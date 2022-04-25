Финансы
Маша Цепелева

Стоимость акций «Тинькофф» на Мосбирже упала на 11% на фоне сообщения о продаже доли Олега Тинькова Статьи редакции

Акции стоят меньше, чем после начала «военной операции» на Украине.

  • Акции головной компании «Тинькофф» TCS Group после открытия Московской биржи упали на 11%, до 2020 рублей за штуку. К 12:40 мск акции стоят 2100 рублей за штуку, это на 7,5% меньше, чем цена на закрытии торгов 23 апреля.
  • Олег Тиньков несколько раз публично осуждал «военную спецоперацию» на Украине, последний пост об этом опубликовал 19 апреля.
  • После этого «Тинькофф» объявил, что сменит название в 2022 году. 23 апреля РБК со ссылкой на источники рассказал о переговорах по продаже доли семьи Тиньковых в «Тинькофф».
  • Представители Тинькова предложили $300 млн за долю в 35%, выяснил «Ъ». Это в несколько раз ниже рыночной цены. Покупателями актива могут стать «Яндекс», «Альфа-банк», «Промсвязьбанк» и АФК «Система», говорят источники издания.
Котировки TCS Group на Мосбирже с начала 2022 года

#новость #тинькофф

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17 комментариев
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Сам себе инвестор

Надо было Олегу продавать банк Яндексу за 5,5 млрд USD, когда возможность была...

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Max Krou

Надо было биткоины десять лет назад покупать

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Anton Zavarzin

Главное не когда купил, а когда продал.

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Analyst

смешнее всего будет, если у Олежи есть приличные долги. Которые он мог наделать когда расплачивался с налоговой США, заложив долю в банке.
И что эти 300 млн. могут быть сопоставимы с долгами, и Олежа из долларового миллиардера превратится в обычного российского пенсионера.

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Сам себе инвестор

Я думаю, что есть. Помните претензии налоговой службы США? Там серьезные суммы были, не думаю, что он полностью успел расплатиться уже

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Джон Картошкин
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Грустный блик

Надо было за Навального голосовать

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Олег Павлов

Когда прибыль фиксировать?

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Грустный блик

Хочется снова увидеть тут активных промоутеров покупки рублевых акций русских компаний. Как проходит 2022 год ребята? Сколько иксов подняли?

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Сергей Галкин

Столько, что от этих иксов пукан лопается. Вазелин бы хоть предложили, чтоль....

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Дорожный пёс_анон

Объясните слоупоку.

Учитывая что кипрская TCS Group отделила от себя банк Тинькофф (выделила его в отдельную рус.компанию), то долю где именно продаёт Олег — в кипрской TCS Group или в теперь уже российском банке Тинькофф?

Маша?

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Analyst

Олег может продать акции только которые у него есть.
А есть у него 35% TCSG. Вот их и продает. А что там внутри себя делает TCSG никак на сделку влиять не может.

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Тимур Петров

Забирают за бесценок, всего 300м...

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Тимур Петров

Надеюсь хотя бы Яндекс купит.

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ЯжПрограммист

А им оно теперь зачем? Они уже купили в другом месте.

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Viktor Khandoshka

Ну давай Олег, выкупай на них этот "говнояндекс"

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Сергей Галкин

Видимо, не в оперции дело то? Пора съебывать из Тинька..

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