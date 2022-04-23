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Финансы
Рая Хачатрян

Филолог, который стоял у истоков «Тинькофф»: что сделал Оливер Хьюз в банке за 15 лет Статьи редакции

23 апреля Bloomberg написал, что он ушёл из компании, где работал с 2007 года.

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Образование и работа в Visa

  • В 2022 году Оливеру Хьюзу — 51 год. Он родился в Великобритании, с 18 лет изучал русский язык и получил образование, связанное с языком и историей страны. В 1991 году он жил в Советском Союзе во время студенческой практики.
  • У него две магистерские степени: в области современных международных исследований и информатики. До 1998 года работал в разных компаниях и общественных организациях: сотрудничал с Британской библиотекой, Reebok и Shell.
  • С 1998 года работал в Visa: сначала специалистом по авторизации и системам контроля рисков, затем — директором по России, а с 2005 года главой представительства в стране.
  • Под его руководством команда российского Visa увеличила платёжный оборот с примерно $1 млрд до $100 млрд к 2007 году и заняла более чем 50% рынка.
  • В 2007 году, спустя несколько месяцев после основания «Тинькофф» — тогда «Тинькофф Кредитные Системы» — Хьюз присоединился к проекту и стал председателем правления. «Я ничего не знал про Олега Тинькова, но я понял, что это уникальная возможность — рынок просто созрел к изменениям», — говорил он.

В «Тинькофф»

  • Первые несколько лет Хьюз занимался финансовыми вопросами, хотя до этого в Visa это не входило в его обязанности: привлекал деньги у Goldman Sachs сначала, потом Vostok Nafta и Baring Vostok.

Я думал, что буду заниматься вопросами технологий, клиентскими вопросами, продуктами, продажами, каналами дистрибуции. Ни фига. Мне пришлось выучить все эти вопросы, про которые я знал практически zero.

Оливер Хьюз

  • В 2007 году инвестиции Goldman Sachs составили $9,5 млн при оценке в $95 млн, в 2008 году Vostok Nafta вложила $30 млн при оценке в $200 млн. А в 2012 году после инвестиций Baring Vostok оценка бизнеса составила $625 млн.

  • В первые несколько лет, до 2014 года, менеджер работал под прямым руководством Олега Тинькова: «он был глубоко погружен в бизнес, был его ключевым драйвером, но с годами все изменилось».
  • За это время компания представила мобильный банк и вышла на Лондонскую биржу. В 2013 году она получила 5,8 млрд рублей чистой прибыли, в 2014 году — 3,4 млрд рублей.

  • Где-то после 2014 года Тиньков только принимал решения по общей стратегии. А операционным управлением, вопросами развития бизнеса, обслуживанием и M&A занимались Хьюз и команда.

  • В 2015 году Хьюз стал «Менеджером года» по версии РБК. Его номинировали «за прибыль в разгар шторма» и за то, что первые признаки кризиса банк увидел еще в конце 2012 года и уже тогда начал пересматривать свою рисковую политику.

Я глава группы, СЕО группы, поэтому все бизнес-подразделения — страховая компания, «Тинькофф Мобайл», «Тинькофф Инвестиции», «Тинькофф Бизнес», «Тинькофф Путешествия», расчетные и кредитные бизнес-линии и другое, их около 20, — они все подчиняются мне. У нас целая команда сильных управленцев, которые строили все это вместе последние годы.

Оливер Хьюз
  • В августе 2020 года Хьюз заявил, что у банка 11 млн клиентов, мобильным приложением «Тинькофф» ежемесячно пользуются 6 млн клиентов, ежедневно — 2,5 млн. Компания планировала увеличить их число до 20 млн к 2023 года.

