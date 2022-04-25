Олег Тиньков вёл переговоры о продаже доли в «Тинькофф» ниже рыночной стоимости, за $300 млн — «Ъ» Статьи редакции
Покупателями актива могут стать «Яндекс», «Альфа-банк», «Промсвязьбанк» и АФК «Система», говорят источники издания.
- Представители Тинькова из западных инвестбанкиров предалагали российским представителям финансового рынка купить долю во второй половине марта, рассказали источники «Ъ».
- Капитализацию головной компании банка TCS Group на конец марта можно оценить в 600 млрд рублей (около $6 млрд). Тинькову принадлежит доля в 35%. Так цена в $300 млн, которую обсуждали стороны, в семь раз меньше рыночной, пишет издание.
- В состав TCS Group входят банк, мобильный оператор, «Тинькофф Страхование», УК «Тинькофф Капитал», «Тинькофф Инвестиции» и другие структуры. Выручка TCS Group по МСФО в 2021 году составила 273,9 млрд рублей, прибыль — 63,4 млрд рублей.
- В числе потенциальных интересантов на покупку доли — «Альфа-банк», «Промсвязьбанк», «Яндекс» и АФК «Система», говорят источники «Ъ» на финансовом рынке.
- Тиньков несколько раз публично осуждал «военную спецоперацию» на Украине, а 19 апреля написал, что «не видит ни одного бенефициара этой безумной ***** (отредактировано из-за требований властей России — vc.ru)»: «бизнесмены спасают остатки, чиновники в шоке, 90% россиян против этого».
- После этого банк объявил, что сменит название в 2022 году. 23 апреля РБК со ссылкой на источники рассказал о переговорах по продаже доли семьи Тиньковых в «Тинькофф».
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Тот самый баланс между работой и личной жизнью (часто о нем говорят, используя англоязычный термин work-life balance) — заветная мечта многих. Кажется, что он доступен только идеальным гуру продуктивности, которые постигли какие-то тайные знания и, наконец, обрели гармонию.
На рынке невозможно купить даже подержанную технику, а российских аналогов осталось немного.
И выплатить компенсацию за прекращение работы в стране, её размер пока не определён.
Владимир состоит в моём чате анонимных игроков. Он долгое время писал тексты для букмекерских контор, сам стал азартным игроком и просадил $14 000. Поговорили о том, как работает математика ставок, что такое договорные матчи и кто за ними стоит, как работает психология зависимости и почему люди до последнего верят, что на ставках можно заработать.
Не до конца понятен прикол продавать в 7 раз ниже стоимости? Назло Маме отморожу уши?
Вот приехали вы в Африку (даже не южную) с дорогущим профессиональным фотоаппаратом. Попытайтесь его продать, а перед этим постарайтесь аборигенам объяснить что это такое. Но скорее всего у вас его просто отнимут.
Видно имеется в виду стоимость до 24.02. А сейчас точную стоимость никто не скажет. Олежка наверное все локти обкусал с мыслью - "какого хрена я не продал банк яндексу в прошлом году за 5 млрд баксов"?
Дороже никто и не купит треть банка, который уже загибается потихоньку.
Он разумно предполагает, что эта стоимость скоро значительно снизится.
6 млрд на Мамбе, за пределами РФ он не стоит ничего. Покупателей на такой пакет надо ещё найти внутри страны, что не так просто в текущих обстоятельствах. Условным китайцам это не нужно
напиши Олегу что знаешь как выйти 35% его доли по рыночному курсу. Лямов 100 долл он тебе подкинет за такую помощь. Дерзай!
Вероятно ожидается добавление банка в блокирующий санкционный список
Это очень токсичный актив
Надеюсь отморозят уши в пользу Яндекса. Эти вдвоём еще может быть сохранят в своей глубине ДНК свободного бизнеса до лучших времен.
Ниже какой такой стоимости? Сейчас любые деньги выручить и то хорошо будет, пока не превратилось в тыкву.
Зачем покупать если можно просто отжать? Думаю поэтому 7 раз ниже рыночной.
А что удивительного? У него болезнь и он нуждается в качественной западной медицине, поэтому он будет избавляться от токсичных активов и осуждать режим. Лучше быть в 7 раз беднее, но живым и здоровым.
написано же русским по-белому "бизнесмены спасают остатки"
Возможно, он знает ситуацию чуть лучше тебя и у него есть на то причины. Но либо он не разбирается в бизнесе и лох.
То есть последний "российский" банк не под санкциями - станет санкционным.
Райф еще не под санкциями, кому от этого легче?
Так цена в $300 млн, которую обсуждали стороны, в семь раз меньше рыночной, пишет издание.
Так это курс обмена акций на доллары в приложении тинькофф банк, Олег, ты чего, удивлен?
