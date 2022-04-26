Фанера по 675 рублей: опровергаю нашумевшую статью

«Бизнес и совесть малосовместимые категории, и строительный сезон 2021 года это вполне наглядно продемонстрировал…» - начало статьи, суть которой в том, что цены на фанеру обвалились - склады переполнены и её распродают 675 рублей за лист: Что хотели, то и получили: к чему привела жадность торговцев деревом, фанерой и OSB. Прислало мне её…