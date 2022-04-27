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Финансы
Маша Цепелева

Новости и тексты на фоне 63 дня «спецоперации»: убыток Visa от ухода из России и передача завода Renault властям Москвы Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы и биржи

Курс ЦБ на 27 апреля: доллар — 72,71 рубля, евро — 76,67 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 8:00 мск — 74,64 рубля, евро — 79,61 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 83 рублей.

«Сбер» продаёт доллары по 80,27 рубля, евро — 85,45 рубля. Покупает по 69,18 и 72,57 рубля соответственно.

Что происходит

Renault передаст долю 68% в «АвтоВАЗе» институту НАМИ, а 100% в московском заводе Renault — правительству Москвы. На последнем будут выпускать другие автомобили, возможно Lada, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Visa понесла убытки в $35 млн после ухода из России и потратила $25 млн на поддержку персонала в России и Украине, указано в финансовом отчёте за квартал. При этом квартальная прибыль компании выросла на 25% за год, до $7,2 млрд. Чистая прибыль выросла на 21%, до $3,6 млрд.

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«Связной» запустит доставку из сторонних интернет-магазинов, до этого ритейлер тестировал формат. Пока он доставляет около 100 тысяч посылок в месяц, к концу года планирует 1 млн посылок.

Владельцы iPhone подали коллективный иск к Apple из-за неработающего Apple Pay. К иску присоединились 20 человек, они требуют по 10 тысяч рублей компенсации и «соразмерное отключенной функции» уменьшение цены телефона.

Из-за ужесточения комплаенса увеличились сроки проведения денежных переводов из России за рубеж через SWIFT с 1-2 до 5-10 дней, число отказов выросло, пишет РБК со ссылкой на данные банков.

В марте российские банки (без учета «Сбера») закрыли 184 отделения, это рекордный показатель за три года, по данным ЦБ. «Сбер» сократил сеть на 32 отделения.

События предыдущего дня, 26 апреля — здесь.

#новость #днрилнр

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9 комментариев
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Вадим Д.

Для поднятия настроения даже пошутить не о чем, а очень хочется, достало общее уныние и упадничество. Понятно, что всё вообще очень и очень хреново, но жить-то дальше нужно.
Разве что вот: "На последнем будут выпускать другие автомобили, возможно Lada". Считаю, что про лада можно было и не уточнять, да и про автомобили тоже, получилось бы так: "На последнем будут выпускать другое".
Хорошего настроения всем!

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Alex Pochin

Наконец-то возродим производство Москвича.
Чур я первый на предзаказ! 😆

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Artem Bobtsov

Космича

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Вадим Д.

По предзаказам бонусы: 3 колеса вместо двух, дверь водителя с возможностью открывания и постоянный пассажир из нижних чинов мэрии в попутчики!

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Artem Bobtsov

Символично что сегодня годовщина Указа Петра I о призыве иностранцев в Россию.
Пётр I молодец. А эти всё просрут.

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SPS Fun

Чего-чего, а иностранцев у нас полно, едут и едут без конца. Петр был бы доволен. Малый бизнес развивают, такси там, фастфуд и прочия.

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Alex Pochin

Да, но даже "иностранцы" из Таджикистана чего-то бегут от нас 🤔

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Serpantin74

Он окно в Европу открыл, а бункерный закрыл

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Tom S

Подпишусь)

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скриншот из комментариев на vc.ru
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