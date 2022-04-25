Финансы
Маша Цепелева

Олег Тиньков вёл переговоры о продаже доли в «Тинькофф» ниже рыночной стоимости, за $300 млн — «Ъ» Статьи редакции

Покупателями актива могут стать «Яндекс», «Альфа-банк», «Промсвязьбанк» и АФК «Система», говорят источники издания.

  • Представители Тинькова из западных инвестбанкиров предалагали российским представителям финансового рынка купить долю во второй половине марта, рассказали источники «Ъ».
  • Капитализацию головной компании банка TCS Group на конец марта можно оценить в 600 млрд рублей (около $6 млрд). Тинькову принадлежит доля в 35%. Так цена в $300 млн, которую обсуждали стороны, в семь раз меньше рыночной, пишет издание.
  • В состав TCS Group входят банк, мобильный оператор, «Тинькофф Страхование», УК «Тинькофф Капитал», «Тинькофф Инвестиции» и другие структуры. Выручка TCS Group по МСФО в 2021 году составила 273,9 млрд рублей, прибыль — 63,4 млрд рублей.
  • В числе потенциальных интересантов на покупку доли — «Альфа-банк», «Промсвязьбанк», «Яндекс» и АФК «Система», говорят источники «Ъ» на финансовом рынке.
  • Тиньков несколько раз публично осуждал «военную спецоперацию» на Украине, а 19 апреля написал, что «не видит ни одного бенефициара этой безумной ***** (отредактировано из-за требований властей России — vc.ru)»: «бизнесмены спасают остатки, чиновники в шоке, 90% россиян против этого».
  • После этого банк объявил, что сменит название в 2022 году. 23 апреля РБК со ссылкой на источники рассказал о переговорах по продаже доли семьи Тиньковых в «Тинькофф».

#новость #тинькофф #олегтиньков

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104 комментария
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Кирилл Паркс

Не до конца понятен прикол продавать в 7 раз ниже стоимости? Назло Маме отморожу уши?

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R-Globus

Вот приехали вы в Африку (даже не южную) с дорогущим профессиональным фотоаппаратом. Попытайтесь его продать, а перед этим постарайтесь аборигенам объяснить что это такое. Но скорее всего у вас его просто отнимут.

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8 комментариев
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SPS Fun

Видно имеется в виду стоимость до 24.02. А сейчас точную стоимость никто не скажет. Олежка наверное все локти обкусал с мыслью - "какого хрена я не продал банк яндексу в прошлом году за 5 млрд баксов"?

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1 комментарий
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Влад Борщ

Дороже никто и не купит треть банка, который уже загибается потихоньку.

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1 комментарий
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Oleg Milyaev

Он разумно предполагает, что эта стоимость скоро значительно снизится.

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Антон Штадлер

6 млрд на Мамбе, за пределами РФ он не стоит ничего. Покупателей на такой пакет надо ещё найти внутри страны, что не так просто в текущих обстоятельствах. Условным китайцам это не нужно

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Zzz Zzz

напиши Олегу что знаешь как выйти 35% его доли по рыночному курсу. Лямов 100 долл он тебе подкинет за такую помощь. Дерзай!

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ЯжПрограммист

Вероятно ожидается добавление банка в блокирующий санкционный список

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Кирилл Болгарин

Это очень токсичный актив

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Олег Комаров

Надеюсь отморозят уши в пользу Яндекса. Эти вдвоём еще может быть сохранят в своей глубине ДНК свободного бизнеса до лучших времен.

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Специализированный кубок

Ниже какой такой стоимости? Сейчас любые деньги выручить и то хорошо будет, пока не превратилось в тыкву.

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Grigvik Fake

Зачем покупать если можно просто отжать? Думаю поэтому 7 раз ниже рыночной.

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Mr Vuuu

А что удивительного? У него болезнь и он нуждается в качественной западной медицине, поэтому он будет избавляться от токсичных активов и осуждать режим. Лучше быть в 7 раз беднее, но живым и здоровым.

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Василий Степанофф

написано же русским по-белому "бизнесмены спасают остатки"

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Alexei Ageyev

Возможно, он знает ситуацию чуть лучше тебя и у него есть на то причины. Но либо он не разбирается в бизнесе и лох.

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Airat Kafman

То есть последний "российский" банк не под санкциями - станет санкционным.

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R-Globus

Райф еще не под санкциями, кому от этого легче?

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14 комментариев
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Максим Першин

Так цена в $300 млн, которую обсуждали стороны, в семь раз меньше рыночной, пишет издание.
Так это курс обмена акций на доллары в приложении тинькофф банк, Олег, ты чего, удивлен?

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Православный калькулятор

Карма все-таки существует

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Cyril Rusanov

Один интересант лучше другого

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Влад Борщ

Так цена в $300 млн, которую обсуждали стороны, в семь раз меньше рыночной
 Ну "Цена ниже в 6 раз" как раз таки и есть "рыночная" беря в учёт события, которые уже идут 2 месяца))

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Дмитрий Филиппов

В числе потенциальных интересантов на покупку доли — «Альфа-банк», «Промсвязьбанк», «Яндекс» и АФК «Система
 Днище, донышко, днище, дно

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Gre Li

Один хуже другого.

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No Name

Большой кот кот по менбше ваще маленький жесть...

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Артем М

Когда купил акции TCS Group по 6500, потому что и рынок точно вырастет и банк постоянно расширяется

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ROME

Ломать не строить.

