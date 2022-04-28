«Тинькофф» запустил сервис «Кубышка» — он даёт деньги владельцам дебетовых карт без оформления кредитки Статьи редакции
Период без процентов — до 14 дней, максимальный лимит — 90 тысяч рублей.
- Через сервис «Кубышка» можно пополнить дебетовый счёт деньгами банка. Лимит рассчитывается для каждого клиента отдельно, максимальный — 90 тысяч рублей.
- Подключить услугу можно в приложении «Тинькофф», рассмотрение заявки занимает около 10 секунд, пояснили в банке.
- Есть льготный период без процентов на потраченные деньги. Для клиентов без подписки — семь дней, для владельцев сервисов Tinkoff Pro и Premium — 14 дней.
- После этого комиссия будет начисляться каждый день, в зависимости от суммы задолженности: до 1000 рублей — 0 рублей; 1000—3000 рублей — 9 рублей в день; 3000—10 тысяч рублей — 19 рублей в день; 10 тысяч—25 тысяч рублей — 39 рублей в день; больше 25 000 рублей — 59 рублей в день.
- Баланс «Кубышки» и дебетовой карты отображается в приложении отдельно. Деньги с дебетового счета не будут списываться автоматически для погашения «Кубышки».
Услугой можно пользоваться сколько угодно раз в пределах одобренного банком лимита, в том числе, если на дебетовом счёте нет денег.
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А если не вернёте, поможет сервис "Коллекторышка"
Попадышка
К батарее пристегнишка
Бредовые проценты, максимально схожи с плечом у брокера Тиньков. Берём 25к, считаем 59 рублей в день и получаем стоимости в год 21.5к, 80-85% годовых. Ну только для тех у кого опилки вместо мозгов
Первое коллекторское агенство "На бутылку".
Микрозаймы в красивом фантике
Ну здесь всего 50+ % годовых. Обижаете )
"Кубышка" — убогий нейминг в стиле Сбербанка.
Предлагаю: сервис "Яма" — будь в яме
Убогий, потому что без англицизмов?
лучше тогда "Олегова кабала"
А чем эта опция отличается от овердрафта?
Процент повыше) взял 1000 рублей, через год должен 1000+9*365=4285 рублей 😀
“Деньги с дебетового счета не будут списываться автоматически для погашения”
Видимо, этим.
неплохо почти под 100% годовых выдать займы
Ну так может кредит просто вовремя нужно выплачивать, чтобы 100 не отдавать?
Вроде больше 100% получается.
Не загоняйте себя в долги
Не кормите ростовщиков
А как жить тогда?
Открываем банк, а внутри банка... МФО.
Сервис "Пустышка"
В бки это будет как кредит или микрозайм от левой шараги?
Это обычный овердрафт не более того.
Короче не берите это дерьмовый инструмент.
Овердрафт, но с льготным периодом, ступенчатым расчётом процентов. И с ручным погашение долга.
Вообще круто, но я думаю у всех есть кредитки с беспроцентным периодом в 100 и более дней. Так что эта функция бесполезна для многих.
Это по сути переупаковка овердрафта. Её ввели не чтобы она полезной была, а чтобы люди, доведенные до крайности из-за обнищания и долгов схватились за последнюю соломинку — с которой вместе и утонут, окончательно.
Чем больше срок беспроцентного периода, тем больше шанс переоценить свои силы и попасть на %%. Кто умеет пользоваться кредитными картами, тому не важно, 55 дней или 100.
Ну да, попросить в долг у родственников, друзей, знакомых, в конце концов у коллег по работе нельзя.
Лучше занять у Олега.
Вы прям скриптом их коллекторов щас)
На название потратили 100 миллионов рублей....
Кубышка😅🤣🤣...колхоз.
вполне себе название. все остальное расхватали давно
Лучше бы уже некогда обещанную ипотеку запустили
Не выгодно наверно. Нет такого выхлопа
Микрозаймы в чистом виде. Те же яйца, только в профиль.
Прозрачности сильно больше, 100% годовых не будут прятать в шрифт 6px в договоре
А мне думается полезная услуга при разумном использовании. Вот например я стараюсь не пользоваться кредитками - у меня только одна в другом банке. А в Тинькоффе нет. В поездке могут быть непредвиденные экстренные траты. И тут этот сервис поможет. По возвращении домой я погашу долг без процентов.
У нас в стране так: чем мы хуже живём, тем сильнее принято доить население.
Кто тебя доит?
Когда уже будет "Заначка" ?
Очередной способ загнать финансово-неграмотное население в долги... Грустно это и печально.
У меня нет ее, сказали в тестовом режиме. Сыровато!
В сытое время и овер рассматривали, и лимит на 2к людям отказывались увеличивать, а теперь "разрешите нам на вас заработать без кредитного договора". Ваще трешак.
Т.е. если овердрафт назвать кубышкой, то что-то изменится? У маркетолога там не кубышка, а кукушка поехала )
Тиньку нужен сервис уровня Халва от Совкомбанка, чтобы за рассрочку платили магазины, а не покупатель.
Кто о чём, а народ всё о холодильниках
Звучит не так уж и плохо. По крайней мере пока не ясны все условия.
что не ясно то
Овердрафт удобнее. Зачем эти +100500 лишних счетов с огромными процентами? И так у каждого по нескольку кредиток просто потому, что постоянно их предлагают.
Ну а че бы и нет
Новая схема микрозаймов от Олега
Уже не от Олега... 😒
Похожую систему предоставляют брокеры, торговля с плечами. Такая система намного выгодней кредитной для банка.
Откупарем же б**** кубышку!
Чето не нашел
56% годовых, норм )))
Логично. Кто же будет выдавать микрозаймы с временем одобрения меньше минуты под 14% годовых
Главное, что прямо и честно пишется об этом
Кубышка? Серьезно?) А чем обоснован выбор такого убогого названия хотелось бы поинтересоваться))
Можно было сразу называть "Глупышка" или "Дурачишка"
Целевой аудиторией, видимо. Так и веет этим "перехватить до получки".
Тинькоф дал возможность менять дизайн выпущенных карт в приложении. Есть еще у кого такая фича? )
Когда Тинькофф запустит сервис психологической помощи своим сотрудникам и основателям? Это сильно поможет делу и отношение к банку у клиентов улучшится.
Хорошо работаете евреи, сейчас население обнищает из-за солнцеликого, можно будет обуть нищебродов на бабки.
Cry me a river
Зачем возвращать деньги спонсорам терроризма