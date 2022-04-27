Чем полезна база знаний для бизнеса?

Знания — это ресурсы. Хорошо, когда их много. Еще лучше, когда есть удобное место для их хранения, куда в любой момент может обратиться пользователь. В этой статье разбираемся, что такое база знаний, в каких ситуациях она полезна и как ее создать.