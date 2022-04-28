{"id":13447,"url":"\/distributions\/13447\/click?bit=1&hash=7b3b484bfcb341082638790682fd41fc2277cc74020ab215aed5e8a6c9f49982","title":"\u0418\u0422-\u043a\u0440\u043e\u0441\u0441\u0432\u043e\u0440\u0434 \u2014 \u043f\u0440\u043e\u0431\u0435\u0440\u0451\u0442\u0435\u0441\u044c \u043d\u0430\u0432\u0435\u0440\u0445 \u0442\u0443\u0440\u043d\u0438\u0440\u043d\u043e\u0439 \u0442\u0430\u0431\u043b\u0438\u0446\u044b?","buttonText":"\u041f\u043e\u043f\u0440\u043e\u0431\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"54d06892-ff0c-5d21-a85c-bafd8a996da0","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Маша Цепелева

Новости и тексты на фоне 64 дня «спецоперации»: выручка онлайн-кинотеатров упадёт на 46%, тарифы на связь подорожали Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

1966 просмотров
Фото РБК

Курсы и биржи

Курс ЦБ на 28 апреля: доллар — 72,87 рубля, евро — 75,92 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 8:00 мск — 71,99 рубля, евро — 76,24 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 82 рублей.

«Сбер» продаёт доллары по 79,95 рубля, евро — 83,77 рубля. Покупает по 68,88 и 71,03 рубля соответственно.

Что происходит

Компания Coty — владелец брендов косметики Burberry, Calvin Klein, Chloé, Gucci, Hugo Boss, Lancaster, CoverGirl, Max Factor, Rimmel, Sally Hansen, Adidas и других — прекратит работу в России. В 2021 году объём продаж Coty составил $4,63 млрд, на Россию пришлось чуть более 3%.

Выручка Meta (признана российским судом экстремистской организацией) в Европе в первом квартале снизилась на 0,6% на фоне блокировки компании в России. Основной негативный эффект от этого компания ожидает во втором квартале.

Купить рекламу Отключить

Выручка российских видеосервисов в 2022 году может упасть на 46,3%, до 53,2 млрд — обвал произойдёт впервые за всю историю работы онлайн-кинотеатров в России, прогнозируют аналитики J’son & Partners Consulting. Сервисам не удастся вернуться к показателям 2021 года даже к 2026 году при самом негативном сценарии. Падение будет связано с резким уменьшением рекламной выручки и ростом использования пиратских сервисов на фоне снижения доходов клиентов.

В России в марте-апреле на 20% выросли продажи «коробочных» игр для PlayStation, Xbox и Nintendo. Это связано с ограничениями на работу онлайн-магазинов, считают опрошенные РБК представители рынка.

МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2 в апреле изменили цены на новые и архивные тарифы, а некоторые закрыли для подключения. В среднем услуги подорожали на 30-50 рублей, посчитал «Ъ». Это связано с разрешением ФАС повысить тарифы в пределах инфляций — максимум на 16,7%.

События предыдущего дня, 27 апреля — здесь.

#новость #днрилнр

Статья дополняется
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
25 комментариев
Написать комментарий...
Слегка Придурковатый

"Сервисам не удастся вернуться к показателям 2021 года даже к 2026 году при самом негативном сценарии"

При самом негативном сценарии никому не удастся вернуться к показателям даже десятитысячелетней давности. Ну кроме каких-нибудь бактерий и вирусов.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Лаптев

На Пикабу недавно оправдывали ядерные взрывы, говорили что на самом деле не все умрут - Нагасаки и Хиросима вон отстроились и живут нормально.

Ответить
Развернуть ветку
Новорег здорового человека

Это правда, но в Хиросиме мощность была до 18 кт. У США (про РФ не знаю) есть маломощные заряды (5-6 кт), но, как я понимаю, основа арсенала баллистических ракет - это заряды на десятки МЕГАтонн. Самая мощная у РФ на вооружении 100 мегатонн. Т.е. в 6000 раз мощнее, чем бомба сброшенная на Хиросиму.
Но даже в этом случае, умрут не все, да и остальные заряды не такие мощные. Что не делает, конечно, ядерную мировую войну привлекательным решением вопроса "геноцида" на Донбассе (где в прошлом году погибло 8 гражданских). Но это же ватные пикабушники, чего уж там...

Ответить
Развернуть ветку
Макс Бруквин

Вот если взять паузу и подумать из за чего может быть применено ядерное оружие..
Мрак. Сраный кусок земли и непомерное эго ебанутого деда.
Жаль нет технологий, которые позволяют после смерти подключить мозг к нейросетям и увидеть истинные мотивы поступков на уровне страхов, маний и тд.
П.С. Товарищ майор, выше, естественно о Байдене.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Выживут не только лишь все, мало кто сможет это сделать.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

По меркам современного стратегического и даже тактического ядерного вооружения, бомбардировка этих городов - не более чем "хлопки", как из телевизора говорят. К тому же - не массированная многосторонняя бомбардировка, а 2 бомбы, сброшенные напрямую на объекты. И да, это чудовищно по сути и последствиям.
А так да, пикабу - оплот мудрости.
ПС. Я понимаю, что Вы пикабу в саркастическом ключе упомянули 😀

Ответить
Развернуть ветку
Антон piter

Так и есть, на самом то деле. У ядерной войны просто хороший пиар...

Ответить
Развернуть ветку
vic smirnoff

Денис Демидов недавно рассказывал что ядерная война - фигня и преувеличено, с теми же самыми аргументами.

Ответить
Развернуть ветку
Юности вольная птица

Выживет плесень.

