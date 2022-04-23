Олег Тиньков ведёт переговоры о продаже своей доли в «Тинькофф» — РБК Статьи редакции
22 апреля «Тинькофф» объявил, что изменит название в 2022 году.
Об этом изданию рассказали два источника, знающих о планах Тинькова, собеседник со стороны потенциального покупателя и знакомый банкира «Он хочет полностью выйти из российских активов», — утверждает один из собеседников.
Олегу Тинькову принадлежат 35% акций через семейный траст — он перестал быть контролирующим акционером банка в начале 2021 года. По словам одного из источников, предприниматель уже предлагал купить долю потенциальным покупателям — ещё до «военной операции».
Другой источник добавил, что основатель банка хочет «нормально жить» не в России и не зависеть от руководства страны. Кому именно может продать свою долю бизнесмен, неизвестно. РБК обратился к Олегу Тинькову и в «Тинькофф», но на момент написания заметки ответа не было.
- Тиньков покинул пост главы совета директоров банка в 2020 году после того, как сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии.
- Бизнесмен публично осуждал «военную операцию», а 19 апреля написал, что «не видит ни одного бенефициара этой безумной ***** (отредактировано из-за требований властей России — vc.ru)»: «бизнесмены спасают остатки, чиновники в шоке, 90% россиян против этого».
- После этого «Тинькофф» заявил, что проведет ребрендинг и откажется от использования старого бренда. В банке отметили, что давно планировали это и «последние события сделали это решение ещё более актуальным».
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c tj
Наверное хуже времени для продажи доли выбрать трудно. Если только не считать, что дальше будет ещё хуже.
не продался с капитализацией в 2 раза выше яше сейчас самое то, видимо, ну оччень ннадо
Ожидаемо. Видимо намекнули, что лучше самому выйти, пока не начали банк прессовать. Сказать"за мир" это одно, но раскрытие государственной тайны о армии - уже серьезно.
Это тайны? Вот если бы сказал, что на срочке есть показные пылесосы и тряпки, которые нельзя использовать- это да 😁
раскрытие государственной тайны о армии
Есть слухи, что он ещё знает тайны о президенте и народе. Ждём откровений.
" раскрытие государственной тайны о армии - уже серьезно." - это не секрет. Теперь всем известно всё.
Хочу добавить, что этот секрет раскрыл господин президент - все думали, что российская армия если не первая, то второе место занимает в 100%. Вот, кто раскрыл государственную тайну.
а что за тайну раскрыл?
Какие тайны? Сказать правду - раскрыть государственную правду?
Банк ожидает участь пельменей. Печально. Без магии Тинькова и Оливера Хьюза, он вряд ли долго просуществует :(
а там была магия? слышал только историю с немагией
так Оливер на месте же-ж
Денег срубил в «безумной» и теперь с чистой совестью можно начать жизнь в Европе.
И что в этом плохого? Человек построил бизнес и выбирает где жить. Молодец.
С регистрацией блин.
Да, он еще тут денег просил у РФ аудитории на фонд. Свои, видимо, не хочет в это вкладывать.
нельзя, его санкциями уже обложили
После такого зашквара основателя тяжело отмыться. Акции сразу показали отрицательную динамику, ну а я закрыла сберегательные счета и карты в Тинькофф.
с регистрацией, ботяра
Они падали последние 8 торговых сессий на тот момент, не удивительно. Ну и потом отскочили чутка и снова продолжили падать)
Как одним постом смотивировать себя продать акции с дисконтом. Эмоции вещь такая. Некоторые вот на последние деньги в Грузию Армению убежали.
Мораль ? Меньше эмоций больше расчета
Зачем продавать? Езжай с ними. Если нет бабок, оформи кредитную карту Тинькофф. Льготный период 55 дней)
Мораль?
Не создавать бизнес в России.
Откуда вы знаете, что перед публикацией поста он не думал о продаже?
Какая разница, потерять деньги сейчас или через год?
Вообще удивлен , что Тинькова , кто то защищает и даже поддерживает здесь. Человек пользовался своим статусом и на БЛОГЕРОВ заказывал продажных полицейских , которые выезжали и устраивали обыск. А когда под угрозой его капитал, он стал добрым пушистым и адекватным, а вокруг все плохие
Как он выведет эти деньги из РФ, интересно, и куда?) С одной стороны, валютный контроль ЦБ. С другой, санкции Британии на его assets
в Дубаи
Продаст на Кипре долю в TCS Group - российский валютный контроль не при делах
Крипту никто не отменял, ну и как я понимаю тот же тиньков все еще переводит свифт платежи
Олежик врунишка
не люблю обоих, но что им мешает быть связанными простой дружбой?
Песков вроде и с Венедиктовым тусил
крыса побежала
Он же больной, посочувствуй, злоба)
Ты бы тоже убежал, но у тебя просто денег нет, вот и бесишся
Назваться-то он как будет теперь?
Говорят, что Zin'koV.
РакБанк (минутка черного юмора)
говорят у тинькофф щас есть ДЗЕН БАНК как товарный знак. При чем там логотип как у текущего тинька. Не хотелось бы... С другой стороны, как бы не назвали, скорее всего будет непривычно еще долго.
Деньги от продажи доли банка в Европах уже ждут тамошние цап-царапычи
Кому не лень, посчитайте сколько сейчас стоит его доля, и сколько он бы получил, если бы продал тогда яндексу банк (плюс учтите, что с того момента он часть акций успел продать).
Было бы интересно.
Жду комментариев про то, "как это: продать то, чем не владеешь и не управляешь?".
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Главное, банк (да и не только банк) хороший и не важно какое у него будет название и владелец
Походу банк отжали, вот он и высрал пост
Учитывая, что бизнес российский, то купить может или кто-то из РФ, заплатив условные 2-2,5 млрд.$, либо какой-то международный игрок из Китая. Мне кажется скорее кто-то международный войдёт в банк как стратег под экспансию Тинька на рынках Азии.
Эту неделю можно назвать неделей Тинькова. Есть только миг от неосновательного обогащения до переименования и продажи банка.
Разумное решение, может Яндекс купит хотя откуда у Яндекса деньги кек