Я сам не могу знать всё про всё, хотя я очень дотошный человек в деталях. Я все отчеты получаю, задаю вопросы, составляю общую повестку, провожу встречи тет-а-тет со всеми бизнес-лидерами, лидерами наших блоков по сервису, по IT-развитию, R&D. Но и я не могу знать, например, про следующую итерацию нашей соцсети «Пульс» в «Тинькофф Инвестициях». Это невозможно.
Бизнес-блоки работают и развиваются независимо друг от друга. Я специально создал такую систему «бизнес-вертикалей», где каждое подразделение полностью автономно и не нуждается в «тяжелом» взаимодействии с другими подразделениями.

Оливер Хьюз

Исполнительный директор в совете TCS Group

  • В марте 2020 года Олег Тиньков сообщил о найденной у него лейкемии. Тогда Хьюз всё чаще стал заниматься стратегией компании и «перерос банк», говорил источник The Bell на рынке.
  • В марте 2021 года Хьюз оставил пост предправления «Тинькофф банка», чтобы стать исполнительным директором в совете TCS Group. Источник The Bell на рынке тогда говорил, что уход Хьюза из руководства банка в руководство группы — по сути повышение.
  • В конце марта Хьюз вышел из совета директоров TCS Group и переехал жить в ОАЭ. А 23 апреля окончательно ушёл из компании.

#тинькофф

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17 комментариев
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Philip Poteryahin

Вражье пламя бежит. Нет что ли российских ребят управленцев!

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Василий Степанофф

Кто если не Путин (с)

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Олег Asti

Ну почему же, есть конечно, Костин например, который ВТБ просто на дно опустил.

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Allestor Krei

Все умные люди валят из страны, ибо понимают, что спасать нечего.

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Иван Петров

Вы их сами подавляете и выгоняете, и называете врагами, какие вам управленцы?

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Скрипач не нужен

В России много крутых кадров, но не в сфере экономики.
Страны Запада (и особенно США) доминируют в плане экономического образования
Они могут уступать во многих сферах образования (я думаю, это не секрет для многих), но в плане экономики у Запада - безусловное лидерство.

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Alex

Спорное утверждение - Эльвира вот очень хорошо рулит ЦБ, там классная рыночная команда. Да и в Т банке русские ребята работают, Оливер все же управленец, поэтому нет больших проблем.

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Evgeniy Zorin

Оливер Хьюз и Павел Федоров работают над новым финтех-проектом Kinetic Finance. Его запуск планируется до конца 2022 года и он будет ориентирован на рынки Юго-Восточной Азии

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Evil Pechenka

Он, конечно, красавчик, такой банк отгрохать.

Интервью в «Русские норм!»:
https://www.youtube.com/watch?v=I4vBpGO9c_Y

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fintech scientist

В некоторых сми подается инфа так, как будто они ушли, но это далеко не так. Просто многоходовочка, кампания хочет выйти на международный рынок, поэтому нужны рокировки и правильная карма. А так они на всех топ-совещаньках присутствуют, а наши сотрудники работают уже на проектах для азии

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Дмитрий Разломов

Ну ушёл и ушёл.

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Дмитрий Хапенков

Довольно известный топ-менеджер, который круто шарит в финансах, подтвердивший свою полезность конкретными результатами, измеряемыми в миллиардах долларов с опытом работы в международных корпорациях. Ну да, действительно, невелика потеря, его же любой условный Вася со специализации Государственное управление условного моторно-тракторного техникума легко заменит, да? Вы это так видите?

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Олег Asti

Печально на самом деле, сделали классный банк, а теперь всё это превращается в труху, без шанса на экспансию в другие страны. Теперь только существование.

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Make Luv

Выглядит офигенно. Кто-нибудь в курсе, он мясо ест?

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Ivan Zamorev

Людей ест. Они же на чем зарабатывают по-вашему? На процентах кредитов. 40% и выше, страховые и хитрые с ними манипуляции)

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Павел Воронов

Пятерочка тоже на отдельные группы товаров больше 100% наценяет и не в год, а разово за одну транзакцию. Не упадите в обморок от людоедства в окружающем мире.

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Alex

Оливер Хьюз крутой, спасибо ему за банк. Надеюсь менеджмент текущий ничего не сломает.

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