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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 25 апреля: доллар — 73,5 рубля, евро — 80,02 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 8:00 мск — 75,53 рубля, евро — 79,96 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 84,8 рубля.

«Сбер» продаёт доллары по 82,74 рубля, евро — 88,08 рубля. Покупает по 71,43 и 74,85 рубля соответственно.

25 апреля «СПБ биржа» начнёт торги акциями 15 российских компаний и TCS Group Holding, Fix Price Group, ПАО «СПБ Биржа» с 10:00 мск. С 14:30 мск — ценными бумагами 50 международных компаний.

Что происходит

VK попросила Минцифры помочь найти поставщика, готового продать «десятки тысяч серверов», выяснил «Ъ». Источник издания сообщает, что VK не может купить на рынке оборудование для текущей работы сервисов компании и для масштабирования ИТ-инфраструктуры.

Представители Олега Тинькова из числа западных инвестбанкиров предлагали российским представителям финансового рынка купить его долю TCS Group в 35% за $300 млн, пишет «Ъ».

Пользователи подали второй коллективный иск с требованием восстановить подписку и доступ к фильмам и сериалам Netflix. Также они надеются на компенсацию морального вреда, но её размер не уточняется. К иску пока присоединились 20 пользователей сервиса, рассказали представители Destra Legal.

Журналисты, НКО и другие организации смогут получить статус иноагента даже без иностранного финансирования. Например, если получили поддержку иностранным государством, его органами власти, международными организациями, или находились под иностранным влиянием «в том числе путем принуждения, убеждения». По данным РБК, законопроект планируют внести на рассмотрение в Госудумы на этой неделе.

События предыдущего дня, 24 апреля — здесь.