«Яндекс» допустил, что может разместиться на другой бирже после приостановки торгов акциями на Nasdaq Статьи редакции
На какой именно — пока неизвестно.
- «Яндекс» в письме акционерам сообщил, что ищет альтернативные варианты, которые позволят торговать акциями компании. В том числе он рассматривает возможность размещения на другой международной бирже.
- Нью-Йоркская биржа и Nasdaq приостановили торги акциями «Яндекса», Ozon и других российских компаний из-за санкций 28 февраля. 4 марта компания предупредила акционеров о риске дефолта, но речи пока о нём не идёт. Сейчас «Яндекс» ведет активные переговоры с держателями облигаций о реструктуризации обязательств, пишет Forbes.
- В конце марта Мосбиржа после месячного перерыва возобновила торги акциями всех российских компаний, в том числе и «Яндекса». При этом из-за запрета ЦБ, нерезиденты не могут продавать акции на Мосбирже.
- Также расчёты с акционерами, купившими акции на Nasdaq, невозможны, так как международные расчётные системы закрыты для торгов рублями и любыми ценными бумагами российских компаний. А количество акций на Мосбирже ограничено.
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Кто не в курсе, была такая биржа у Германа Стерлигова в начале девяностых. Кто не в курсе кто такой Герман Стерлигов - завидую Вашему неведенью
Киргизская фондовая биржа ждет Яндекс с распростертыми объятиями.
У нас они смогут только на бирже труда разместиться)
На азиатской можно
а толку, кто покупать то будет при таких рисках
риск отражен в цене
Только зря отчетность публиковали, что с нее толку (
Размещение на мосбирже даже не рассматривается? :)
Они есть на мосбирже
А что случилось?
Нейросетку натренируйте новые комментарии генерировать.
пускай размещаются на любой бирже, главное, чтоб был результат
вы бы хоть ссылку дали на правильный документ... у вас редакторы не читают материал перед публикацией?
А что делать с замороженными