Новости и тексты на фоне 62 дня «спецоперации»: отсрочка единого налогового счёта и сокращения в Volvo Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курс ЦБ на 26 апреля: доллар — 73,36 рубля, евро — 77,46 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 83,1 рубля.
«Сбер» продаёт доллары по 80,68 рубля, евро — 85,89 рубля. Покупает по 69,54 и 72,95 рубля соответственно.
Что происходит
Volvo Cars и Jaguar Land Rover (JLR) сократили большую часть сотрудников российского офиса, об этом со ссылкой на источники на автомобильном рынке сообщает «Коммерсантъ». JLR оставит в штате только персонал для закрытия юрлица, а Volvo Cars, возможно, и персонал, который обеспечит гарантийный сервис.
Крупный бизнес просит отложить введение единого налогового счета на год из-за ухода западных разработчиков ПО из России. Минфин готов это обсуждать, ФНС считает, что времени достаточно.
МВД и Минтруд разработали законопроект о выдаче вида на жительство иностранным ИТ-специалистам по упрощенной схеме. Для его получения не нужно будет разрешение на временное проживание. По действующему закону, иностранцы должны прожить в России год с разрешением, чтобы получить вид на жительство.
События предыдущего дня, 25 апреля — здесь.
Интервью Владимира Воробьева — ученика 10 класса, победителя олимпиады AIIJC, автора геймдев-проекта Mafia Go и студента курса по машинному обучению в OTUS.
Основные тезисы из материала BBC.
Самые сложные задачи при переходе на ЭДО не всегда технические, а зачастую бизнесовые, говорят эксперты технологической практики PwC Егор Синяков и Иван Маньков. Отсутствие основательной подготовки и опыта приведет к тому, что проект по переходу на ЭДО затянется и его стоимость возрастет.
Моему профилю на авито уже больше 1 года. В феврале 2021 года я зарегистрировался на данной площадке. За этот период я выставлял на продажу различные личные вещи на продажу. Было много продаж в живую (встречи с покупателями), а так же 27 отправок через официальный сервис "Авито доставка". Все эти данные (чаты на сайте авито, акты отправок…
Новые правила помогут привлечь в Россию специалистов из стран СНГ, считают участники рынка.
Новостные блогеры могут писать до шести статей в день, и хотя эти статьи могут набирать массу просмотров, они, как правило, входят в одно ухо, а вылетают из другого. Скорость вылета сродни скорости звука. Большинство читателей не вспомнят эту статью на следующей неделе, неважно, кто ее написал.
25 апреля на самых популярных подкаст-платформах стартует «Первый звуковой подкаст»: это истории самых ярких и успешных представителей российского бизнеса, гид по рекламе и медиапродвижению. Лайфхаки, истории побед и поражений, которые будут одинаково интересны и предпринимателям, и потребителям.
Я все надеюсь увидеть заголовок на VC: новости и тексты на фоне X дня: в стране жопа, Путин сложил свои полномочия, военная операция была ошибкой
скорее вы увидите камент к своему сообщению от какого-то подментованного имбецила с картинкой заявления в прокуратуру :)
я надеюсь когда нибудь зайти на vc и не увидеть всепропальщиков, для них разблокировали бы Tj и было бы прекрасно как и раньше.
А потом тебя разбудят.
Влажные мечты либерахи...
МВД и Минтруд разработали законопроект о выдаче вида на жительство иностранным ИТ-специалистам по упрощенной схеме
А на кого они рассчитывают и откуда?
Уже вижу километровую толпу сеньоров из юго-восточной Азии.
Иранцы и Вьетнамцы, мб индусы
Уже лично одного рвущегося знаю
Вольву и ягу не жаль, сотрудников жаль. Всепропальщики расплачиваются за свою полит импотенцию и пишут маркёром в обосанном Байденом лифте, что все у них плохо, остальные работают и не ноют. Инфантильная позиция так сладка, что поделать
Интересно, IT-специалистов из каких стран хочет привлечь упрощённой схемой выдачи вида на жительство Минтруд? Из Индии? Китая? Есть у меня большие сомнения, что это поможет.
А им, этим специалистам (без иронии), нужен наш внж? Чем приманивают-то?
И если в известном меме отсюда на тракторе, то на чём, интересно, они к нам? Как Ломоносов что ли из Холмогор в Москву?
Иран, Северная Корея, Эритрея, короче из дружественных стран.
Судя по всему из Африки
Где долларов купить?
Никогда не забуду, как в субботу 26 февраля покупал и покупал доллары. Курс был 88. В отделении Сбера на окраине города долларов было завались: думаю, что порядка 150-200 тысяч долларов у них было в тот день.
Мосбиржа тебе в помощь
Все наши новости вроде и не новости на фоне одной вчерашней покупки Twitter
Ещё не купил.
Своих айтишников удержать не получается, пытаются привлечь зарубежных? Крайне сомнительная плюшка в виде вида (прошу прощения) на жительство в РФ в нынешнее время. Для международного рынка ИТ, боюсь и к огромному моему сожалению, Россия на годы и годы будет как заражённая территория, на которой и с которой лучше не работать. Это очень хреново, ей богу. Талантливых специалистов с нехилым опытом у нас хватает, но катастрофически не хватает компаний, которые находят применение этим талантам с выгодой.
А почему еще никто не успел воткнуть этих драных котиков?