«Ъ»: МТС отложила продажу сотовых вышек — из-за экономической ситуации на фоне «спецоперации» никто не может их купить Статьи редакции
«Билайн» продал свои вышки за 70 млрд рублей, «Мегафон» — за 94 млрд рублей, актив МТС оценивался в 100 млрд рублей.
- МТС отложила продажу башенного бизнеса на неопределенный срок. Компания планировала закрыть сделку в первом полугодии 2022 года, но из-за ухудшения экономической ситуации из-за военных действий на Украине «сейчас никто на рынке не может купить портфель МТС», пишет «Ъ» со ссылкой на источников на рынке.
- Другой источник утверждает, что ближе всего к покупке была Kismet Capital Group Ивана Таврина. Сделку планировали закрыть в мае, но сейчас компания не ведёт переговоров. Активом интересовалась и компания «Сервис-Телеком». МТС продолжает рассматривать «различные сценарии», видит интерес к активу и общаются с потенциальными инвесторами, прокомментировали в компании.
- В сентябре 2021 года МТС выделила ООО «Башенная инфраструктурная компания». В её управлении 23 тысячи антенных опор связи, это самый большой актив на рынке.
- Владелец «Билайна» продал свои вышки в конце 2021 года за 70 млрд рублей ($957 млн за 15,4 тысячи вышек), «Мегафон» — в октябре 2021 года за 94,2 млрд рублей ($1,3 млрд за 17 тысяч вышек). Портфель МТС оценивался в 100 млрд рублей.
- МТС планировала дождаться, когда конкуренты продадут активы, и продать портфель с наибольшей выгодой. Он сделал бы покупателя лидером рынка, рассказал источник «Ъ», близкий к ситуации.
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Немного не понимаю, а зачем мобильным операторам продавать свои вышки?
Предполагаю, что содержание своих вышек обходится в немалую сумму, дешевле аредовать место под своё железо у новых владельцев. А новые владельцы смогут располагать на одной вышке железо разных опепаторов. Таким образом появится конкуренция и стоимость аренды будет рыночной. Лишние вышки ликвидируют, что снизит стоимость обслуживания и т. д.
Получаются финансовые потоки, откаты :-)
В полное возможно какие то вышки модернизируют и они имеют больший охват покрытия. А старые на старых комплектующих продают
Может чтобы на аренде сидеть
Подскажите, как смешно пошутить про рашку-парашку, чтобы собрать много лайков?
Пытался показаться остроумным и набрать плюсов, а в итоге соберёшь полную жопу минусов)
Можно сатирически преподнести проблемы государства (их хватает). При этом не использовать детсадовские обзывашки.
Минусую за низкое мастерство "притягивания рашки". Разочаровало.
Операторы таким образом пытаются компенсировать свои убытки. В целом как направление монетизации инфраструктуры (продажа башен) – интересный способ получить дополнительные деньги на развитие сетей. В России арендовать башни на конкурентном рынке вполне может бы быть дешевле, нежели нести индивидуальные капитальные расходы на строительство и обслуживание, сертификацию.
🤔💭Интересно зачем продавать вышки? Каким образом будет передаваться мобильная связь и интернет? Понятно, что в городе располагаются антенны на крышах и тд. Но страна большая! Без вышек никак. Ну и во время "сотовизации" нельзя было объедениться компаниям и клепать на одной вышке сразу трех операторов? Нет же. Жадность берет верх. Это моя вышка, там твоя и тд... Маразм. Единолично так и рулят каждый своим делом. Поддержки взаимной нет. Как итог - импортозамещение за счет китайцев... Взаимного объединения производств и обмена опыта нет.
А все а раньше надо было,сейчас вышки эти никому не нужны
Ладно. МТС продает вышки, но билайн и мегафон тоже продают.Вопрос. Если они все продают вышки, кто их покупает? (0_о)