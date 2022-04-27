За некачественный кухонный гарнитур суд взыскал 850 000 рублей. Ученик против Учителя

Всем привет! В этот раз расскажу как защитить свои интересы в суде, если вам выполнили некачественную работу. По этому алгоритму это может сделать практически каждый, но только в том случае если работа на самом деле имеет недостатки. Алгоритм будет основан на примере моего дела, интересного в первую очередь суммами неустойки, а также тем, что…