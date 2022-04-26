Брокер «Сбера» перевёл иностранные активы клиентов в «КИТ Финанс» — Frank Media Статьи редакции
Банк отчитался о переводе активов 13 апреля, но не уточнял, какому именно брокеру их передал.
- Об этом сообщило Frank Media со ссылкой на уведомление, разосланное банком своим клиентам. Клиент брокера «Сбера» подтвердил Forbes получение уведомления.
- Человек, близкий к «КИТ Финанс» подтвердил информацию и сообщил, что речь идёт «не о передаче активов с брокерских счетов, а о передвижении их в рамках счетов депо». Он не знает, передавал ли «Сбер» ценные бумаги и другим депозитариям.
- Согласно информации на сайте «КИТ Финанса», брокеру перевели только иностранные бумаги, денежные средства остались на счету «Сбербанка».
- 7 апреля «Сбер» сообщил, что до 13 апреля передаст иностранные активы клиентов другим брокерам из-за попадания под блокирующие санкции США. Изменения затронут клиентов, у которых есть ценные бумаги иностранных компаний, а также бумаги российских компаний, выпущенные и зарегистрированные за границей.
- В тот же день Frank Media написало, что брокер «Сбера» переведёт своих клиентов с иностранными бумагами в БКС и «Атон». Позже брокеры опровергли эту информацию.
- 13 апреля «Сбер» отчитался, что перевёл иностранные бумаги клиентов другим брокерам, но не уточнял, кому именно. Банк обещал до 26 апреля разослать клиентам на электронную почту отчет с реквизитами юрлица, которому были переведены активы.
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Очень странно, являюсь клиентом Сбера и пока не получил уведомления. В приложении написали звонить на 900, но там переключают на других специалистов и ожидание непонятно сколько идет. После 15 минут ожидания повесил трубку. Сбер обещал уведомить клиентов ДО 26 апреля. 23:00 по Москве 26 апреля уже и никакой информации...
Лап тап та ди ди бай
*выходит неспешно Базилио в рэй банах*