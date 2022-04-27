Какой контент нужен бизнесу для продвижения во «ВКонтакте»: полное руководство от Студии Чижова

Полное руководство по форматам контента для «ВКонтакте» от Студии Чижова. Все, что нужно знать бизнесу, маркетологу и SMM-щикам о контент-маркетинге «ВКонтакте», если не хочется терять охваты и продажи.