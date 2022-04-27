Новости и тексты на фоне 63 дня «спецоперации»: убыток Visa от ухода из России и передача завода Renault властям Москвы Статьи редакции
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Курс ЦБ на 27 апреля: доллар — 72,71 рубля, евро — 76,67 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 83 рублей.
«Сбер» продаёт доллары по 80,27 рубля, евро — 85,45 рубля. Покупает по 69,18 и 72,57 рубля соответственно.
Что происходит
Renault передаст долю 68% в «АвтоВАЗе» институту НАМИ, а 100% в московском заводе Renault — правительству Москвы. На последнем будут выпускать другие автомобили, возможно Lada, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Visa понесла убытки в $35 млн после ухода из России и потратила $25 млн на поддержку персонала в России и Украине, указано в финансовом отчёте за квартал. При этом квартальная прибыль компании выросла на 25% за год, до $7,2 млрд. Чистая прибыль выросла на 21%, до $3,6 млрд.
«Связной» запустит доставку из сторонних интернет-магазинов, до этого ритейлер тестировал формат. Пока он доставляет около 100 тысяч посылок в месяц, к концу года планирует 1 млн посылок.
Владельцы iPhone подали коллективный иск к Apple из-за неработающего Apple Pay. К иску присоединились 20 человек, они требуют по 10 тысяч рублей компенсации и «соразмерное отключенной функции» уменьшение цены телефона.
Из-за ужесточения комплаенса увеличились сроки проведения денежных переводов из России за рубеж через SWIFT с 1-2 до 5-10 дней, число отказов выросло, пишет РБК со ссылкой на данные банков.
В марте российские банки (без учета «Сбера») закрыли 184 отделения, это рекордный показатель за три года, по данным ЦБ. «Сбер» сократил сеть на 32 отделения.
События предыдущего дня, 26 апреля — здесь.
Протестующие курьеры говорят, что заработок за день упал с трёх до двух тысяч рублей. В компании отрицают забастовки, а изменения в схеме оплаты объясняют приостановкой работы сетей фастфуда.
Ozon начал развивать социальную коммерцию еще в 2020 году, тогда появились прямые эфиры Ozon Live. Теперь мы запускаем ленту видеоконтента, куда бесшовно интегрированы товары маркетплейса. Подробности рассказывает Евгений Ширинкин, директор департамента социальной коммерции Ozon.
Весной 2021 года компания заявила, что обяжет разработчиков сообщать об этом.
Для поднятия настроения даже пошутить не о чем, а очень хочется, достало общее уныние и упадничество. Понятно, что всё вообще очень и очень хреново, но жить-то дальше нужно.
Разве что вот: "На последнем будут выпускать другие автомобили, возможно Lada". Считаю, что про лада можно было и не уточнять, да и про автомобили тоже, получилось бы так: "На последнем будут выпускать другое".
Хорошего настроения всем!
Наконец-то возродим производство Москвича.
Чур я первый на предзаказ! 😆
Космича
По предзаказам бонусы: 3 колеса вместо двух, дверь водителя с возможностью открывания и постоянный пассажир из нижних чинов мэрии в попутчики!
Символично что сегодня годовщина Указа Петра I о призыве иностранцев в Россию.
Пётр I молодец. А эти всё просрут.
Чего-чего, а иностранцев у нас полно, едут и едут без конца. Петр был бы доволен. Малый бизнес развивают, такси там, фастфуд и прочия.
Да, но даже "иностранцы" из Таджикистана чего-то бегут от нас 🤔
Он окно в Европу открыл, а бункерный закрыл
Подпишусь)