Финансы
Маша Цепелева

«Тинькофф» запустил сервис «Кубышка» — он даёт деньги владельцам дебетовых карт без оформления кредитки Статьи редакции

Период без процентов — до 14 дней, максимальный лимит — 90 тысяч рублей.

  • Через сервис «Кубышка» можно пополнить дебетовый счёт деньгами банка. Лимит рассчитывается для каждого клиента отдельно, максимальный — 90 тысяч рублей.
  • Подключить услугу можно в приложении «Тинькофф», рассмотрение заявки занимает около 10 секунд, пояснили в банке.
  • Есть льготный период без процентов на потраченные деньги. Для клиентов без подписки — семь дней, для владельцев сервисов Tinkoff Pro и Premium — 14 дней.
  • После этого комиссия будет начисляться каждый день, в зависимости от суммы задолженности: до 1000 рублей — 0 рублей; 1000—3000 рублей — 9 рублей в день; 3000—10 тысяч рублей — 19 рублей в день; 10 тысяч—25 тысяч рублей — 39 рублей в день; больше 25 000 рублей — 59 рублей в день.
  • Баланс «Кубышки» и дебетовой карты отображается в приложении отдельно. Деньги с дебетового счета не будут списываться автоматически для погашения «Кубышки».

  • Услугой можно пользоваться сколько угодно раз в пределах одобренного банком лимита, в том числе, если на дебетовом счёте нет денег.

#новость #тинькофф

7401 просмотров
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102 комментария
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Ныкыта

А если не вернёте, поможет сервис "Коллекторышка"

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Ближний Женя

Попадышка

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3 комментария
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Пришелец

К батарее пристегнишка

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1 комментарий
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Денис Калиев

Бредовые проценты, максимально схожи с плечом у брокера Тиньков. Берём 25к, считаем 59 рублей в день и получаем стоимости в год 21.5к, 80-85% годовых. Ну только для тех у кого опилки вместо мозгов

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5 комментариев
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Василий Степанофф

Первое коллекторское агенство "На бутылку".

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Артем Боровский

Микрозаймы в красивом фантике

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Эксперт во всем

Ну здесь всего 50+ % годовых. Обижаете )

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Игорь Мазаев

"Кубышка" — убогий нейминг в стиле Сбербанка.
Предлагаю: сервис "Яма" — будь в яме

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Нефтяной утюг

Убогий, потому что без англицизмов?

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4 комментария
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Василий Степанофф

лучше тогда "Олегова кабала"

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Armen Oveyan

А чем эта опция отличается от овердрафта?

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Вадим Юхтин

Процент повыше) взял 1000 рублей, через год должен 1000+9*365=4285 рублей 😀

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Сергей Крапивин

“Деньги с дебетового счета не будут списываться автоматически для погашения”
Видимо, этим.

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oleg nemoi

неплохо почти под 100% годовых выдать займы

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Ближний Женя
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Kekston X

Ну так может кредит просто вовремя нужно выплачивать, чтобы 100 не отдавать?

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10 комментариев
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Семён Сердюков

Вроде больше 100% получается.

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1 комментарий
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Евгений Ситников

Не загоняйте себя в долги

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Горный завод

Не кормите ростовщиков

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Андрей Гришин

А как жить тогда?

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1 комментарий
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Слегка Придурковатый

Открываем банк, а внутри банка... МФО.

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Юности вольная птица
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Ближний Женя

Сервис "Пустышка"

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Make Luv

В бки это будет как кредит или микрозайм от левой шараги?

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Никита Кривых

Это обычный овердрафт не более того.
Короче не берите это дерьмовый инструмент.

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MrMike3112 .

Овердрафт, но с льготным периодом, ступенчатым расчётом процентов. И с ручным погашение долга.

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1 комментарий
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costya petrov

Вообще круто, но я думаю у всех есть кредитки с беспроцентным периодом в 100 и более дней. Так что эта функция бесполезна для многих.

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Ближний Женя

Это по сути переупаковка овердрафта. Её ввели не чтобы она полезной была, а чтобы люди, доведенные до крайности из-за обнищания и долгов схватились за последнюю соломинку — с которой вместе и утонут, окончательно.

