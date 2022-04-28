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Финансы
Маша Цепелева

Отчёт VK за квартал: выручка — 30,9 млрд рублей, убыток вырос в семь раз, до 7,3 млрд рублей Статьи редакции

Компания отказалась от прогнозов и звонка инвесторам из-за «высокого уровня неопределённости».

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VK опубликовала неаудированную отчётность за первый квартал 2022 года. Общая скорректированная выручка выросла на 9% год к году и составила 30,9 млрд рублей, общая выручка по МСФО выросла на 10%, до 30,5 млрд рублей Скорректированный показатель EBITDA сократился на 51% год к году, до 2,9 млрд рублей.

Выручка от рекламы в первом квартале 2022 года выросла на 6% год к году — до 11,1 млрд рублей.

Общий скорректированный чистый убыток составил 7,3 млрд рублей, в первом квартале 2021 года был 998 млн рублей.

  • Совместное предприятие со «Сбером» «O2O» — убыток 5,1 млрд рублей, год назад был 3,3 млрд рублей. В том числе убыток «Ситимобила» — 1,7 млрд рублей. Выручка СП — 22,5 млрд рублей.
  • Совместное предприятие AliExpress Россия — убыток 828 млн рублей, был 478 млн рублей в первом квартале 2021 года.
  • «Учи.ру» — прибыль 37 млн рублей, год назад был 46 млн рублей.
  • Образовательная платформа «Умскул» — прибыль 69 млн рублей за квартал, за четвёртый квартал 2021 года была 34 млн рублей.

Общий чистый убыток компании по МСФО — 54,9 млрд рублей, в первом квартале 2021 года был 2,4 млрд рублей. Чистый долг VK с учётом арендных обязательств — 70,6 млрд рублей.

VK сообщила, что из-за приостановки торгов на Лондонской бирже работает над предложением для держателей облигаций и ищет альтернативы для их погашения. Компания также включила «членов российского научного сообщества» в совет директоров и назначила новых руководителей в подразделениях искусственного интеллекта, информационной безопасности, инвестиций и развития бизнеса, маркетинга и других.

Компания отказалась от прогнозов из-за «высокого уровня неопределённости» и не стала проводить звонок с инвесторами по итогам квартала.

Показатели по сервисам

  • Скорректированная выручка от социальных сетей и сервисов выросла на 9% год к году, до 14,6 млрд рублей. Скорректированная EBITDA снизилась на 13% год к году до 4,9 млрд рублей.
  • Средняя дневная аудитория «ВКонтакте» составила 47,2 млн пользователей. Среднее время, которое пользователи проводят в мобильной версии соцсети — 44,2 минуты в день.
  • Количество приложений в VK Mini Apps выросло на 43%, до 42 тысяч. Выручка направления выросла на 89%, конкретные показатели не приводятся.
  • Средняя месячная активная аудитория «Одноклассников» в России составила 38 млн. Количество новых регистраций пользователей в марте выросло на 17,8%. Выплаты разработчикам игр за рекламу в их проектах выросли в 2,2 раза.
  • Дневная аудитория рекомендательной платформы «Пульс» выросла на 32%, до 7,6 млн пользователей. Платформы нативной рекламы Relap — на 0,1%, до 7,4 млн. Выручка от платформ выросла на 224%, до 559 млн рублей.
  • Игровая выручка от My.Games увеличилась на 5,3% год к году, до 11,5 млрд рублей. На игровое направление пришлась треть выручки всей компании. Средняя месячная активная аудитория выросла на 33,6%, до 27,9 млн.
  • Скорректированная выручка от образовательных сервисов Skillbox, Geekbrains, Skillfactory, Mentorama, Lerna выросла на 27% год к году, до 2,7 млрд. Убыток по скорректированной EBITDA вырос со 100 млн рублей до 400 млн рублей из-за снижения спроса в марте и начисления налогового резерва.
  • Выручка сегмента «Новые инициативы» выросла на 15%, до 2,1 млрд рублей. Большую часть принесли b2b-сервисы. В сегмент также входят сервис «Юла» и «VK Клипы». Аудитория «Юлы» выросла на 27% до 42 млн из-за интеграции с объявлениями «ВКонтакте».
  • Выручка Delivery Club — 4,8 млрд рублей, выросла на 75% год к году. Количество заказов выросло на 71%, до 30,2 млн.
  • «Самокат» увеличил выручку в 2,6 раза, до 15,3 млрд рублей. Сервис начал работу в девяти новых городах, сейчас их 49.
  • Число поездок через каршеринг «Ситидрайв» выросло в 1,8 раза благодаря увеличению парка автомобилей до 9 375 машин.

#новость #vk

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43 комментария
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Новорег здорового человека

Средняя месячная активная аудитория «Одноклассников» в России составила 38 млн. Количество новых регистраций пользователей в марте выросло на 17,8%
 Решение зарегистрироваться в "Одноклассниках" как-то с возрастом что-ли приходит? В каком возрасте начинать беспокоиться?

