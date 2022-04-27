{"id":13449,"url":"\/distributions\/13449\/click?bit=1&hash=346c12e64d4bdf1435ab4cac622b6464f6e5e16a68df8fe3c1bda245476be426","title":"\u041a\u0430\u043a\u0443\u044e \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u0443 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0434\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 vc.ru \u0438 \u043a\u0442\u043e \u0435\u0451 \u0443\u0432\u0438\u0434\u0438\u0442","buttonText":"\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"4d28b3a2-38af-56e2-b358-febd70eb4bcf","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Актерский пистолет

Акции Zoom вернулись к уровню февраля 2020 года — они растеряли весь рост за пандемию Статьи редакции

За два года пандемии люди устали от созвонов.

2414 просмотров

Сервис видеоконференций Zoom вышел на биржу в ноябре 2019 года — тогда акции стоили по $61,6 за штуку, а капитализация компании составляла $16,2 млрд.

На 17:40 мск 27 апреля акции стоят $98,14 за штуку и растут на 0,07%. Примерно столько же они стоили в феврале 2020 года.

Акции компании резко выросли в 2020 году на фоне пандемии — многие компании ушли на удалёнку, а люди использовали сервисы видеоконференций для связи. Из-за популярности сервиса в мае 2020-го капитализация Zoom впервые превысила $50 млрд, а за год акции выросли на 689%.

При этом у людей развилась «усталость от Zoom» — истощение и выгорание, связанное с многочисленными звонками.

Например, в ноябре 2021 акции Zoom падали на более чем 18%. В отчётности компания сообщила о замедлении роста выручки, поскольку люди стали отказываться от онлайн-мероприятий. За весь год акции растеряли в стоимости примерно 70%.

#zoom #новость

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
33 комментария
Написать комментарий...
Вишняковский

потому что грядет беспощадный и всеобъемлющий Русский аналог!

Ответить
Развернуть ветку
Иван Шеметов

На проекте с 22 мар 2022
 можно же включить впн и вернуться на tj

Ответить
Развернуть ветку
D. Trump

Скажите, а в чем прикол этого дроча на даты регистрации?

Ответить
Развернуть ветку
Заходил вчера

Это их на курсах по пикапу учили смотреть в паспорта девушек, но за неимением оных приходится смотреть на дату регистрации на vc.

Ответить
Развернуть ветку
netvoyaprincessa

На протекте с 17.03.2022
Всё понятно.

Ответить
Развернуть ветку
Заходил вчера

+285 плюсов
все понятно)

Ответить
Развернуть ветку
D. Trump

Вы на вопрос не ответили, но в чем-то убедились и что-то поняли. У вас внутренний диалог какой-то был?

Ответить
Развернуть ветку
Щитпостер на зарплате

Здравствуйте 🤝

Ответить
Развернуть ветку
Вишняковский

ленюся, если честно. Ну и беспокоюсь за секьюрность данных, конечно же, но больше ленюсь

Ответить
Развернуть ветку
Озверевший Фукуяма

Русский анал!

Ответить
Развернуть ветку
Щитпостер на зарплате

Опять дрочить

Ответить
Развернуть ветку
Василий Степанофф

Как сейчас помню, когда обнаглевший в конец яндекс установил принудительно
https://vc.ru/services/134017-yandeks-zapustil-telemost-pohozhiy-na-zoom-servis-videozvonkov-k-kotorym-mozhno-prisoedinitsya-po-ssylke

«Яндекс» запустил «Телемост» — похожий на Zoom…
К звонку могут одновременно присоединиться до 35 человек, а время не ограничено.
vc.ru
Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

При этом у людей развилась «усталость от Zoom»
 Редкая чушь

Популярность зума упала потому что:
1) Появилось много достойных конкурентов.
2) Сняли ковидные ограничения и многие вернулись в офисы и к физическим встречам.

Акции технологических компаний сейчас под давлением из-за инфляции, повышения ставок ФРС и ожидания еще большего повышения.

Ответить
Развернуть ветку
D. Trump

Не чушь.
- акции Зума упали существенно раньше чем сняли ограничения и тем более открыли офисы. Падение началось 15 октября 2020 года (когда в пике акция была около 590 баксов), и продолжалось с краткосрочными всплесками до сих пор.
- конкуренты появились, но это не значит что компании сразу массово соскочили с уже оплаченных лицензий рабочего продукта. Есть сила привычки, есть оплаченные лицензии, нет в зуме существенных косяков из-за чего им прямо невозможно пользоваться и нужно начинать рассматривать альтернативы.
- ЗумоКонфы в огромном количестве действительно утомляют если их овердохера.
Зум просто раздули, очень и очень вовремя.

