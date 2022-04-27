Акции Zoom вернулись к уровню февраля 2020 года — они растеряли весь рост за пандемию Статьи редакции
За два года пандемии люди устали от созвонов.
Сервис видеоконференций Zoom вышел на биржу в ноябре 2019 года — тогда акции стоили по $61,6 за штуку, а капитализация компании составляла $16,2 млрд.
На 17:40 мск 27 апреля акции стоят $98,14 за штуку и растут на 0,07%. Примерно столько же они стоили в феврале 2020 года.
Акции компании резко выросли в 2020 году на фоне пандемии — многие компании ушли на удалёнку, а люди использовали сервисы видеоконференций для связи. Из-за популярности сервиса в мае 2020-го капитализация Zoom впервые превысила $50 млрд, а за год акции выросли на 689%.
При этом у людей развилась «усталость от Zoom» — истощение и выгорание, связанное с многочисленными звонками.
Например, в ноябре 2021 акции Zoom падали на более чем 18%. В отчётности компания сообщила о замедлении роста выручки, поскольку люди стали отказываться от онлайн-мероприятий. За весь год акции растеряли в стоимости примерно 70%.
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Вместо обычных исправительных работ.
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потому что грядет беспощадный и всеобъемлющий Русский аналог!
На проекте с 22 мар 2022
можно же включить впн и вернуться на tj
Скажите, а в чем прикол этого дроча на даты регистрации?
Это их на курсах по пикапу учили смотреть в паспорта девушек, но за неимением оных приходится смотреть на дату регистрации на vc.
На протекте с 17.03.2022
Всё понятно.
+285 плюсов
все понятно)
Вы на вопрос не ответили, но в чем-то убедились и что-то поняли. У вас внутренний диалог какой-то был?
Здравствуйте 🤝
ленюся, если честно. Ну и беспокоюсь за секьюрность данных, конечно же, но больше ленюсь
Русский анал!
Опять дрочить
Как сейчас помню, когда обнаглевший в конец яндекс установил принудительно
https://vc.ru/services/134017-yandeks-zapustil-telemost-pohozhiy-na-zoom-servis-videozvonkov-k-kotorym-mozhno-prisoedinitsya-po-ssylke
При этом у людей развилась «усталость от Zoom»
Редкая чушь
Популярность зума упала потому что:
1) Появилось много достойных конкурентов.
2) Сняли ковидные ограничения и многие вернулись в офисы и к физическим встречам.
Акции технологических компаний сейчас под давлением из-за инфляции, повышения ставок ФРС и ожидания еще большего повышения.
Не чушь.
- акции Зума упали существенно раньше чем сняли ограничения и тем более открыли офисы. Падение началось 15 октября 2020 года (когда в пике акция была около 590 баксов), и продолжалось с краткосрочными всплесками до сих пор.
- конкуренты появились, но это не значит что компании сразу массово соскочили с уже оплаченных лицензий рабочего продукта. Есть сила привычки, есть оплаченные лицензии, нет в зуме существенных косяков из-за чего им прямо невозможно пользоваться и нужно начинать рассматривать альтернативы.
- ЗумоКонфы в огромном количестве действительно утомляют если их овердохера.
Зум просто раздули, очень и очень вовремя.
чёт я ржу теперь с тех кто накупил на хаях. пора про них делать сериал на netflix
про нетфликс тоже уже можно делать сериал на нетфликс
нетфликс будет играть кинопоиск
Утомленные горками
Zoom out
Как говорят опытные трейдеры, When in doubt, zoom out.
Компания одного продукта. Надо было с дропбоксом объединяться! Был бы зародыш офиса))
А когда вы слышали новости про скайп последний раз?)
Что-то все так о нем позабыли, а ведь это был лучший файлообменник....
а я вам сейчас расскажу откуда на скайп..
Это што за компания вообще, первый раз слышу. Ещё у неё капитализация есть
Ещё у неё капитализация есть
Забавная шутка
Второй пошел!
Первым был Нетфликс!
Ждем третьего.
Зум - жуть.
По-моему это было очевидно, что зум такой актуальный будет только в период пандемии.
Основатели хоть успели скинуть?
Я помню новость что там кто-то из основателей очень неплохо вышел в кеш. Давно еще.
да многие растеряли. от Chewy до Netflix
Пожили и хватит
To the moon and back