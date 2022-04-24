Новости и тексты на фоне 60 дня «операции»: Евросоюз хочет возобновить переговоры о свободной торговле с Индией Статьи редакции
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Курсы и биржи
ЦБ установил курс валют на воскресенье: доллар — 74,9 рубля, евро — 81,2 рубля. В «Тинькофф» купить доллар можно за 84,55 рубля, евро — 89,75 рубля. В «Сбере» — за 84,32 и 89,83 соответственно.
Санкции
Торгово-промышленная палата Германии выступила против эмбарго на российские газ и нефть. По словам главного исполнительного директора палаты Мартина Ванслебена, энергетический бойкот «нельзя оправдать» и для многих отраслей он может быть катастрофичным, учитывая огромную зависимость от российских поставок.
Около 8000 люксовых автомобилей, которые должны были отправить в Россию, застряли в бельгийском порту Зебрюгге из-за санкций — запрета на экспорт предметов роскоши, сообщает The Wall Street Journal. В порту застрял также другой груз: всего в порту заблокированы больше 1000 контейнеров.
Что происходит
Евросоюз планирует возобновить переговоры о свободной торговле с Индией, рассказал Bloomberg высокопоставленный чиновник, знакомый с планами ЕС. Так Европа хочет предоставить стране «реальную альтернативу» торговым отношениям с Россией.
Shell не может выйти из проекта по добыче СПГ «Сахалин-2» без огромных потерь, сообщила Financial Times со ссылкой на источники. Компания ведёт переговоры с китайскими компаниями Cnooc, CNPC и Sinopec, которые могли бы купить ее долю в проекте в 27,5% — и хочет таким образом вернуть часть из вложенных $5 млрд.
События предыдущего дня, 23 апреля — здесь.
23 апреля Bloomberg написал, что он ушёл из компании, где работал с 2007 года.
История о том, как мы с партнёрами открыли бизнес по производству полезных снеков, столкнулись с трудностями в производстве сырья, получили предложения инвесторов — и никого не выбрали.
Больше 15 лет Майкл и Бетси Файнберг собирали деньги на запуск продукта-конкурента Microsoft. Хвастались патентами, продавали акции и обещали доходность до 2268%. Правда, бумаги они не регистрировали, патент втайне продали, а сам продукт так никогда и не доработали.
1.04.2022 я приобрела в ТРЦ «Лето» (г. Санкт-Петербург) посудомоечную машину в М. Видео и оплатила ее картой в полном размере. 4 апреля, в день назначенной доставки, мне позвонили курьеры и сказали, что из коробки с посудомоечной вывалилась сетевая вилка, она сломана и у нее нет штыря. Мы попросили прислать фото вилки, нам прислали, вилка…
Будет интересная логистика. Будут российские товары возить в Индию, переупоковывать и возить в ЕС. И в обратном направлении будет так же.
Если с Индией договорятся, то прям хорошо будет.
Германия похоже чуть ли не единственная страна, которая хоть чуть задумывается о будущем народа, там без газа и нефти вообще никак
Да не хрена в Германии не задумываются. Энергоёмкие производства угрожают эвакуироваться в США а правительство их не слышит. Отдельные разумные голоса не в счёт.