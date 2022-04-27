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Курсы и биржи

Курс ЦБ на 27 апреля: доллар — 72,71 рубля, евро — 76,67 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 8:00 мск — 74,64 рубля, евро — 79,61 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 83 рублей.

«Сбер» продаёт доллары по 80,27 рубля, евро — 85,45 рубля. Покупает по 69,18 и 72,57 рубля соответственно.

Что происходит

Renault передаст долю 68% в «АвтоВАЗе» институту НАМИ, а 100% в московском заводе Renault — правительству Москвы. На последнем будут выпускать другие автомобили, возможно Lada, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Visa понесла убытки в $35 млн после ухода из России и потратила $25 млн на поддержку персонала в России и Украине, указано в финансовом отчёте за квартал. При этом квартальная прибыль компании выросла на 25% за год, до $7,2 млрд. Чистая прибыль выросла на 21%, до $3,6 млрд.

«Связной» запустит доставку из сторонних интернет-магазинов, до этого ритейлер тестировал формат. Пока он доставляет около 100 тысяч посылок в месяц, к концу года планирует 1 млн посылок.

Владельцы iPhone подали коллективный иск к Apple из-за неработающего Apple Pay. К иску присоединились 20 человек, они требуют по 10 тысяч рублей компенсации и «соразмерное отключенной функции» уменьшение цены телефона.

Из-за ужесточения комплаенса увеличились сроки проведения денежных переводов из России за рубеж через SWIFT с 1-2 до 5-10 дней, число отказов выросло, пишет РБК со ссылкой на данные банков.

В марте российские банки (без учета «Сбера») закрыли 184 отделения, это рекордный показатель за три года, по данным ЦБ. «Сбер» сократил сеть на 32 отделения.

События предыдущего дня, 26 апреля — здесь.