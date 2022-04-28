Финансы
Крестьянский лолипоп

«Контур» запустил акселератор для ИТ-стартапов — победители получат 1 млн рублей Статьи редакции

Компания будет рассматривать только стартапы в b2b-сегменте.

  • Подать заявку на участие в акселераторе можно до 16 мая. Победители получат грант на 1 млн рублей, а также возможность стать стратегическим партнёром «Контура».

  • «Контур» набирает стартапы в b2b-сегменте — это могут быть CRM-системы, сервисы для работодателей, решения по автоматизации малого и среднего бизнеса, электронный документооборот, голосовые роботы и adtech-проекты.

  • Среди требований — готовый продукт или его MVP. Бизнес нужно зарегистрировать, а у команды должен быть гендиректор или технический директор.

  • Программа будет полностью проходить онлайн. Акселератор стартует 30 мая и продлится три месяца. В результате команды могут получить предложение о сотрудничестве с «Контуром» — это может быть дистрибуция продукта через каналы продаж «Контура», работа по white label или полная интеграция команды в структуру компании.
  • Также тем, кто не попадает под требования, «Контур» предлагает пройти месячное обучение. Оно стоит 20 тысяч рублей, по итогам можно податься в акселератор и вернуть эти деньги.

#новость #контур

1094 просмотров
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27 комментариев
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TLGM x Event

Знаете, тоже своего рода бизнес )

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Алексей Алексеев

Инфоциганство быстро подстраивается под рынок ." Ему покажешь медный грош и делай с ним что хошь . " Надо вложить всего 20 тысяч, но вы можете выиграть 1 млн !

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Данный торшер

Лям🥲

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George Weiller

Еще один месяц жизни стартапа)

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Влад

"У команды должен быть гендиректор или технический директор."

Это сразу отсекает многие стартапы, которые разрабатывают частники

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Михаил Загоскин

Это отсекает одиночек, отсекает студентов, отсекает мелких энтузиастов.
Странно, что для получения миллиона, не условия чистой прибыли 10млн.

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Алексей Дымов

Что значит это выражение?

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Юрий Коршев

Это значит что принимают только ОООшки

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Алексей Дымов

Что мешает стартапу ИП или вообще без организации иметь технического директора?

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Влад

Я например не имею права иметь ИП или ООО из-за специфики работы
Но стартапы с MVP у меня есть )

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Алексей Дымов

И как вы будете стратегически сотрудничать с Контуром без этого?

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Михаил Золотов

Через прокладку

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Михаил Золотов

Ничего не мешает, но как этот "тех дир" у команды без организации бумажки будет подписывать?

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Алексей Дымов

организует

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Егор Рябчиков

в условиях написано что достаточно ип

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Andrei Apanasik

Нет. ИП тоже подходят.

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Влад

Я про требования к стартапам

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Алексей Дымов

Это значит, что должен быть ответственный за IT человек

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Дарья

неплохо, пытаются хоть как-то привлечь ит стартап

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Данный торшер

Неплохо для первого комментария🙂

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Denis Nichik

Забавно после вчерашней статьи про «Росмолодежь», где давали по 2.1 млн на «подкаст о рыбалке» или «информационный портал о деревне кукуево»

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Михаил Золотов

Там деньги нужно было освоить желательно с профитом для себя, а тут нужно профит для себя получить (перспективные стартапы) с минимальным бюджетом

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MEGAtraXXXer666

Круто! Получится заплатить тимлиду за полтора месяца работы

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Егор Рябчиков

зачем деньги на то, чего на рынке и так куча, и не будет иметь особо конкуренции уже состоявшимися компаниями. Нету и не будет свежих компаний если подбирать компании по принципу что сейчас модно, а не нужно.

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Andrei Apanasik

Бизнес нужно зарегистрировать
В любой стране?

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Михаил Золотов

@контур Я тут стартап решил запилить: https://vc.ru/u/357845-mihail-zolotov/411879-mozhno-li-zapustit-produkt-cherez-lichnyy-blog-na-vc-ru-chast-pervaya

Сфера b2b, решение по автоматизации для мелкого бизнеса.
MVP за праздники запилю.
Бизнес зарегистрирован как ИП, в команде я тех дир и ген дир

Дадите миллион на развитие?

Можно ли запустить продукт через личный блог на…
Итак у меня есть идея и желание ее реализовать. Проверяем стратегию запуска продукта через личный…
vc.ru
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Max Krou

И что с этим миллионом делать?

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