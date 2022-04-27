Владельцы кинотеатров предупредили, что из-за недостатка фильмов их выручка упадёт на 80%, а половина закроется Статьи редакции
В марте они уже предупреждали о рисках для отрасли и просили выделить субсидии.
- События февраля и марта «драматическим образом изменили индустрию российского кинопроката», пишет «Интерфакс» со ссылкой на письмо Ассоциации владельцев кинотеатров.
- В марте сборы в кинотеатрах упали на 44%, количество зрителей — на 49% по отношению к марту марту 2021 года. По отношению к марту 2019 года — на 54% и 59% соответственно, посчитали в ассоциации.
- Также, по их данным, с 5 апреля по 18 апреля количество открытых кинозалов в стране снизилось с 3997 до 3633. В ассоциации прогнозируют, что из-за недостатка контента в ближайшие два месяца выручка кинотеатров упадёт на 80%, а половина из них закроется.
- При этом показы советских, индийских и корейских фильмов не могут вернуть зрителей и способны возместить отрасли только 10% потерянной выручки. По мнению ассоциации, решение о помощи кинотеатрам нужно принять в течение месяца, иначе к концу лета «спасать будет нечего».
- В начале марта большинство зарубежных студий приостановили выпуск своих фильмов в России. После этого владельцы кинотеатров попросили таких же субсидий, как в пандемию, из-за «риска ликвидации отрасли».
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Вместо обычных исправительных работ.
Кинотеатры - это такие тихоходки в мире бизнеса. Кризисы, пандемия, войны, нет фильмов. А они все закрываются и закрываются, но никак не закроются. Казалось бы еще 2 года назад не должно было остаться ни одного кинотеатра, ан нет, выживают....
Пандемия их сделала только сильнее, получаецо.
Один из первых мультиплексов в Питере "Пик" закрылся почти год назад.
Как-будто известный ресторан "Теремок", основатель которого регулярно ноет на виси, как все у них который год у них плохо и что судари уже пошли не те.
Журналист трахнул математика на 36 процентов.
Дети будут статистами.
Я бы сходил на бедкомедиан 😀
Кинотеатры несколько обнаглели, и это если без мата.
Ведь у больших сетей схема именно такая:
1) Продавать билеты за 800 рублей на обычный сеанс
2) На них никто не приходит
3) ????? у владельцев
4) Правительство дай денег пожалуйста мы умираем
5) ????? у меня
6) Кинотеатр продает билеты за 850 рублей и цикл повторяется снова
Плиз, дайте индустрии сдохнуть и родиться заново, а?
Лютейше плюсую.
за обычный билет 800-850?! год назад был последний раз в кино - отдал за билеты по 400-450 емнип, не в центре. Инфляция моё почтение :)
Пусть осваивают Болливуд вместо Голливуда😎 - Джимми, пой!
Китайские, корейские и некоторые индийские фильмы - топ. 💪
Ача ача ача...
Жду удивления Матвиенко и предложения выйти на пикет
И дать поручение бизнесу быстренько наснимать много отечественных фильмов.
Матвиенко скажет "надо дать задание нашим режисеррам - пусть наклепают там мстителей, да джокеров"
Показывайте гвозди в кино, надо просто указание дать чтобы ходили все и всё, если что Малый бизнес пусть сотрудников отправляет
Пикет и никаких гвоздей!
Зачем пикет? Она даст задание за неделю наснимать патриотических!
Даёшь "трофейные" экранки в кинотеатры 🤘🤘
Уже. Была новость, что стали новинки с торрентов показывать в кино
Где сверхразумы со своим "а что случилось?))))) 000"
случился Ƶомби апокалипсец
Сейчас нейросетку подкрутят, может с новой фразой дня придут.
всмысле?) епанутые чтоле? был бы у меня свой кинотеатр, я бы с торрента показывал с переводом кубик в кубе
Потом бы тебя привлекли к удаленной работе на российские компании, контракт лет на 5 :)
Даёшь кубику в кубе госфинансирование!
Во всей стране, «скоро нечего будет спасать».
Помянем.
WTF
Также, по их данным, с 5 апреля по 18 апреля количество открытых кинозалов в стране снизилось с 3997 до 3633 — примерно на 36,4%.
поправила(
364%
По состоянию на 01.01.2022г. в России был зарегистрирован 2,161 кинотеатр (5,709 кинозалов)
Я хз почему журналист не захотел добавить эту информацию. Тогда бы все сошлось.
"количество открытых кинозалов в стране снизилось с 3997 до 3633 — примерно на 36,4%. "
Мне одному непонятна математика здесь?
3633 + 364 = 3997 :)
На эти 2 процента и живу
Готов снимать 1 зал в аренду по пятницам, если ценник приемлемый будет
еще в ковидные времена сервис такой у многих появился.
https://event.karofilm.ru/
К примеру.
На любой вкус и кошелек, от обычного зала за десятку в спальном районе до 72 тыс. за зал в Октябре, есть ишшо АйМакс, игровые (с приставкой).
Кино на флешке, бухло с собой - такой план? :)
Дискотека же. Отличная тема. Как будто и не было этих 25 лет.
звучит как стартап...
Если нет рынка, нет и игроков. Пусть сжимаются. Или они хотят денег просто так?
