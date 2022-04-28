Новости и тексты на фоне 64 дня «спецоперации»: выручка онлайн-кинотеатров упадёт на 46%, тарифы на связь подорожали Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курс ЦБ на 28 апреля: доллар — 72,87 рубля, евро — 75,92 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 82 рублей.
«Сбер» продаёт доллары по 79,95 рубля, евро — 83,77 рубля. Покупает по 68,88 и 71,03 рубля соответственно.
Что происходит
Компания Coty — владелец брендов косметики Burberry, Calvin Klein, Chloé, Gucci, Hugo Boss, Lancaster, CoverGirl, Max Factor, Rimmel, Sally Hansen, Adidas и других — прекратит работу в России. В 2021 году объём продаж Coty составил $4,63 млрд, на Россию пришлось чуть более 3%.
Выручка Meta (признана российским судом экстремистской организацией) в Европе в первом квартале снизилась на 0,6% на фоне блокировки компании в России. Основной негативный эффект от этого компания ожидает во втором квартале.
Выручка российских видеосервисов в 2022 году может упасть на 46,3%, до 53,2 млрд — обвал произойдёт впервые за всю историю работы онлайн-кинотеатров в России, прогнозируют аналитики J’son & Partners Consulting. Сервисам не удастся вернуться к показателям 2021 года даже к 2026 году при самом негативном сценарии. Падение будет связано с резким уменьшением рекламной выручки и ростом использования пиратских сервисов на фоне снижения доходов клиентов.
В России в марте-апреле на 20% выросли продажи «коробочных» игр для PlayStation, Xbox и Nintendo. Это связано с ограничениями на работу онлайн-магазинов, считают опрошенные РБК представители рынка.
МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2 в апреле изменили цены на новые и архивные тарифы, а некоторые закрыли для подключения. В среднем услуги подорожали на 30-50 рублей, посчитал «Ъ». Это связано с разрешением ФАС повысить тарифы в пределах инфляций — максимум на 16,7%.
События предыдущего дня, 27 апреля — здесь.
Вообще-то я пассивный инвестор во все вот эти ваши индексные фонды акций. Но, признаюсь, есть у меня грешок со ставками на UFC. Так что, когда я увидел гарантированную возможность на этом заработать (а не потерять, как получается обычно) – я не смог удержаться.
Его задержали 25 апреля на фоне забастовок курьеров Delivery Club.
Компания также начала продавать оригинальные комплектующие.
Основная задача штурмана — это безопасная навигация. Восемь часов в день я несу вахту на ходовом мостике, управляя танкером. Но у меня есть и другие задачи. Например, проверять спасательное и противопожарное оборудование, расположенное по всему танкеру, или оформлять документы для таможни и бухгалтерии. Чтобы освободить голову и не потерять…
Приветствую всех читателей и авторов vc.ru! Меня зовут Мария Горбунова, мне 37 лет. По образованию я бухгалтер, а в жизни — любящая жена, мама троих детей. И, в настоящее время, — владелец мастерской дизайнерских гробов Artcof. Да-да, вот такое вот необычное производство!
"Сервисам не удастся вернуться к показателям 2021 года даже к 2026 году при самом негативном сценарии"
При самом негативном сценарии никому не удастся вернуться к показателям даже десятитысячелетней давности. Ну кроме каких-нибудь бактерий и вирусов.
На Пикабу недавно оправдывали ядерные взрывы, говорили что на самом деле не все умрут - Нагасаки и Хиросима вон отстроились и живут нормально.
Это правда, но в Хиросиме мощность была до 18 кт. У США (про РФ не знаю) есть маломощные заряды (5-6 кт), но, как я понимаю, основа арсенала баллистических ракет - это заряды на десятки МЕГАтонн. Самая мощная у РФ на вооружении 100 мегатонн. Т.е. в 6000 раз мощнее, чем бомба сброшенная на Хиросиму.
Но даже в этом случае, умрут не все, да и остальные заряды не такие мощные. Что не делает, конечно, ядерную мировую войну привлекательным решением вопроса "геноцида" на Донбассе (где в прошлом году погибло 8 гражданских). Но это же ватные пикабушники, чего уж там...
Вот если взять паузу и подумать из за чего может быть применено ядерное оружие..
Мрак. Сраный кусок земли и непомерное эго ебанутого деда.
Жаль нет технологий, которые позволяют после смерти подключить мозг к нейросетям и увидеть истинные мотивы поступков на уровне страхов, маний и тд.
П.С. Товарищ майор, выше, естественно о Байдене.
Выживут не только лишь все, мало кто сможет это сделать.
По меркам современного стратегического и даже тактического ядерного вооружения, бомбардировка этих городов - не более чем "хлопки", как из телевизора говорят. К тому же - не массированная многосторонняя бомбардировка, а 2 бомбы, сброшенные напрямую на объекты. И да, это чудовищно по сути и последствиям.
А так да, пикабу - оплот мудрости.
ПС. Я понимаю, что Вы пикабу в саркастическом ключе упомянули 😀
Так и есть, на самом то деле. У ядерной войны просто хороший пиар...
Денис Демидов недавно рассказывал что ядерная война - фигня и преувеличено, с теми же самыми аргументами.
Выживет плесень.
Комментаторы-политтролли выживут
На днях как раз ФСБ "предотвратили" "покушение" на такую плесень
И тролли.
Я не умею так же красиво формулировать, как это делает Невзоров:
"Бактериям вши всегда кажутся гигантами"
На прекрасной планете будущего будут жить эти два вида..
Эх, а я думала обойдёмся очередями и "а в кармане - блоха на аркане"(
Главное чтобы американцы и НАТО не выжили! Сгорим в ядерном огне, но они хорошо жить не будут! Нам свой сарай, толчок на улице и зарплату в 30 тыс рублей не жалко, а они со своими айфонами пусть дохнут
Это смотря какие сервисы и товары. Дозиметры в ДНС, услуга в такси "водитель, фонящий в пределах нормы", расписные гробы из вчерашнего поста опять же...
Кстати, во времена холодной войны было немало людей, которые пилили частные бункеры на случай ядрёной бомбы. Что-то сейчас я подобного не слышу, а ведь самое время.
Как бы "в связи с падением доходов клиентов" у нас население не уполовинилось, не то что кинотеатры, офф- и онлайн. К тому же на то, что в кинотеатрах сейчас крутят, особо никто и не пойдёт, чего они ожидали. Там вот-вот Зиту и Гиту запустят, т.к. фильмы 20+ лет давности крутят вовсю.
И что-то не понял про повышение тарифов опсосами: у них инфляция была 16,7%, а всем пели про 4-5%?
Вот тут прям сарказм-сарказм.
Как бы "в связи с падением доходов клиентов" у нас население не уполовинилось, не то что кинотеатры, офф- и онлайн
Как говорил один рыжий человек - "Что вы волнуетесь за этих людей? Ну, вымрет тридцать миллионов. Они не вписались в рынок. Не думайте об этом – новые вырастут"
Матвиенко такая: выручка российских видеосервисов падает?
Так это... Ютуб почему ещё не запретили?
Срочно принять меры по поддержке отечественного бизнеса!
Смотрю на виси не самая умная аудитория. Не выкупают сарказм и минусуют...классика ☺️
А что, торренты закрыли?
Как набрать массу
Выручка Nserv и прочих пиратских видеосервисов зато вырастет ;-) Там хоть есть что посмотреть.
Новый день — новые приколы!