Ответить
Развернуть ветку
Виктор Алексеенко

Комментаторы-политтролли выживут

Ответить
Развернуть ветку
Новорег здорового человека

На днях как раз ФСБ "предотвратили" "покушение" на такую плесень

Ответить
Развернуть ветку
Александр

И тролли.

Ответить
Развернуть ветку
S.Capusta

Я не умею так же красиво формулировать, как это делает Невзоров:
"Бактериям вши всегда кажутся гигантами"

На прекрасной планете будущего будут жить эти два вида..

Ответить
Развернуть ветку
Юности вольная птица

Эх, а я думала обойдёмся очередями и "а в кармане - блоха на аркане"(

Ответить
Развернуть ветку
Покойный историк

Главное чтобы американцы и НАТО не выжили! Сгорим в ядерном огне, но они хорошо жить не будут! Нам свой сарай, толчок на улице и зарплату в 30 тыс рублей не жалко, а они со своими айфонами пусть дохнут

Ответить
Развернуть ветку
Новорег здорового человека

Это смотря какие сервисы и товары. Дозиметры в ДНС, услуга в такси "водитель, фонящий в пределах нормы", расписные гробы из вчерашнего поста опять же...

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Кстати, во времена холодной войны было немало людей, которые пилили частные бункеры на случай ядрёной бомбы. Что-то сейчас я подобного не слышу, а ведь самое время.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Как бы "в связи с падением доходов клиентов" у нас население не уполовинилось, не то что кинотеатры, офф- и онлайн. К тому же на то, что в кинотеатрах сейчас крутят, особо никто и не пойдёт, чего они ожидали. Там вот-вот Зиту и Гиту запустят, т.к. фильмы 20+ лет давности крутят вовсю.
И что-то не понял про повышение тарифов опсосами: у них инфляция была 16,7%, а всем пели про 4-5%?
Вот тут прям сарказм-сарказм.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Гришин

Как бы "в связи с падением доходов клиентов" у нас население не уполовинилось, не то что кинотеатры, офф- и онлайн
 Как говорил один рыжий человек - "Что вы волнуетесь за этих людей? Ну, вымрет тридцать миллионов. Они не вписались в рынок. Не думайте об этом – новые вырастут"

Ответить
Развернуть ветку
Джавахарлал Неру

Матвиенко такая: выручка российских видеосервисов падает?
Так это... Ютуб почему ещё не запретили?
Срочно принять меры по поддержке отечественного бизнеса!

Ответить
Развернуть ветку
Волоцкой Дмитрий

Смотрю на виси не самая умная аудитория. Не выкупают сарказм и минусуют...классика ☺️

Ответить
Развернуть ветку
Александр

А что, торренты закрыли?

Ответить
Развернуть ветку
R-Globus

Как набрать массу

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Arhipov

Выручка Nserv и прочих пиратских видеосервисов зато вырастет ;-) Там хоть есть что посмотреть.

Ответить
Развернуть ветку
Ближний Женя

Новый день — новые приколы!

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 25 комментариев
Финансы
Pavel Komarovskiy
Как я сломал систему и смог заработать 220% годовых на безрисковой стратегии спортивных ставок

Вообще-то я пассивный инвестор во все вот эти ваши индексные фонды акций. Но, признаюсь, есть у меня грешок со ставками на UFC. Так что, когда я увидел гарантированную возможность на этом заработать (а не потерять, как получается обычно) – я не смог удержаться.

Право
Крестьянский лолипоп
Главу профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева арестовали на два месяца — за неоднократные призывы к забастовкам Статьи редакции

Его задержали 25 апреля на фоне забастовок курьеров Delivery Club.

Кирилл Украинцев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
IPQuorum
Перспективы российского ПО
Фото Онлайн Патент
Техника
Рая Хачатрян
Apple опубликовала инструкции для самостоятельного ремонта устройств Статьи редакции

Компания также начала продавать оригинальные комплектующие.

Офтоп
Денис Обрезков
Почему Россия так неэффективна: смотрим на примере Росмолодежи

tl; dr: Кумовство, централизация, слабое управление.

Личный опыт
SingularityApp
Профессия: штурман. А дальше по плану — океан

Основная задача штурмана — это безопасная навигация. Восемь часов в день я несу вахту на ходовом мостике, управляя танкером. Но у меня есть и другие задачи. Например, проверять спасательное и противопожарное оборудование, расположенное по всему танкеру, или оформлять документы для таможни и бухгалтерии. Чтобы освободить голову и не потерять…

ЦФТ
KoronaPay открыла офис в Казахстане и набирает разработчиков

Рассказываем о задачах, возможностях и приглашаем в команду.

MTS StartUp Hub
Цифровой дом быта: зачем ремонту обуви и химчистке диджитал и как найти инвестора в кризис?
Личный опыт
Андрей Енькин
33 000 км самого внутреннего туризма: как и зачем я съездил на машине через всю страну в Магадан

Что особенного в автотрипе в Магадан кроме того что это долго, дорого и может быть стремно? Это сложно объяснить словами, потому что нужно пережить.

Трасса "Колыма" в Якутии
Почта России
Повышаем зарплаты сотрудникам почтовых отделений и ИТ-специалистам
Evrone
Видео докладов Go meetup
Офлайн
Мария Горбунова
Бизнес не для всех: как мама троих детей решила заняться производством… расписных гробов

Приветствую всех читателей и авторов vc.ru! Меня зовут Мария Горбунова, мне 37 лет. По образованию я бухгалтер, а в жизни — любящая жена, мама троих детей. И, в настоящее время, — владелец мастерской дизайнерских гробов Artcof. Да-да, вот такое вот необычное производство!

Больше статей
null