Финансы
Маша Цепелева

Visa оценила убыток от ухода из России в $35 млн, траты на поддержку российских и украинских сотрудников — $25 млн Статьи редакции

Общая чистая прибыль компании за квартал выросла на 21%, до $3,6 млрд.

  • Затраты компании после ухода из России составили $60 млн, указано в отчёте Visa за первый квартал 2022 года.
  • «В течение трёх и шести месяцев, закончившихся 31 марта 2022 года, мы зафиксировали убыток в виде общих и административных расходов в $35 млн из-за деконсолидации нашей российской дочерней компании», — пишет компания. Вторая часть расходов ушла на поддержку сотрудников в России и на Украине.
  • Выручка от российского бизнеса за 2021 год и первый квартал 2022 года составила 4% от общей. Выручка за квартал выросла на 25%, до $7,2 млрд. Чистая прибыль за квартал выросла на 21%, до $3,6 млрд.
  • Другие убытки Visa за квартал: $127 млн — на инвестиции в акционерный капитал, $40 млн — на приобретение и амортизацию нематериальных активов.
  • Visa и Mastercard приостановили работу в стране 10 марта. Карты, выпущенные российскими банками на работают за границей, а иностранных банков — не работают в России. Платежи внутри страны обрабатывает оператор карт «Мир» «Национальная система платежных карт».

#новость #visa

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36 комментариев
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maks pachino

Интересно получается... есть убытки от ухода из России, но общий доход компании при этом за квартал вырос. Как?

Огромная просьба ТС при написании таких статей - давать больше информации о причинах (в данном случае - причинах увеличения доходов компании, на фоне ухода из России, что в целом противоречиво звучит)

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Андрей Мельник

Так они ведь большую часть первого квартала в России работали.

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Daniyar

Это общий доход компании в мире

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Луиджи Вампа

4% только в России от общей. Это практически НИЧЕГО

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Dmitry Les

Хочу заметить, что стран в мире 195. Если мы генерили 4% то это очень даже не плохо.

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Pavel Onischenko

Доля населения России в мировом - менее 2%. Так что показатель вполне годный.

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Константин Приветов

35 млн это НИЧЕГО, ок)

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Александр Тавлуй

АС-130 с чемоданами залетал

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Nice Man

На фоне чистой прибыли, пшик эти 60млн

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Василий Степанофф

так это только 60 дней. прошло.
В целом 4% от 7 млрд это почти $300 млн в год.

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Рома Кунашко

В целом читать внимательнее надо. 7B это квартальная выручка, годовая была порядка 22B что дает порядка 900М потери выручки в год

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Василий Степанофф

я выше уже исправился

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Bastard

так это только 60 дней
 Не факт, что расходы на поддержку сотрудников будут продолжаться длительное время

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Василий Степанофф

да. но в любом случае -300 млн дохода в России.
P.s. Наврал, 7 млрд это квартальная выручка. Значит недополученный доход -1,2 млрд долларов в год.

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Андрей Мельник

А кто-то может прояснить - сейчас Visa не работает в России, и все операции с картами этой ПС обрабатывает НСПК. Visa от этого хоть что-то получает?

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maks pachino

Так карты visa и MasterCard в России - негласно стали картами Мир, после 10 марта 2022 года.

То есть visa и Mc вообще теперь не имеют отношения к обработке платежей этих карт.

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Андрей Мельник

Ясно. Тогда непонятно, если они по факту превратились в МИР, то что мешает расширить функционал приложения и дать возможность добавить их в MirPay

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Ivan Habl

Так им и надо вместо шоколада! Пусть едят какашку шевеля ляжками!

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Иван

VISA как и Мастер, закончили списывать комиссии и прочее с банков только 9-10 апреля. Причем часть, они списали вперед и даже авансом. Поэтому результат стоит смотреть по второму кварталу.

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Артем Акшинцев

...

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Stanley lieman

Вообще, как будут сниматься санкции, надо идти не в сторону возврата Visa и MasterCard, а в сторону заключения соглашений, чтобы по всему миру принимали МИР. Так будет надежнее.

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Иван

"Как будут снимать санкции", а вы оптимист.

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Слегка Придурковатый

А много сотрудников Визы в России и на Украине работало?

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Сергей С.

https://cis.visa.com/ru_TJ/pay-with-visa/promotions/concierge.html

Консьерж-сервис
Консьерж-сервис
cis.visa.com
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Слегка Придурковатый

И где там?

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Сергей С.

Да я не про численность, а то что были люди. А всего около 200 человек было.

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Слегка Придурковатый

25 млн баксов на поддержку 200 сотрудников? Нихуёво они получали.

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Сергей

Это размытая формулировка за которой спрятана аренда и услуги всех внштатных агентств и обязатльства. Основная часть это оплата реклам и кампаний запланированных на год, а так же резервов мощностей и услуг как при работе. Они оплатят все, зачастую агентствам, которые ушли вместе с ними ибо глобалов обслуживают глобальные подрядчики.
Может это "еврейская аптека" и так принято, а может просто не жгут мосты сразу, а дают им тлеть до конца договоров.

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M Y

Еще ведь топ-менеджмент. А получали они действительно нехило.

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Rus lan

Опечатка в последнем абзаце

..Карты, выпущенные российскими банками НЕ работают за границей..

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Коля Вызянов

Дальше больше убытков)

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Рома Кунашко

Думаю убытки закончились, дальше - недополученная прибыль

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Константин Приветов

-60млн... при этом проблем практически никаких не создали пользователям из РФ, просто выкинули 60 млн получается...

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Bastard

Ага, почти не создали, как же... Подумаешь, в путешествие надо с собой наличку теперь таскать, а неушедшие зарубежные сервисы оплатить можно только через дикие костыли и за бОльшую стоимость.

Ну и карты теперь физические надо таскать, если на МИР не перешёл

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Неизменный рубин

Чтож поделать , если Visa добровольно отказывается от нашего рынка, потом считает убытки и плачет.

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Pavel Belogurskiy

Вот интересно, сами ли они приняли решение об уходе.

Факт отключения Visa и Mastercard негативно повлиял прежде всего на русских иммигрантов, которые явно не поддерживают власть. При этом внутри страны все работает как и прежде, а зарубеж деньги выводятся при помощи SWIFT.

В чем был смысл намеренно испортить жизнь россиянам, которые не поддерживают российскую власть и при этом никак на повлиять на сторонников режима?

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