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Местный

Чем больше срок беспроцентного периода, тем больше шанс переоценить свои силы и попасть на %%. Кто умеет пользоваться кредитными картами, тому не важно, 55 дней или 100.

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Mr. DT

Ну да, попросить в долг у родственников, друзей, знакомых, в конце концов у коллег по работе нельзя.
Лучше занять у Олега.

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Юности вольная птица

Вы прям скриптом их коллекторов щас)

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Mr. DT

На название потратили 100 миллионов рублей....
Кубышка😅🤣🤣...колхоз.

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oleg nemoi

вполне себе название. все остальное расхватали давно

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Александр М.

Лучше бы уже некогда обещанную ипотеку запустили

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Александр Павлов

Не выгодно наверно. Нет такого выхлопа

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TLGM x Event

Микрозаймы в чистом виде. Те же яйца, только в профиль.

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Андрей Гришин

Прозрачности сильно больше, 100% годовых не будут прятать в шрифт 6px в договоре

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1 комментарий
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Игорь Токарев

А мне думается полезная услуга при разумном использовании. Вот например я стараюсь не пользоваться кредитками - у меня только одна в другом банке. А в Тинькоффе нет. В поездке могут быть непредвиденные экстренные траты. И тут этот сервис поможет. По возвращении домой я погашу долг без процентов.

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Ближний Женя

У нас в стране так: чем мы хуже живём, тем сильнее принято доить население.

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Александр Павлов

Кто тебя доит?

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Абырвалг Абырвалг

Когда уже будет "Заначка" ?

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Веб-мастер Kwil

Очередной способ загнать финансово-неграмотное население в долги... Грустно это и печально.

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Алексей Гавриков

У меня нет ее, сказали в тестовом режиме. Сыровато!

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Юности вольная птица

В сытое время и овер рассматривали, и лимит на 2к людям отказывались увеличивать, а теперь "разрешите нам на вас заработать без кредитного договора". Ваще трешак.

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3 комментария
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Владимир Рукосуев

Т.е. если овердрафт назвать кубышкой, то что-то изменится? У маркетолога там не кубышка, а кукушка поехала )

Тиньку нужен сервис уровня Халва от Совкомбанка, чтобы за рассрочку платили магазины, а не покупатель.

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Юности вольная птица

Кто о чём, а народ всё о холодильниках

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7 комментариев
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Максим Магомедов

Звучит не так уж и плохо. По крайней мере пока не ясны все условия.

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Максим Бережной

что не ясно то

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Yuriy Lisenkov

Овердрафт удобнее. Зачем эти +100500 лишних счетов с огромными процентами? И так у каждого по нескольку кредиток просто потому, что постоянно их предлагают.

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Я никто и звать меня никак

Ну а че бы и нет

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Егор Сергеевич

Новая схема микрозаймов от Олега

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David

Уже не от Олега... 😒

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Эзиз Артыков

Похожую систему предоставляют брокеры, торговля с плечами. Такая система намного выгодней кредитной для банка.

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Artyom

Откупарем же б**** кубышку!

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Nikolay Kenig

Чето не нашел

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Эксперт во всем

56% годовых, норм )))

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Андрей Гришин

Логично. Кто же будет выдавать микрозаймы с временем одобрения меньше минуты под 14% годовых
Главное, что прямо и честно пишется об этом

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Илья О.

Кубышка? Серьезно?) А чем обоснован выбор такого убогого названия хотелось бы поинтересоваться))

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Илья О.

Можно было сразу называть "Глупышка" или "Дурачишка"

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Юности вольная птица

Целевой аудиторией, видимо. Так и веет этим "перехватить до получки".

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lakoros

Тинькоф дал возможность менять дизайн выпущенных карт в приложении. Есть еще у кого такая фича? )

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Maksim Georgiev

Когда Тинькофф запустит сервис психологической помощи своим сотрудникам и основателям? Это сильно поможет делу и отношение к банку у клиентов улучшится.

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Big Boss

Хорошо работаете евреи, сейчас население обнищает из-за солнцеликого, можно будет обуть нищебродов на бабки.

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Lazy Snow

Cry me a river

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Mik Petrov

Зачем возвращать деньги спонсорам терроризма

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