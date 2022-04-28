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Фото РБК

Курсы и биржи

Курс ЦБ на 28 апреля: доллар — 72,87 рубля, евро — 75,92 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 8:00 мск — 71,99 рубля, евро — 76,24 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 82 рублей.

«Сбер» продаёт доллары по 79,95 рубля, евро — 83,77 рубля. Покупает по 68,88 и 71,03 рубля соответственно.

Что происходит

Компания Coty — владелец брендов косметики Burberry, Calvin Klein, Chloé, Gucci, Hugo Boss, Lancaster, CoverGirl, Max Factor, Rimmel, Sally Hansen, Adidas и других — прекратит работу в России. В 2021 году объём продаж Coty составил $4,63 млрд, на Россию пришлось чуть более 3%.

Выручка Meta (признана российским судом экстремистской организацией) в Европе в первом квартале снизилась на 0,6% на фоне блокировки компании в России. Основной негативный эффект от этого компания ожидает во втором квартале.

Выручка российских видеосервисов в 2022 году может упасть на 46,3%, до 53,2 млрд — обвал произойдёт впервые за всю историю работы онлайн-кинотеатров в России, прогнозируют аналитики J’son & Partners Consulting. Сервисам не удастся вернуться к показателям 2021 года даже к 2026 году при самом негативном сценарии. Падение будет связано с резким уменьшением рекламной выручки и ростом использования пиратских сервисов на фоне снижения доходов клиентов.

В России в марте-апреле на 20% выросли продажи «коробочных» игр для PlayStation, Xbox и Nintendo. Это связано с ограничениями на работу онлайн-магазинов, считают опрошенные РБК представители рынка.

МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2 в апреле изменили цены на новые и архивные тарифы, а некоторые закрыли для подключения. В среднем услуги подорожали на 30-50 рублей, посчитал «Ъ». Это связано с разрешением ФАС повысить тарифы в пределах инфляций — максимум на 16,7%.

События предыдущего дня, 27 апреля — здесь.