Отчёт VK за квартал: выручка — 30,9 млрд рублей, убыток вырос в семь раз, до 7,3 млрд рублей Статьи редакции
Компания отказалась от прогнозов и звонка инвесторам из-за «высокого уровня неопределённости».
VK опубликовала неаудированную отчётность за первый квартал 2022 года. Общая скорректированная выручка выросла на 9% год к году и составила 30,9 млрд рублей, общая выручка по МСФО выросла на 10%, до 30,5 млрд рублей Скорректированный показатель EBITDA сократился на 51% год к году, до 2,9 млрд рублей.
Выручка от рекламы в первом квартале 2022 года выросла на 6% год к году — до 11,1 млрд рублей.
Общий скорректированный чистый убыток составил 7,3 млрд рублей, в первом квартале 2021 года был 998 млн рублей.
- Совместное предприятие со «Сбером» «O2O» — убыток 5,1 млрд рублей, год назад был 3,3 млрд рублей. В том числе убыток «Ситимобила» — 1,7 млрд рублей. Выручка СП — 22,5 млрд рублей.
- Совместное предприятие AliExpress Россия — убыток 828 млн рублей, был 478 млн рублей в первом квартале 2021 года.
- «Учи.ру» — прибыль 37 млн рублей, год назад был 46 млн рублей.
- Образовательная платформа «Умскул» — прибыль 69 млн рублей за квартал, за четвёртый квартал 2021 года была 34 млн рублей.
Общий чистый убыток компании по МСФО — 54,9 млрд рублей, в первом квартале 2021 года был 2,4 млрд рублей. Чистый долг VK с учётом арендных обязательств — 70,6 млрд рублей.
VK сообщила, что из-за приостановки торгов на Лондонской бирже работает над предложением для держателей облигаций и ищет альтернативы для их погашения. Компания также включила «членов российского научного сообщества» в совет директоров и назначила новых руководителей в подразделениях искусственного интеллекта, информационной безопасности, инвестиций и развития бизнеса, маркетинга и других.
Компания отказалась от прогнозов из-за «высокого уровня неопределённости» и не стала проводить звонок с инвесторами по итогам квартала.
Показатели по сервисам
- Скорректированная выручка от социальных сетей и сервисов выросла на 9% год к году, до 14,6 млрд рублей. Скорректированная EBITDA снизилась на 13% год к году до 4,9 млрд рублей.
- Средняя дневная аудитория «ВКонтакте» составила 47,2 млн пользователей. Среднее время, которое пользователи проводят в мобильной версии соцсети — 44,2 минуты в день.
- Количество приложений в VK Mini Apps выросло на 43%, до 42 тысяч. Выручка направления выросла на 89%, конкретные показатели не приводятся.
- Средняя месячная активная аудитория «Одноклассников» в России составила 38 млн. Количество новых регистраций пользователей в марте выросло на 17,8%. Выплаты разработчикам игр за рекламу в их проектах выросли в 2,2 раза.
- Дневная аудитория рекомендательной платформы «Пульс» выросла на 32%, до 7,6 млн пользователей. Платформы нативной рекламы Relap — на 0,1%, до 7,4 млн. Выручка от платформ выросла на 224%, до 559 млн рублей.
- Игровая выручка от My.Games увеличилась на 5,3% год к году, до 11,5 млрд рублей. На игровое направление пришлась треть выручки всей компании. Средняя месячная активная аудитория выросла на 33,6%, до 27,9 млн.
- Скорректированная выручка от образовательных сервисов Skillbox, Geekbrains, Skillfactory, Mentorama, Lerna выросла на 27% год к году, до 2,7 млрд. Убыток по скорректированной EBITDA вырос со 100 млн рублей до 400 млн рублей из-за снижения спроса в марте и начисления налогового резерва.
- Выручка сегмента «Новые инициативы» выросла на 15%, до 2,1 млрд рублей. Большую часть принесли b2b-сервисы. В сегмент также входят сервис «Юла» и «VK Клипы». Аудитория «Юлы» выросла на 27% до 42 млн из-за интеграции с объявлениями «ВКонтакте».
- Выручка Delivery Club — 4,8 млрд рублей, выросла на 75% год к году. Количество заказов выросло на 71%, до 30,2 млн.
- «Самокат» увеличил выручку в 2,6 раза, до 15,3 млрд рублей. Сервис начал работу в девяти новых городах, сейчас их 49.
- Число поездок через каршеринг «Ситидрайв» выросло в 1,8 раза благодаря увеличению парка автомобилей до 9 375 машин.
В первой части, я весьма подробно описала схемы мошенничества Султан Мебель. Если кратко, то: затягивание сроков, дезинформация, шантаж (да-да) не делать ничего пока не будут удалены негативные отзывы, нежелание возвращать ключи от квартиры и абсолютная уверенность в своей безнаказанности.
Период без процентов — до 14 дней, максимальный лимит — 90 тысяч рублей.
