Финансы
Актерский пистолет

«Яндекс» допустил, что может разместиться на другой бирже после приостановки торгов акциями на Nasdaq Статьи редакции

На какой именно — пока неизвестно.

  • «Яндекс» в письме акционерам сообщил, что ищет альтернативные варианты, которые позволят торговать акциями компании. В том числе он рассматривает возможность размещения на другой международной бирже.
  • Нью-Йоркская биржа и Nasdaq приостановили торги акциями «Яндекса», Ozon и других российских компаний из-за санкций 28 февраля. 4 марта компания предупредила акционеров о риске дефолта, но речи пока о нём не идёт. Сейчас «Яндекс» ведет активные переговоры с держателями облигаций о реструктуризации обязательств, пишет Forbes.
  • В конце марта Мосбиржа после месячного перерыва возобновила торги акциями всех российских компаний, в том числе и «Яндекса». При этом из-за запрета ЦБ, нерезиденты не могут продавать акции на Мосбирже.
  • Также расчёты с акционерами, купившими акции на Nasdaq, невозможны, так как международные расчётные системы закрыты для торгов рублями и любыми ценными бумагами российских компаний. А количество акций на Мосбирже ограничено.
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Одной картинкой.

Данные на момент закрытия торгов. 28 февраля Нью-Йоркская биржа и Nasdaq приостановили торги акциями «Яндекса», Ozon, ЦИАН и HeadHunter из-за санкций, поэтому данные по ним — за 25 февраля. TCS Group и VK продолжают торговаться на Лондонской бирже.

#новость #яндекс

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17 комментариев
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Новорег здорового человека
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Новорег здорового человека

Кто не в курсе, была такая биржа у Германа Стерлигова в начале девяностых. Кто не в курсе кто такой Герман Стерлигов - завидую Вашему неведенью

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Пришелец

Киргизская фондовая биржа ждет Яндекс с распростертыми объятиями.

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Keivorit Keivor

У нас они смогут только на бирже труда разместиться)

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Андрей

На азиатской можно

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Михаил Желтухин

а толку, кто покупать то будет при таких рисках

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t t

риск отражен в цене

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Гора Жора

Только зря отчетность публиковали, что с нее толку (

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Andrey Kulakov
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Valeryi

Размещение на мосбирже даже не рассматривается? :)

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Олег Asti

Они есть на мосбирже

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Artur Orujaliev

А что случилось?

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D. Trump

Нейросетку натренируйте новые комментарии генерировать.

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Виталий Скоробогатов

пускай размещаются на любой бирже, главное, чтоб был результат

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AnotherMonday

вы бы хоть ссылку дали на правильный документ... у вас редакторы не читают материал перед публикацией?

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Кипарис Барбос
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unknown

А что делать с замороженными

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