Выручка «Яндекса» за квартал впервые превысила 100 млрд рублей, убыток — 8,1 млрд рублей Статьи редакции
Больше половины выручки — не от рекламы.
За первый квартал 2022 года «Яндекс» выручил на 45% больше, чем за тот же период прошлого года — 106 млрд рублей, сообщила компания. Это треть её выручки за 2021 год.
Направление «Поиска и портала», куда входит реклама, в первом квартале выручило 43,8 млрд рублей. Компания заявила, что её поисковиком пользуются 61% всех пользователей поисковых систем в России. Доля нерекламной выручки впервые превысила 60% и составила 64,4 млрд рублей.
Скорректированный чистый убыток составил 8,1 млрд рублей. В компании заявили, что деньги ушли на инвестиции в действующий бизнес и новые направления. В марте «Яндекс» оптимизировал расходы, эффект будет заметен в следующие периоды.
- Из медиасервисов («Кинопоиск», «Музыка», «Афиша», «Студия» и единая подписка «Плюс») компания выручила 5,8 млрд рублей. Подпиской «Яндекс Плюс» в 2021 году пользовались 12,2 млн человек. Количество платящих клиентов Yandex Cloud достигло 19,2 тысячи.
- Оборот (GMV) сегмента электронной коммерции вырос на 164% и составил 64,6 млрд рублей. На «Яндекс.Маркете» 10,8 млн активных покупателей и 28,3 тысяч продавцов.
Оборот фудтех-сервисов («Еда» и «Лавка») достиг 24,3 млрд рублей. Это на 92% больше чем годом ранее.
Оборот «Яндекс Go», куда входит такси, каршеринг и самокаты, составил 167,4 млрд рублей. Количество поездок на такси выросло на 36%.
- Выручка от продажи «умных» устройств — 2,2 млрд рублей.
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Компания объявила об уходе из России в марте.
Да, нормальная была экономика. Через год-два будет такой же отчет?
Ну, с уходом Гугла, допустим, доля поиска увеличится до 90%.
А рынок рекламы насколько урежеться?50 процентов?
Да и,поиск то гугл пока есть,что о рекламе и бюджетах на нее не скажешь
Скорее увеличится, альтернатив нет.
И особенно, если зарубежные компании начнут возвращаться в Россию.
Не думаю, что в ближайшее время гугл снова разрешит запускать рекламу по РФ.
Спрос рекламы упадет сильно, РСЯ и Директ не могу заменить Инстаграм и ТикТок, ровно также как и выдача Яндекс не равна выдаче Гугла в РФ, что означает, что у компаний разные целевые аудитории, а значит и разные покупатели рекламы.
Не так, если заблокируют гугол, то увеличится
скорее увеличится количество VPN соединений
Боюсь, в связи с отсутствием серверов, гугл и ютуб выгонять не будут, так что доли 90% не будет
Через год-два..
Яндекс - у нас две новости, две хороших и плохая.
Хорошая 1:
В компании заявили, что деньги ушли на инвестиции в действующий бизнес и новые направления.
Хорошая 2:
«Яндекс» оптимизировал расходы, эффект будет заметен в следующие периоды.
Когда Яндекс уйдет из России ?
Куда и где он нужен будет?
Бобук уже в Украине!
Так уже. Они компанию разделяют.
Когда последний сервер нае...тся
Яндекс хотят разделить на две компании,так что его половинка уйдет
Прибыль-то когда будет?!
А в целом цифры впечатляют, конечно.
Зачем вам прибыль, чтобы с нее налоги платить? Нет, спасибо. Надо смотреть не на прибыль, а на потенциальную прибыль, которая получится, если перестать реинвестировать деньги в рост - свободный финансовый поток.
Так там тоже убытки
Нет, почему. У них Поиск и Портал генерит 18 миллиардов рублей свободного денежного потока за квартал на 42% маржинальности. А пожирают деньги Маркет, который пытается перерасти Wildberries, СберМаркета, Ozon и AliExpress себе в убыток, и в моменте Такси, потому что ему нужно перестраивать операционку под кризис (хотя если посмотреть прошлые периоды, Яндекс.Go обычно более-менее прибыльный с маржой около 3% - в отличие от того же Убера, который до сих пор в минусах). Ничего, квартал-другой поживут на резервах (их 88 миллиардов), может, начнут меньше жечь деньги на популяризацию Маркета, а дальше снова выйдут в плюс. Все нормально с учетом обстоятельств, выживут - сегодня уже отскочили на 8% (это на фоне-то валящегося Nasdaq'а).
За 7 лет топки печки под названием "маркет" деньгами, можно было признать, что в еком они не умеют, но нет. Там куда ни плюнь провал на провале, от "успешной синергии" со сбером и уродцем Беру до существующего маркетплейса, который внутри убогий и жалкий.
Зачем? Есть поиск, есть такси, были активы по еде (отрицательный рост теперь у всей доставки, спасибо Родине за это) были интересные проекты в других странах по маршрутизации, например.
Если бы они не инвестировали в новые направления, которые пока либо не запущены, либо не приносят прибыли, а просто остановились на том, что сейчас есть- была бы чистая прибыль.
Соглашусь. Ибо:
Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее! Л. Кэрролл.
Но и прибыльность можно обеспечивать.
ЕМНИП, Apple только несколько лет назад начал платить дивиденды. Пока есть куда расти и пока доверие менеджменту компании не вызывает сомнений, рост капитализации компании ценнее дивидендов.
Не было. У них операционный убыток от текущих операций
https://youtu.be/f1h76GSQtKg
Как там дела у Маркета?
В целом цифры очень хорошие, только теперь это не имеет особого значения (
Так в плюсе он или в минусе непонял
Формально в минусе, потому что старался быстро расти, реинвестировал всю потенциальную чистую прибыль в рост и выпускал облигации. Экономить начали только в марте. Но похоже, что кассового разрыва смогли избежать. Теперь нужно посмотреть, что с операционкой у Яндекс.Go, наверняка нужно ее сильно донастраивать под изменившиеся обстоятельства. В поиске скорее всего выручка упадет где-то вдвое, но там в любом случае маржинальность была очень хорошая, процентов 40, так что думаю, что эта чистая прибыль от поиска вывезет убытки, которые будет приносить операционка Яндекс.Go, пока ее не перестроят. Все норм, когда компания состоит из высокомаржинальной и низкомаржинальной половин, слепленных вместе, это придает устойчивости. И Худавердян - очень эффективный мужик. Жестокий, местами беспринципный, но эффективный.
Уже вроде так его нет
Норм
А тем временем на мобайл-ревью Муртазин пишет статьи, что в яндексе всё плохо, потому что там работают оппозиционеры https://mobile-review.com/all/articles/analytics/yandeks-v-svobodnom-padenii-problemy-s-kadrami-kompanii-v-rossii/
Ос он хотят нашу? 🤗
Зрада
Недавняя активизация аккаунтов на фоне текущей ситуации выглядит очень подозрительно.
Да я с нового зашел для анонимности. Есть норм акк. Вопросы может есть? :)
Друг попросил? 😏
Работодатель :)
Сдельная оплата за комментарии? 😏
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