Вообще-то я пассивный инвестор во все вот эти ваши индексные фонды акций. Но, признаюсь, есть у меня грешок со ставками на UFC. Так что, когда я увидел гарантированную возможность на этом заработать (а не потерять, как получается обычно) – я не смог удержаться.
Даже сейчас. Об этом и о том, как бизнесу формировать запас прочности в стране, где кризис чуть ли не каждые два года, поговорили с vc.ru основатель компании Иван Боровиков и гендиректор Александр Горник.
Средняя месячная активная аудитория «Одноклассников» в России составила 38 млн. Количество новых регистраций пользователей в марте выросло на 17,8%
Решение зарегистрироваться в "Одноклассниках" как-то с возрастом что-ли приходит? В каком возрасте начинать беспокоиться?
Мне 46 лет. Пока не то что не тянет, а наоборот - смотрю на это с ужасом. Продолжаю наблюдения и держу вас в курсе ))
В таком возрасте скорее уже к саркофагу пора присматриваться, а не одноклассникам.
Ну, если вы уже задались этим вопросом, то, значит время пришло. Пора.
Надо по Международная классификации болезней посмотреть: возможно ВОЗ включил регистрацию на одноклассниках в ранние симптомы деменции.
Это неизбежно. Жди.
чот про возраст ничего не увидела..
Аудитория же как-то прирастает. И не молодыми, очевидно. Может в ПФР надо через одноклассников авторизовываться? Кто в курсе?
Я в 20 лет зарегался, просто фейсбук тогда был для американских студентов, а контакт ещё не придумали.
По вашей аватарке вам одноклассники к лицу ) там любят такие дедушкины костюмы 😬
Так и есть. 15 лет назад мы с одноклассниками ржали над Одноклассниками. А теперь все больше их там нахожу)
Возможно это украинские пользователи. Им разблокировали сервисы, кто-то решил зарегаться, а кто-то по указанию их минцифры занимается информационной пропагандой.
Это все временные трудности. Убыток вырос из-за нескончаемого потока блоггеров и их аудитории, возвращающихся в родную гавань. Это вы еще убытки Рутуба не видели, которым пришлось включать запылившиеся и зассаные серваки. Возрождается великая Россия!
оптимистичненько
*Извините, если слишком жирно*
Аннушка с маслом и рядом не стояла.
youtube тоже убыточен.
Так вот почему меня сократили. А на ежеквартальном звонке сказали что все идёт по плану)
Я вот смотрю на график акций VK, и знаете что мне это напоминает?? Сериал такой был. "Крутое пике" назывался.
Конечно справедливости ради стоит отметить, что сильное падение началось осенью. Но тем не менее, за время смены собственника и установки на пост директора сына Кириенко, стоимость компании в 2-3 раза сократилась. И видимо дно ещё не нащупано.
Прибыль по сервисам выросла, количество пользователей тоже -убыток временное явление
Напомните пожалуйста сколько лет сервису и когда уже закончится отрицательный рост?
Официальным днём основания считается 10 октября 2006 года
16 лет -солидно
Это вы про соц сеть VK? в статье вообще то про весь холдинг VK, бывший mail.ru... до сих пор убыточны, 20 лет назад они про убытки тоже говорили- "Прибыль по сервисам выросла, количество пользователей тоже -убыток временное явление"
Просто надо затянуть пояса потуже и немного подождать.
Лет так еще 30🤣
Надо работать, а не бухтеть и вы вообще долго США видели?
Какой надмозг вам ботам методички пишет?
когда закончиться отрицательный рост случится хлопок.
Одноклассники идут по пути Убера (и ещё огромной кучи сервисов) - пока есть деньги расширятся, можно и убытки позволить.
Среднее время, которое пользователи проводят в мобильной версии соцсети — 44,2 минуты в день
Если вы удалите свой аккаунт и партнёра в ВК, то сэкономите 1,5 часа, которые сможете потратить на более полезные дела, например, комментирование vc.ru
Чем государственее компания становится, тем больший убыток начинают рисовать в отчетах.
Оно не могут создавать, не может поддерживать. Все, до чего дотянулось наше государство превращается в говно.
Возродим и импортозаместим айти говорили они 😆😆😆
Количество новых пользователей одноклассников выросло на 17 %???неужели там еще кто-то сидит О.о
Это также как и с ВКонтакте
в ВК перешли пользователи инсты, а вот в одноклассники..
фейсбука🤔
Я тут как-то писал, что акции Тинькоффа по 6500 казались хорошим выбором. Так вот: VK (тогда еще Mail.ru) по 2100...
Если не будет санкций в сторону Тинькофф банка, останется хотя бы часть старой менеджерской команды и их не купит условный ВТБ, то есть перспективы вернуться к старым ценам.
У ВК нет шансов, единственный вариант выделить игровое направление в отдельную компанию и пустить на биржу.
Учитывая, что доски ВК не покупает, халява, то разница между этими цифрами и есть чистый выхлоп.
Неплохие деньги опять уходят куда то