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Evil Pechenka

Тиньков больше не миллиардер?

https://www.youtube.com/watch?v=HWlrLAIFsq4

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Сергей Токарев

"я стал похожим на вас, а это пиздец какое днище" ))

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Ivan Habl

Дешевит Олег. Так хочет свалить из страны, где сколотил состояние. Обидно за него очень.

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user_90123129312

Мне кажется, он лучше вас понимает в чём проблема активов "Zа периметром". Так что не вижу ничего "обидного", скорее те, кто ещё остался должны напрячься от подобных новостей, чтобы потом обидно не было.

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Elf Elf

Был один хороший банк в РФ, и тот раздолбали!

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R-Globus

это какой?

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2 комментария
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Артём Палённый

Я понять не могу, он хуже стал что ли? А в будущее заглядывать сейчас бесполезно.

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1 комментарий
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Александр Шамрай

А ведь мог год назад продать Яндексу за хорошую цену )

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R-Globus

Не мог. Год назад его доить начали, иначе был бы он сейчас здесь и говорил бы совсем другие вещи.

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Kinolog

похоже 200-400 лямов - это традиционный ценник для бизнеса, который сливают, убегая из РФ.
что чича, что дурилка, что тиньков

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Борис Макаров

Не хочу ни на что намекать, но пиво Тинькоф после продажи стало говном...

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Слегка Придурковатый

Оно и изначально было говном, если уж по чесноку.

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Кипарис Барбос

$300 млн - чего совсем мало, Олегу даже с долгами расчитаться не хватит

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Православный калькулятор

Кстати, да, как он собирается платить штраф за налоговое мошенничество в США? Или он уже заплатил?

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Oleg Milyaev

Тинькофф как обычно, очередной бизнес, созданный на продажу. Валите из ТКС, пока не поздно.

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Zzz Zzz

Интересно, с какой скидкой продавались банки и предприятия в Германии в 1944-1945 годах?
Олегу даже уменьшение цены в 7 раз не сильно помогает найти покупателя

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Андрей Захаров

Зачем Олег мельчит?
А может банк сразу Илону Маску продать?

С Твиттером интеграцию сделают и будет первый в мире Твиттер банк))

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Александр Мишулин

Доллар по 100 считать, конечно, удобно, но глаз колит - это ведь не истина

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Aleksandr Makarov

Сашка Мишулин истинный курс выставляет.

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7 комментариев
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Активный Илья

Олег свою долю Грефу принесет или Костину и попросит забрать бесплатно, лишь бы не спрашивали за ту околесицу как с понимающего. А он все понимал. Везде за длинный и поганый язык без костей надо платить, в России он будет платить собственным благополучием: перепутал в порыве либерастии время и место действия. Но ничего, его отрезвят и вразумят обухом. Пусть у бота Олега спросит и в Тиньофф напишет. Допонтавался мужик, и финал его на чужбине будет закономерным: кто против страны идет, тот от ее меча и страдает, предварительно получив по щекам пощечин.

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Printsessa Derevyashka

Олег думает о том, как его потомки вспоминать будут.
А они прочитают в учебнике Истории – "Одним из немногих представителей элит РФ, которые открыто выступили против войны, был Олег Тиньков".

Денежки уже никакой роли не играют для него.

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user_90123129312

перепутал в порыве либерастии
 тот от ее меча и страдает
Во вам обороты в методички заливают. Более чем уверен, что денег у него хватит на старость и не только, но он сохранил и себя, и свой фейс, написав про старых упырей, что развязали войну.

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Sam McAram

Продать Альфе и ПСБ чтоб оказаться в санкционном списке.

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R-Globus

варианты?

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Вячеслав Осадчий

Жалко выглядит всё это, конечно.

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Vadim Medvedev

Непонятно как в принципе эту сделку проводить. Покупатель очевидно будет внутри России. А деньги Тинькову нужны за пределами России, да и формально компания TCS Group зарегистрирована не в России. Движение капитала из России на данный момент запрещено.

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Алексей Дымов

Ничего не запрещено. См. инфу по продаже Росбанка

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4 комментария
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R-Globus

Теоретически может и государство арестованными активами на эти цели пожертвовать, но полагаю делать этого не будет.

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Evil Pechenka

<sarcasm>

Не правда, по $5 000 можно выводить. Это первое.

А второе — через 2 месяца все запреты снимут, им тоже деньги нужны, они не дураки и Тиньков это прекрасно знает.

</sarcasm>

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Иван Шеметов

Владимир Потанин купит Росбанк в 20 раз дешевле, чем продал.
недавняя новость вспомнилась

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неформат

в заголовке вёл - всё больше не ведёт что-ли?

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TLGM x Event

комент самоудалился от отчаяния быть прочитанным

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Слегка Придурковатый

И снова Яндекс откажется от покупки.

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ЯжПрограммист

Только Яндекс допилил свой банк, как Олег решил таки продать свой.

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Ayka Mustafayev

Странно что у него вообще просто не отобрали долю. Еще и деньги ему предлагают

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Алексей Дымов

Народ, всё очень просто. Купить может тот, кто будет вести бизнес в России. И здесь покупатель диктует условия.

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Екатерина Шторм

Мда. Особенно Альфа радует. Единственный норм банк все

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lakoros

https://vc.ru/finance/409031-alfa-bank-predlozhil-klientam-samostoyatelno-perevesti-cennye-bumagi-drugim-brokeram

«Альфа-банк» предложил клиентам самостоятельно…
Хотя раньше обещал, что переведёт банк.
vc.ru
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Init Ds

одним паразитом в России станет меньше

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