Конечно! Кто просто так не хочет? А тут и повод такой появился что ууууххх....
А были же раньше форматы "ночь в кино". Сделали бы такое для старых фильмов. Глядишь и народ бы пошел.
Хотя мб за два года у людей сформировалась привычка смотреть дома.
Не смотрели хорошие фильмы, нечего и начинать.
Жду "Апокалипсис сегодня" в кино 😍
Кстати, годнота в кино.
Реально годное кино, или это был сарказм?
Это же с этого кино вдохновился в свое время Брендон Грин и пошла эпоха батл-срояля?
Да нафиг эти кинотеатры нужны? Помрут себе тихо и хер с ними...
Зайди в военкомат и получи бесплатный билет на самый реалистичный боевик в твоей жизни! Тебя ждут проработанные персонажи, графика нового поколения, а спецэффекты - это просто отрыв башни!
Увы, это следствие развития доступности цифрового контента, интернета, широких телевизоров и телевидения высокой четкости. Незачем выходить из дома, когда дома 4К с 3D на 70'' дисплее. Хотя погодите-ка,
Ах, да, карамельный попкорн самый вкусный в кинотеатре!)
Кинотеатер это вид досуга. А какой, прости Господи, дома досуг кроме вызова фей может быть?
Надо запретить!
Вот это неожиданная новость. Скорее я удивлён, что они до сих пор открыты.
Как так нет фильмов? Им же вроде разрешили с торрентов качать?
"Дайте нам денег!" Ну допустим дали. А дальше то что? Опять просить будут? И так им постоянно давать чтобы не закрылись?
крутим пиратку от лица неких "компаний" :)
https://esquire.ru/news/film-news/26-04-2022/674590-v-rossiyskih-kinoteatrah-stali-provodit-neoficialnye-pokazy-zarubezhnyh-kinolent-sredi-nih-betmen-ne-smotrite-naverh-i-multfilm-ya-krasneyu/
и всё получится
Пусть в РФ сериалы покупают и по подписке сеансы показывают) торренты качают, через оффшорные фирмы лицензии на DC и Marvel покупают(парралельный импорт фильмов)
Исчезновение кинотеатров это конечно сейчас самая большая проблема. Нужно обязательно выделить им субсидии. Все остальные подождут. Давайте спасать кинотеатры.
Понятно, зачем ходить в театр — там живые актёры, контакт, погружение. Зачем ходить в кинотеатр, когда то же самое у тебя дома на двухметровом телевизоре гораздо лучшего качества с любой едой и любыми друзьями без чужих людей, для меня лично загадка. Допускаю, что многим нравится кинотеатральный досуг, но кризис индустрии начался не вчера, не только у нас и не из-за войны. И нечего их спасать, половина театров — просто экран с попкорном. Пусть придумывают новые способы привлечь аудиторию или закрываются. Контент — меньшая из их проблем.
Я уже молчу, что у некоторых уже есть или скоро появятся очки виртуальной реальности. Там и телевизор не нужен. Да, это для личного просмотра, да, пока неудобно. Но виар развивается, через пару лет станет удобно, и тогда кинотеатры тоже завопят «Спасите-помогите». Технологии просто забирают у них аудиторию по кусочку.
Может нам ещё салуны с кабаре восстановить или субсидировать производство аудиокассет?
Салуны с кабаре неплохо себя чувствуют, просто называются теперь бары и стрип-клубы :)
а кого они предупредили? )
Дедушку на деревне.
Будем как в феодальные времена кушать грибочки и смотреть персональную мультипликационную программу.
Без известно каких перемен у отрасли развлечений нет будущего.
Онлайн кинотеатры 💪💪💪
В условиях снижения продаж ценник на сеанс просто бомба, конечно. Никаких акций, продающих фишек, продвигающих мер. Кинотеатры просто встали в позу. Понятно, что дёшево продавать нерентабельно. Но. Наверное, выгоднее загрузить полный зал по 150, чем четверть по 300.
Короче, кинотеатры не умеют продавать, а умеют только лишь составлять расписание.
Была же тут на vc статья хорошая в прошлом году, короч у них основной навар не с билетов идет, а с попкорна, колы и прочей дребедени втридорога.
А самим слабо?
Или только "пилить" могут??
Спасибо что предупредили!
А что случилось то? А то из новости не понятно :-)
Говорят:
следствие развития доступности цифрового контента, интернета, широких телевизоров и телевидения высокой четкости
🤷♀️
"При этом показы советских, индийских и корейских фильмов не могут вернуть зрителей" ну так надо ещё Эритрейские, Кубинские, Китайские, Венесуэльские, Белорусские фильмы крутить! А так же из Ашотских стран! Да и вообще нам же нудели что все очень хотят проверенных и одобренных блогеров на большом экране смотреть!
А перед сеансом вместо рекламы пускать ролики Царьграда!
А почему наши не снимают? Плёнка закончилась, камеры или актёры разбежались?
Кое-где уже крутят пиратку https://gol.ru/materials/18732-pirate-batman
Типа санкции вводят не против простых граждан, но на практике кинокомпании перестали продавать свои фильмы частным кинотеатрам, куда ходят обычные люди. Такое лицемерие.
Экранки с хрустом попкорна, ржанием алкашей и прочими разными пуками в картавом переводе голосом зажеванной кассеты?