Новости и тексты на фоне 61 дня «спецоперации»: VK попросила помочь купить серверы, Netflix получил второй иск Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы и биржи
Курсы ЦБ на 25 апреля: доллар — 73,5 рубля, евро — 80,02 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 84,8 рубля.
«Сбер» продаёт доллары по 82,74 рубля, евро — 88,08 рубля. Покупает по 71,43 и 74,85 рубля соответственно.
25 апреля «СПБ биржа» начнёт торги акциями 15 российских компаний и TCS Group Holding, Fix Price Group, ПАО «СПБ Биржа» с 10:00 мск. С 14:30 мск — ценными бумагами 50 международных компаний.
Что происходит
VK попросила Минцифры помочь найти поставщика, готового продать «десятки тысяч серверов», выяснил «Ъ». Источник издания сообщает, что VK не может купить на рынке оборудование для текущей работы сервисов компании и для масштабирования ИТ-инфраструктуры.
Представители Олега Тинькова из числа западных инвестбанкиров предлагали российским представителям финансового рынка купить его долю TCS Group в 35% за $300 млн, пишет «Ъ».
Пользователи подали второй коллективный иск с требованием восстановить подписку и доступ к фильмам и сериалам Netflix. Также они надеются на компенсацию морального вреда, но её размер не уточняется. К иску пока присоединились 20 пользователей сервиса, рассказали представители Destra Legal.
Журналисты, НКО и другие организации смогут получить статус иноагента даже без иностранного финансирования. Например, если получили поддержку иностранным государством, его органами власти, международными организациями, или находились под иностранным влиянием «в том числе путем принуждения, убеждения». По данным РБК, законопроект планируют внести на рассмотрение в Госудумы на этой неделе.
События предыдущего дня, 24 апреля — здесь.
Издание dev.by поговорило с иранскими айтишниками о зарплатах, налогах, иммиграции и ограничениях, накладываемых санкциями.
Зато сразу две большие модели.
Это делается в рамках процесса «улучшения магазина приложений».
Сайт либо зажрался, либо имеет какие-то свои крутые цели, неведомые простым смертным :(
Коротко по сути: Был аккаунт, на котором продавал по мелочи. Рейтинг высокий, куча отзывов. Вчера общался с покупателем, тот оплатил мне на карту за товар и вдруг "бац" - "ваш аккаунт заблокирован", пройдите идентификацию. Ну ладно, не приятно, но что же…
Хочу рассказать вам о совершенно непонятном и, на мой взгляд, неприемлемом поведении "Банка Тинькофф" по отношению к своим клиентам.
Я работаю туристическим агентом уже более 7 лет, у меня есть ИП, но возникла необходимость в открытии ООО, т.к. появилось достаточное количество корпоративных клиентов, которым было принципиально работать с ООО. В…
Быть иноагентом, не получая финансирования из-за рубежа - это пиздец как обидно.
Почему?
1. Пишешь пост.
2. Получишь лайк от лица проживающего за границей.
3. Сам на себя стучишь.
4. Получаешь штраф и статус.
5. Можешь подавать на беженство в странах запада.
А вот я проживаю за границей, хоть я и гражданин россии. Если я поставлю лайк, это будет считаться?)
Конечно. В этом и смысл.
А если выразишь явное одобрение комментарием, так это как - гарантия 100%
Все, теперь ты инагент)
не в ту сторону) хотя кому что нравится
кружной путь.
Я б тебя лайкнул но сам за границей
Млять у меня на аватарке вообще пропаганда, только заметил)
Сейчас буду делать комментаторов инагентами))))
Шутки шутками но если честно становится стрёмно от такой политики
становится?)
это называется быть идейным иноагентом)
Да уж, не думал что так скоро начнется апокалипсис с серверами. Интересно, как будут выкручиваться? Десятки тысяч серверов в серую не провезешь
Сотни тысяч "челноков" легко обеспечат вк десятками тысяч серверов.
Сарказм, ирония, но с долей шутки.
Разве что списанное с дц бу и то это будет непросто.
Какие челноки? Проснись и пой, что было вчера уже не вернёшь
спорно что не провезёшь, ну и оптимизации софта никто не отменял
Так вот для чего стране нужны ИТ спецы))
Вообще it спецы нужны практически для всего. Нет такой отрасли народно хозяйства сейчас где нет необходимости в it решениях.
Ну да. Почини чайник - тыж программист))
Да уж.. Куда не посмотри, кругом апокалипсис намечается ((
Проблем с покупкой северов нет. VK просто ищет пути оптимизации костов наедясь получить поддержку от Минцифры. А так вервера спокойно покупаются через посредников с Ближнего Востока/Азии.
За 5 ярдов помнится пожадничал ещё и обзываться на Яндекс начал. Глупец.
Ну он же не ясновидящий. Кто ж знал что сумасшедший дед начнет войну, которая сделает всех нищими
вы о чём?
Он о Байдене)
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи
Даже если бы он просто продал акции на бирже в ноябре по максимальной цене, то конечно же получил гораздо больше
Ну, $300 млн. тоже деньги, живут как-то люди с ними.
Сарказм.
"Netflix получил второй иск" ну как говорится, между первым и вторым перерывчик небольшой
Не совсем так)
"между 1 и 2, не забудь сбегать за 3"😉
"Новости и тексты на фоне..."
Меня одного это сочетание напрягает "новости и тексты"
Еще совсем недавно разбирали шкафы с серверами на утилизацию. Помню горы блейдов, серверов разных на выброс, но мне тогда походу одному их жалко было
Не понял как пропустил пост про 24 апреля, спасибо этому - прочёл сразу оба! Но и там, и здесь как-то совсем мало.
Европа, видимо, замерла в ожидании выборов Макрона. То есть президента Франции (-:
Так выборы вроде закончили, президент выбрал Макрона)
Вся Европа завязан на выборы во Франции?
Нет, конечно, но очередной пакет санкций вроде привязали к этим выборам.
Мыслепреступление?