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Финансы
Маша Цепелева

Новости и тексты на фоне 61 дня «спецоперации»: VK попросила помочь купить серверы, Netflix получил второй иск Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 25 апреля: доллар — 73,5 рубля, евро — 80,02 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 8:00 мск — 75,53 рубля, евро — 79,96 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 84,8 рубля.

«Сбер» продаёт доллары по 82,74 рубля, евро — 88,08 рубля. Покупает по 71,43 и 74,85 рубля соответственно.

25 апреля «СПБ биржа» начнёт торги акциями 15 российских компаний и TCS Group Holding, Fix Price Group, ПАО «СПБ Биржа» с 10:00 мск. С 14:30 мск — ценными бумагами 50 международных компаний.

Что происходит

VK попросила Минцифры помочь найти поставщика, готового продать «десятки тысяч серверов», выяснил «Ъ». Источник издания сообщает, что VK не может купить на рынке оборудование для текущей работы сервисов компании и для масштабирования ИТ-инфраструктуры.

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Представители Олега Тинькова из числа западных инвестбанкиров предлагали российским представителям финансового рынка купить его долю TCS Group в 35% за $300 млн, пишет «Ъ».

Пользователи подали второй коллективный иск с требованием восстановить подписку и доступ к фильмам и сериалам Netflix. Также они надеются на компенсацию морального вреда, но её размер не уточняется. К иску пока присоединились 20 пользователей сервиса, рассказали представители Destra Legal.

Журналисты, НКО и другие организации смогут получить статус иноагента даже без иностранного финансирования. Например, если получили поддержку иностранным государством, его органами власти, международными организациями, или находились под иностранным влиянием «в том числе путем принуждения, убеждения». По данным РБК, законопроект планируют внести на рассмотрение в Госудумы на этой неделе.

События предыдущего дня, 24 апреля — здесь.

#новость #днрилнр

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39 комментариев
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Слегка Придурковатый

Быть иноагентом, не получая финансирования из-за рубежа - это пиздец как обидно.

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under construction

Почему?
1. Пишешь пост.
2. Получишь лайк от лица проживающего за границей.
3. Сам на себя стучишь.
4. Получаешь штраф и статус.
5. Можешь подавать на беженство в странах запада.

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Иван

А вот я проживаю за границей, хоть я и гражданин россии. Если я поставлю лайк, это будет считаться?)

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under construction

Конечно. В этом и смысл.
А если выразишь явное одобрение комментарием, так это как - гарантия 100%

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Иван

Все, теперь ты инагент)

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under construction
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Солнечный хот-дог

не в ту сторону) хотя кому что нравится

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under construction

кружной путь.

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Latif Muhaev

Я б тебя лайкнул но сам за границей

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Latif Muhaev

Млять у меня на аватарке вообще пропаганда, только заметил)

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Иван

Сейчас буду делать комментаторов инагентами))))

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Latif Muhaev

Шутки шутками но если честно становится стрёмно от такой политики

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Солнечный хот-дог

становится?)

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Игорь Маренков

это называется быть идейным иноагентом)

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Дмитрий Королев

Да уж, не думал что так скоро начнется апокалипсис с серверами. Интересно, как будут выкручиваться? Десятки тысяч серверов в серую не провезешь

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Вадим Д.

Сотни тысяч "челноков" легко обеспечат вк десятками тысяч серверов.
Сарказм, ирония, но с долей шутки.

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3216q114

Разве что списанное с дц бу и то это будет непросто.

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Евгений Столетов

Какие челноки? Проснись и пой, что было вчера уже не вернёшь

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Игорь Маренков

спорно что не провезёшь, ну и оптимизации софта никто не отменял

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Дмитрий Королев

Так вот для чего стране нужны ИТ спецы))

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Игорь Маренков

Вообще it спецы нужны практически для всего. Нет такой отрасли народно хозяйства сейчас где нет необходимости в it решениях.

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Дмитрий Королев

Ну да. Почини чайник - тыж программист))

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S.Capusta

Да уж.. Куда не посмотри, кругом апокалипсис намечается ((

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Иван Лезгинов

Проблем с покупкой северов нет. VK просто ищет пути оптимизации костов наедясь получить поддержку от Минцифры. А так вервера спокойно покупаются через посредников с Ближнего Востока/Азии.

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Artem Bobtsov

За 5 ярдов помнится пожадничал ещё и обзываться на Яндекс начал. Глупец.

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Грустный блик

Ну он же не ясновидящий. Кто ж знал что сумасшедший дед начнет войну, которая сделает всех нищими

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Игорь Маренков

вы о чём?

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Виктор Ляшенко

Он о Байдене)

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Alexey QuQu

Знал бы прикуп, жил бы в Сочи

Даже если бы он просто продал акции на бирже в ноябре по максимальной цене, то конечно же получил гораздо больше

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Вадим Д.

Ну, $300 млн. тоже деньги, живут как-то люди с ними.
Сарказм.

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Никита Звонарь

"Netflix получил второй иск" ну как говорится, между первым и вторым перерывчик небольшой

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Chainmaille My Heart

Не совсем так)
"между 1 и 2, не забудь сбегать за 3"😉

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Павел Воронов

"Новости и тексты на фоне..."
Меня одного это сочетание напрягает "новости и тексты"

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Дмитрий Королев

Еще совсем недавно разбирали шкафы с серверами на утилизацию. Помню горы блейдов, серверов разных на выброс, но мне тогда походу одному их жалко было

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Вадим Д.

Не понял как пропустил пост про 24 апреля, спасибо этому - прочёл сразу оба! Но и там, и здесь как-то совсем мало.
Европа, видимо, замерла в ожидании выборов Макрона. То есть президента Франции (-:

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Дмитрий Королев

Так выборы вроде закончили, президент выбрал Макрона)

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Alexey QuQu

Вся Европа завязан на выборы во Франции?

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Вадим Д.

Нет, конечно, но очередной пакет санкций вроде привязали к этим выборам.

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Максим Ляпцев

Мыслепреступление?

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