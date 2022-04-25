«У игрока создается иллюзия, что есть стратегия выигрыша»: как устроены ставки на спорт и почему невозможно быть в плюсе

Владимир состоит в моём чате анонимных игроков. Он долгое время писал тексты для букмекерских контор, сам стал азартным игроком и просадил $14 000. Поговорили о том, как работает математика ставок, что такое договорные матчи и кто за ними стоит, как работает психология зависимости и почему люди до последнего верят, что на ставках можно заработать.