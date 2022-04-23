Руководители TCS Group Оливер Хьюз и Павел Фёдоров ушли из компании Статьи редакции
И планируют запустить финтех-сервис в Юго-Восточной Азии
- Об этом писал Bloomberg со ссылкой на Фёдорова и подтвердили в «Тинькофф».
- Стартап называется Kinetic Finance, сейчас соучредители занимаются сбором денег от венчурных инвесторов и суверенных инвестиционных фондов, чтобы закрыть раунд к июню.
- В банке добавили, что акционерные права от кипрской структуры TCSGH передали команде российских менеджеров: из-за этого статус и должности сотрудников кипрского офиса потеряли свою актуальность.
- Хьюз и Фёдоров вышли из совета директоров TCS Group и переехали жить в ОАЭ в конце марта.
Привет, это Академия Eduson!
Это первая публикация Eduson на платформе VC. Очень волнительно, поэтому будем рады вашей поддержке, если статья понравится. Материал к ней мы готовили долго: подбирали эксперта методом множества проб и стольких же ошибок, писали вопросы, собирали все воедино – в общем, сюр.
Привет! Я – Илья, продакт в онлайн-образовании. Запустил новый mental health сервис – онлайн-группы поддержки с опытными фасилитаторами. В этом посте рассказываю о том, как нашел идею, собирал MVP и делал первые продажи. В конце поста накидываю гипотезы о маркетинговых каналах и приглашаю записаться в «Группу».
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22 апреля «Тинькофф» объявил, что изменит название в 2022 году.
Чтож был неплохой банк, надеюсь при следующем пришествии глобализации в Россию, увидим что нибудь похожее
далеееекооооо в будущее если смотреть то да
Надеюсь эти десять лет как минимум продержусь, либо свалю
прекрасное далёко не будь ко мне жестоко
По пиZде пошёл
Олежа живет не в РФ, ему на самом деле без разницы.
Ему надо еще свои 35% реализовать, так что лукавит пока.
Мне кажется на такие сообщения "вкладчиков" так даже официальный аккаунт банка отвечать должен))
Сколько вам ещё нужно подтверждений ?
Офф!
ТБ - всё !
жаль
было классно
А зачем же я TCS брал по 2500...пацаны, я теперь черешня.
потому что вы херовый инвестор. Верить надо не пропаганде а себе.
Не спорю, но действовал не из-за пропаганды, а просто от того, что падение на 60% считал слишком переоценённым, поэтому ждал отскока.
Похоже на этих последних новостях инсайдеры и сливали акции Тинька
Будет ирочнично если банк сменит название, Олег продаст долю, а после с Оливером и Фёдоровым откроет новый Тинькофф банк.
"Дальше действовать будем не мы" (с)