмены спасают остатки, чиновники в шоке, 90% россиян против этого»: Олег Тиньков вновь осудил «военную операцию» Статьи редакции

Он не впервые публично выступает на эту тему.

Я не вижу ни одного бенефициара этой безумной ***** (отредактировано из-за требований властей России — vc.ru)!

Гибнут невинные люди и солдаты. Генералы, проснувшись с похмелья, поняли, что у них говно-армия. А откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране говно и погрязло в непотизме, холуйстве и чинопочитании?

Кремлёвские чиновники в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море. Бизнесмены пытаются спасать остатки имущества. Конечно, есть дебилы, рисующие Z, но дебилов в любой стране 10%. 90% россиян против этой *****!

Dear «collective West» please give Mr.Putin a clear exit to save his face and stop this massacre. Please be more rational and humanitarian ❤

Олег Тиньков
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#новость #тинькофф #олегтиньков

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77 комментариев
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Тогдашний бокал

c tj

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Evil Pechenka

Наверное хуже времени для продажи доли выбрать трудно. Если только не считать, что дальше будет ещё хуже.

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неформат

не продался с капитализацией в 2 раза выше яше сейчас самое то, видимо, ну оччень ннадо

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ultra ultima

Ожидаемо. Видимо намекнули, что лучше самому выйти, пока не начали банк прессовать. Сказать"за мир" это одно, но раскрытие государственной тайны о армии - уже серьезно.

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Волоцкой Дмитрий

Это тайны? Вот если бы сказал, что на срочке есть показные пылесосы и тряпки, которые нельзя использовать- это да 😁

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16 комментариев
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Evil Pechenka

раскрытие государственной тайны о армии
 Есть слухи, что он ещё знает тайны о президенте и народе. Ждём откровений.

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Илья Попов

" раскрытие государственной тайны о армии - уже серьезно." - это не секрет. Теперь всем известно всё.

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Илья Попов

Хочу добавить, что этот секрет раскрыл господин президент - все думали, что российская армия если не первая, то второе место занимает в 100%. Вот, кто раскрыл государственную тайну.

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Эдуард

а что за тайну раскрыл?

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1 комментарий
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Евгений Старых

Какие тайны? Сказать правду - раскрыть государственную правду?

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Dmitry Kapustin

Банк ожидает участь пельменей. Печально. Без магии Тинькова и Оливера Хьюза, он вряд ли долго просуществует :(

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неформат

а там была магия? слышал только историю с немагией

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aferient

так Оливер на месте же-ж

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Али С

Денег срубил в «безумной» и теперь с чистой совестью можно начать жизнь в Европе.

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Evil Pechenka

И что в этом плохого? Человек построил бизнес и выбирает где жить. Молодец.

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user_90123129312

С регистрацией блин.

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Константин Приветов

Да, он еще тут денег просил у РФ аудитории на фонд. Свои, видимо, не хочет в это вкладывать.

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1 комментарий
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Таир Бакиев

нельзя, его санкциями уже обложили

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Elenchik N

После такого зашквара основателя тяжело отмыться. Акции сразу показали отрицательную динамику, ну а я закрыла сберегательные счета и карты в Тинькофф.

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Gameficator

с регистрацией, ботяра

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aferient

Они падали последние 8 торговых сессий на тот момент, не удивительно. Ну и потом отскочили чутка и снова продолжили падать)

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Blackrock

Как одним постом смотивировать себя продать акции с дисконтом. Эмоции вещь такая. Некоторые вот на последние деньги в Грузию Армению убежали.
Мораль ? Меньше эмоций больше расчета

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Александр Лаптев

Зачем продавать? Езжай с ними. Если нет бабок, оформи кредитную карту Тинькофф. Льготный период 55 дней)

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1 комментарий
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Илья Волочков

Мораль?
 Не создавать бизнес в России.

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madkliq

Откуда вы знаете, что перед публикацией поста он не думал о продаже?

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4 комментария
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Максим Пряников

Какая разница, потерять деньги сейчас или через год?

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1 комментарий
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Иван Шеметов

Вообще удивлен , что Тинькова , кто то защищает и даже поддерживает здесь. Человек пользовался своим статусом и на БЛОГЕРОВ заказывал продажных полицейских , которые выезжали и устраивали обыск. А когда под угрозой его капитал, он стал добрым пушистым и адекватным, а вокруг все плохие

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Антон Штадлер

Как он выведет эти деньги из РФ, интересно, и куда?) С одной стороны, валютный контроль ЦБ. С другой, санкции Британии на его assets

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madkliq

в Дубаи

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Ivan Susanin

Продаст на Кипре долю в TCS Group - российский валютный контроль не при делах

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Михаил Николаев

Крипту никто не отменял, ну и как я понимаю тот же тиньков все еще переводит свифт платежи

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3 комментария
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Сергей

Олежик врунишка

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Nan Nan

не люблю обоих, но что им мешает быть связанными простой дружбой?

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aferient

Песков вроде и с Венедиктовым тусил

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Init Ds

крыса побежала

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Евгений Столетов

Он же больной, посочувствуй, злоба)

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Businessman

Ты бы тоже убежал, но у тебя просто денег нет, вот и бесишся

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Константин Приветов

Назваться-то он как будет теперь?

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Илья Волочков

Говорят, что Zin'koV.

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Аркадий Богданов

РакБанк (минутка черного юмора)

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1 комментарий
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aferient

говорят у тинькофф щас есть ДЗЕН БАНК как товарный знак. При чем там логотип как у текущего тинька. Не хотелось бы... С другой стороны, как бы не назвали, скорее всего будет непривычно еще долго.

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Василий Степанофф

Деньги от продажи доли банка в Европах уже ждут тамошние цап-царапычи

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Kinolog

Кому не лень, посчитайте сколько сейчас стоит его доля, и сколько он бы получил, если бы продал тогда яндексу банк (плюс учтите, что с того момента он часть акций успел продать).
Было бы интересно.

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Forgotten Games

Жду комментариев про то, "как это: продать то, чем не владеешь и не управляешь?".

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Комментарий удален модератором

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aferient

Главное, банк (да и не только банк) хороший и не важно какое у него будет название и владелец

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Аркадий Богданов

Походу банк отжали, вот он и высрал пост

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Alex

Учитывая, что бизнес российский, то купить может или кто-то из РФ, заплатив условные 2-2,5 млрд.$, либо какой-то международный игрок из Китая. Мне кажется скорее кто-то международный войдёт в банк как стратег под экспансию Тинька на рынках Азии.

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Keivorit Keivor

Эту неделю можно назвать неделей Тинькова. Есть только миг от неосновательного обогащения до переименования и продажи банка.

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madkliq

Разумное решение, может Яндекс купит хотя откуда у Яндекса деньги кек

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