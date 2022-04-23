Финансы
Рая Хачатрян

Руководители TCS Group Оливер Хьюз и Павел Фёдоров ушли из компании Статьи редакции

И планируют запустить финтех-сервис в Юго-Восточной Азии

  • Об этом писал Bloomberg со ссылкой на Фёдорова и подтвердили в «Тинькофф».
  • Стартап называется Kinetic Finance, сейчас соучредители занимаются сбором денег от венчурных инвесторов и суверенных инвестиционных фондов, чтобы закрыть раунд к июню.
  • В банке добавили, что акционерные права от кипрской структуры TCSGH передали команде российских менеджеров: из-за этого статус и должности сотрудников кипрского офиса потеряли свою актуальность.
  • Хьюз и Фёдоров вышли из совета директоров TCS Group и переехали жить в ОАЭ в конце марта.

#новость #тинькофф

1531 просмотров
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16 комментариев
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Allestor Krei

Чтож был неплохой банк, надеюсь при следующем пришествии глобализации в Россию, увидим что нибудь похожее

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Yury R

далеееекооооо в будущее если смотреть то да

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Allestor Krei

Надеюсь эти десять лет как минимум продержусь, либо свалю

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Хозяин

прекрасное далёко не будь ко мне жестоко

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Александр Симонов

По пиZде пошёл

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Pavel Petel

Олежа живет не в РФ, ему на самом деле без разницы.

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Александр Симонов

Ему надо еще свои 35% реализовать, так что лукавит пока.

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Philip Poteryahin

Мне кажется на такие сообщения "вкладчиков" так даже официальный аккаунт банка отвечать должен))

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Yury R

Сколько вам ещё нужно подтверждений ?
Офф!
ТБ - всё !

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Хозяин

жаль
было классно

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Reoptima

А зачем же я TCS брал по 2500...пацаны, я теперь черешня.

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Sylvan Urus

потому что вы херовый инвестор. Верить надо не пропаганде а себе.

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Reoptima

Не спорю, но действовал не из-за пропаганды, а просто от того, что падение на 60% считал слишком переоценённым, поэтому ждал отскока.

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Yakov Sychev

Похоже на этих последних новостях инсайдеры и сливали акции Тинька

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Reoptima

Будет ирочнично если банк сменит название, Олег продаст долю, а после с Оливером и Фёдоровым откроет новый Тинькофф банк.

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Олег Павлов

"Дальше действовать будем не мы" (с)

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