Ответить
Развернуть ветку
Джон Картошкин

чёт я ржу теперь с тех кто накупил на хаях. пора про них делать сериал на netflix

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Sergeev

про нетфликс тоже уже можно делать сериал на нетфликс

Ответить
Развернуть ветку
Максим Соколовский

нетфликс будет играть кинопоиск

Ответить
Развернуть ветку
Павел Морозов

Утомленные горками

Ответить
Развернуть ветку
Современный микрофон

Zoom out

Ответить
Развернуть ветку
Пришелец

Как говорят опытные трейдеры, When in doubt, zoom out.

Ответить
Развернуть ветку
Denis Kiselev

Компания одного продукта. Надо было с дропбоксом объединяться! Был бы зародыш офиса))

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Мягков

А когда вы слышали новости про скайп последний раз?)
Что-то все так о нем позабыли, а ведь это был лучший файлообменник....

Ответить
Развернуть ветку
Заходил вчера

а я вам сейчас расскажу откуда на скайп..

Ответить
Развернуть ветку
Игорь

Это што за компания вообще, первый раз слышу. Ещё у неё капитализация есть

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Gordeev

Ещё у неё капитализация есть
 Забавная шутка

Ответить
Развернуть ветку
Kesha Pazzy

Второй пошел!
Первым был Нетфликс!
Ждем третьего.

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Onischenko

Зум - жуть.

Ответить
Развернуть ветку
Виктор Гусев

По-моему это было очевидно, что зум такой актуальный будет только в период пандемии.

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

Основатели хоть успели скинуть?

Ответить
Развернуть ветку
D. Trump

Я помню новость что там кто-то из основателей очень неплохо вышел в кеш. Давно еще.

Ответить
Развернуть ветку
Nikolay Pomeschenko

да многие растеряли. от Chewy до Netflix

Ответить
Развернуть ветку
Альберт Штерн

Пожили и хватит

Ответить
Развернуть ветку
Yakov Sychev

To the moon and back

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 33 комментария
СберКорус
СберКорус создал сайт-агрегатор спецпредложений и полезных материалов для бизнеса

Цифровая платформа для компаний и физических лиц СберКорус предоставила всем желающим доступ к своим наиболее востребованным сервисам на выгодных условиях. Предложения для поддержки предпринимателей в новых условиях можно найти на сайте-агрегаторе спецпредложений и полезных материалов.

Evrone
Видео докладов Go meetup
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Трибуна
Артём Семёнов
AppYou.ru — универсам мобильных приложений и телеграм ботов

Для iPhone и Android. От идеи до MVP за 7 дней.

Почта России
Повышаем зарплаты сотрудникам почтовых отделений и ИТ-специалистам
Право
Василий Черепанов
За некачественный кухонный гарнитур суд взыскал 850 000 рублей. Ученик против Учителя

Всем привет! В этот раз расскажу как защитить свои интересы в суде, если вам выполнили некачественную работу. По этому алгоритму это может сделать практически каждый, но только в том случае если работа на самом деле имеет недостатки. Алгоритм будет основан на примере моего дела, интересного в первую очередь суммами неустойки, а также тем, что…

Трибуна
Lucker.Ninja
Мне 15, и я строю роботов, которые в будущем колонизируют Марс — если вы купите мои NFT
MTS StartUp Hub
Цифровой дом быта: зачем ремонту обуви и химчистке диджитал и как найти инвестора в кризис?
Право
TJ
ФСИН предложила привлекать осуждённых ИТ-специалистов к удалённой работе на российские компании Статьи редакции

Вместо обычных исправительных работ.

Офлайн
Мария Горбунова
Бизнес не для всех: как мама троих детей решила заняться производством… расписных гробов

Приветствую всех читателей и авторов vc.ru! Меня зовут Мария Горбунова, мне 37 лет. По образованию я бухгалтер, а в жизни — любящая жена, мама троих детей. И, в настоящее время, — владелец мастерской дизайнерских гробов Artcof. Да-да, вот такое вот необычное производство!

ЦФТ
KoronaPay открыла офис в Казахстане и набирает разработчиков

Рассказываем о задачах, возможностях и приглашаем в команду.

Офтоп
Денис Обрезков
Почему Россия так неэффективна: смотрим на примере Росмолодежи

tl; dr: Кумовство, централизация, слабое управление.

Будущее
N.Smirnov
Технологические стартапы в РФ: разбор дискуссии
На VC много статей про маркетинг, рекламу, продвижение и PR, но очень мало про новые технологии, воплощаемые в новых товарах и услугах, которые и необходимо маркетить, рекламировать, продвигать и пиарить.
Больше статей
null