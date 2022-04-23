Филолог, который стоял у истоков «Тинькофф»: что сделал Оливер Хьюз в банке за 15 лет Статьи редакции
23 апреля Bloomberg написал, что он ушёл из компании, где работал с 2007 года.
Образование и работа в Visa
- В 2022 году Оливеру Хьюзу — 51 год. Он родился в Великобритании, с 18 лет изучал русский язык и получил образование, связанное с языком и историей страны. В 1991 году он жил в Советском Союзе во время студенческой практики.
- У него две магистерские степени: в области современных международных исследований и информатики. До 1998 года работал в разных компаниях и общественных организациях: сотрудничал с Британской библиотекой, Reebok и Shell.
- С 1998 года работал в Visa: сначала специалистом по авторизации и системам контроля рисков, затем — директором по России, а с 2005 года главой представительства в стране.
- Под его руководством команда российского Visa увеличила платёжный оборот с примерно $1 млрд до $100 млрд к 2007 году и заняла более чем 50% рынка.
- В 2007 году, спустя несколько месяцев после основания «Тинькофф» — тогда «Тинькофф Кредитные Системы» — Хьюз присоединился к проекту и стал председателем правления. «Я ничего не знал про Олега Тинькова, но я понял, что это уникальная возможность — рынок просто созрел к изменениям», — говорил он.
В «Тинькофф»
Первые несколько лет Хьюз занимался финансовыми вопросами, хотя до этого в Visa это не входило в его обязанности: привлекал деньги у Goldman Sachs сначала, потом Vostok Nafta и Baring Vostok.
В 2007 году инвестиции Goldman Sachs составили $9,5 млн при оценке в $95 млн, в 2008 году Vostok Nafta вложила $30 млн при оценке в $200 млн. А в 2012 году после инвестиций Baring Vostok оценка бизнеса составила $625 млн.
- В первые несколько лет, до 2014 года, менеджер работал под прямым руководством Олега Тинькова: «он был глубоко погружен в бизнес, был его ключевым драйвером, но с годами все изменилось».
- За это время компания представила мобильный банк и вышла на Лондонскую биржу. В 2013 году она получила 5,8 млрд рублей чистой прибыли, в 2014 году — 3,4 млрд рублей.
Где-то после 2014 года Тиньков только принимал решения по общей стратегии. А операционным управлением, вопросами развития бизнеса, обслуживанием и M&A занимались Хьюз и команда.
- В 2015 году Хьюз стал «Менеджером года» по версии РБК. Его номинировали «за прибыль в разгар шторма» и за то, что первые признаки кризиса банк увидел еще в конце 2012 года и уже тогда начал пересматривать свою рисковую политику.
- В августе 2020 года Хьюз заявил, что у банка 11 млн клиентов, мобильным приложением «Тинькофф» ежемесячно пользуются 6 млн клиентов, ежедневно — 2,5 млн. Компания планировала увеличить их число до 20 млн к 2023 года.
Исполнительный директор в совете TCS Group
- В марте 2020 года Олег Тиньков сообщил о найденной у него лейкемии. Тогда Хьюз всё чаще стал заниматься стратегией компании и «перерос банк», говорил источник The Bell на рынке.
- В марте 2021 года Хьюз оставил пост предправления «Тинькофф банка», чтобы стать исполнительным директором в совете TCS Group. Источник The Bell на рынке тогда говорил, что уход Хьюза из руководства банка в руководство группы — по сути повышение.
- В конце марта Хьюз вышел из совета директоров TCS Group и переехал жить в ОАЭ. А 23 апреля окончательно ушёл из компании.
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И планируют запустить финтех-сервис в Юго-Восточной Азии
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Вражье пламя бежит. Нет что ли российских ребят управленцев!
Кто если не Путин (с)
Ну почему же, есть конечно, Костин например, который ВТБ просто на дно опустил.
Все умные люди валят из страны, ибо понимают, что спасать нечего.
Вы их сами подавляете и выгоняете, и называете врагами, какие вам управленцы?
В России много крутых кадров, но не в сфере экономики.
Страны Запада (и особенно США) доминируют в плане экономического образования
Они могут уступать во многих сферах образования (я думаю, это не секрет для многих), но в плане экономики у Запада - безусловное лидерство.
Спорное утверждение - Эльвира вот очень хорошо рулит ЦБ, там классная рыночная команда. Да и в Т банке русские ребята работают, Оливер все же управленец, поэтому нет больших проблем.
Оливер Хьюз и Павел Федоров работают над новым финтех-проектом Kinetic Finance. Его запуск планируется до конца 2022 года и он будет ориентирован на рынки Юго-Восточной Азии
Он, конечно, красавчик, такой банк отгрохать.
Интервью в «Русские норм!»:
https://www.youtube.com/watch?v=I4vBpGO9c_Y
В некоторых сми подается инфа так, как будто они ушли, но это далеко не так. Просто многоходовочка, кампания хочет выйти на международный рынок, поэтому нужны рокировки и правильная карма. А так они на всех топ-совещаньках присутствуют, а наши сотрудники работают уже на проектах для азии
Ну ушёл и ушёл.
Довольно известный топ-менеджер, который круто шарит в финансах, подтвердивший свою полезность конкретными результатами, измеряемыми в миллиардах долларов с опытом работы в международных корпорациях. Ну да, действительно, невелика потеря, его же любой условный Вася со специализации Государственное управление условного моторно-тракторного техникума легко заменит, да? Вы это так видите?
Печально на самом деле, сделали классный банк, а теперь всё это превращается в труху, без шанса на экспансию в другие страны. Теперь только существование.
Выглядит офигенно. Кто-нибудь в курсе, он мясо ест?
Людей ест. Они же на чем зарабатывают по-вашему? На процентах кредитов. 40% и выше, страховые и хитрые с ними манипуляции)
Пятерочка тоже на отдельные группы товаров больше 100% наценяет и не в год, а разово за одну транзакцию. Не упадите в обморок от людоедства в окружающем мире.
Оливер Хьюз крутой, спасибо ему за банк. Надеюсь менеджмент текущий ничего не сломает.