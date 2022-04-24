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Курсы и биржи

ЦБ установил курс валют на воскресенье: доллар — 74,9 рубля, евро — 81,2 рубля. В «Тинькофф» купить доллар можно за 84,55 рубля, евро — 89,75 рубля. В «Сбере» — за 84,32 и 89,83 соответственно.

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Санкции

Торгово-промышленная палата Германии выступила против эмбарго на российские газ и нефть. По словам главного исполнительного директора палаты Мартина Ванслебена, энергетический бойкот «нельзя оправдать» и для многих отраслей он может быть катастрофичным, учитывая огромную зависимость от российских поставок.

Около 8000 люксовых автомобилей, которые должны были отправить в Россию, застряли в бельгийском порту Зебрюгге из-за санкций — запрета на экспорт предметов роскоши, сообщает The Wall Street Journal. В порту застрял также другой груз: всего в порту заблокированы больше 1000 контейнеров.

Что происходит

Евросоюз планирует возобновить переговоры о свободной торговле с Индией, рассказал Bloomberg высокопоставленный чиновник, знакомый с планами ЕС. Так Европа хочет предоставить стране «реальную альтернативу» торговым отношениям с Россией.

Shell не может выйти из проекта по добыче СПГ «Сахалин-2» без огромных потерь, сообщила Financial Times со ссылкой на источники. Компания ведёт переговоры с китайскими компаниями Cnooc, CNPC и Sinopec, которые могли бы купить ее долю в проекте в 27,5% — и хочет таким образом вернуть часть из вложенных $5 млрд.