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Сергей Дьяконов

Мне 46 лет. Пока не то что не тянет, а наоборот - смотрю на это с ужасом. Продолжаю наблюдения и держу вас в курсе ))

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Новорег здорового человека
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Артём К
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Эксперт во всем

В таком возрасте скорее уже к саркофагу пора присматриваться, а не одноклассникам.

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WhatWasThat

Ну, если вы уже задались этим вопросом, то, значит время пришло. Пора.

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Новорег здорового человека

Надо по Международная классификации болезней посмотреть: возможно ВОЗ включил регистрацию на одноклассниках в ранние симптомы деменции.

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Слегка Придурковатый

Это неизбежно. Жди.

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Wega

чот про возраст ничего не увидела..

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Новорег здорового человека

Аудитория же как-то прирастает. И не молодыми, очевидно. Может в ПФР надо через одноклассников авторизовываться? Кто в курсе?

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Dimitri B.

Я в 20 лет зарегался, просто фейсбук тогда был для американских студентов, а контакт ещё не придумали.

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Эксперт во всем

По вашей аватарке вам одноклассники к лицу ) там любят такие дедушкины костюмы 😬

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Пришелец

Так и есть. 15 лет назад мы с одноклассниками ржали над Одноклассниками. А теперь все больше их там нахожу)

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Тимур Петров

Возможно это украинские пользователи. Им разблокировали сервисы, кто-то решил зарегаться, а кто-то по указанию их минцифры занимается информационной пропагандой.

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Rabbit Rabbin

Это все временные трудности. Убыток вырос из-за нескончаемого потока блоггеров и их аудитории, возвращающихся в родную гавань. Это вы еще убытки Рутуба не видели, которым пришлось включать запылившиеся и зассаные серваки. Возрождается великая Россия!

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Wega

оптимистичненько

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Rabbit Rabbin

*Извините, если слишком жирно*

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Незнакомый каякер

Аннушка с маслом и рядом не стояла.

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Alex S.

youtube тоже убыточен.

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Cake Show

Так вот почему меня сократили. А на ежеквартальном звонке сказали что все идёт по плану)

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Аполлон Степанов

Я вот смотрю на график акций VK, и знаете что мне это напоминает?? Сериал такой был. "Крутое пике" назывался.

Конечно справедливости ради стоит отметить, что сильное падение началось осенью. Но тем не менее, за время смены собственника и установки на пост директора сына Кириенко, стоимость компании в 2-3 раза сократилась. И видимо дно ещё не нащупано.

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Дмитрий Павлов

Прибыль по сервисам выросла, количество пользователей тоже -убыток временное явление

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Александр Яковлев

Напомните пожалуйста сколько лет сервису и когда уже закончится отрицательный рост?

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Дмитрий Павлов

Официальным днём основания считается 10 октября 2006 года
16 лет -солидно

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Noblesse. tv

Это вы про соц сеть VK? в статье вообще то про весь холдинг VK, бывший mail.ru... до сих пор убыточны, 20 лет назад они про убытки тоже говорили- "Прибыль по сервисам выросла, количество пользователей тоже -убыток временное явление"

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Noblesse. tv

Просто надо затянуть пояса потуже и немного подождать.

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Незнакомый каякер

Лет так еще 30🤣

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Soulis

Надо работать, а не бухтеть и вы вообще долго США видели?

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Andy

Какой надмозг вам ботам методички пишет?

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Дмитрий Смирнов

когда закончиться отрицательный рост случится хлопок.

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Anatoliy Lyashenko

Одноклассники идут по пути Убера (и ещё огромной кучи сервисов) - пока есть деньги расширятся, можно и убытки позволить.

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Тимур Петров

Среднее время, которое пользователи проводят в мобильной версии соцсети — 44,2 минуты в день
 Если вы удалите свой аккаунт и партнёра в ВК, то сэкономите 1,5 часа, которые сможете потратить на более полезные дела, например, комментирование vc.ru

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Сервис opencart-course

Чем государственее компания становится, тем больший убыток начинают рисовать в отчетах.

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Valentin G

Оно не могут создавать, не может поддерживать. Все, до чего дотянулось наше государство превращается в говно.

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Александр Яковлев

Возродим и импортозаместим айти говорили они 😆😆😆

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mr. Tyrazz

Количество новых пользователей одноклассников выросло на 17 %???неужели там еще кто-то сидит О.о

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Излишний паркур

Это также как и с ВКонтакте

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MyrtleGirl

в ВК перешли пользователи инсты, а вот в одноклассники..

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Излишний паркур

фейсбука🤔

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Артем М

Я тут как-то писал, что акции Тинькоффа по 6500 казались хорошим выбором. Так вот: VK (тогда еще Mail.ru) по 2100...

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Тимур Петров

Если не будет санкций в сторону Тинькофф банка, останется хотя бы часть старой менеджерской команды и их не купит условный ВТБ, то есть перспективы вернуться к старым ценам.

У ВК нет шансов, единственный вариант выделить игровое направление в отдельную компанию и пустить на биржу.

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Фрейм Иванов

Учитывая, что доски ВК не покупает, халява, то разница между этими цифрами и есть чистый выхлоп.

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Игорь Крафт

Неплохие деньги опять уходят куда то

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