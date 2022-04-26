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Финансы
Маша Цепелева

Новости и тексты на фоне 62 дня «спецоперации»: отсрочка единого налогового счёта и сокращения в Volvo Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы и биржи

Курс ЦБ на 26 апреля: доллар — 73,36 рубля, евро — 77,46 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 8:00 мск — 73,12 рубля, евро — 77,15 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 83,1 рубля.

«Сбер» продаёт доллары по 80,68 рубля, евро — 85,89 рубля. Покупает по 69,54 и 72,95 рубля соответственно.

Что происходит

Volvo Cars и Jaguar Land Rover (JLR) сократили большую часть сотрудников российского офиса, об этом со ссылкой на источники на автомобильном рынке сообщает «Коммерсантъ». JLR оставит в штате только персонал для закрытия юрлица, а Volvo Cars, возможно, и персонал, который обеспечит гарантийный сервис.

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Крупный бизнес просит отложить введение единого налогового счета на год из-за ухода западных разработчиков ПО из России. Минфин готов это обсуждать, ФНС считает, что времени достаточно.

МВД и Минтруд разработали законопроект о выдаче вида на жительство иностранным ИТ-специалистам по упрощенной схеме. Для его получения не нужно будет разрешение на временное проживание. По действующему закону, иностранцы должны прожить в России год с разрешением, чтобы получить вид на жительство.

События предыдущего дня, 25 апреля — здесь.

#новость #днрилнр

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57 комментариев
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Brain Juice

Я все надеюсь увидеть заголовок на VC: новости и тексты на фоне X дня: в стране жопа, Путин сложил свои полномочия, военная операция была ошибкой

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Тот, на кого написали донос

скорее вы увидите камент к своему сообщению от какого-то подментованного имбецила с картинкой заявления в прокуратуру :)

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Заходил вчера

я надеюсь когда нибудь зайти на vc и не увидеть всепропальщиков, для них разблокировали бы Tj и было бы прекрасно как и раньше.

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17 комментариев
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Слегка Придурковатый

А потом тебя разбудят.

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Лысый из Квартал-95

Влажные мечты либерахи...

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1 комментарий
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John Doe

МВД и Минтруд разработали законопроект о выдаче вида на жительство иностранным ИТ-специалистам по упрощенной схеме
А на кого они рассчитывают и откуда?

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Слегка Придурковатый

Уже вижу километровую толпу сеньоров из юго-восточной Азии.

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8 комментариев
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Allestor Krei

Иранцы и Вьетнамцы, мб индусы

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1 комментарий
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sun sun

Уже лично одного рвущегося знаю

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А А

Вольву и ягу не жаль, сотрудников жаль. Всепропальщики расплачиваются за свою полит импотенцию и пишут маркёром в обосанном Байденом лифте, что все у них плохо, остальные работают и не ноют. Инфантильная позиция так сладка, что поделать

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Слегка Придурковатый

Интересно, IT-специалистов из каких стран хочет привлечь упрощённой схемой выдачи вида на жительство Минтруд? Из Индии? Китая? Есть у меня большие сомнения, что это поможет.

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Вадим Д.

А им, этим специалистам (без иронии), нужен наш внж? Чем приманивают-то?

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3 комментария
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Юности вольная птица

И если в известном меме отсюда на тракторе, то на чём, интересно, они к нам? Как Ломоносов что ли из Холмогор в Москву?

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2 комментария
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Ярослав

Иран, Северная Корея, Эритрея, короче из дружественных стран.

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1 комментарий
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Антон Багриев

Судя по всему из Африки

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Nick Name

Где долларов купить?

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Kesha Pazzy

Никогда не забуду, как в субботу 26 февраля покупал и покупал доллары. Курс был 88. В отделении Сбера на окраине города долларов было завались: думаю, что порядка 150-200 тысяч долларов у них было в тот день.

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Арсентий

Мосбиржа тебе в помощь

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2 комментария
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S.Capusta

Все наши новости вроде и не новости на фоне одной вчерашней покупки Twitter

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3216q114

Ещё не купил.

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Вадим Д.

Своих айтишников удержать не получается, пытаются привлечь зарубежных? Крайне сомнительная плюшка в виде вида (прошу прощения) на жительство в РФ в нынешнее время. Для международного рынка ИТ, боюсь и к огромному моему сожалению, Россия на годы и годы будет как заражённая территория, на которой и с которой лучше не работать. Это очень хреново, ей богу. Талантливых специалистов с нехилым опытом у нас хватает, но катастрофически не хватает компаний, которые находят применение этим талантам с выгодой.

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Александр

А почему еще никто не успел воткнуть этих драных котиков?

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