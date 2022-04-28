Компания отказалась от прогнозов и звонка инвесторам из-за «высокого уровня неопределённости».

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VK опубликовала неаудированную отчётность за первый квартал 2022 года. Общая скорректированная выручка выросла на 9% год к году и составила 30,9 млрд рублей, общая выручка по МСФО выросла на 10%, до 30,5 млрд рублей Скорректированный показатель EBITDA сократился на 51% год к году, до 2,9 млрд рублей.

Выручка от рекламы в первом квартале 2022 года выросла на 6% год к году — до 11,1 млрд рублей.

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Общий скорректированный чистый убыток составил 7,3 млрд рублей, в первом квартале 2021 года был 998 млн рублей.

Совместное предприятие со «Сбером» «O2O» — убыток 5,1 млрд рублей, год назад был 3,3 млрд рублей. В том числе убыток «Ситимобила» — 1,7 млрд рублей. Выручка СП — 22,5 млрд рублей.

Совместное предприятие AliExpress Россия — убыток 828 млн рублей, был 478 млн рублей в первом квартале 2021 года.

«Учи.ру» — прибыль 37 млн рублей, год назад был 46 млн рублей.

Образовательная платформа «Умскул» — прибыль 69 млн рублей за квартал, за четвёртый квартал 2021 года была 34 млн рублей.

Общий чистый убыток компании по МСФО — 54,9 млрд рублей, в первом квартале 2021 года был 2,4 млрд рублей. Чистый долг VK с учётом арендных обязательств — 70,6 млрд рублей.

VK сообщила, что из-за приостановки торгов на Лондонской бирже работает над предложением для держателей облигаций и ищет альтернативы для их погашения. Компания также включила «членов российского научного сообщества» в совет директоров и назначила новых руководителей в подразделениях искусственного интеллекта, информационной безопасности, инвестиций и развития бизнеса, маркетинга и других.

Компания отказалась от прогнозов из-за «высокого уровня неопределённости» и не стала проводить звонок с инвесторами по итогам квартала.

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