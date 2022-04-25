Стоимость акций «Тинькофф» на Мосбирже упала на 11% на фоне сообщения о продаже доли Олега Тинькова Статьи редакции
Акции стоят меньше, чем после начала «военной операции» на Украине.
- Акции головной компании «Тинькофф» TCS Group после открытия Московской биржи упали на 11%, до 2020 рублей за штуку. К 12:40 мск акции стоят 2100 рублей за штуку, это на 7,5% меньше, чем цена на закрытии торгов 23 апреля.
- Олег Тиньков несколько раз публично осуждал «военную спецоперацию» на Украине, последний пост об этом опубликовал 19 апреля.
- После этого «Тинькофф» объявил, что сменит название в 2022 году. 23 апреля РБК со ссылкой на источники рассказал о переговорах по продаже доли семьи Тиньковых в «Тинькофф».
- Представители Тинькова предложили $300 млн за долю в 35%, выяснил «Ъ». Это в несколько раз ниже рыночной цены. Покупателями актива могут стать «Яндекс», «Альфа-банк», «Промсвязьбанк» и АФК «Система», говорят источники издания.
Там можно будет проводить киберспортивные стримы и организовывать турниры.
Владимир состоит в моём чате анонимных игроков. Он долгое время писал тексты для букмекерских контор, сам стал азартным игроком и просадил $14 000. Поговорили о том, как работает математика ставок, что такое договорные матчи и кто за ними стоит, как работает психология зависимости и почему люди до последнего верят, что на ставках можно заработать.
И выплатить компенсацию за прекращение работы в стране, её размер пока не определён.
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На рынке невозможно купить даже подержанную технику, а российских аналогов осталось немного.
О том, как «Альфа-Банк» без предупреждения списывает немаленькие суммы в качестве комиссий, уже многие наслышаны (а кто-то еще и в полной мере испытал на себе), но полный игнор жалобы клиента и отказ сотрудников отвечать что-то, кроме "через 2-3 дня точно рассмотрим жалобу", на протяжении почти месяца - это уже вишенка на торте!
Покупателями актива могут стать «Яндекс», «Альфа-банк», «Промсвязьбанк» и АФК «Система», говорят источники издания.
Надо было Олегу продавать банк Яндексу за 5,5 млрд USD, когда возможность была...
Надо было биткоины десять лет назад покупать
Главное не когда купил, а когда продал.
смешнее всего будет, если у Олежи есть приличные долги. Которые он мог наделать когда расплачивался с налоговой США, заложив долю в банке.
И что эти 300 млн. могут быть сопоставимы с долгами, и Олежа из долларового миллиардера превратится в обычного российского пенсионера.
Я думаю, что есть. Помните претензии налоговой службы США? Там серьезные суммы были, не думаю, что он полностью успел расплатиться уже
Надо было за Навального голосовать
Когда прибыль фиксировать?
Хочется снова увидеть тут активных промоутеров покупки рублевых акций русских компаний. Как проходит 2022 год ребята? Сколько иксов подняли?
Столько, что от этих иксов пукан лопается. Вазелин бы хоть предложили, чтоль....
Объясните слоупоку.
Учитывая что кипрская TCS Group отделила от себя банк Тинькофф (выделила его в отдельную рус.компанию), то долю где именно продаёт Олег — в кипрской TCS Group или в теперь уже российском банке Тинькофф?
Маша?
Олег может продать акции только которые у него есть.
А есть у него 35% TCSG. Вот их и продает. А что там внутри себя делает TCSG никак на сделку влиять не может.
Забирают за бесценок, всего 300м...
Надеюсь хотя бы Яндекс купит.
А им оно теперь зачем? Они уже купили в другом месте.
Ну давай Олег, выкупай на них этот "говнояндекс"
Видимо, не в оперции дело то? Пора съебывать из Тинька..