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Финансы
Рая Хачатрян

Новости и тексты на фоне 60 дня «операции»: Евросоюз хочет возобновить переговоры о свободной торговле с Индией Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы и биржи

ЦБ установил курс валют на воскресенье: доллар — 74,9 рубля, евро — 81,2 рубля. В «Тинькофф» купить доллар можно за 84,55 рубля, евро — 89,75 рубля. В «Сбере» — за 84,32 и 89,83 соответственно.

Санкции

Торгово-промышленная палата Германии выступила против эмбарго на российские газ и нефть. По словам главного исполнительного директора палаты Мартина Ванслебена, энергетический бойкот «нельзя оправдать» и для многих отраслей он может быть катастрофичным, учитывая огромную зависимость от российских поставок.

Около 8000 люксовых автомобилей, которые должны были отправить в Россию, застряли в бельгийском порту Зебрюгге из-за санкций — запрета на экспорт предметов роскоши, сообщает The Wall Street Journal. В порту застрял также другой груз: всего в порту заблокированы больше 1000 контейнеров.

Что происходит

Евросоюз планирует возобновить переговоры о свободной торговле с Индией, рассказал Bloomberg высокопоставленный чиновник, знакомый с планами ЕС. Так Европа хочет предоставить стране «реальную альтернативу» торговым отношениям с Россией.

Shell не может выйти из проекта по добыче СПГ «Сахалин-2» без огромных потерь, сообщила Financial Times со ссылкой на источники. Компания ведёт переговоры с китайскими компаниями Cnooc, CNPC и Sinopec, которые могли бы купить ее долю в проекте в 27,5% — и хочет таким образом вернуть часть из вложенных $5 млрд.

События предыдущего дня, 23 апреля — здесь.

#днрилнр

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5 комментариев
Янис

Будет интересная логистика. Будут российские товары возить в Индию, переупоковывать и возить в ЕС. И в обратном направлении будет так же.

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Неизвестный Неизвестный
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Pushkareva Ekaterina

Если с Индией договорятся, то прям хорошо будет.

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Красный Пахарь

Германия похоже чуть ли не единственная страна, которая хоть чуть задумывается о будущем народа, там без газа и нефти вообще никак

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Янис

Да не хрена в Германии не задумываются. Энергоёмкие производства угрожают эвакуироваться в США а правительство их не слышит. Отдельные разумные голоса не в счёт.

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