«Контур» запустил акселератор для ИТ-стартапов — победители получат 1 млн рублей Статьи редакции
Компания будет рассматривать только стартапы в b2b-сегменте.
Подать заявку на участие в акселераторе можно до 16 мая. Победители получат грант на 1 млн рублей, а также возможность стать стратегическим партнёром «Контура».
- «Контур» набирает стартапы в b2b-сегменте — это могут быть CRM-системы, сервисы для работодателей, решения по автоматизации малого и среднего бизнеса, электронный документооборот, голосовые роботы и adtech-проекты.
Среди требований — готовый продукт или его MVP. Бизнес нужно зарегистрировать, а у команды должен быть гендиректор или технический директор.
- Программа будет полностью проходить онлайн. Акселератор стартует 30 мая и продлится три месяца. В результате команды могут получить предложение о сотрудничестве с «Контуром» — это может быть дистрибуция продукта через каналы продаж «Контура», работа по white label или полная интеграция команды в структуру компании.
- Также тем, кто не попадает под требования, «Контур» предлагает пройти месячное обучение. Оно стоит 20 тысяч рублей, по итогам можно податься в акселератор и вернуть эти деньги.
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Знаете, тоже своего рода бизнес )
Инфоциганство быстро подстраивается под рынок ." Ему покажешь медный грош и делай с ним что хошь . " Надо вложить всего 20 тысяч, но вы можете выиграть 1 млн !
Лям🥲
Еще один месяц жизни стартапа)
"У команды должен быть гендиректор или технический директор."
Это сразу отсекает многие стартапы, которые разрабатывают частники
Это отсекает одиночек, отсекает студентов, отсекает мелких энтузиастов.
Странно, что для получения миллиона, не условия чистой прибыли 10млн.
Что значит это выражение?
Это значит что принимают только ОООшки
Что мешает стартапу ИП или вообще без организации иметь технического директора?
Я например не имею права иметь ИП или ООО из-за специфики работы
Но стартапы с MVP у меня есть )
И как вы будете стратегически сотрудничать с Контуром без этого?
Через прокладку
Ничего не мешает, но как этот "тех дир" у команды без организации бумажки будет подписывать?
организует
в условиях написано что достаточно ип
Нет. ИП тоже подходят.
Я про требования к стартапам
Это значит, что должен быть ответственный за IT человек
неплохо, пытаются хоть как-то привлечь ит стартап
Неплохо для первого комментария🙂
Забавно после вчерашней статьи про «Росмолодежь», где давали по 2.1 млн на «подкаст о рыбалке» или «информационный портал о деревне кукуево»
Там деньги нужно было освоить желательно с профитом для себя, а тут нужно профит для себя получить (перспективные стартапы) с минимальным бюджетом
Круто! Получится заплатить тимлиду за полтора месяца работы
зачем деньги на то, чего на рынке и так куча, и не будет иметь особо конкуренции уже состоявшимися компаниями. Нету и не будет свежих компаний если подбирать компании по принципу что сейчас модно, а не нужно.
Бизнес нужно зарегистрировать
В любой стране?
@контур Я тут стартап решил запилить: https://vc.ru/u/357845-mihail-zolotov/411879-mozhno-li-zapustit-produkt-cherez-lichnyy-blog-na-vc-ru-chast-pervaya
Сфера b2b, решение по автоматизации для мелкого бизнеса.
MVP за праздники запилю.
Бизнес зарегистрирован как ИП, в команде я тех дир и ген дир
Дадите миллион на развитие?
И что с этим миллионом делать?