Карма все-таки существует
Один интересант лучше другого
Так цена в $300 млн, которую обсуждали стороны, в семь раз меньше рыночной
Ну "Цена ниже в 6 раз" как раз таки и есть "рыночная" беря в учёт события, которые уже идут 2 месяца))
В числе потенциальных интересантов на покупку доли — «Альфа-банк», «Промсвязьбанк», «Яндекс» и АФК «Система
Днище, донышко, днище, дно
Один хуже другого.
Большой кот кот по менбше ваще маленький жесть...
Когда купил акции TCS Group по 6500, потому что и рынок точно вырастет и банк постоянно расширяется
Ломать не строить.
Тиньков больше не миллиардер?
https://www.youtube.com/watch?v=HWlrLAIFsq4
"я стал похожим на вас, а это пиздец какое днище" ))
Дешевит Олег. Так хочет свалить из страны, где сколотил состояние. Обидно за него очень.
Мне кажется, он лучше вас понимает в чём проблема активов "Zа периметром". Так что не вижу ничего "обидного", скорее те, кто ещё остался должны напрячься от подобных новостей, чтобы потом обидно не было.
Был один хороший банк в РФ, и тот раздолбали!
это какой?
Я понять не могу, он хуже стал что ли? А в будущее заглядывать сейчас бесполезно.
А ведь мог год назад продать Яндексу за хорошую цену )
Не мог. Год назад его доить начали, иначе был бы он сейчас здесь и говорил бы совсем другие вещи.
похоже 200-400 лямов - это традиционный ценник для бизнеса, который сливают, убегая из РФ.
что чича, что дурилка, что тиньков
Не хочу ни на что намекать, но пиво Тинькоф после продажи стало говном...
Оно и изначально было говном, если уж по чесноку.
$300 млн - чего совсем мало, Олегу даже с долгами расчитаться не хватит
Кстати, да, как он собирается платить штраф за налоговое мошенничество в США? Или он уже заплатил?
Тинькофф как обычно, очередной бизнес, созданный на продажу. Валите из ТКС, пока не поздно.
Интересно, с какой скидкой продавались банки и предприятия в Германии в 1944-1945 годах?
Олегу даже уменьшение цены в 7 раз не сильно помогает найти покупателя
Зачем Олег мельчит?
А может банк сразу Илону Маску продать?
С Твиттером интеграцию сделают и будет первый в мире Твиттер банк))
Доллар по 100 считать, конечно, удобно, но глаз колит - это ведь не истина
Сашка Мишулин истинный курс выставляет.
Олег свою долю Грефу принесет или Костину и попросит забрать бесплатно, лишь бы не спрашивали за ту околесицу как с понимающего. А он все понимал. Везде за длинный и поганый язык без костей надо платить, в России он будет платить собственным благополучием: перепутал в порыве либерастии время и место действия. Но ничего, его отрезвят и вразумят обухом. Пусть у бота Олега спросит и в Тиньофф напишет. Допонтавался мужик, и финал его на чужбине будет закономерным: кто против страны идет, тот от ее меча и страдает, предварительно получив по щекам пощечин.
Олег думает о том, как его потомки вспоминать будут.
А они прочитают в учебнике Истории – "Одним из немногих представителей элит РФ, которые открыто выступили против войны, был Олег Тиньков".
Денежки уже никакой роли не играют для него.
перепутал в порыве либерастии
тот от ее меча и страдает
Во вам обороты в методички заливают. Более чем уверен, что денег у него хватит на старость и не только, но он сохранил и себя, и свой фейс, написав про старых упырей, что развязали войну.
Продать Альфе и ПСБ чтоб оказаться в санкционном списке.
варианты?
Жалко выглядит всё это, конечно.
Непонятно как в принципе эту сделку проводить. Покупатель очевидно будет внутри России. А деньги Тинькову нужны за пределами России, да и формально компания TCS Group зарегистрирована не в России. Движение капитала из России на данный момент запрещено.
Ничего не запрещено. См. инфу по продаже Росбанка
Теоретически может и государство арестованными активами на эти цели пожертвовать, но полагаю делать этого не будет.
<sarcasm>
Не правда, по $5 000 можно выводить. Это первое.
А второе — через 2 месяца все запреты снимут, им тоже деньги нужны, они не дураки и Тиньков это прекрасно знает.
</sarcasm>
Владимир Потанин купит Росбанк в 20 раз дешевле, чем продал.
недавняя новость вспомнилась
в заголовке вёл - всё больше не ведёт что-ли?
комент самоудалился от отчаяния быть прочитанным
И снова Яндекс откажется от покупки.
Только Яндекс допилил свой банк, как Олег решил таки продать свой.
Странно что у него вообще просто не отобрали долю. Еще и деньги ему предлагают
Народ, всё очень просто. Купить может тот, кто будет вести бизнес в России. И здесь покупатель диктует условия.
Мда. Особенно Альфа радует. Единственный норм банк все
https://vc.ru/finance/409031-alfa-bank-predlozhil-klientam-samostoyatelno-perevesti-cennye-bumagi-drugim-brokeram
одним паразитом в России станет меньше